У Байдена розчаровані небажанням української влади знижувати мобілізаційний вік з 25 до 18 років, - WP
Навіть попри прискорення постачань необхідної зброї Україні, в адміністрації чинного президента США Джо Байдена зростає розчарування відмовою українських лідерів знизити призовний вік із 25 до 18 років.
Про це пише The Wasington Post, передає Цензор.НЕТ.
"Адміністрація Байдена вже 11 годин намагається надати Україні додаткове озброєння на мільярди доларів, що викликає занепокоєння всередині країни щодо того, що це може призвести до підриву американських запасів і відволікання ресурсів з інших гарячих точок!, - заявили офіційні американські особи виданню.
Як зазначається, ініціатива "кульгавої качки" була частково підштовхнута імпульсом Росії на полі бою і побоюваннями найзапекліших прихильників України, що після того, як обраний президент Дональд Трамп вступить на посаду 20 січня, відбудеться різка зміна політики США у відношенні до війни в Україні.
"Проте дехто в адміністрації Байдена вважає, що незалежно від того, що робитиме Вашингтон, ЗСУ залишатимуться в меншості через нестачу солдатів. І навіть попри прискорення поставок зброї, зростає розчарування українськими лідерами, які опираються закликам США знизити призовний вік з 25 до 18 років", - пише WP.
Наголошується, що в останні тижні російські війська захоплюють українську територію найшвидшими темпами з 2022 року, що викликає тривогу у Вашингтоні.
Представники адміністрації кажуть, що їхній поштовх до поставок озброєнь наприкінці терміну - разом із рішенням президента Джо Байдена дати дозвіл на ракетні удари вглиб російської території й надання протипіхотних мін, які давно критикують правозахисні групи - може дати Києву деякий простір для маневру.
"Але вони закликають українських лідерів скористатися моментом і розширити свої збройні сили понад 160 000 новобранців, яких, за словами Києва, потребує армія", - додає The Wasington Post.
Успіхи Росії на фронті занепокоїли адміністрацію Байдена, хоча високопосадовці та інші представники адміністрації заявили, що не очікують серйозного прориву оборонних ліній України в найближчі місяці, навіть якщо Москва продовжуватиме наступати.
Однак ці посадовці застерегли, що перегони за використанням решти 61 мільярда доларів додаткової допомоги можуть призвести до "перенапруження американських збройних сил".
Особливе занепокоєння, як зазначає видання, викликає кількість перехоплювачів ППО та деяких видів артилерійських снарядів, які поспіхом перекидаються в Україну. І те, і інше буде важко швидко замінити, і ці втрати знизять військову готовність США до інших потенційних гарячих точок на Близькому Сході та в Азії, сказав один з чиновників WP.
"Готовність США знаходиться під серйозною загрозою", якщо інші потреби не будуть збалансовані з потребами України, додав цей чиновник.
Нагадаємо, раніше високопоставлений посадовець сказав ЗМІ, що адміністрація чинного президента США Джо Байдена закликає Україну негайно збільшити чисельність збройних сил шляхом призову більшої кількості бійців і перегляду мобілізаційного законодавства, щоб дозволити призов до армії осіб віком від 18 років.
19 листопада радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Україна повинна посилити мобілізацію, щоб покращити ситуацію на фронті. Однак жодна окрема система озброєнь не є вирішальною у російсько-українській війні.
У МЗС повідомили, що Україна на переговорах із західними партнерами дійсно обговорює тему мобілізації та зниження мобілізаційного віку, однак нині проблемою є затримання обіцяних постачань необхідного озброєння.
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Надо спросить Залужного
А вот по поводу того,что мы не можем выпускать столько снарядов и мин
У меня сразу вопрос
А вот те самые 120000 мин , от которых весь фронт на ушах стоит
Их кто сделал?
Американцы нам прислали такое говно?
Или вот насчет энергообъектов
На прикрытие которых выделены были миллиарды
Так почему их не прикрыли?
