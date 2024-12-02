РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6908 посетителей онлайн
Новости мобилизации
11 277 169

У Байдена разочарованы нежеланием украинских властей снижать мобилизационный возраст с 25 до 18 лет, - WP

Адміністрація Байдена розчарована небажанням української влади знижувати вік мобілізації до 18 років

Даже несмотря на ускорение поставок необходимого оружия Украине, в администрации действующего президента США Джо Байдена растет разочарование отказом украинских лидеров снизить призывной возраст с 25 до 18 лет.

Об этом пишет The Wasington Post, передает Цензор.НЕТ.

"Администрация Байдена уже 11 часов пытается предоставить Украине дополнительное вооружение на миллиарды долларов, что вызывает беспокойство внутри страны относительно того, что это может привести к подрыву американских запасов и отвлечению ресурсов из других горячих точек!", - заявили официальные американские лица изданию.

Как отмечается, инициатива "хромой утки" была частично подтолкнута импульсом России на поле боя и опасениями самых ярых сторонников Украины, что после того, как избранный президент Дональд Трамп вступит в должность 20 января, произойдет резкое изменение политики США в отношении войны в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина стремится призвать новых солдат на фоне роста дезертирства, пока РФ продвигается на востоке, - FT

"Однако некоторые в администрации Байдена считают, что независимо от того, что будет делать Вашингтон, ВСУ будут оставаться в меньшинстве из-за нехватки солдат. И даже несмотря на ускорение поставок оружия, растет разочарование украинскими лидерами, которые сопротивляются призывам США снизить призывной возраст с 25 до 18 лет", - пишет WP.

Отмечается, что в последние недели российские войска захватывают украинскую территорию самыми быстрыми темпами с 2022 года, что вызывает тревогу в Вашингтоне.

Представители администрации говорят, что их толчок к поставкам вооружений в конце срока - вместе с решением президента Джо Байдена дать разрешение на ракетные удары вглубь российской территории и предоставление противопехотных мин, которые давно критикуют правозащитные группы - может дать Киеву некоторое пространство для маневра.

"Но они призывают украинских лидеров воспользоваться моментом и расширить свои вооруженные силы более 160 000 новобранцев, в которых, по словам Киева, нуждается армия", - добавляет The Wasington Post.

Читайте также: $6,5 млрд, выделенные Байденом на помощь Украине, окажутся под контролем Трампа, - The Times

Успехи России на фронте обеспокоили администрацию Байдена, хотя высокопоставленные чиновники и другие представители администрации заявили, что не ожидают серьезного прорыва оборонительных линий Украины в ближайшие месяцы, даже если Москва будет продолжать наступать.

Однако эти чиновники предостерегли, что гонка за использованием оставшихся 61 миллиарда долларов дополнительной помощи может привести к "перенапряжению американских вооруженных сил".

Особое беспокойство, как отмечает издание, вызывает количество перехватчиков ПВО и некоторых видов артиллерийских снарядов, которые спешно перебрасываются в Украину. И то, и другое будет трудно быстро заменить, и эти потери снизят военную готовность США к другим потенциальным горячим точкам на Ближнем Востоке и в Азии, сказал один из чиновников WP.

"Готовность США находится под серьезной угрозой", если другие потребности не будут сбалансированы с потребностями Украины, добавил этот чиновник.

Читайте также: Непригодных к службе военнообязанных не будут исключать с воинского учета, - приказ Минобороны

Напомним, ранее высокопоставленный чиновник сказал СМИ, что администрация действующего президента США Джо Байдена призывает Украину немедленно увеличить численность вооруженных сил путем призыва большего количества бойцов и пересмотра мобилизационного законодательства, чтобы разрешить призыв в армию лиц в возрасте от 18 лет.

19 ноября советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина должна усилить мобилизацию, чтобы улучшить ситуацию на фронте. Однако ни одна отдельная система вооружений не является решающей в российско-украинской войне.

В МИД сообщили, что Украина на переговорах с западными партнерами действительно обсуждает тему мобилизации и снижения мобилизационного возраста, однако сейчас проблемой является задержание обещанных поставок необходимого вооружения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина действительно обсуждает с западными партнерами снижение мобилизационного возраста, - МИД

Автор: 

Байден Джо (2789) призыв (742) США (26583) мобилизация (2757)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+20
Цинічні мразоти, у них "зростає розчарування".
Якби ви не сцялися русні і не цідили б допомогу по крапельці, то не довелося б зараз і піднімати таке питання зниження призивного віку - бо не загинули б ті, кому довелося воювати "лопатами" без вашої допомоги.

