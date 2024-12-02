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Новини Мобілізація
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У Байдена розчаровані небажанням української влади знижувати мобілізаційний вік з 25 до 18 років, - WP

Адміністрація Байдена розчарована небажанням української влади знижувати вік мобілізації до 18 років

Навіть попри прискорення постачань необхідної зброї Україні, в адміністрації чинного президента США Джо Байдена зростає розчарування відмовою українських лідерів знизити призовний вік із 25 до 18 років.

Про це пише The Wasington Post, передає Цензор.НЕТ.

"Адміністрація Байдена вже 11 годин намагається надати Україні додаткове озброєння на мільярди доларів, що викликає занепокоєння всередині країни щодо того, що це може призвести до підриву американських запасів і відволікання ресурсів з інших гарячих точок!, - заявили офіційні американські особи виданню. 

Як зазначається, ініціатива "кульгавої качки" була частково підштовхнута імпульсом Росії на полі бою і побоюваннями найзапекліших прихильників України, що після того, як обраний президент Дональд Трамп вступить на посаду 20 січня, відбудеться різка зміна політики США у відношенні до війни в Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна прагне призвати нових солдатів на тлі зростання дезертирства, поки РФ просувається на сході, - FT

"Проте дехто в адміністрації Байдена вважає, що незалежно від того, що робитиме Вашингтон, ЗСУ залишатимуться в меншості через нестачу солдатів. І навіть попри прискорення поставок зброї, зростає розчарування українськими лідерами, які опираються закликам США знизити призовний вік з 25 до 18 років", - пише WP.

Наголошується, що в останні тижні російські війська захоплюють українську територію найшвидшими темпами з 2022 року, що викликає тривогу у Вашингтоні.

Представники адміністрації кажуть, що їхній поштовх до поставок озброєнь наприкінці терміну - разом із рішенням президента Джо Байдена дати дозвіл на ракетні удари вглиб російської території й надання протипіхотних мін, які давно критикують правозахисні групи - може дати Києву деякий простір для маневру.

"Але вони закликають українських лідерів скористатися моментом і розширити свої збройні сили понад 160 000 новобранців, яких, за словами Києва, потребує армія", - додає The Wasington Post.

Читайте також: $6,5 млрд, виділені Байденом на допомогу Україні, опиняться під контролем Трампа, - The Times 

Успіхи Росії на фронті занепокоїли адміністрацію Байдена, хоча високопосадовці та інші представники адміністрації заявили, що не очікують серйозного прориву оборонних ліній України в найближчі місяці, навіть якщо Москва продовжуватиме наступати.

Однак ці посадовці застерегли, що перегони за використанням решти 61 мільярда доларів додаткової допомоги можуть призвести до "перенапруження американських збройних сил".

Особливе занепокоєння, як зазначає видання, викликає кількість перехоплювачів ППО та деяких видів артилерійських снарядів, які поспіхом перекидаються в Україну. І те, і інше буде важко швидко замінити, і ці втрати знизять військову готовність США до інших потенційних гарячих точок на Близькому Сході та в Азії, сказав один з чиновників WP.

"Готовність США знаходиться під серйозною загрозою", якщо інші потреби не будуть збалансовані з потребами України, додав цей чиновник.

Читайте також: Непридатних до служби військовозобов’язаних не виключатимуть з військового обліку, - наказ Міноборони 

Нагадаємо, раніше високопоставлений посадовець сказав ЗМІ, що адміністрація чинного президента США Джо Байдена закликає Україну негайно збільшити чисельність збройних сил шляхом призову більшої кількості бійців і перегляду мобілізаційного законодавства, щоб дозволити призов до армії осіб віком від 18 років.

19 листопада радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Україна повинна посилити мобілізацію, щоб покращити ситуацію на фронті. Однак жодна окрема система озброєнь не є вирішальною у російсько-українській війні.

У МЗС повідомили, що Україна на переговорах із західними партнерами дійсно обговорює тему мобілізації та зниження мобілізаційного віку, однак нині проблемою є затримання обіцяних постачань необхідного озброєння.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна справді обговорює із західними партнерами зниження мобілізаційного віку, - МЗС

Автор: 

Байден Джо (2883) призов (431) США (22568) мобілізація (3025)


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Топ коментарі
+20
Цинічні мразоти, у них "зростає розчарування".
Якби ви не сцялися русні і не цідили б допомогу по крапельці, то не довелося б зараз і піднімати таке питання зниження призивного віку - бо не загинули б ті, кому довелося воювати "лопатами" без вашої допомоги.

