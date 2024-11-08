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Кабмін змінив порядок рекрутингу до армії в електронній формі

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Кабінет Міністрів вніс зміни до порядку реалізації експериментального проєкту щодо рекрутингу громадян України в електронній формі. Відтерер, військова частина після надходження заяви від громадянина має протягом робочого ухвалити рішення щодо його прийому на військову службу за контрактом.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Передбачено, що військова частина, вибрана особою, протягом одного робочого дня з моменту надходження з використанням рекрутингової платформи заяви проводить уточнення намірів особи щодо укладення контракту про проходження військової служби, зокрема, шляхом проведення співбесіди, та приймає рішення щодо прийому особи на військову службу за контрактом", – зазначив він.

За його словами, про ухвалене рішення військова частина має повідомити особу із використанням рекрутингової платформи, у день його ухвалення.

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У разі рішення про прийняття особи на військову службу за контрактом з нею за її бажанням укладається контракт про проходження військової служби. У разі рішення про відмову – повідомляється причина такої відмови.

Як повідомлялося, у застосунку "Резерв+" став доступний сервіс рекрутингу, який дозволяє українцям знайти для себе оптимальну вакансію у війську.

Автор: 

Кабмін (7829) військовослужбовці (327) мобілізація (487) Рекрутинг (7)


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Один день мало, бо в частині повинні знати фізичний стан добровольця, а ВЛК він так швидко не пройде...
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09.11.2024 02:32 Відповісти
Мають на увазі пройти співбесіду з представниками частини.
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10.11.2024 10:34 Відповісти

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