І, звісно, очікую відповідей - "вам ніхто нічого не винен", і "відбивайтесь асфальтом". Це і так зрозуміло, що зелевлада обісралася з усім тим, але поточний стан справ - то сумісне діло рук і нас, і світу "західних ельфів"
показать весь комментарий
02.12.2024 16:50
+18
Для українців 18-25 краще служити у російській армії? а я служив, хоч і називали її тоді чомусь радянською.
показать весь комментарий
02.12.2024 16:56
+17
Живими не лишиться, бо після капітуляції , їх насильно заберуть в рашистську армію.
Як це зараз робиться на окупованих територіях.
І поженуть їх на нову війну.
показать весь комментарий
02.12.2024 17:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Я не военный человек
Надо спросить Залужного
А вот по поводу того,что мы не можем выпускать столько снарядов и мин
У меня сразу вопрос
А вот те самые 120000 мин , от которых весь фронт на ушах стоит
Их кто сделал?
Американцы нам прислали такое говно?
Или вот насчет энергообъектов
На прикрытие которых выделены были миллиарды
Так почему их не прикрыли?
Американцы виноваты?
Американцы виноваты в том, что у нас пиз.... с мобилизацией?
Что крадут так, словно завтра конец света
Американцы виноваты в том, что БУРАТИНО слил операцию по захвату вагнеровцев?
Что устранил Залужного и все посыпалось
Когда уже украинцы научатся отвечать за свои поступки
А не обвинять в своих неудачах весь мир
Это,кстати,показатель незрелости
Меня от этого тошнит
показать весь комментарий
02.12.2024 22:32 Ответить
***! Сенерная Корея передала россиии арт системы дальнобойностью 40+ км. Передала РСЗО дальнобойностью 60+ км.И количество этих систем исчесляется сотнями единиц. А наши "захидни партнери" аж 4 арт системы передали . В ЖОПУ ЗАСУНЬТЕ СВОИ СРАНЫЕ "ЧЕТЫРЕ ПУШЕЧКИ" нешановни "захидни партнеры". Украине надо не четыре арт системы а четыре ТЫСЯЧИ арт систем.
показать весь комментарий
02.12.2024 17:11 Ответить
В мене пропозиція!
У нас дуже багато дармоїдів,маю на увазі поліціянтів,військових(СеБеУшних і т.п.),людей які навчені користуватись (і не просто користуватись,а регулярно здавати нормативи) зброєю!

От і вирішення питання з мобілізаційним ресурсом!!!
Крім того ще велика маса всякого роду чиновництва від яких тільки шкода державі…тож хай послужать і зроблять хоч щось корисне!
показать весь комментарий
02.12.2024 17:13 Ответить
2 грудня Байден помилував ... власного сина Хантера, таким чином звільнивши його від вироків по двом кримінальним справам.
Але корупція і кумівство тільки в Україні, саме тому її не беруть у НАТО, не переплутайте.
показать весь комментарий
02.12.2024 17:18 Ответить
Навіть на вихідних працює ради сімї
Та й шуму в пресі менше буде