І, звісно, очікую відповідей - "вам ніхто нічого не винен", і "відбивайтесь асфальтом". Це і так зрозуміло, що зелевлада обісралася з усім тим, але поточний стан справ - то сумісне діло рук і нас, і світу "західних ельфів"
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02.12.2024 16:50
+18
Для українців 18-25 краще служити у російській армії? а я служив, хоч і називали її тоді чомусь радянською.
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02.12.2024 16:56
+17
Живими не лишиться, бо після капітуляції , їх насильно заберуть в рашистську армію.
Як це зараз робиться на окупованих територіях.
І поженуть їх на нову війну.
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02.12.2024 17:00
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Я не военный человек
Надо спросить Залужного
А вот по поводу того,что мы не можем выпускать столько снарядов и мин
У меня сразу вопрос
А вот те самые 120000 мин , от которых весь фронт на ушах стоит
Их кто сделал?
Американцы нам прислали такое говно?
Или вот насчет энергообъектов
На прикрытие которых выделены были миллиарды
Так почему их не прикрыли?
Американцы виноваты?
Американцы виноваты в том, что у нас пиз.... с мобилизацией?
Что крадут так, словно завтра конец света
Американцы виноваты в том, что БУРАТИНО слил операцию по захвату вагнеровцев?
Что устранил Залужного и все посыпалось
Когда уже украинцы научатся отвечать за свои поступки
А не обвинять в своих неудачах весь мир
Это,кстати,показатель незрелости
Меня от этого тошнит
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02.12.2024 22:32 Відповісти
***! Сенерная Корея передала россиии арт системы дальнобойностью 40+ км. Передала РСЗО дальнобойностью 60+ км.И количество этих систем исчесляется сотнями единиц. А наши "захидни партнери" аж 4 арт системы передали . В ЖОПУ ЗАСУНЬТЕ СВОИ СРАНЫЕ "ЧЕТЫРЕ ПУШЕЧКИ" нешановни "захидни партнеры". Украине надо не четыре арт системы а четыре ТЫСЯЧИ арт систем.
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02.12.2024 17:11 Відповісти
В мене пропозиція!
У нас дуже багато дармоїдів,маю на увазі поліціянтів,військових(СеБеУшних і т.п.),людей які навчені користуватись (і не просто користуватись,а регулярно здавати нормативи) зброєю!

От і вирішення питання з мобілізаційним ресурсом!!!
Крім того ще велика маса всякого роду чиновництва від яких тільки шкода державі…тож хай послужать і зроблять хоч щось корисне!
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02.12.2024 17:13 Відповісти
2 грудня Байден помилував ... власного сина Хантера, таким чином звільнивши його від вироків по двом кримінальним справам.
Але корупція і кумівство тільки в Україні, саме тому її не беруть у НАТО, не переплутайте.
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02.12.2024 17:18 Відповісти
Навіть на вихідних працює ради сімї
Та й шуму в пресі менше буде

