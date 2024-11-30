Непригодные к службе военнообязанные не будут исключаться из военного учета, - приказ Минобороны

Признанных непригодными к службе военнообязанных не будут исключать с воинского учета. Аналогично не будут исключаться с учета военнослужащие, признанные ВВК непригодными.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

Так, Министерство обороны Украины приказом №686 утвердило значительные изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах.

Что меняется?

Как отмечается, одно из ключевых изменений - отмена правила об исключении из воинского учета военнообязанных, признанных непригодными к военной службе.

В п. 22.1 Положения о том, что постановления ВВК в отношении военнослужащих, которые признаны непригодными к военной службе с исключением с воинского учета или непригодными с переосвидетельствованием через 6-12 месяцев, должны быть реализованы немедленно, убирается норма об их исключении с воинского учета, поясняет издание.

Читайте: 45% мужчин, "ограниченно пригодных", после повторной ВВК признают пригодными, - Генштаб

"В п. 22.5, который устанавливал, что свидетельство о болезни во время действия особого периода составляется на военнообязанных, признанных непригодными к военной службе с исключением с воинского учета, аналогично - убирается норма об исключении с учета", - добавляет издание.

Кто подлежит исключению с воинского учета

Как объясняют журналисты, в соответствии со статьей 37 этого закона исключению из воинского учета в соответствующих районных (городских) ТЦК подлежат граждане Украины, которые:

умерли или признаны в установленном законом порядке безвестно отсутствующими или объявлены умершими;

прекратили гражданство Украины;

признаны непригодными к военной службе;

достигли предельного возраста пребывания в запасе.

Также читайте: Зеленский не подготовил страну к войне, нужно мобилизовать всю Украину, - конгрессвумен Спартц

Также после изменений, внесенных законом об усилении мобилизации в мае 2024 года, этот закон предусматривает, что у гражданина, который исключен с воинского учета в соответствии с пунктами 3 и 4, то есть, в том числе и непригодного, военно-учетный документ не изымается. В военно-учетный документ гражданина вносятся данные об исключении с воинского учета.

"Итак, если такие непригодные мужчины не исключаются из учета после соответствующего решения, возникает вопрос, как эти новеллы согласуются с законом о воинской обязанности и какие данные тогда должны вноситься в военно-учетный документ", - резюмирует "Судебно-юридическая газета".

Отмена статуса "ограниченно годный"

Напомним, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, который предусматривает запрет мобилизации мужчин до 25 лет, имеющих ограниченную пригодность к военной службе.

Также в Минобороны объяснили, что предусматривает отмену статуса "ограниченно годный".

Все военнообязанные мужчины, которых ранее определили ограниченно годными, должны до 4 февраля 2025 года повторно пройти военно-врачебную комиссию.

Читайте также: Минобороны расследует поставку некачественных мин в ВСУ: в ГБР начато производство