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"Слуга народу" Горбенко про рекрутинг-центри у бригадах: Це перший крок реформування ТЦК, наступний - закріплення ТЦК за кожною військовою частиною

Рекрутинг

Якщо кожна військова частина матиме рекрутинговий центр, то зменшиться кількість "відказників" та випадків самовільного залишення частини військовослужбовцями.

Про це в сказав Руслан Горбенко, народний депутат від "Слуги народу", відповідаючи на запитання щодо доручення командирам бригад створити штатний підрозділ рекрутингу у бойових військових частинах, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Це перший крок реформування ТЦК. Я думаю, що наступний крок - за кожною військовою частиною буде закріплений територіальний центр комплектації. І ще раз підкреслюю: бригада - це є велике підприємство. І якщо у нас є відділ рекрутингу, - це, в тому числі, відділ навчання", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ТЦК можуть силою затримувати громадян, якщо вони ухиляються від мобілізації або ж самовільно залишили військову частину, - "слуга народу" Горбенко

Депутат додав, що навчання - це надати можливість вміти зберегти життя.

"Тому, я думаю, що якщо кожна військова частина буде мати такий рекрутинг-центр і надалі за цими військовими частинами буде закріплене ТЦК, - вони точно будуть розуміти… І, в тому числі, у нас зменшаться "відказники", СЗЧ. Тому що вони будуть точно відбирати мотивованих хлопців і, в тому числі, і вчити мотивації", - сказав Горбенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сирський доручив бригадам створити штатні підрозділи рекрутингу

На уточнення щодо його слів про те, що це перший крок реформування ТЦК, тож чи почалася зараз якась відповідна реформа, парламентар зауважив, що перед Сухопутними військами раніше було поставлене завдання щодо реформування ТЦК.

"Дуже зараз багато змінилося керівників. Вони проходять там детектори. І залишають тільки тих, хто проходить детектор, і чистий на руку", - сказав Горбенко.

Автор: 

мобілізація (3017) Горбенко Руслан (7) ТЦК та СП (558) Рекрутинг (136)


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Топ коментарі
+9
"Наступний крок реформування ТЦК" це - 15 років строгого режиму УСІМ робітникам ТЦК!!!
По бажанню, можуть обрати добровільну відправку на фронт...
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27.11.2024 18:30
+5
Вчити мотивації треба вас усіх, бронекодло. Бусифікувати і змусити пройти усе, що умовний Василь із Мокрої Калигірки знятий з трактора і відправлений на фронт після тижня учєбки був змушений пройти, поки ви крали усе підряд. Мотиватор ****.
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27.11.2024 18:27
+5
Наступним кроком буде це зміна ВЛК віку військовозобов"язанного! Зайшов на ВЛК 55-річним, а вийшов 35-річним!
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27.11.2024 18:28
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27.11.2024 18:23 Відповісти
Як же все своєчасно робить партія слугориг і Боневтік. Краще б не чіпав все те, що до нього працювало, а так звільнив всіх воєнкомів, зробив там бардак і бусифікацію. А паралельні з ними служби, такі як МСЕК і прикордонників просто корумпірував.
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27.11.2024 18:25 Відповісти
Кого частина наловить, тими і буде воювати. А командир частини - це буде напівбог: захочу - то страчу, а захочу - помилую.
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27.11.2024 18:25 Відповісти
Вчити мотивації треба вас усіх, бронекодло. Бусифікувати і змусити пройти усе, що умовний Василь із Мокрої Калигірки знятий з трактора і відправлений на фронт після тижня учєбки був змушений пройти, поки ви крали усе підряд. Мотиватор ****.
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27.11.2024 18:27 Відповісти
Наступним кроком буде це зміна ВЛК віку військовозобов"язанного! Зайшов на ВЛК 55-річним, а вийшов 35-річним!
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27.11.2024 18:28 Відповісти
Все ти знаєш, Дед Щукарь! Процедура омолажування у на 5 років у гастроэнтеролога і на 15 років у практолога.
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27.11.2024 18:47 Відповісти
відправте горбенка у частину через рекрутинговий центр....а то відсіжуется падлюка зелена
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27.11.2024 18:28 Відповісти
Дебільна ідея.

Бо далеко не кожна військова частина охоплює всі спеціальності, по яких може поставляти бійців ТЦК.
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27.11.2024 18:29 Відповісти
Звісно, якщо мова іде просто про м'ясо без кваліфікації, то пофіг. Можна і так, як дебіли з СН роблять.
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27.11.2024 18:30 Відповісти
"Наступний крок реформування ТЦК" це - 15 років строгого режиму УСІМ робітникам ТЦК!!!
По бажанню, можуть обрати добровільну відправку на фронт...
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27.11.2024 18:30 Відповісти
В рекрути теж потрібно заманити -- добровольцями не идуть - а віина в розгарі
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27.11.2024 18:33 Відповісти
Навіть знаю як. Дати право на ось це:

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27.11.2024 18:38 Відповісти
Стоїть одна бригада в столиці, друга в обласному центрі, третья у селі. Далі продовжувати цей зелений пердеж про ТЦК у бригадах?
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27.11.2024 18:42 Відповісти
горбенко, якщо вже надів форму - здай мандат та писдуй на передок як доброволець, навіщо тобі то тцк

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27.11.2024 18:43 Відповісти
ти диви як я, 45ти річний ухилянт горбенко, це прикольно придумав з ТЦК

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27.11.2024 18:45 Відповісти
О, вже шукають як би тцкунів на фронт не відправляти! Якщо будуть рекрутингові центри то бусифікаторів не треба буде!
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27.11.2024 18:46 Відповісти
То тепер на "бусіках свободи "будуть емблеми різних бригад чи що? Маршрут прямісінько до окопів ...
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27.11.2024 18:47 Відповісти
Мотивації не вчать, мотивацію створюють. І саме краще її створювати грошима і соц.пакетами.
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27.11.2024 18:53 Відповісти
За роботу ТЦК, мобілізацію, випуск зброї та інше відповідає виключно пан Зеленський, він сам так виріший, коли підім'яв під себе всю владу. То його рішення і його відповідальність.
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27.11.2024 19:23 Відповісти
вангую що не всі тцкашники виживуть в бойових частинах, враховуючи любов до них справжніх військових....
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27.11.2024 19:43 Відповісти
Тільки змовчав ЗЕухилянт про те, що головним джерелом поповнення піхотних частин зараз стали в'язниці. Саме туди, а не в безглузді рекрутаційні центри, їздять кадровики частин.
ЗЕбіли просрали все пов'язане із залученням особового складу, розікрали на це скажені гроші, а зараз намагаються переконати суспільство що саме так все й планувалося Що це частина пАтужного плану й "кордони 1991го" будуть за 2÷3 тижні.
Будуть, але з такою мраЗЕтою у владі тільки західні.
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27.11.2024 20:02 Відповісти
Замість одного ТЦК на район, тепер буде стільки, скільки маємо бригад?
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27.11.2024 23:57 Відповісти
Это признак деградации державы и сползание в средневековые нормы, где и процветали разные рекрутинги. Начиная с 19 века во всех развитых странах появилась унитарная мобилизационная система и на ней вывезли две мировые войны и кучу более мелких, но достаточно кровавых
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28.11.2024 00:39 Відповісти
 
 