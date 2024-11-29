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Новости Война
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Зеленский не подготовил страну к войне, нужно мобилизовать всю Украину, - конгрессвумен Спартц

Спартц заявила, що варто мобілізувати всю Україну

Конгрессвумен Виктория Спартц считает, что Украине стоит мобилизовать всю страну, чтобы противостоять российской агрессии.

Об этом в эфире CNN заявила конгрессвумен-украинка Виктория Спартц, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, президент Зеленский подвел свой украинский народ. Знаете, он не подготовил страну к войне. Он не оказал достаточной поддержки собственной армии. Он не решил проблему коррупции, хоть и делает много грандиозных презентаций. Он не объявил всеобщую мобилизацию, не подготовил армию и не сделал ничего для реальной поддержки своего народа, который героически погибает за свободу. Это его ответственность. К сожалению, он привел эту войну к тому состоянию, в котором мы сейчас находимся", - подчеркнула она.

Вопрос мобилизационного возраста в Украине Спартц назвала одним из противоречивых.

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"Послушайте, страна должна быть переведена в военный режим, и это нужно было сделать еще два года назад, когда один из его генералов сказал ему, что нужно больше новобранцев, которых следует обучить, а также заменить тех, кто уже очень долго находится на фронте", - подчеркнула конгрессвумен.

Она отметила, что много молодежи воевало еще с 2014 года, некоторые - с 2022 года, без ротаций.

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"Это очень тяжелая и жестокая война, и для борьбы с ней необходимо мобилизовать всю страну. Мы отправляем наших 18-летних юношей умирать за нашу свободу. Я хочу сказать, что это серьезная война, и нужна надлежащая мобилизация, но он уволил своего генерала, потому что тот хотел вести войну, и заменил его людьми, которые будут марионетками. Он не воспринимает это всерьез. Поэтому они должны это сделать. Если вы хотите выиграть войну с Россией, которая имеет огромные человеческие ресурсы и абсолютно безразлична к тому, сколько из них погибнет, нужно, чтобы вся страна, как когда-то во время Второй мировой войны в Советском Союзе, от маленького ребенка до пожилого человека, делала свой вклад в борьбу.

Нельзя, чтобы несколько молодых храбрых людей умирали за всех остальных и думали, что каким-то образом, знаете, они удержат позиции против очень жестокой силы с большими деньгами и без всяких оговорок, сколько жизней они убьют", - подытожила она.

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Автор: 

США (26409) мобилизация (2735) Спартц Виктория (47)


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Топ комментарии
+116
Він її (країну) підготував до капітуляції, але щось пішло не так.
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29.11.2024 16:02
+63
Іншими словами, якщо воюєте з великою країною, з більшою кількістю ресурсів, для виживання треба робити все, і участь мають приймати усі. Війна йде не на території США, а в нас. Нажаль вона права.
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29.11.2024 16:08
+61
Вона права. На жаль, для багатьох українців війни не існує. Навіть, коли над головою літають шахеди - все одно, "божа роса".
Хай за нас воюють депутати, менти, мажори та ті лохи, що пішли в 22-му воювати добровільно!
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29.11.2024 16:05
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Страница 4 из 4
Спартц права, але пізно всралась, як то кажуть...

Мотивованих лишилось обмаль. Більшість - або поранені, або полягли.

І у цьому, окрім провини зе-шобли, є і провина всратих "гаранторів" типу того ж США, які зброю поставляли чайними ложками. Вже й не дуже абрамси/леопарди та ф-16 допомагають, вірно? Бо поставили їх тоді, коли ворог вже підготувався до такого.
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29.11.2024 20:34 Ответить
От шкода, тему тільки зараз побачив. Вангую що у проктологів завтра буде повно роботи - зашивати ухилянтам порвані дупи.
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29.11.2024 20:51 Ответить
Ти сам можеш бути тим самим ухилянтом. Інтернет все пробачає: лицемірство, брехню, подані як істину. Писати хєроїчні дописи з докорами на форумах легко. Важко взяти до рук зброю і йти захищати країну, ртзикуючи бути вбитим чи покаліченим
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01.12.2024 23:19 Ответить
Нет ссылки на источник...
Может чтото вырезали.

Но она говорит про последствия.

А про причины сказано в книге Войнв Вудфорта,
что то как США выводили войска из Афганистана, стало триггером для этой войны.

Как тогда интерпретривать следующие действия
- "будем думать в случае небольшого вторжения"
- вывод флота и авиации
- снятие санкций
- закрытие посольства
- "мы не дадим оружия и не введем санкций, но предлагаем бежать"

Похоже было на "провокацию",
при том что в Сенате в январе был закон о лендлизе и санкции - которые так и не приняли
Всего лишь надо было проголосовать законы, это ничего бы не стояло, и в результате ничего бы не случилось
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29.11.2024 20:59 Ответить
https://transcripts.cnn.com/show/sitroom/date/2024-11-27/segment/01
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30.11.2024 01:12 Ответить
Так он ВОЗГЛАВИЛ коррупцию. Дружбаков своих назначил в СБУ МВД и другие гос структуры.
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29.11.2024 21:10 Ответить
Війна почалась в 2014 році.Хай краще ця трампонка розкаже скільки літаків,танків,БМП,систем ППО передали Україні гаранти її територіальної цілісності-США з 2014 по 2022 рр, щоб підготуватись до повномасштабної війни з рашкою?
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29.11.2024 21:17 Ответить
Україна розпродала свою зброю ще до 2014 року..

Три міністри оборони в Україні були з рф громадянством..
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29.11.2024 23:56 Ответить
Якби вся зброя була розпродана до 2014 року пуйло почало би повномасштабну війну ще в 2014 році.
Хто з міністрів оборони мав росгромадянство з 2014 по 2022 роки?
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30.11.2024 18:23 Ответить
війна почалася в 2014 році.. самі пишете..
бо Україна була відзброєна ще до 2014 року..

