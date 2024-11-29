Зеленский не подготовил страну к войне, нужно мобилизовать всю Украину, - конгрессвумен Спартц

Конгрессвумен Виктория Спартц считает, что Украине стоит мобилизовать всю страну, чтобы противостоять российской агрессии.

Об этом в эфире CNN заявила конгрессвумен-украинка Виктория Спартц, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, президент Зеленский подвел свой украинский народ. Знаете, он не подготовил страну к войне. Он не оказал достаточной поддержки собственной армии. Он не решил проблему коррупции, хоть и делает много грандиозных презентаций. Он не объявил всеобщую мобилизацию, не подготовил армию и не сделал ничего для реальной поддержки своего народа, который героически погибает за свободу. Это его ответственность. К сожалению, он привел эту войну к тому состоянию, в котором мы сейчас находимся", - подчеркнула она.

Вопрос мобилизационного возраста в Украине Спартц назвала одним из противоречивых.

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"Послушайте, страна должна быть переведена в военный режим, и это нужно было сделать еще два года назад, когда один из его генералов сказал ему, что нужно больше новобранцев, которых следует обучить, а также заменить тех, кто уже очень долго находится на фронте", - подчеркнула конгрессвумен.

Она отметила, что много молодежи воевало еще с 2014 года, некоторые - с 2022 года, без ротаций.

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"Это очень тяжелая и жестокая война, и для борьбы с ней необходимо мобилизовать всю страну. Мы отправляем наших 18-летних юношей умирать за нашу свободу. Я хочу сказать, что это серьезная война, и нужна надлежащая мобилизация, но он уволил своего генерала, потому что тот хотел вести войну, и заменил его людьми, которые будут марионетками. Он не воспринимает это всерьез. Поэтому они должны это сделать. Если вы хотите выиграть войну с Россией, которая имеет огромные человеческие ресурсы и абсолютно безразлична к тому, сколько из них погибнет, нужно, чтобы вся страна, как когда-то во время Второй мировой войны в Советском Союзе, от маленького ребенка до пожилого человека, делала свой вклад в борьбу.

Нельзя, чтобы несколько молодых храбрых людей умирали за всех остальных и думали, что каким-то образом, знаете, они удержат позиции против очень жестокой силы с большими деньгами и без всяких оговорок, сколько жизней они убьют", - подытожила она.

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