А якщо підпише наступний PDA, то взагалі всі забудуть
показать весь комментарий
02.12.2024 17:51 Ответить
А які були круті америкоси коли відбирали ЯЗ взамін папірця який нічого не вартий..
показать весь комментарий
02.12.2024 17:18 Ответить
USA,перестаньте займатися геронтофілією,знизьте вік кандидатів у президенти хоча б до 60 років,нехай вони на посаді не смішать світ
показать весь комментарий
02.12.2024 17:18 Ответить
Дебілізм не залежить від віку.
Доведено молодим потужним лідером..
показать весь комментарий
02.12.2024 17:25 Ответить
Якийсь "неназваний" чиновник можливо сказав, а можливо це вплив галюциногенів на афтора.
Особливо умилило про "ризики" для безпеки США від передачі 155 мм снарядів. Цікаво де вони їх використовують?
А так стаття написана дуже великим під-ором...
показать весь комментарий
02.12.2024 17:23 Ответить
у америкосів, як і у Європи й досі не вкладається в голові як з 2010 року, маючи під боком )(уйла, який заявив про свої наміри ще в 2003, а потім і в 2008, можна було цілеспрямовано нищити Армію, військові училища та допризовну підготовку від школи і аж до ВНЗ. 👀🤓
ну, не розуміють вони того, і не зможуть, бо не досяжно для здорового глузду.
показать весь комментарий
02.12.2024 17:24 Ответить
повністю наодинці нам з пуйлом все одно не тягатися. В них багато ресурсів заточені на війну.
показать весь комментарий
02.12.2024 19:54 Ответить
не про те мова.
показать весь комментарий
02.12.2024 22:22 Ответить
Ще одне дуже важливе!
Почитав коментарі…
якби-якби…
Захід винен,НАТО винне,США,Байден винен…
А нічого що більш ніж за 5 років,з яких ТРИ роки повномасштабної,запеклої,кровопролитної війни «зелена шобла»,не тільки не спромоглася ВІДНОВИТИ власне виробництво своєї зброї,але «умудрилась» розікрасти величезні кошти допомоги та звинуватити в усіх невдачах інших(я вже їх перелічив)…
ЗРАДНИКИ таНЕВІГЛАСИ керують державою та армією…
показать весь комментарий
02.12.2024 17:26 Ответить
Чому тільки за 5 років? Там до попередників ще більші питання, в стилі крилаті ракети за долги по газу і т.д. І щоби відновлювати, треба мати що відновлювати. Нове зовсім теоретично настроїти можемо, не зовсім зрозуміло що це дасть. Вон Європа зі США не можуть снарядів разом стільки виробити скільки нам треба, що вже з нашим бюджетом говорити. Це вже тоді треба якусь воєнну державу строїти в стилі Північної Кореї =(
показать весь комментарий
02.12.2024 18:44 Ответить
В армії США призовний вік 18-45 років. І військові йдуть і виконують поставлені задачі. Хитрожопі українці будуть все робити щоб не захищати країну. Інтернет ресурси їм у цьому дуже допомагають - бо саме вони, ці ресурси, допомогали чотирижди уклоністу зеленскому, це той котрий не бачить генералів ЗСУ без окопів(це взагалі пиз....ь), прийти до влади у 19 році.
показать весь комментарий
02.12.2024 17:29 Ответить
В США нема призову, дегенерат. Там повністю контрактна армія, і тип хто підписав контракт там держава такі бонуси надає які нашим ніколи не снилися.
Ти спочатку створи таку державу як США, патріотом якої бути вигідно. А потім ******** про "мобілізацію".
показать весь комментарий
02.12.2024 17:42 Ответить
Вооружённые силы Соединённых Штатов Америки ВС СШАПризывной возраст18-49Занято в армии1 395 350 (2022)Запас843 450, на учёте состоят около 14 млн человек
показать весь комментарий
02.12.2024 17:45 Ответить
Можеш ще тут почитати - саме призовний вік - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90
показать весь комментарий
02.12.2024 17:47 Ответить
А тобі що до хитрожопих українців ? Ти бачу не українець, то дивись за собою.
показать весь комментарий
02.12.2024 18:27 Ответить
Та без б друже, якщо у нас будє таке саме забезпечення армії як в США в плані амуніції, підготовки і грошей, бажаючих буде багато. Але якось не тягне людей йти з голою сракою в окоп і збирати собі на екіп самостійно, знаючи що якщо поранять то ти вже будештніклму не потрібен і держава тебе кине і забуде про твоє існування.
Але головна причина це дії влади, яка знищила у людей мотивацію щось тут захищати так, як ніяка русня навіть і не мріяла.
показать весь комментарий
03.12.2024 09:09 Ответить
...Слово "мобілыіація" у 90% форумної публіки викликає фізіол.ефект:нестримну і зловонну дефекацію...У декого,рідке випорожнення з прямої кишки настільки бурхливе,що він зі своєї крисиної нори навіть погрожує Майданом! Правда і Майдан ці рішучі ухилянські тхори та пацюки...як завжди ,пересидять у своїх норах...
показать весь комментарий
02.12.2024 17:32 Ответить
100%
показать весь комментарий
02.12.2024 17:35 Ответить
Дефекація це те що в тебе з рота капае.
показать весь комментарий
02.12.2024 17:40 Ответить
Своїх дітей в посадки вже відправив, нафронтник сраний?
показать весь комментарий
02.12.2024 17:41 Ответить
а ти ніяк не діждешся рідних бурятів з якутами,ждунішка? не любиш Україну та ЗСУ? вони тобі заважають з любов"ю прийняти в себе бурят?
показать весь комментарий
02.12.2024 22:20 Ответить
Не дочекаюсь коли відкриють кордони і я повернусь до нормального життя в цивілізованих країнах, де поменше таких відбитих дурників як ти, настільки патріотичних що навіть мову вивчити не можуть, але сидять на унітазі десь в Закарпатті і розказують про ухилянтів.
показать весь комментарий
03.12.2024 09:03 Ответить
до якого життя повернешся?де?чудо ти,ти в Україні 0 без палички,піддиванна перхоть,а на Заході навіть гірше комахи! воно собі вже запланувало нормальне життя на віллах Кап-Ферра і в альпійських шале Швейцарії....чим вас таких долбо****в роблять,ломаками для заколочування го.вна?
показать весь комментарий
04.12.2024 19:08 Ответить
Та простоти ти по собі судиш ) а я все життя працював закордоном, так вже вийшло що застряг тут через війну і закрити кордони, з такими як ти дурниками, у яких в голові одні буряти і які нічого в житті не бачили, нічого не вміють і навряд чогось досягнуть, але впевнені що кругом всі такі самі 😂 У таких як ти дійсно варіантів немає, або Україна або русня, більше ви ніде не потрібні )
показать весь комментарий
05.12.2024 05:53 Ответить
закордонний труженік,йдеш !!
показать весь комментарий
05.12.2024 17:27 Ответить
Як тільки кордони відкриють обов'язково , а ти продовжуй жити у гімні ☺️
показать весь комментарий
05.12.2024 20:53 Ответить
Агент ФСБ Сєліванов,робить усе,щоби Україні відмовили в допомозі.Як зі сторони USA так і зі сторони країнЕС
..
показать весь комментарий
02.12.2024 17:38 Ответить
а ось як оцінюють ефективність роботи адміністрації бідона у нього на батьківщині, причому виданням дуже поважним і близьким до самих демократів: https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2024/11/biden-ukraine-policy-failures/680834/
якшо коротко, то демократи гралися в контрольований конфлікт і в результаті програли все.

