РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11122 посетителя онлайн
Новости мобилизации
13 759 91

Непригодные к службе военнообязанные не будут исключаться из военного учета, - приказ Минобороны

Військовозобов'язаних, які непридатні до служби, не виключатимуть з обліку

Признанных непригодными к службе военнообязанных не будут исключать с воинского учета. Аналогично не будут исключаться с учета военнослужащие, признанные ВВК непригодными.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

Так, Министерство обороны Украины приказом №686 утвердило значительные изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах.

Что меняется?

Как отмечается, одно из ключевых изменений - отмена правила об исключении из воинского учета военнообязанных, признанных непригодными к военной службе.

В п. 22.1 Положения о том, что постановления ВВК в отношении военнослужащих, которые признаны непригодными к военной службе с исключением с воинского учета или непригодными с переосвидетельствованием через 6-12 месяцев, должны быть реализованы немедленно, убирается норма об их исключении с воинского учета, поясняет издание.

Читайте: 45% мужчин, "ограниченно пригодных", после повторной ВВК признают пригодными, - Генштаб

"В п. 22.5, который устанавливал, что свидетельство о болезни во время действия особого периода составляется на военнообязанных, признанных непригодными к военной службе с исключением с воинского учета, аналогично - убирается норма об исключении с учета", - добавляет издание.

Кто подлежит исключению с воинского учета

Как объясняют журналисты, в соответствии со статьей 37 этого закона исключению из воинского учета в соответствующих районных (городских) ТЦК подлежат граждане Украины, которые:

  • умерли или признаны в установленном законом порядке безвестно отсутствующими или объявлены умершими;
  • прекратили гражданство Украины;
  • признаны непригодными к военной службе;
  • достигли предельного возраста пребывания в запасе.

Также читайте: Зеленский не подготовил страну к войне, нужно мобилизовать всю Украину, - конгрессвумен Спартц

Также после изменений, внесенных законом об усилении мобилизации в мае 2024 года, этот закон предусматривает, что у гражданина, который исключен с воинского учета в соответствии с пунктами 3 и 4, то есть, в том числе и непригодного, военно-учетный документ не изымается. В военно-учетный документ гражданина вносятся данные об исключении с воинского учета.

"Итак, если такие непригодные мужчины не исключаются из учета после соответствующего решения, возникает вопрос, как эти новеллы согласуются с законом о воинской обязанности и какие данные тогда должны вноситься в военно-учетный документ", - резюмирует "Судебно-юридическая газета".

Отмена статуса "ограниченно годный"

Напомним, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, который предусматривает запрет мобилизации мужчин до 25 лет, имеющих ограниченную пригодность к военной службе.

Также в Минобороны объяснили, что предусматривает отмену статуса "ограниченно годный".

Все военнообязанные мужчины, которых ранее определили ограниченно годными, должны до 4 февраля 2025 года повторно пройти военно-врачебную комиссию.

Читайте также: Минобороны расследует поставку некачественных мин в ВСУ: в ГБР начато производство

Автор: 

Минобороны (9288) мобилизация (2735) военно-врачебная комиссия (186)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+32
Не всі, бо Володя Херпіду розділив Україну на своїх і чужих. Чужі йдуть навіть сильно зхворі, а свої- "Лисі" пікалови, портнови, шифіри, аристовичі...- мають вільний виїзд, нагороди, великі зарплати і доплати.
показать весь комментарий
30.11.2024 16:12
+29
це розумно бо може нога чи рука раптом відрости або зір повернеться у сліпого
показать весь комментарий
30.11.2024 15:46
+29
То о чем я и говорил и о чем говорят сейчас западные аналитики. На бумаге в Украине есть миллионная армия а в реале половина стариков которые не могут даже бронежилеты носить и больные которые отлеживаются по госпиталям, а вторая половина армия ТЦК и мусоров которые одних и тех же калек караулят под поликлинниками вытряхивают деньги и отпускают.
показать весь комментарий
30.11.2024 15:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
хоч ви і сліпі, криві і глухі - все одно служитиме!
показать весь комментарий
30.11.2024 15:45 Ответить
Не всі, бо Володя Херпіду розділив Україну на своїх і чужих. Чужі йдуть навіть сильно зхворі, а свої- "Лисі" пікалови, портнови, шифіри, аристовичі...- мають вільний виїзд, нагороди, великі зарплати і доплати.
показать весь комментарий
30.11.2024 16:12 Ответить
показать весь комментарий
30.11.2024 20:58 Ответить
це розумно бо може нога чи рука раптом відрости або зір повернеться у сліпого
показать весь комментарий
30.11.2024 15:46 Ответить
В Міноборони працюють істинно віруючі в Бога нашого, Ісуса Христа!

