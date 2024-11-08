Кабмін змінив порядок рекрутингу до армії в електронній формі

Кабінет Міністрів вніс зміни до порядку реалізації експериментального проєкту щодо рекрутингу громадян України в електронній формі. Відтерер, військова частина після надходження заяви від громадянина має протягом робочого ухвалити рішення щодо його прийому на військову службу за контрактом.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Передбачено, що військова частина, вибрана особою, протягом одного робочого дня з моменту надходження з використанням рекрутингової платформи заяви проводить уточнення намірів особи щодо укладення контракту про проходження військової служби, зокрема, шляхом проведення співбесіди, та приймає рішення щодо прийому особи на військову службу за контрактом", – зазначив він.

За його словами, про ухвалене рішення військова частина має повідомити особу із використанням рекрутингової платформи, у день його ухвалення.

Читайте також: Без ТЦК та ВЛК: У "Дії" запустили рекрутинг до "Армії дронів"

У разі рішення про прийняття особи на військову службу за контрактом з нею за її бажанням укладається контракт про проходження військової служби. У разі рішення про відмову – повідомляється причина такої відмови.

Як повідомлялося, у застосунку "Резерв+" став доступний сервіс рекрутингу, який дозволяє українцям знайти для себе оптимальну вакансію у війську.