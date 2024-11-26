"Слуги" Зеленского пытаются кинуть МВФ ради сохранения "правок Лозового" и возможности отмазывать коррупционеров от тюрьмы, - Шабунин

Поданные нардепами "Слуги народа" поправки фактически не отменяют "правки Лозового".

Об этом пишет в фейсбуке глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Слуги" Зеленского пробуют кинуть МВФ (и украинцев) ради сохранения "правок Лозового" (которыми удобно спасать коррупционеров от тюрьмы).

Меморандум с МВФ предусматривает отмену "правок Лозового" до конца 2024 года. Однако соответствующий законопроект власть за все это время так и не внесла.

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Власть специально петляла вплоть до конца 2024 года - осталось всего две сессионные недели Рады. Это создало цейтнот, в котором очень удобно намахать и МВФ, и украинцев.

Собственно это "слуги" и попытались сделать.

Вместо того, чтобы заблаговременно внести нормальный текст, "Слуги" подают пакет поправок к "левому" проекту: "... относительно усовершенствования порядка осуществления уголовного производства в условиях военного положения" №11265.

Как вы уже догадались, все это делалось НЕ для того, чтобы нормально выполнить договоренность с МВФ.

Внесенные "Слугами" предложения НЕ отменяют "правки Лозового" полностью, чем оставляют возможность отмазывать коррупционеров от тюрьмы.

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Теперь юридические детали:

Правки формально поданы заместителем председателя фракции "Слуг" Мотовиловцем к законопроекту №11265.

В ключевой правке (правка № 31) об исключении п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК (отмена обязательного закрытия КП в случае истечения сроков) сделана ошибка - вместо "10" стоит "1".



А это совсем другое основание, и такую правку точно отклонят.



Мотовиловец не подал правку с изменениями в ст. 294 УПК относительно изменений механизма продления срока досудебного расследования (с переходом этих полномочий к прокурору вместо следственного судьи).



Без изменений в 294 УПК механизм закрытия по срокам будет оставаться проблемным.



Вместе с правками об отмене автоматического закрытия производства по срокам на выполнение еще одного требования МВФ внесены правки с изменениями в ст. 575 УПК (относительно направления запросов по экстрадиции).

Однако поданы изменения в ч.4 статьи 575 УПК. НО не внесена поправка, которая бы предлагала изменения в ч. 5 ст. 575 УПК, которая собственно регулирует, кто непосредственно направляет запрос об экстрадиции - ОГП или САП.

Без этих изменений эти полномочия остаются только у ОГП и для предоставления этих полномочий САП необходимым остается издание уполномоченного приказа Генерального прокурора (так как и сегодня).

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Теперь примеры кейсов, которые ярко иллюстрируют проблемность пункта 2, описанного выше:

Кейс Татарова, где Шевченковский суд дважды не продлевал срок расследования.

Сначала следственная судья Елена Мелешак отказалась продлить сроки расследования по делу.

Интересно, что все трое подозреваемых, в том числе и Татаров, не возражали против продления сроков следствия, объясняя это якобы желанием доказать свою невиновность. Спектакль чистой воды.

Позже продлевать срок расследования отказалась и судья Марина Антонюк, потому что второй раз просить одного и того же нельзя.



Судья Наталья Мовчан не продлила срок следствия в эпизоде дела Сенниченко на 390 млн грн. Несмотря на то, что закон в принципе не позволяет разделять сроки в разных эпизодах ОДНОГО дела, здесь "правки Лозового" были использованы, чтобы банально подорвать все расследование.

Особого внимания среди подозреваемых заслуживает советник Сенниченко Андрей Гмырин, которого по данным собеседников Forbes Ukraine в Офисе президента и депутатском корпусе, в ОП привел Татаров.



Судья Олег Ткаченко отказался продлить сроки расследования по делу Микитася и складов Минобороны на 312 млн грн убытков.



Судья Андрей Бицюк отказался продлить срок расследования дела ОАСК из-за "недостаточного обоснования необходимости продления этих сроков", - рассказал Шабунин.