5. У той час очі сліпих прозріють
і вуха глухих будуть чути.
6. Тоді кульгавий стрибатиме, як олень,
і язик німого співатиме з радості.
У пустелі проб'ється вода,
і в пустельній рівнині потечуть потоки.

Книга Ісаї 35:5-6
показать весь комментарий
30.11.2024 16:36 Ответить
Это правильно. На следующей ВЛК 45% непригодных станут пригодными.
показать весь комментарий
30.11.2024 15:47 Ответить
"І настануть останні часи, коли дев'ять придатних прийдуть до одного непридатного, і скажуть, - ти придатний, бо ми непридатні в силу волі Його. І непридатні стануть придатними, благословіння зціленням отримавши".

Преподобний Антоній Великий
показать весь комментарий
30.11.2024 16:52 Ответить
Чергове навантаження на ТЦК , яке зі своєю роботою і так хронічно не справляється ...
показать весь комментарий
30.11.2024 15:47 Ответить
Підозрюю, що за нормативними документами штати ТЦК і кількість центрів залежать від кількості "облікованих".
показать весь комментарий
30.11.2024 16:44 Ответить
Звичайні воєнкомати - міський , районний , областний...
показать весь комментарий
30.11.2024 19:44 Ответить
А ти підсоби, рекрутер мамкін...
показать весь комментарий
30.11.2024 18:52 Ответить
Правильно. Вдруг у етих инвалидов нога отрастет или бельма на глазах рассосутся и они снова в бой готовы будут. Сначала старых инвалидов и калек мобилизировали, оставив половину уже очень откровенных инвалидов. Потом подумали немного и половину инвалидов из калек опять мобилизировали. Теперь оставшихся уже самых видимо неходячих на всякий случай в запасе оставили на потом. Но призывной возраст снижать мы не будем хоть рашисты захватят всю Украину. ***** же нужны будут свежие молодые мобики для войны с НАТО и на ближнем востоке.
показать весь комментарий
30.11.2024 15:49 Ответить
Та да! І купу молодих спецпенсіонерів, сторожів, охоронців та асяких силовиків теж треба берегти.
показать весь комментарий
30.11.2024 15:59 Ответить
особливо бугаїв-ментів в метро.... їх як тарганів там ховається... що там роблять - незрозуміло... хоча зрозуміло бо я йду в офіс повз них - сплять та валять додому в 8.00
показать весь комментарий
30.11.2024 16:20 Ответить
Після нічної зміни ? І що не так ? Ви думав, що вони роботи ?
показать весь комментарий
30.11.2024 16:29 Ответить
ми думав що вони здорові бугаї, оснащені, заброньовані, марні...все що я про них думав....
показать весь комментарий
30.11.2024 21:24 Ответить
Де Ви в ******** поліції знаходите здорових бугаїв. Із тих, що я бачу, може 2-3 з 10.
Інші доволі дрібні хлопці і дівчата.
показать весь комментарий
30.11.2024 22:30 Ответить
ALEX SUROVV b687956a

Правильно. Вдруг у етих инвалидов нога отрастет или бельма на глазах рассосутся и они снова в бой готовы будут. Сначала старых инвалидов и калек мобилизировали, оставив половину уже очень откровенных инвалидов. Потом подумали немного и половину инвалидов из калек опять мобилизировали.

профанація і кривляння
показать весь комментарий
30.11.2024 16:30 Ответить
профанація і кривляння
*********
Навіщо ви так про Міноборони? Адже вони лише виконують височайші накази.
показать весь комментарий
30.11.2024 16:58 Ответить
ALEX SUROVV b687956a

Правильно. Вдруг у етих инвалидов нога отрастет или бельма на глазах рассосутся
показать весь комментарий
30.11.2024 19:15 Ответить
Потім (раптом) критерії придатності можуть змінитися, то будуть готові списки знову-придатних
показать весь комментарий
30.11.2024 15:49 Ответить
Тобто навіть якщо людина перестала бути громадянином України, вона все одно залишиться на військовому обліку? Оце так поворот. Тобто зараз вони зможуть включити до обліку, наприклад, всіх іноземних громадян? Громадяни США напряглись)))
Паноптікум якийсь.
показать весь комментарий
30.11.2024 15:52 Ответить
припинили громадянство України; Джерело: https://censor.net/ua/n3522728

Читати вміємо, чи тільки рефлексувати з власних настроїв ??
показать весь комментарий
30.11.2024 16:31 Ответить
То о чем я и говорил и о чем говорят сейчас западные аналитики. На бумаге в Украине есть миллионная армия а в реале половина стариков которые не могут даже бронежилеты носить и больные которые отлеживаются по госпиталям, а вторая половина армия ТЦК и мусоров которые одних и тех же калек караулят под поликлинниками вытряхивают деньги и отпускают.
показать весь комментарий
30.11.2024 15:53 Ответить
о чем я и говорил и о чем говорят сейчас западные аналитики.
Парадокс -
- ти казав ...
- західні аналітики казали ...
Лише в Україні , схоже , це нікого не цікавить ...
показать весь комментарий
30.11.2024 16:02 Ответить
Ти де у цій схемі?
показать весь комментарий
30.11.2024 16:13 Ответить
ALEX SUROVV b687956a

То о чем я и говорил и о чем говорят сейчас западные аналитики. На бумаге в Украине есть миллионная армия а в реале половина стариков которые не могут даже бронежилеты носить и больные которые отлеживаются по госпиталям, а вторая половина армия ТЦК и мусоров которые одних и тех же калек караулят под поликлинниками вытряхивают деньги и отпускают.

30.11.2024 15:53

Знову кривляння і провокація - жодного разу не бачив
показать весь комментарий
30.11.2024 16:33 Ответить
А чи не хоче наш мудрий нарід знову петицію скласти про підвищення доплат працівникам ТЦК? 30 тис. доплати за умов зростання долара це вже мало. Чи ви вже наїлися своїми петиціями?
показать весь комментарий
30.11.2024 15:55 Ответить
То й раніше не виключали. Сусід постійно у військоматі демонструє відсутність ноги. В чому новина?
показать весь комментарий
30.11.2024 15:59 Ответить
Сусід постійно у військоматі демонструє відсутність ноги.
- ну , правильно - а що як , раптом , нова виросте ?
показать весь комментарий
30.11.2024 16:04 Ответить
А покійників теж не виключатимуть з обліку? Вони ж теж непридатні і ухилянти!
показать весь комментарий
30.11.2024 16:18 Ответить
Зайшли прокривлятися ? Читайте уважно !
показать весь комментарий
30.11.2024 16:34 Ответить
Мало того - лежать собі і хер ложили на всіх. А це бісить.
показать весь комментарий
30.11.2024 17:01 Ответить
Прислали Укрпоштою повістку лежачому інваліду першої групи. 23-му році воєнкомат був повідомлений що особа інвалід першої групи принесла відповідні документи. Складається враження що вони будуть штрафувати навіть інвалідів. Таких виродків ще треба пошукати.
показать весь комментарий
30.11.2024 16:21 Ответить
Це сумно, але пояснення просте - у базі ТЦК не видно, що він лежачий. Зазначено інвалідність.

