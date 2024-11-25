Сирський доручив бригадам створити штатні підрозділи рекрутингу
Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський визначив кожному командиру бригади створити штатний підрозділ рекрутингу.
Про це повідомляє пресцентр Генерального штабу.
"Відповідною організаційною директивою визначено завдання сформувати штатні підрозділи рекрутингу в бойових військових частинах. Це нововведення дозволить командирам покращити організацію та супроводження заходів вербування добровольців", – йдеться у повідомленні.
У Генштабі нагадали, що 1 жовтня 2024 року внесено зміни до постанови уряду від 16 травня 2024 року № 560, нормами якої дозволено командирам призивати добровольців безпосередньо до військових частин без звернення до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
До цього в ЗСУ функціонували центри рекрутингу в Сухопутних військах, Військово-Морських Силах, Десантно-штурмових військах, Силах спеціальних операцій та територіальної оборони. На сьогодні вони і далі активно розвиваються та вдосконалюють свої спроможності.
Читайте також: Без ТЦК та ВЛК: У "Дії" запустили рекрутинг до "Армії дронів"
Як повідомлялося, Кабмін вніс зміни до порядку реалізації експериментального проєкту щодо рекрутингу громадян України в електронній формі. Відтерер, військова частина після надходження заяви від громадянина має протягом робочого ухвалити рішення щодо його прийому на військову службу за контрактом.
Раніше у застосунку "Резерв+" став доступний сервіс рекрутингу, який дозволяє українцям знайти для себе оптимальну вакансію у війську.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль