Непригодные к службе военнообязанные не будут исключаться из военного учета, - приказ Минобороны
Признанных непригодными к службе военнообязанных не будут исключать с воинского учета. Аналогично не будут исключаться с учета военнослужащие, признанные ВВК непригодными.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".
Так, Министерство обороны Украины приказом №686 утвердило значительные изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах.
Что меняется?
Как отмечается, одно из ключевых изменений - отмена правила об исключении из воинского учета военнообязанных, признанных непригодными к военной службе.
В п. 22.1 Положения о том, что постановления ВВК в отношении военнослужащих, которые признаны непригодными к военной службе с исключением с воинского учета или непригодными с переосвидетельствованием через 6-12 месяцев, должны быть реализованы немедленно, убирается норма об их исключении с воинского учета, поясняет издание.
"В п. 22.5, который устанавливал, что свидетельство о болезни во время действия особого периода составляется на военнообязанных, признанных непригодными к военной службе с исключением с воинского учета, аналогично - убирается норма об исключении с учета", - добавляет издание.
Кто подлежит исключению с воинского учета
Как объясняют журналисты, в соответствии со статьей 37 этого закона исключению из воинского учета в соответствующих районных (городских) ТЦК подлежат граждане Украины, которые:
- умерли или признаны в установленном законом порядке безвестно отсутствующими или объявлены умершими;
- прекратили гражданство Украины;
- признаны непригодными к военной службе;
- достигли предельного возраста пребывания в запасе.
Также после изменений, внесенных законом об усилении мобилизации в мае 2024 года, этот закон предусматривает, что у гражданина, который исключен с воинского учета в соответствии с пунктами 3 и 4, то есть, в том числе и непригодного, военно-учетный документ не изымается. В военно-учетный документ гражданина вносятся данные об исключении с воинского учета.
"Итак, если такие непригодные мужчины не исключаются из учета после соответствующего решения, возникает вопрос, как эти новеллы согласуются с законом о воинской обязанности и какие данные тогда должны вноситься в военно-учетный документ", - резюмирует "Судебно-юридическая газета".
Отмена статуса "ограниченно годный"
Напомним, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, который предусматривает запрет мобилизации мужчин до 25 лет, имеющих ограниченную пригодность к военной службе.
Также в Минобороны объяснили, что предусматривает отмену статуса "ограниченно годный".
Все военнообязанные мужчины, которых ранее определили ограниченно годными, должны до 4 февраля 2025 года повторно пройти военно-врачебную комиссию.
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5. У той час очі сліпих прозріють
і вуха глухих будуть чути.
6. Тоді кульгавий стрибатиме, як олень,
і язик німого співатиме з радості.
У пустелі проб'ється вода,
і в пустельній рівнині потечуть потоки.
Книга Ісаї 35:5-6
Преподобний Антоній Великий
Інші доволі дрібні хлопці і дівчата.
Правильно. Вдруг у етих инвалидов нога отрастет или бельма на глазах рассосутся и они снова в бой готовы будут. Сначала старых инвалидов и калек мобилизировали, оставив половину уже очень откровенных инвалидов. Потом подумали немного и половину инвалидов из калек опять мобилизировали.
профанація і кривляння
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Навіщо ви так про Міноборони? Адже вони лише виконують височайші накази.
Правильно. Вдруг у етих инвалидов нога отрастет или бельма на глазах рассосутся
Паноптікум якийсь.
Читати вміємо, чи тільки рефлексувати з власних настроїв ??
Парадокс -
- ти казав ...
- західні аналітики казали ...
Лише в Україні , схоже , це нікого не цікавить ...
То о чем я и говорил и о чем говорят сейчас западные аналитики. На бумаге в Украине есть миллионная армия а в реале половина стариков которые не могут даже бронежилеты носить и больные которые отлеживаются по госпиталям, а вторая половина армия ТЦК и мусоров которые одних и тех же калек караулят под поликлинниками вытряхивают деньги и отпускают.
30.11.2024 15:53
Знову кривляння і провокація - жодного разу не бачив
- ну , правильно - а що як , раптом , нова виросте ?
Можливо з нового року щось зміниться. Систему МСЕК поміняють. Обіцяли.
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А тягати інвалідів по ТЦК, - це від великого ума, певно?
Поясніть, що там взагалі хочуть від інвалідів?
Хіба що в ТЦК працюють ісуси христоси, які можуть зцілювати одним дотиком...
1. Пільгові кредити
2. Безповоротну фінансову допомогу))
3. Декілька видів фінансової допомоги для облаштування та апгрейду робочих місць
4. Знижену ставку ЄСВ (десь там біля 8%)
Фізособа інвалід має право на зменшення розміру ПДФО. Там дуже намучено, але для інваліда, що живе на одну зарплатню може бути більш ніж 50%.
ФОП-інвалід 2 групи ЄСВ не платить.
2. Фіндопомога це коли створюється нове робоче місце і її виплачують незалежно від того для кого це місце створене - інваліда чи ні , при цьому є умови досить жорсткі щодо сплати податків і т.п.
3.Чиста дурня , звісно може на папері десь і написано , у житті - просто певний час держава бере на себе зобов'язання виплачувати цьому працівнику ЗП.
4. Не біля , а 8.41 % замість 22 % , це так , про ПДФО - дурня , як і з інших -18% , бо ПСП - 4240 грн , а мінімальна ЗП - 8000 грн та іще і плюс пенсія , тому на ПСП може розраховувати лише той, хто на неповній зайнятості. Ну і про ФОП .....ФОП звільняються від сплати за себе ЄСВ, якщо вони отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого ст. 26 Закону №1058., тобто не все так просто у Датському королівстві ((
Нєсітє ваші дєнєжкі іначє бить бєдє!!!
Це полегшило навантаження на бюджет.
Генералів у шанці, замість рядових, а рядових у штаби.
Відсутність виконання закону каже про його не приналежність до сприйняття оба відсутність його користі для суспільства.
Nachts um die zwölfte Stunde
Verläßt der Tambour sein Grab,
Macht mit der Trommel die Runde,
Geht emsig auf und ab.
Mit seinen entfleischten Armen
Rührt er die Schlegel zugleich,
Schlägt manchen guten Wirbel,
Reveill' und Zapfenstreich.
Die Trommel klingt seltsam,
Hat gar keinen starken Ton;
Die alten todten Soldaten
Erwachen im Grab davon.
(фон Цедліц)