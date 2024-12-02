У Байдена разочарованы нежеланием украинских властей снижать мобилизационный возраст с 25 до 18 лет, - WP
Даже несмотря на ускорение поставок необходимого оружия Украине, в администрации действующего президента США Джо Байдена растет разочарование отказом украинских лидеров снизить призывной возраст с 25 до 18 лет.
Об этом пишет The Wasington Post, передает Цензор.НЕТ.
"Администрация Байдена уже 11 часов пытается предоставить Украине дополнительное вооружение на миллиарды долларов, что вызывает беспокойство внутри страны относительно того, что это может привести к подрыву американских запасов и отвлечению ресурсов из других горячих точек!", - заявили официальные американские лица изданию.
Как отмечается, инициатива "хромой утки" была частично подтолкнута импульсом России на поле боя и опасениями самых ярых сторонников Украины, что после того, как избранный президент Дональд Трамп вступит в должность 20 января, произойдет резкое изменение политики США в отношении войны в Украине.
"Однако некоторые в администрации Байдена считают, что независимо от того, что будет делать Вашингтон, ВСУ будут оставаться в меньшинстве из-за нехватки солдат. И даже несмотря на ускорение поставок оружия, растет разочарование украинскими лидерами, которые сопротивляются призывам США снизить призывной возраст с 25 до 18 лет", - пишет WP.
Отмечается, что в последние недели российские войска захватывают украинскую территорию самыми быстрыми темпами с 2022 года, что вызывает тревогу в Вашингтоне.
Представители администрации говорят, что их толчок к поставкам вооружений в конце срока - вместе с решением президента Джо Байдена дать разрешение на ракетные удары вглубь российской территории и предоставление противопехотных мин, которые давно критикуют правозащитные группы - может дать Киеву некоторое пространство для маневра.
"Но они призывают украинских лидеров воспользоваться моментом и расширить свои вооруженные силы более 160 000 новобранцев, в которых, по словам Киева, нуждается армия", - добавляет The Wasington Post.
Успехи России на фронте обеспокоили администрацию Байдена, хотя высокопоставленные чиновники и другие представители администрации заявили, что не ожидают серьезного прорыва оборонительных линий Украины в ближайшие месяцы, даже если Москва будет продолжать наступать.
Однако эти чиновники предостерегли, что гонка за использованием оставшихся 61 миллиарда долларов дополнительной помощи может привести к "перенапряжению американских вооруженных сил".
Особое беспокойство, как отмечает издание, вызывает количество перехватчиков ПВО и некоторых видов артиллерийских снарядов, которые спешно перебрасываются в Украину. И то, и другое будет трудно быстро заменить, и эти потери снизят военную готовность США к другим потенциальным горячим точкам на Ближнем Востоке и в Азии, сказал один из чиновников WP.
"Готовность США находится под серьезной угрозой", если другие потребности не будут сбалансированы с потребностями Украины, добавил этот чиновник.
Напомним, ранее высокопоставленный чиновник сказал СМИ, что администрация действующего президента США Джо Байдена призывает Украину немедленно увеличить численность вооруженных сил путем призыва большего количества бойцов и пересмотра мобилизационного законодательства, чтобы разрешить призыв в армию лиц в возрасте от 18 лет.
19 ноября советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина должна усилить мобилизацию, чтобы улучшить ситуацию на фронте. Однако ни одна отдельная система вооружений не является решающей в российско-украинской войне.
В МИД сообщили, что Украина на переговорах с западными партнерами действительно обсуждает тему мобилизации и снижения мобилизационного возраста, однако сейчас проблемой является задержание обещанных поставок необходимого вооружения.
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Надо спросить Залужного
А вот по поводу того,что мы не можем выпускать столько снарядов и мин
У меня сразу вопрос
А вот те самые 120000 мин , от которых весь фронт на ушах стоит
Их кто сделал?
Американцы нам прислали такое говно?
