У Байдена розчаровані небажанням української влади знижувати мобілізаційний вік з 25 до 18 років, - WP

Навіть попри прискорення постачань необхідної зброї Україні, в адміністрації чинного президента США Джо Байдена зростає розчарування відмовою українських лідерів знизити призовний вік із 25 до 18 років.

Про це пише The Wasington Post, передає Цензор.НЕТ.

"Адміністрація Байдена вже 11 годин намагається надати Україні додаткове озброєння на мільярди доларів, що викликає занепокоєння всередині країни щодо того, що це може призвести до підриву американських запасів і відволікання ресурсів з інших гарячих точок!, - заявили офіційні американські особи виданню.

Як зазначається, ініціатива "кульгавої качки" була частково підштовхнута імпульсом Росії на полі бою і побоюваннями найзапекліших прихильників України, що після того, як обраний президент Дональд Трамп вступить на посаду 20 січня, відбудеться різка зміна політики США у відношенні до війни в Україні.

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"Проте дехто в адміністрації Байдена вважає, що незалежно від того, що робитиме Вашингтон, ЗСУ залишатимуться в меншості через нестачу солдатів. І навіть попри прискорення поставок зброї, зростає розчарування українськими лідерами, які опираються закликам США знизити призовний вік з 25 до 18 років", - пише WP.

Наголошується, що в останні тижні російські війська захоплюють українську територію найшвидшими темпами з 2022 року, що викликає тривогу у Вашингтоні.

Представники адміністрації кажуть, що їхній поштовх до поставок озброєнь наприкінці терміну - разом із рішенням президента Джо Байдена дати дозвіл на ракетні удари вглиб російської території й надання протипіхотних мін, які давно критикують правозахисні групи - може дати Києву деякий простір для маневру.

"Але вони закликають українських лідерів скористатися моментом і розширити свої збройні сили понад 160 000 новобранців, яких, за словами Києва, потребує армія", - додає The Wasington Post.

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Успіхи Росії на фронті занепокоїли адміністрацію Байдена, хоча високопосадовці та інші представники адміністрації заявили, що не очікують серйозного прориву оборонних ліній України в найближчі місяці, навіть якщо Москва продовжуватиме наступати.

Однак ці посадовці застерегли, що перегони за використанням решти 61 мільярда доларів додаткової допомоги можуть призвести до "перенапруження американських збройних сил".

Особливе занепокоєння, як зазначає видання, викликає кількість перехоплювачів ППО та деяких видів артилерійських снарядів, які поспіхом перекидаються в Україну. І те, і інше буде важко швидко замінити, і ці втрати знизять військову готовність США до інших потенційних гарячих точок на Близькому Сході та в Азії, сказав один з чиновників WP.

"Готовність США знаходиться під серйозною загрозою", якщо інші потреби не будуть збалансовані з потребами України, додав цей чиновник.

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Нагадаємо, раніше високопоставлений посадовець сказав ЗМІ, що адміністрація чинного президента США Джо Байдена закликає Україну негайно збільшити чисельність збройних сил шляхом призову більшої кількості бійців і перегляду мобілізаційного законодавства, щоб дозволити призов до армії осіб віком від 18 років.

19 листопада радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Україна повинна посилити мобілізацію, щоб покращити ситуацію на фронті. Однак жодна окрема система озброєнь не є вирішальною у російсько-українській війні.

У МЗС повідомили, що Україна на переговорах із західними партнерами дійсно обговорює тему мобілізації та зниження мобілізаційного віку, однак нині проблемою є затримання обіцяних постачань необхідного озброєння.

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