розчаровані вони, лицеміри.
показать весь комментарий
02.12.2024 17:40 Ответить
Це маніпуляція. Нікому не потрібно це озвучувати, їм байдуже що тут буде чи зараз є. Це моніторинг який робить наш офіс, через такі вот викиди.
Знизити свою відповідальність за рахунок дипломатичних зустрічей.
Прямий вплив на рішення іншої країни для них табу. Ця пропозиція може нести лише інформаційний характер. Бо виходить, що наша суб'єктність перетворилась на американський штат?
показать весь комментарий
02.12.2024 17:46 Ответить
На мобілізованих потрібна зброя. Нова. Є на 1000 солдат 200 Бредлі, 10 танків, декілька літаків. Контейнери стрілкової зброї та захисту? Не у вигляді обіцянок та навчальних макетів. І на складах, не на стадії виробництва. Чим вони воювати будуть?
показать весь комментарий
02.12.2024 17:46 Ответить
Байден до скількох дожив? Схоже, що після 70-ти в усіх, а в багатьох і раніше є проблеми з головою. У нас рівень сзч і дезертирство й так високий, уникнення мобілізації масове. Схоже, Байдену і його адміністрації треба на когось повісити провину за повний провал його імпотентної політики, бо демократи вже думають про наступні вибори, бо вони в США обісралися по повній, треба якось відбілювати себе. Треба було давати зброю в необхідних обсягах з перших днів вторгнення, а не соплі жувати. Герої, нажаль, вмирають і закінчуються і дуже швидко.
показать весь комментарий
02.12.2024 17:51 Ответить
"Администрация Байдена уже 11 часов пытается предоставить Украине дополнительное вооружение на миллиарды долларов"
это называется по иному, должны были поставить в 2022-2024 года, но не поставили.
И теперь также уже отказываются от обещаний данных 1 октября, что поставят до 20 января 2024
Сумма 8.7млрд. Хотя администрация говорит про 6.5млрд

Но надо продержаться, 2 месяца, чтобы передать Трампу полномочия на 8.7млрд PDA, и проблемы

