У застосунку "Резерв+" з’явилася функція пошуку вакансій у Силах оборони

У застосунку "Резерв+" став доступний сервіс рекрутингу, який дозволяє українцям знайти для себе оптимальну вакансію у війську.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони.

Наразі сервіс пропонує понад 4 тис. відкритих посад у Силах оборони.

"Резерв+" стає екосистемою сервісів для військовозобов'язаного. Яка допомагає йому розв'язувати питання у кілька кліків. Дає можливість знайти собі бригаду, у яку можна потрапити напряму, й посаду, на якій можна ефективно застосовувати свої знання та вміння. Це перша версія сервісу, поступово ми поліпшуватимемо його. Тому будемо раді почути фідбек користувачів", — сказала заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Як зазначається, для пошуку вакансії необхідно пройти короткий тест, вказавши, наприклад, наявність військової освіти чи сферу, в якій людина розбирається найкраще.

"На основі цієї інформації та обраних навичок система за принципом "зі своїми знаннями – на своєму місці" індивідуально підбере варіанти, що підійдуть найкраще", – пояснила Черногоренко.

Застосунок містить детальний опис вакансій, включо з інформацією про бригади, їхнє командування, досягнення та згадки у ЗМІ.

Інтерфейс дозволяє швидко ухвалювати рішення: натиснути "плюс", щоб зберегти пропозицію для подальшого ознайомлення, або "мінус" для її відхилення.

Оновлена версія "Резерв+" із сервісом рекрутингу вже доступна для завантаження в додатках App Store та Play Market.

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів погодив пропозицію Міністерства цифрової трансформації стосовно реалізації протягом двох років експериментального проєкту з рекрутингу громадян у електронній формі, зокрема з використанням порталу "Дія".

До того стало відомо, що Міністерство оборони України планує до кінця 2024 року розширити функціонал і кількість користувачів трьох застосунків – "Резерв+", "Армія+" і Delta.