А якщо підпише наступний PDA, то взагалі всі забудуть
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02.12.2024 17:51 Відповісти
А які були круті америкоси коли відбирали ЯЗ взамін папірця який нічого не вартий..
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02.12.2024 17:18 Відповісти
USA,перестаньте займатися геронтофілією,знизьте вік кандидатів у президенти хоча б до 60 років,нехай вони на посаді не смішать світ
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02.12.2024 17:18 Відповісти
Дебілізм не залежить від віку.
Доведено молодим потужним лідером..
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02.12.2024 17:25 Відповісти
Якийсь "неназваний" чиновник можливо сказав, а можливо це вплив галюциногенів на афтора.
Особливо умилило про "ризики" для безпеки США від передачі 155 мм снарядів. Цікаво де вони їх використовують?
А так стаття написана дуже великим під-ором...
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02.12.2024 17:23 Відповісти
у америкосів, як і у Європи й досі не вкладається в голові як з 2010 року, маючи під боком )(уйла, який заявив про свої наміри ще в 2003, а потім і в 2008, можна було цілеспрямовано нищити Армію, військові училища та допризовну підготовку від школи і аж до ВНЗ. 👀🤓
ну, не розуміють вони того, і не зможуть, бо не досяжно для здорового глузду.
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02.12.2024 17:24 Відповісти
повністю наодинці нам з пуйлом все одно не тягатися. В них багато ресурсів заточені на війну.
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02.12.2024 19:54 Відповісти
не про те мова.
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02.12.2024 22:22 Відповісти
Ще одне дуже важливе!
Почитав коментарі…
якби-якби…
Захід винен,НАТО винне,США,Байден винен…
А нічого що більш ніж за 5 років,з яких ТРИ роки повномасштабної,запеклої,кровопролитної війни «зелена шобла»,не тільки не спромоглася ВІДНОВИТИ власне виробництво своєї зброї,але «умудрилась» розікрасти величезні кошти допомоги та звинуватити в усіх невдачах інших(я вже їх перелічив)…
ЗРАДНИКИ таНЕВІГЛАСИ керують державою та армією…
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02.12.2024 17:26 Відповісти
Чому тільки за 5 років? Там до попередників ще більші питання, в стилі крилаті ракети за долги по газу і т.д. І щоби відновлювати, треба мати що відновлювати. Нове зовсім теоретично настроїти можемо, не зовсім зрозуміло що це дасть. Вон Європа зі США не можуть снарядів разом стільки виробити скільки нам треба, що вже з нашим бюджетом говорити. Це вже тоді треба якусь воєнну державу строїти в стилі Північної Кореї =(
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02.12.2024 18:44 Відповісти
В армії США призовний вік 18-45 років. І військові йдуть і виконують поставлені задачі. Хитрожопі українці будуть все робити щоб не захищати країну. Інтернет ресурси їм у цьому дуже допомагають - бо саме вони, ці ресурси, допомогали чотирижди уклоністу зеленскому, це той котрий не бачить генералів ЗСУ без окопів(це взагалі пиз....ь), прийти до влади у 19 році.
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02.12.2024 17:29 Відповісти
В США нема призову, дегенерат. Там повністю контрактна армія, і тип хто підписав контракт там держава такі бонуси надає які нашим ніколи не снилися.
Ти спочатку створи таку державу як США, патріотом якої бути вигідно. А потім ******** про "мобілізацію".
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02.12.2024 17:42 Відповісти
Вооружённые силы Соединённых Штатов Америки ВС СШАПризывной возраст18-49Занято в армии1 395 350 (2022)Запас843 450, на учёте состоят около 14 млн человек
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02.12.2024 17:45 Відповісти
Можеш ще тут почитати - саме призовний вік - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90
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02.12.2024 17:47 Відповісти
А тобі що до хитрожопих українців ? Ти бачу не українець, то дивись за собою.
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02.12.2024 18:27 Відповісти
Та без б друже, якщо у нас будє таке саме забезпечення армії як в США в плані амуніції, підготовки і грошей, бажаючих буде багато. Але якось не тягне людей йти з голою сракою в окоп і збирати собі на екіп самостійно, знаючи що якщо поранять то ти вже будештніклму не потрібен і держава тебе кине і забуде про твоє існування.
Але головна причина це дії влади, яка знищила у людей мотивацію щось тут захищати так, як ніяка русня навіть і не мріяла.
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03.12.2024 09:09 Відповісти
...Слово "мобілыіація" у 90% форумної публіки викликає фізіол.ефект:нестримну і зловонну дефекацію...У декого,рідке випорожнення з прямої кишки настільки бурхливе,що він зі своєї крисиної нори навіть погрожує Майданом! Правда і Майдан ці рішучі ухилянські тхори та пацюки...як завжди ,пересидять у своїх норах...
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02.12.2024 17:32 Відповісти
100%
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02.12.2024 17:35 Відповісти
Дефекація це те що в тебе з рота капае.
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02.12.2024 17:40 Відповісти
Своїх дітей в посадки вже відправив, нафронтник сраний?
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02.12.2024 17:41 Відповісти
а ти ніяк не діждешся рідних бурятів з якутами,ждунішка? не любиш Україну та ЗСУ? вони тобі заважають з любов"ю прийняти в себе бурят?
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02.12.2024 22:20 Відповісти
Не дочекаюсь коли відкриють кордони і я повернусь до нормального життя в цивілізованих країнах, де поменше таких відбитих дурників як ти, настільки патріотичних що навіть мову вивчити не можуть, але сидять на унітазі десь в Закарпатті і розказують про ухилянтів.
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03.12.2024 09:03 Відповісти
до якого життя повернешся?де?чудо ти,ти в Україні 0 без палички,піддиванна перхоть,а на Заході навіть гірше комахи! воно собі вже запланувало нормальне життя на віллах Кап-Ферра і в альпійських шале Швейцарії....чим вас таких долбо****в роблять,ломаками для заколочування го.вна?
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04.12.2024 19:08 Відповісти
Та простоти ти по собі судиш ) а я все життя працював закордоном, так вже вийшло що застряг тут через війну і закрити кордони, з такими як ти дурниками, у яких в голові одні буряти і які нічого в житті не бачили, нічого не вміють і навряд чогось досягнуть, але впевнені що кругом всі такі самі 😂 У таких як ти дійсно варіантів немає, або Україна або русня, більше ви ніде не потрібні )
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05.12.2024 05:53 Відповісти
закордонний труженік,йдеш !!
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05.12.2024 17:27 Відповісти
Як тільки кордони відкриють обов'язково , а ти продовжуй жити у гімні ☺️
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05.12.2024 20:53 Відповісти
Агент ФСБ Сєліванов,робить усе,щоби Україні відмовили в допомозі.Як зі сторони USA так і зі сторони країнЕС
..
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02.12.2024 17:38 Відповісти
а ось як оцінюють ефективність роботи адміністрації бідона у нього на батьківщині, причому виданням дуже поважним і близьким до самих демократів: https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2024/11/biden-ukraine-policy-failures/680834/
якшо коротко, то демократи гралися в контрольований конфлікт і в результаті програли все.