Можливо з нового року щось зміниться. Систему МСЕК поміняють. Обіцяли.
показать весь комментарий
30.11.2024 16:37 Ответить
у базі ТЦК не видно, що він лежачий. Зазначено інвалідність.
***********
А тягати інвалідів по ТЦК, - це від великого ума, певно?
Поясніть, що там взагалі хочуть від інвалідів?
Хіба що в ТЦК працюють ісуси христоси, які можуть зцілювати одним дотиком...

показать весь комментарий
30.11.2024 17:10 Ответить
А шо тут не правильно? Інваліди бувають 1, 2, 3 груп. Інвалідність 2 групи дає преференції при оподаткуванні особисто і для підприємства-роботодавця. Отримати 2 групу при деяких розладах здоров'я нескладно. Серед другої групи дуже БАГАТО фейкових інвалідів.
показать весь комментарий
30.11.2024 18:09 Ответить
"Інвалідність 2 групи дає преференції при оподаткуванні особисто ",,,, детальніше про особисті преференції , бо ПДФО та ВЗ із платні інваліда береться так само як і в інших , ЄСВ сплачує роботодавець , додаткова відпустка не залежить від групи.
показать весь комментарий
30.11.2024 20:46 Ответить
Роботодавець зобов'язаний мати в штаті 4% інвалідів. За це він має
1. Пільгові кредити
2. Безповоротну фінансову допомогу))
3. Декілька видів фінансової допомоги для облаштування та апгрейду робочих місць
4. Знижену ставку ЄСВ (десь там біля 8%)
Фізособа інвалід має право на зменшення розміру ПДФО. Там дуже намучено, але для інваліда, що живе на одну зарплатню може бути більш ніж 50%.
ФОП-інвалід 2 групи ЄСВ не платить.
показать весь комментарий
01.12.2024 09:46 Ответить
1. Пільгові кредити - у вигляді дулі з маком (( , недотримання тих відсотків не дає пільги , а боком може вилізти штрафами за порушення КЗПП , потрібно себе підстраховувати постійно довідками що на вакантні посади інваліди не претендували.
2. Фіндопомога це коли створюється нове робоче місце і її виплачують незалежно від того для кого це місце створене - інваліда чи ні , при цьому є умови досить жорсткі щодо сплати податків і т.п.
3.Чиста дурня , звісно може на папері десь і написано , у житті - просто певний час держава бере на себе зобов'язання виплачувати цьому працівнику ЗП.
4. Не біля , а 8.41 % замість 22 % , це так , про ПДФО - дурня , як і з інших -18% , бо ПСП - 4240 грн , а мінімальна ЗП - 8000 грн та іще і плюс пенсія , тому на ПСП може розраховувати лише той, хто на неповній зайнятості. Ну і про ФОП .....ФОП звільняються від сплати за себе ЄСВ, якщо вони отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого ст. 26 Закону №1058., тобто не все так просто у Датському королівстві ((
показать весь комментарий
01.12.2024 19:09 Ответить
Якщо він інвалід першої групи(першої!), то певно що людина, якщо не лежить, то на інвалідному візку пересувається. Ганебний цирк
показать весь комментарий
30.11.2024 17:13 Ответить
Знайомий (53 роки, інсульт був цього року) розповів, що зустрів у ТЦК людину, яку везли на інвалідному візку. Запитав його, що він тут робить, а той відповів, що прибув за повісткою.
показать весь комментарий
30.11.2024 17:25 Ответить
Якщо на функціональному ліжку будуть по ТЦК кататись, то не буду сильно здивований
показать весь комментарий
30.11.2024 17:49 Ответить
після інсульту буває чудово відновлюються. І те що він зараз у каталці, через рік може стрибати
показать весь комментарий
30.11.2024 18:47 Ответить
Той хто "за рік стрибатиме" у каталці не сидить , хіба поки в реанімації перебуває , той кого з неї у каталці повезуть хер коли відновиться до "стрибунця", від сили на трьох стрибатиме ціпка переставляючи ((
показать весь комментарий
30.11.2024 20:56 Ответить
Якщо в першу годину доправили в реанімацію, зразу зробили КТ та тромболізіс, а потім він пройшов шикарну реабілітацію, то якісь шанси є, що буде стрибати. ТІльки скільки таких везунчиків в цій країні? Правда шанси, що його другий інсульт догоне в окопі, більші
показать весь комментарий
30.11.2024 21:34 Ответить
Фантастика за годину діагностувати, госпіталізувати, та зробити той тромболізіс. Це міжнародні стандарти, про які нам тільки мріяти
показать весь комментарий
01.12.2024 00:19 Ответить
Ну це не завжди лежачі , 1 дають онкохворим , з правом працювати .
показать весь комментарий
30.11.2024 20:52 Ответить
