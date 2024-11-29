Зеленский не подготовил страну к войне, нужно мобилизовать всю Украину, - конгрессвумен Спартц
Конгрессвумен Виктория Спартц считает, что Украине стоит мобилизовать всю страну, чтобы противостоять российской агрессии.
Об этом в эфире CNN заявила конгрессвумен-украинка Виктория Спартц, передает Цензор.НЕТ.
"К сожалению, президент Зеленский подвел свой украинский народ. Знаете, он не подготовил страну к войне. Он не оказал достаточной поддержки собственной армии. Он не решил проблему коррупции, хоть и делает много грандиозных презентаций. Он не объявил всеобщую мобилизацию, не подготовил армию и не сделал ничего для реальной поддержки своего народа, который героически погибает за свободу. Это его ответственность. К сожалению, он привел эту войну к тому состоянию, в котором мы сейчас находимся", - подчеркнула она.
Вопрос мобилизационного возраста в Украине Спартц назвала одним из противоречивых.
"Послушайте, страна должна быть переведена в военный режим, и это нужно было сделать еще два года назад, когда один из его генералов сказал ему, что нужно больше новобранцев, которых следует обучить, а также заменить тех, кто уже очень долго находится на фронте", - подчеркнула конгрессвумен.
Она отметила, что много молодежи воевало еще с 2014 года, некоторые - с 2022 года, без ротаций.
"Это очень тяжелая и жестокая война, и для борьбы с ней необходимо мобилизовать всю страну. Мы отправляем наших 18-летних юношей умирать за нашу свободу. Я хочу сказать, что это серьезная война, и нужна надлежащая мобилизация, но он уволил своего генерала, потому что тот хотел вести войну, и заменил его людьми, которые будут марионетками. Он не воспринимает это всерьез. Поэтому они должны это сделать. Если вы хотите выиграть войну с Россией, которая имеет огромные человеческие ресурсы и абсолютно безразлична к тому, сколько из них погибнет, нужно, чтобы вся страна, как когда-то во время Второй мировой войны в Советском Союзе, от маленького ребенка до пожилого человека, делала свой вклад в борьбу.
Нельзя, чтобы несколько молодых храбрых людей умирали за всех остальных и думали, что каким-то образом, знаете, они удержат позиции против очень жестокой силы с большими деньгами и без всяких оговорок, сколько жизней они убьют", - подытожила она.
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Мотивованих лишилось обмаль. Більшість - або поранені, або полягли.
І у цьому, окрім провини зе-шобли, є і провина всратих "гаранторів" типу того ж США, які зброю поставляли чайними ложками. Вже й не дуже абрамси/леопарди та ф-16 допомагають, вірно? Бо поставили їх тоді, коли ворог вже підготувався до такого.
Может чтото вырезали.
Но она говорит про последствия.
А про причины сказано в книге Войнв Вудфорта,
что то как США выводили войска из Афганистана, стало триггером для этой войны.
Как тогда интерпретривать следующие действия
- "будем думать в случае небольшого вторжения"
- вывод флота и авиации
- снятие санкций
- закрытие посольства
- "мы не дадим оружия и не введем санкций, но предлагаем бежать"
Похоже было на "провокацию",
при том что в Сенате в январе был закон о лендлизе и санкции - которые так и не приняли
Всего лишь надо было проголосовать законы, это ничего бы не стояло, и в результате ничего бы не случилось
Три міністри оборони в Україні були з рф громадянством..
Хто з міністрів оборони мав росгромадянство з 2014 по 2022 роки?
бо Україна була відзброєна ще до 2014 року..
чому така цікавість про міністрів в період 2014-2022?
а до цього часу..? пригадую єжель, лєбєдєв, саламатін..
та напр українець гриценко інтенсивно нищив, ліквідував снаряди та техніку..
Тому що це період після окупації Криму і частини Донбасу до початку повномасштабної війни за який США практично не надали нам жодної збройної допомоги.
чому не надали?
і надали б більше.. якби не нада пєрєстать стрєлять, пасматрєть в глаза.. ані тоже люді..
закрити програми зброєння, гроші в асфальт,
яйця по 17,
замість мобілізації - всі на шашлики..
те, що мало дають зброї - це правда