Американцы виноваты?
Американцы виноваты в том, что у нас пиз.... с мобилизацией?
Что крадут так, словно завтра конец света
Американцы виноваты в том, что БУРАТИНО слил операцию по захвату вагнеровцев?
Что устранил Залужного и все посыпалось
Когда уже украинцы научатся отвечать за свои поступки
А не обвинять в своих неудачах весь мир
Это,кстати,показатель незрелости
Меня от этого тошнит
У нас дуже багато дармоїдів,маю на увазі поліціянтів,військових(СеБеУшних і т.п.),людей які навчені користуватись (і не просто користуватись,а регулярно здавати нормативи) зброєю!
От і вирішення питання з мобілізаційним ресурсом!!!
Крім того ще велика маса всякого роду чиновництва від яких тільки шкода державі…тож хай послужать і зроблять хоч щось корисне!
Але корупція і кумівство тільки в Україні, саме тому її не беруть у НАТО, не переплутайте.
Та й шуму в пресі менше буде
А якщо підпише наступний PDA, то взагалі всі забудуть
Доведено молодим потужним лідером..
Особливо умилило про "ризики" для безпеки США від передачі 155 мм снарядів. Цікаво де вони їх використовують?
А так стаття написана дуже великим під-ором...
ну, не розуміють вони того, і не зможуть, бо не досяжно для здорового глузду.
Почитав коментарі…
якби-якби…
Захід винен,НАТО винне,США,Байден винен…
А нічого що більш ніж за 5 років,з яких ТРИ роки повномасштабної,запеклої,кровопролитної війни «зелена шобла»,не тільки не спромоглася ВІДНОВИТИ власне виробництво своєї зброї,але «умудрилась» розікрасти величезні кошти допомоги та звинуватити в усіх невдачах інших(я вже їх перелічив)…
ЗРАДНИКИ таНЕВІГЛАСИ керують державою та армією…
Ти спочатку створи таку державу як США, патріотом якої бути вигідно. А потім ******** про "мобілізацію".
Але головна причина це дії влади, яка знищила у людей мотивацію щось тут захищати так, як ніяка русня навіть і не мріяла.
..
якшо коротко, то демократи гралися в контрольований конфлікт і в результаті програли все.
розчаровані вони, лицеміри.
Знизити свою відповідальність за рахунок дипломатичних зустрічей.
Прямий вплив на рішення іншої країни для них табу. Ця пропозиція може нести лише інформаційний характер. Бо виходить, що наша суб'єктність перетворилась на американський штат?
это называется по иному, должны были поставить в 2022-2024 года, но не поставили.
И теперь также уже отказываются от обещаний данных 1 октября, что поставят до 20 января 2024
Сумма 8.7млрд. Хотя администрация говорит про 6.5млрд
Но надо продержаться, 2 месяца, чтобы передать Трампу полномочия на 8.7млрд PDA, и проблемы
Если по оружию нельзя нарушать договоренности, то как тогда продержаться?
Надо оружие чемто заменить...
Доброволець у 18-24 рік, воює на фронті.
А молодий у 20-24, за законом слуг повинен сидіти в тилу або переходити Карпати.
Середній вік армії США, 27 років.
А середній вік армії України, повідомляють у новинах 40+.
З будь-якого молодого можна зробити витривалого солдата, який пройде маршбросок, завжди можна зробити з нього професіонала , а ось з 50+, вже все складніше.
Раніше служили 18-20 армія, та 18-21 флот.
Так, у 20-21 це були міцні солдати.
Вони забрали у нас 3ій потенціал зброї в світі за пусті обіцянки, щоб зберегти свої кошти. І за їх економію і безпеку ми мусимо померти.
Дуже смішне лайно!
Крім того всіляких заброньованих силовиків, військових пенсіонерів пів млн. осіб відсиджуються в тилу жодним чином не причетних до війни.