чому така цікавість про міністрів в період 2014-2022?
а до цього часу..? пригадую єжель, лєбєдєв, саламатін..

та напр українець гриценко інтенсивно нищив, ліквідував снаряди та техніку..
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30.11.2024 20:18 Ответить
Так,але не повномасштабна.В США було 8 років щоб озброїти нас і запобігти повномасштабній війні.

Тому що це період після окупації Криму і частини Донбасу до початку повномасштабної війни за який США практично не надали нам жодної збройної допомоги.
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30.11.2024 20:35 Ответить
війна є війна..
чому не надали?
і надали б більше.. якби не нада пєрєстать стрєлять, пасматрєть в глаза.. ані тоже люді..
закрити програми зброєння, гроші в асфальт,
яйця по 17,
замість мобілізації - всі на шашлики..

те, що мало дають зброї - це правда
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30.11.2024 20:48 Ответить
Так цього не було в 2014 по 2019 роки?Все рівно нічого не давали
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30.11.2024 20:55 Ответить
щоб і їх розпродали,як до цього розпродували та знищували радянські запаси зброї?
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30.11.2024 13:13 Ответить
Гнила відмазка.Якщо вже так боялись за свою зброю то могли б розмістити американські бази в Україні по прикладу Південної Кореї зі всім набором зброї,або взяти в НАТО з поширенням 5 статті на підконтрольні Україні території.
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30.11.2024 18:27 Ответить
по прикладу Кореї пропонуєте розділити Україну на дві частини?
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30.11.2024 20:50 Ответить
Мова йшла про ОРДЛО і Крим до 2022 року.
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30.11.2024 20:58 Ответить
Найсумлінніше виконували свою роботу на плантаціях в США наглядачі, набрані з чорношкірих рабів...
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29.11.2024 22:11 Ответить
Все дуже влучно та правильно сказано. Такий висновок вже давно визрів у наших союзників, а Спартц лише озвучила його без зайвої дипломатичності. Ішак все що можна і не можна просрав, і тепер хоче вийти сухим, звинувативши всіх і вся. Це чмо є головною причиною усіх невдач на фронті і не тільки.
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29.11.2024 22:12 Ответить
Очень рад что США выбрали Спартц снова. Теперь украинец на растяжке. Или поддерживать текущую власть с её коррупцией и идиотизмом или же соглашаться с Спартц которая была права все эти два года, но украинцу скормили говно что Спартц плохая, а власть разберется. Что же выберет украинцец?
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30.11.2024 01:06 Ответить
ти якого украінца на растяжке маєш на увазі? того яких 6 млн.ухилянтів всередині України,чи 5 млн яких біженцями за кордоном,зображують жертв війни?
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30.11.2024 13:31 Ответить
Я написал кого. Кто критикует Спартц.
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30.11.2024 14:14 Ответить
Розвідник Роман Червінський дав свою оцінку словам Вікторії.: ,,До Вікторii Спарц можна відноситись по різному, в залежності від рівня свідомості кожного. Я їй аплодую стоячи, бо вона єдина із можновладців Заходу не побоялась сказати правду про корупцію і зраду в українській владі, які не зацікавлені у завершенні війни, а, навпаки, зацікавлені у знищені всіх притомних українців!"
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30.11.2024 01:44 Ответить
Посилання є?
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30.11.2024 09:48 Ответить
знайди сам і доповіси нам.
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30.11.2024 13:28 Ответить
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30.11.2024 15:10 Ответить
"не підготував армію і не зробив нічого для реальної підтримки свого народу". Українці для гниди хрипатої - свій народ? Давно?
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30.11.2024 06:04 Ответить
Необхідно терміново понижувати мобілізаційний вік до 18 років, але тільки у тому випадку якщо всіх призваних можна буде екіпірувати, озброїти і навчити. А так, щоб вони ходили будували готелі на Закарпатті то не має сенсу.
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30.11.2024 08:00 Ответить
https://censor.net/ua/news/3522677/zelenskyyi-pro-problemy-z-osnaschennyam-novyh-brygad
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30.11.2024 08:20 Ответить
Нехай нададуть штук сто - двісті Тамагавків... чи вона думає, що босими п'ятками будуть воювати, як Джеккі Чан??
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30.11.2024 09:53 Ответить
А чого це вона повинна думати за вас?! Треба вже самим почухати потилицю добряче, та подумати як рятувати рідну землю! Треба прислухатись до слів Вікторіі та діяти, а не кивати на когось, чекати, що хтось зробить все за вас!
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30.11.2024 17:06 Ответить
Форумний,тиловий планктон тут проклинає Спарц...А от Кучму з Пінчуком за здачу ЯЗ ні,і тих хто розвалив армію.хто здав південь ні....От тобі й планктон на патріотичному форумі...
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30.11.2024 13:37 Ответить
Варто давати достатньо зброї для вже мобілізованих, а не вбивати ще й дітей які не навчені військовій справі і надатизасоби які адекватні втраті ядерного озброєння Україною під тиском США. Також хочеться нагадати про великий разводняк будапештського меморандуму який мав гарантувати безпеку адекватну відданому ядерному арсеналу.
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30.11.2024 22:53 Ответить
На жаль ці претензії повинні бути не до Зе ,а до 73%, але українці це анархісти, ще з часів Махна. А Зе ,що Зе? Що ви хотіли від дорослої людини ,яка нічим не займалась в своєму житті, окрім як КВН-репризами. Але ж "мудрий український нарід" вирішив ,що це саме те, що йому конче потрібно в час війни.
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30.11.2024 23:25 Ответить
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