розчаровані вони, лицеміри.
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02.12.2024 17:40 Відповісти
Це маніпуляція. Нікому не потрібно це озвучувати, їм байдуже що тут буде чи зараз є. Це моніторинг який робить наш офіс, через такі вот викиди.
Знизити свою відповідальність за рахунок дипломатичних зустрічей.
Прямий вплив на рішення іншої країни для них табу. Ця пропозиція може нести лише інформаційний характер. Бо виходить, що наша суб'єктність перетворилась на американський штат?
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02.12.2024 17:46 Відповісти
На мобілізованих потрібна зброя. Нова. Є на 1000 солдат 200 Бредлі, 10 танків, декілька літаків. Контейнери стрілкової зброї та захисту? Не у вигляді обіцянок та навчальних макетів. І на складах, не на стадії виробництва. Чим вони воювати будуть?
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02.12.2024 17:46 Відповісти
Байден до скількох дожив? Схоже, що після 70-ти в усіх, а в багатьох і раніше є проблеми з головою. У нас рівень сзч і дезертирство й так високий, уникнення мобілізації масове. Схоже, Байдену і його адміністрації треба на когось повісити провину за повний провал його імпотентної політики, бо демократи вже думають про наступні вибори, бо вони в США обісралися по повній, треба якось відбілювати себе. Треба було давати зброю в необхідних обсягах з перших днів вторгнення, а не соплі жувати. Герої, нажаль, вмирають і закінчуються і дуже швидко.
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02.12.2024 17:51 Відповісти
"Администрация Байдена уже 11 часов пытается предоставить Украине дополнительное вооружение на миллиарды долларов"
это называется по иному, должны были поставить в 2022-2024 года, но не поставили.
И теперь также уже отказываются от обещаний данных 1 октября, что поставят до 20 января 2024
Сумма 8.7млрд. Хотя администрация говорит про 6.5млрд

Но надо продержаться, 2 месяца, чтобы передать Трампу полномочия на 8.7млрд PDA, и проблемы