Или вот насчет энергообъектов
На прикрытие которых выделены были миллиарды
Так почему их не прикрыли?
Американцы виноваты?
Американцы виноваты в том, что у нас пиз.... с мобилизацией?
Что крадут так, словно завтра конец света
Американцы виноваты в том, что БУРАТИНО слил операцию по захвату вагнеровцев?
Что устранил Залужного и все посыпалось
Когда уже украинцы научатся отвечать за свои поступки
А не обвинять в своих неудачах весь мир
Это,кстати,показатель незрелости
Меня от этого тошнит
У нас дуже багато дармоїдів,маю на увазі поліціянтів,військових(СеБеУшних і т.п.),людей які навчені користуватись (і не просто користуватись,а регулярно здавати нормативи) зброєю!
От і вирішення питання з мобілізаційним ресурсом!!!
Крім того ще велика маса всякого роду чиновництва від яких тільки шкода державі…тож хай послужать і зроблять хоч щось корисне!
Але корупція і кумівство тільки в Україні, саме тому її не беруть у НАТО, не переплутайте.
Та й шуму в пресі менше буде
А якщо підпише наступний PDA, то взагалі всі забудуть
Доведено молодим потужним лідером..
Особливо умилило про "ризики" для безпеки США від передачі 155 мм снарядів. Цікаво де вони їх використовують?
А так стаття написана дуже великим під-ором...
ну, не розуміють вони того, і не зможуть, бо не досяжно для здорового глузду.
Почитав коментарі…
якби-якби…
Захід винен,НАТО винне,США,Байден винен…
А нічого що більш ніж за 5 років,з яких ТРИ роки повномасштабної,запеклої,кровопролитної війни «зелена шобла»,не тільки не спромоглася ВІДНОВИТИ власне виробництво своєї зброї,але «умудрилась» розікрасти величезні кошти допомоги та звинуватити в усіх невдачах інших(я вже їх перелічив)…
ЗРАДНИКИ таНЕВІГЛАСИ керують державою та армією…
Ти спочатку створи таку державу як США, патріотом якої бути вигідно. А потім ******** про "мобілізацію".
Але головна причина це дії влади, яка знищила у людей мотивацію щось тут захищати так, як ніяка русня навіть і не мріяла.
..
якшо коротко, то демократи гралися в контрольований конфлікт і в результаті програли все.
розчаровані вони, лицеміри.
Знизити свою відповідальність за рахунок дипломатичних зустрічей.
Прямий вплив на рішення іншої країни для них табу. Ця пропозиція може нести лише інформаційний характер. Бо виходить, що наша суб'єктність перетворилась на американський штат?
это называется по иному, должны были поставить в 2022-2024 года, но не поставили.
И теперь также уже отказываются от обещаний данных 1 октября, что поставят до 20 января 2024
Сумма 8.7млрд. Хотя администрация говорит про 6.5млрд
Но надо продержаться, 2 месяца, чтобы передать Трампу полномочия на 8.7млрд PDA, и проблемы
Если по оружию нельзя нарушать договоренности, то как тогда продержаться?
Надо оружие чемто заменить...
Доброволець у 18-24 рік, воює на фронті.
А молодий у 20-24, за законом слуг повинен сидіти в тилу або переходити Карпати.
Середній вік армії США, 27 років.
А середній вік армії України, повідомляють у новинах 40+.
З будь-якого молодого можна зробити витривалого солдата, який пройде маршбросок, завжди можна зробити з нього професіонала , а ось з 50+, вже все складніше.
Раніше служили 18-20 армія, та 18-21 флот.
Так, у 20-21 це були міцні солдати.
Вони забрали у нас 3ій потенціал зброї в світі за пусті обіцянки, щоб зберегти свої кошти. І за їх економію і безпеку ми мусимо померти.
Дуже смішне лайно!
Крім того всіляких заброньованих силовиків, військових пенсіонерів пів млн. осіб відсиджуються в тилу жодним чином не причетних до війни.