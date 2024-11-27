"Слуга народу" Горбенко про рекрутинг-центри у бригадах: Це перший крок реформування ТЦК, наступний - закріплення ТЦК за кожною військовою частиною
Якщо кожна військова частина матиме рекрутинговий центр, то зменшиться кількість "відказників" та випадків самовільного залишення частини військовослужбовцями.
Про це в сказав Руслан Горбенко, народний депутат від "Слуги народу", відповідаючи на запитання щодо доручення командирам бригад створити штатний підрозділ рекрутингу у бойових військових частинах, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
"Це перший крок реформування ТЦК. Я думаю, що наступний крок - за кожною військовою частиною буде закріплений територіальний центр комплектації. І ще раз підкреслюю: бригада - це є велике підприємство. І якщо у нас є відділ рекрутингу, - це, в тому числі, відділ навчання", - зазначив він.
Депутат додав, що навчання - це надати можливість вміти зберегти життя.
"Тому, я думаю, що якщо кожна військова частина буде мати такий рекрутинг-центр і надалі за цими військовими частинами буде закріплене ТЦК, - вони точно будуть розуміти… І, в тому числі, у нас зменшаться "відказники", СЗЧ. Тому що вони будуть точно відбирати мотивованих хлопців і, в тому числі, і вчити мотивації", - сказав Горбенко.
На уточнення щодо його слів про те, що це перший крок реформування ТЦК, тож чи почалася зараз якась відповідна реформа, парламентар зауважив, що перед Сухопутними військами раніше було поставлене завдання щодо реформування ТЦК.
"Дуже зараз багато змінилося керівників. Вони проходять там детектори. І залишають тільки тих, хто проходить детектор, і чистий на руку", - сказав Горбенко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Бо далеко не кожна військова частина охоплює всі спеціальності, по яких може поставляти бійців ТЦК.
По бажанню, можуть обрати добровільну відправку на фронт...
ЗЕбіли просрали все пов'язане із залученням особового складу, розікрали на це скажені гроші, а зараз намагаються переконати суспільство що саме так все й планувалося Що це частина пАтужного плану й "кордони 1991го" будуть за 2÷3 тижні.
Будуть, але з такою мраЗЕтою у владі тільки західні.