Если по оружию нельзя нарушать договоренности, то как тогда продержаться?
Надо оружие чемто заменить...
показать весь комментарий
02.12.2024 17:57 Ответить
нічого трамп не дасть.
показать весь комментарий
03.12.2024 00:02 Ответить
А українці розчаровані байденом і його адміністрацією.
показать весь комментарий
02.12.2024 18:13 Ответить
Влада не перемоги бажає для них головне рейтинг ,а винні в усьому не "найвеличніший" і навіть не злочинець путін ,а західні партнери і військові.
показать весь комментарий
02.12.2024 18:28 Ответить
Байден бажає покрити дефіцит *********** мобілізацією молоді України ? Кращий варіант - зробити рекордне замовлення до ВПК США на ********** й направити кошти для України саме американським виробникам. Та завалити Україну ************, як це роблять іран та корея.
показать весь комментарий
02.12.2024 18:32 Ответить
Байден вже пішов у сраку. Зважати на висери його команди немає жодної необхідності.
показать весь комментарий
02.12.2024 18:38 Ответить
Ви смарагдовий лошок Зелі..
показать весь комментарий
02.12.2024 19:08 Ответить
Кожний підрозділ ЗСУ сильний настільки наскільки сильна його найслабша ланка. Зрозуміло що якщо в підрозділі середній вік 45 років, то підрозділ буде рухатись і діяти зі швидкістю найслабшої 60-тилітньої ланки...
показать весь комментарий
02.12.2024 19:40 Ответить
Молодий офіцер лейтенант випускається з військового училища у 21-22. У такому віці воюють на фронті.
Доброволець у 18-24 рік, воює на фронті.
А молодий у 20-24, за законом слуг повинен сидіти в тилу або переходити Карпати.
Середній вік армії США, 27 років.
А середній вік армії України, повідомляють у новинах 40+.
З будь-якого молодого можна зробити витривалого солдата, який пройде маршбросок, завжди можна зробити з нього професіонала , а ось з 50+, вже все складніше.

Раніше служили 18-20 армія, та 18-21 флот.
Так, у 20-21 це були міцні солдати.
показать весь комментарий
02.12.2024 19:49 Ответить
А нах воно треба молодим хлопцям ? Що вони хорошого бачили в цій країні ? За що їм тут воювати ? Якби кордони були відкриті тут людей би не залишилось.
показать весь комментарий
03.12.2024 08:56 Ответить
У тих, хто так старанно тре неугодні каменти, на долонях ростиме волосся!
показать весь комментарий
02.12.2024 20:18 Ответить
Боже, чому українці повинні померти за всіх, хто влаштувався в цьому житті. що ми зробили щоб платити за гріхи ваші
показать весь комментарий
02.12.2024 20:22 Ответить
це гарне питання, на яке немає відповіді.
Вони забрали у нас 3ій потенціал зброї в світі за пусті обіцянки, щоб зберегти свої кошти. І за їх економію і безпеку ми мусимо померти.
показать весь комментарий
03.12.2024 00:04 Ответить
Ми знаходимося у такому важкому стані, коли негайно мобілізовувати до ВСУ потрібно усіх, кому зараз від 18 до 60 років. А зараз середній вік українських військовослужбовців складає більш як 42 роки. Відповідно, українська армія вважається найстарішою у Європі. Це неприпустимо. А"росіяни вже ухвалили суворий закон для окупованих українських територій, там вони затвердили призовний вік від 18 до 30 років. Тобто до їх окупаційного війська забирают саме молодих українських людей. Це, до речі, найоптимальніший вік для любої армії, коли людина більш мобільна, ефективна та придатна для виконання різноманітних завдань під час штурмових та оборонних операцій з відповідними фізичними навантаженнями". І видно буде так що "народ, який не поважає свою армію, годуватиме чужу".(Клаузевіц)
показать весь комментарий
02.12.2024 20:40 Ответить
Вже набридло бачити в генделиках 20-літних качків, коли країна стікає кров'ю. Здаєтьcя, що це виконують наказ пуйла, щоб українську молодь перетворити в майбутню путінську солдатню.
показать весь комментарий
02.12.2024 21:02 Ответить
Де бачити в Німеччині? 😁
показать весь комментарий
03.12.2024 08:53 Ответить
"це може призвести до підриву американських запасів і відволікання ресурсів з інших гарячих точок!"

Дуже смішне лайно!
показать весь комментарий
02.12.2024 21:57 Ответить
В Україні розчаровані Байденом
показать весь комментарий
03.12.2024 05:50 Ответить
Дайте ядерок штук 10, не будуть наступати. Закрийте небо, дайте свої війська не будуть наступати зніміть всі заборони на використання зброї, надайте наявні ракетні системи діяльної дії , не будуть наступати. Але ні вони хочуть дітей після школи в окоп відправити 🤦🤦🤦🤦🤦🤦🤦
показать весь комментарий
03.12.2024 08:52 Ответить
В Україні немає нестачі особового складу, навпаки його забагато нагребли й набусифікували, от тільки вони всі сидять в тилу, на фронті задіяно декілька процентів від всієї кількості.
Крім того всіляких заброньованих силовиків, військових пенсіонерів пів млн. осіб відсиджуються в тилу жодним чином не причетних до війни.
показать весь комментарий
03.12.2024 13:22 Ответить
Страница 2 из 2
 
 