Если по оружию нельзя нарушать договоренности, то как тогда продержаться?
Надо оружие чемто заменить...
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02.12.2024 17:57 Відповісти
нічого трамп не дасть.
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03.12.2024 00:02 Відповісти
А українці розчаровані байденом і його адміністрацією.
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02.12.2024 18:13 Відповісти
Влада не перемоги бажає для них головне рейтинг ,а винні в усьому не "найвеличніший" і навіть не злочинець путін ,а західні партнери і військові.
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02.12.2024 18:28 Відповісти
Байден бажає покрити дефіцит *********** мобілізацією молоді України ? Кращий варіант - зробити рекордне замовлення до ВПК США на ********** й направити кошти для України саме американським виробникам. Та завалити Україну ************, як це роблять іран та корея.
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02.12.2024 18:32 Відповісти
Байден вже пішов у сраку. Зважати на висери його команди немає жодної необхідності.
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02.12.2024 18:38 Відповісти
Ви смарагдовий лошок Зелі..
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02.12.2024 19:08 Відповісти
Кожний підрозділ ЗСУ сильний настільки наскільки сильна його найслабша ланка. Зрозуміло що якщо в підрозділі середній вік 45 років, то підрозділ буде рухатись і діяти зі швидкістю найслабшої 60-тилітньої ланки...
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02.12.2024 19:40 Відповісти
Молодий офіцер лейтенант випускається з військового училища у 21-22. У такому віці воюють на фронті.
Доброволець у 18-24 рік, воює на фронті.
А молодий у 20-24, за законом слуг повинен сидіти в тилу або переходити Карпати.
Середній вік армії США, 27 років.
А середній вік армії України, повідомляють у новинах 40+.
З будь-якого молодого можна зробити витривалого солдата, який пройде маршбросок, завжди можна зробити з нього професіонала , а ось з 50+, вже все складніше.

Раніше служили 18-20 армія, та 18-21 флот.
Так, у 20-21 це були міцні солдати.
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02.12.2024 19:49 Відповісти
А нах воно треба молодим хлопцям ? Що вони хорошого бачили в цій країні ? За що їм тут воювати ? Якби кордони були відкриті тут людей би не залишилось.
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03.12.2024 08:56 Відповісти
У тих, хто так старанно тре неугодні каменти, на долонях ростиме волосся!
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02.12.2024 20:18 Відповісти
Боже, чому українці повинні померти за всіх, хто влаштувався в цьому житті. що ми зробили щоб платити за гріхи ваші
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02.12.2024 20:22 Відповісти
це гарне питання, на яке немає відповіді.
Вони забрали у нас 3ій потенціал зброї в світі за пусті обіцянки, щоб зберегти свої кошти. І за їх економію і безпеку ми мусимо померти.
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03.12.2024 00:04 Відповісти
Ми знаходимося у такому важкому стані, коли негайно мобілізовувати до ВСУ потрібно усіх, кому зараз від 18 до 60 років. А зараз середній вік українських військовослужбовців складає більш як 42 роки. Відповідно, українська армія вважається найстарішою у Європі. Це неприпустимо. А"росіяни вже ухвалили суворий закон для окупованих українських територій, там вони затвердили призовний вік від 18 до 30 років. Тобто до їх окупаційного війська забирают саме молодих українських людей. Це, до речі, найоптимальніший вік для любої армії, коли людина більш мобільна, ефективна та придатна для виконання різноманітних завдань під час штурмових та оборонних операцій з відповідними фізичними навантаженнями". І видно буде так що "народ, який не поважає свою армію, годуватиме чужу".(Клаузевіц)
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02.12.2024 20:40 Відповісти
Вже набридло бачити в генделиках 20-літних качків, коли країна стікає кров'ю. Здаєтьcя, що це виконують наказ пуйла, щоб українську молодь перетворити в майбутню путінську солдатню.
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02.12.2024 21:02 Відповісти
Де бачити в Німеччині? 😁
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03.12.2024 08:53 Відповісти
"це може призвести до підриву американських запасів і відволікання ресурсів з інших гарячих точок!"

Дуже смішне лайно!
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02.12.2024 21:57 Відповісти
В Україні розчаровані Байденом
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03.12.2024 05:50 Відповісти
Дайте ядерок штук 10, не будуть наступати. Закрийте небо, дайте свої війська не будуть наступати зніміть всі заборони на використання зброї, надайте наявні ракетні системи діяльної дії , не будуть наступати. Але ні вони хочуть дітей після школи в окоп відправити 🤦🤦🤦🤦🤦🤦🤦
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03.12.2024 08:52 Відповісти
В Україні немає нестачі особового складу, навпаки його забагато нагребли й набусифікували, от тільки вони всі сидять в тилу, на фронті задіяно декілька процентів від всієї кількості.
Крім того всіляких заброньованих силовиків, військових пенсіонерів пів млн. осіб відсиджуються в тилу жодним чином не причетних до війни.
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03.12.2024 13:22 Відповісти
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