Якщо онкохворому дають першу групу, то це це вже на термінальній стадії. Яка там праця
показать весь комментарий
30.11.2024 21:30 Ответить
Нічого не скажу про стадії , моя колега з такою групою працювала два роки , бо потрібно було кошти на лікування збирати , а вона сама із сином-школярем була , тому у кожного складається по своєму .
показать весь комментарий
30.11.2024 22:16 Ответить
А гундосий анальний клован придатний??? Або ленка ополченка???
показать весь комментарий
30.11.2024 16:25 Ответить
А прийдеться . Тому що ЩАКОНИ НЕ МАЮТЬ ЗВОРОТНЬОЇ ДІЇ В ЧАСІ!!! Крапка.і решта є популізмом. Ідіть нвхер. Вставайте на облік і до себе застосовуйте ці правила.
показать весь комментарий
30.11.2024 16:25 Ответить
Усі військовозобов'язані чоловіки, яких раніше визначили обмежено придатними, повинні до 4 лютого 2025 року повторно пройти військово-лікарську комісію. - розформовані МСЕК , переходять на роботу в МО.
показать весь комментарий
30.11.2024 16:31 Ответить
Нє прячьте ваши дєнєжкі по банкам і углам
Нєсітє ваші дєнєжкі іначє бить бєдє!!!
показать весь комментарий
30.11.2024 16:47 Ответить
а ті хо законно виїхали по непридатності?
показать весь комментарий
30.11.2024 18:48 Ответить
Красавчики
показать весь комментарий
30.11.2024 19:01 Ответить
спірно. Може так статися, що вони тепер ніколи не зможуть повернутися. І з конфіскацією.
показать весь комментарий
30.11.2024 19:08 Ответить
Регочу до неможу - " і з конфіскацією " ...... на підставі чого конфіскація проводитеметься ? Ну а щодо "не зможуть повернутися" залежить лише від них самих
показать весь комментарий
30.11.2024 20:59 Ответить
Якщо держава залишиться у правовому полі , то незалежно від того "які закони будуть " не існує принципу зворотної дії закону і дія любо чого новоприйнятого не поширюється на те , що вже відбулося коли діяли інші закони . У випадкові коли вона вийде з правового поля , тоді це вже не держава і про які закони можна говорити .
показать весь комментарий
01.12.2024 00:48 Ответить
У вас , вочевидь , проблеми із пам'яттю , то я вам нагадаю ось це із чого почалося : "а ті хо законно виїхали по непридатності? " , написане вами Їх ваші оновлення даних не стосуються бо закон не має зворотної дії . Решту своїх ілюзій і фантазій собі залиште під своїм британським прапором - спіть спокійно на островах , ніхто те що ви не зуміли із собою у Британію перетягти у вас не відбере , звісно , якщо кацапи не дійдуть до вашого майна .
показать весь комментарий
01.12.2024 01:15 Ответить
Не знаю хворий ти . чи просто ідіот , вирішуй сам ось тут : => Коли там , дебіле , насидишся - останній шанс тобі : той хто виїздив як непридатний - знятий із обліку , поставити його на облік повторно не можуть , може це тобі важко буде осягнути , але то вже не моя проблема
показать весь комментарий
01.12.2024 01:44 Ответить
Коли вже приймуть закон за яким смерть не є приводом для виключення з військового обліку. І всі померлі чоловіки за 30 років незалежності мають до такої то дати прийти у тцк?
показать весь комментарий
30.11.2024 16:32 Ответить
Сумний сарказм, ясно. Чомусь згадались кадри з "Володаря кілець", де духи воювали.
показать весь комментарий
30.11.2024 16:38 Ответить
і (або) сплатити штраф
показать весь комментарий
30.11.2024 18:27 Ответить
Только смерть является уважительной причиной опоздания в ТЦК.
показать весь комментарий
30.11.2024 16:37 Ответить
Навіть вона ні.
показать весь комментарий
30.11.2024 16:47 Ответить
В зеленому *банарію дурість прогресує! Під кінець на виході з ВР мають чергувати санітари з гамівними сорочками!
показать весь комментарий
30.11.2024 16:53 Ответить
Тут є і свій сенс. Орки перебили на війні частину алкашів, наркоманів, бандитів, інвалідів.
Це полегшило навантаження на бюджет.
показать весь комментарий
30.11.2024 16:58 Ответить
Але і це їм не допомогло.
показать весь комментарий
30.11.2024 19:18 Ответить
В першу чергу переформувати Міноборони. Не був на фронті, нема чого сидіти в Мінобороні. Ті, хто воював знають, що потрібно фронту в першу чергу. Дебілів з Міноборони кинути на передову, Україна від цього тільки чистіше стане.
показать весь комментарий
30.11.2024 17:14 Ответить
Певною мірою вірно. Але скільки в ОС МО людей ??

