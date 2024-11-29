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Американский поставщик военной одежды обвинил Минобороны и Нацполицию в коррупции и вымогательстве взятки

Компанія зі США Sinclair & Wilde звинуватила Міноборони та Нацполіцію у вимаганні хабаря

Американская компания Sinclair & Wilde обвинила Национальную полицию Украины и Министерство обороны в коррупции и вымогательстве взятки. Украинские чиновники отказались рассчитываться с американской компанией за контракт на поставку военной формы, требуя "откат".

Об этом говорится в открытом письме Sinclair & Wilde к Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Sinclair & Wilde категорически отрицает ложные и безосновательные заявления, сделанные в недавно обнародованном видео Национальной полицией Украины. Очевидно, что обнародование этой истории является попыткой Национальной полиции скрыть собственную внутреннюю коррупцию и коррумпированность Министерства обороны Украины в его длительных попытках отказать в выплате компании Sinclair & Wilde после того, как она неоднократно отказывалась платить взятки, которые от нее требовались", - говорится в открытом письме.

В документе отмечается, что компания Sinclair & Wilde имела пять контрактов на поставку Министерству обороны Украины военной формы и текстиля. Турецкая компания выступала субподрядчиком. Несмотря на получение всех товаров, Минобороны отказалось выплачивать 14,5 млн долларов. В компании утверждают, что условием возврата денег была уплата взятки.

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"В течение 2023 года несколько человек, включая фигурантов американских и украинских расследований, требовали взятки от Sinclair & Wilde, чтобы обеспечить выплату оставшихся 14,5 миллионов долларов, которые ей принадлежали. Sinclair & Wilde отказалась и сообщила об этих просьбах властям США и Украины. Пытаясь подчиниться законам как Соединенных Штатов, так и Украины, Sinclair & Wilde уже более года назад привлекла внимание Посольства США в Киеве, правоохранительных органов США и украинских правоохранительных органов к вымогательству взяток и очевидной коррупции в Министерстве обороны Украины", - сообщается в письме.

В компании также утверждают, что передали Нацполиции Украины всю конфиденциальную информацию, включая свидетелей и доказательства, которые опровергают обвинения против Sinclair & Wilde.

"Ответом Национальной полиции Украины стала утечка деталей расследования бывшему руководителю отдела закупок Министерства обороны Максиму Гриценко и другим, поставив под угрозу жизнь свидетелей, которые сотрудничали в процессе, один из которых является гражданином США. И уже через несколько дней после конфиденциальной встречи с Национальной полицией Роман Балыкин - вероятная мишень нынешнего следствия - знал все детали встречи", - рассказывают в Sinclair & Wilde.

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Из-за этого инцидента власти США отказались продолжать сотрудничество с Национальной полицией.

Sinclair & Wilde также опровергает обвинения Нацполиции в завышении цен на поставленную продукцию.

"Правоохранительные органы и представители оборонного ведомства осмотрели униформу и обнаружили, что цены, взимаемые Sinclair & Wilde, являются НИЖЕ справедливой рыночной стоимости, особенно если учесть расходы, связанные с доставкой и логистикой", - отмечается в открытом письме.

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Компанія зі США Sinclair & Wilde звинуватила Міноборони та Нацполіцію у вимаганні хабаря
Компанія зі США Sinclair & Wilde звинуватила Міноборони та Нацполіцію у вимаганні хабаря

Автор: 

коррупция (8555) Минобороны (9288) Нацполиция (16427) США (26409)


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Топ комментарии
+46
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29.11.2024 14:56
+42
Давышоооо??? Ето кацапское ИПСО. Наша полюция самая святая и незаангажированная в мире как и наши суды в которые кстати вы можете пожаловаться
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29.11.2024 14:58
+39
Грьобаний *******!
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29.11.2024 14:58
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Страница 2 из 2
Складається таке враження,що "патріоти" з МО та МВС бояться лише воювати з московією - усього іншого - ні! Боротьба з корупцією їх не торкається взагалі - бо вони усі в комуфляжі та нагородах...Якби зараз їх "золотояйцевий" бувший міністр та керівники МВС сиділи у клітці,а не були просто відправлені на пенсію та вільні хліба - може теперішні казнокради замислилися про наслідки...А Президенту,звісно,ніколи!! Тай, що йому до якихось США??
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29.11.2024 16:07 Ответить
Не может быть такого🤡
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29.11.2024 16:08 Ответить
Та ви що! Того не може бути! Нацполюція свята не може вимагати щось, ну може трошки "допомоги"
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29.11.2024 16:15 Ответить
Яка ганьба на весь світ...
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29.11.2024 16:17 Ответить
Це усього лише крихітна частинка,яка стала публічною. У Європі і США напевно знають і бачать набагато більше, що у нас твориться. Тільки Верховний нічого не бачить, а тільки бідкається і канючить допомогу, та ще невдоволений, що мало дають. Який сором !
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29.11.2024 16:23 Ответить
Зелені вчергове обі*ралися, але зроблять винними когось
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29.11.2024 17:27 Ответить
І шо ми до сіх пор нє в НАТО???...
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29.11.2024 17:29 Ответить
Ой. Як несподівано!!!! Мусорня була і буде мусорнею!
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29.11.2024 17:39 Ответить
... мордор аплодує діям наших можновладців.
Так може бути ,що єрмак поведе нас у совок до лаптєстану.
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29.11.2024 18:04 Ответить
Жесть. Соромно, але ситуація цілком можлива.
Як з айкеа, чи лідлом...
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29.11.2024 18:37 Ответить
Де ті шукаючи свинарчуків? Боже, яка ганьба....
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29.11.2024 18:56 Ответить
Такий план стійкості!
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29.11.2024 20:02 Ответить
Це просто ЗЕ
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29.11.2024 20:55 Ответить
Кукуйте, граждане!
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29.11.2024 21:56 Ответить
наивно так думать
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30.11.2024 00:30 Ответить
Хм..перш ніж стати на чиюсь сторону, можливо варто ознайомитися з діяльністю цієї компанії. Співпраця у військовій сфері і видобутку корисних копалин з політичними режимами Африки, розвідка на замовлення... Якийсь цікавий посередник з продажу турецького текстилю.... https://www.sinclairandwilde.com/
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29.11.2024 23:02 Ответить
у вас є лише гола дупа і державна мафія, яка вас обкрадає.
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30.11.2024 00:25 Ответить
наступний крок - повне припинення постачання зброї до України
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30.11.2024 00:22 Ответить
щось кацапськими щами смердить від цієї амер. контори
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30.11.2024 01:01 Ответить
Зелені, як не вкрадуть, то не дихнуть.
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30.11.2024 01:10 Ответить
НАКОНЕЦ ТО !)
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30.11.2024 17:06 Ответить
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