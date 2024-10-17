Без ТЦК та ВЛК: У "Дії" запустили рекрутинг до "Армії дронів"

У "Дії" з'явилася можливість долучитися до підрозділів БпЛА без відвідування ТЦК. відтепер можна подати заяву за кілька кліків, пройти співбесіду та підписати контракт.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр із інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров

"Після подання заяви потрапите тільки в той підрозділ, який обрали. Жодного "розподілу" та мобілізації через ТЦК, все вирішуєте ви й на базову військову підготовку йдете з вже підписаним контрактом. Придатність до служби також підтверджуєте самостійно ще на етапі подання заяви, тому проходити ВЛК не потрібно", – розповів Федоров.

За його словами, рекрутинг у "Дії" нагадує пошук роботи на сайті з вакансіями. У застосунку за фільтрами можна обрати бригаду або підрозділ, у який хочете потрапити, далі можна надіслати одну чи декілька заяв.

"Самостійно обираєте напрям, пов'язаний із БпЛА, – від оператора будь-якого дрона до інженера. Далі рекрутер запрошує вас на співбесіду і підрозділ підписує з вами контракт. Це все", – акцентував Федоров.

Він додав, що для сильних підрозділів, які будують власний рекрутинг, послуга в "Дії" – це хороша можливість ефективно й швидко "забронювати" бійця і провести його до себе через "Дію" без ТЦК і ВЛК.

Раніше повідомлялося, що на платформі оборонних технологій Brave1 зареєстровано вже понад 2800 розробок, більшості з яких не існувало до 2022 року. Компанії, зареєстровані на платформі, вже отримали $8 млн грантів від держави на розвиток своїх технологічних стартапів.