Генералів у шанці, замість рядових, а рядових у штаби.
показать весь комментарий
30.11.2024 19:21 Ответить
А яким боком міністерство оборони з очкастими рєзніковичами та бородастими умєровічами до генштабу ? ((
показать весь комментарий
30.11.2024 21:01 Ответить
Це приклад схибленої логіки.
показать весь комментарий
30.11.2024 22:31 Ответить
Співчуваю тобі із твоєю схибленою логікою , більше питань не маю , одужуй !
показать весь комментарий
30.11.2024 22:41 Ответить
👨‍⚕️
показать весь комментарий
01.12.2024 17:13 Ответить
показать весь комментарий
01.12.2024 19:10 Ответить
Змінюють свої ж правила, а потім дивуються що інші не поспішають їх виконувати. Бо завтра ще хтось ні з тієї ноги встане...
Відсутність виконання закону каже про його не приналежність до сприйняття оба відсутність його користі для суспільства.
показать весь комментарий
30.11.2024 17:15 Ответить
В армії купа роботи для всіх знайдеться, нема чого ухилятись
показать весь комментарий
30.11.2024 17:16 Ответить
О в мене є ідея в дусі "слуг" і таких як ти відбитих давайте зробимо податок для непридатних, типу якщо непридатний то плати бабло бо свій обов'язок виконати не можеш , ну і що що в тебе руки немає чи якийсь рак, будеш ліхтар тримати !!! Поки не здохнеш ух ухилянт мамина царапка🤦
показать весь комментарий
30.11.2024 17:44 Ответить
Від дурної голови й інвалідам лихо. Для перемоги України потрібна розумна влада та лідер. Зараз в Україні на жаль одні злодії при владі, яким не потрібна перемога. Їм головне знищити більше людей на фронті, щоб удержатися при владі.
показать весь комментарий
30.11.2024 18:07 Ответить
Та да , знаємо . Прокурори , судді , поліціанти , зняті по інвалідності з військового обліку , а психічно хворі всі на обліку .
показать весь комментарий
30.11.2024 18:21 Ответить
Die nächtliche Heerschau

Nachts um die zwölfte Stunde
Verläßt der Tambour sein Grab,
Macht mit der Trommel die Runde,
Geht emsig auf und ab.

Mit seinen entfleischten Armen
Rührt er die Schlegel zugleich,
Schlägt manchen guten Wirbel,
Reveill' und Zapfenstreich.

Die Trommel klingt seltsam,
Hat gar keinen starken Ton;
Die alten todten Soldaten
Erwachen im Grab davon.

(фон Цедліц)
показать весь комментарий
30.11.2024 19:44 Ответить
хай ідуть розміновувати поля. а за хабар може ще получать металошукчі
показать весь комментарий
30.11.2024 21:25 Ответить
 
 