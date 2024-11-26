"Слуги" Зеленского пытаются кинуть МВФ ради сохранения "правок Лозового" и возможности отмазывать коррупционеров от тюрьмы, - Шабунин
Поданные нардепами "Слуги народа" поправки фактически не отменяют "правки Лозового".
Об этом пишет в фейсбуке глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.
"Слуги" Зеленского пробуют кинуть МВФ (и украинцев) ради сохранения "правок Лозового" (которыми удобно спасать коррупционеров от тюрьмы).
Меморандум с МВФ предусматривает отмену "правок Лозового" до конца 2024 года. Однако соответствующий законопроект власть за все это время так и не внесла.
Власть специально петляла вплоть до конца 2024 года - осталось всего две сессионные недели Рады. Это создало цейтнот, в котором очень удобно намахать и МВФ, и украинцев.
Собственно это "слуги" и попытались сделать.
Вместо того, чтобы заблаговременно внести нормальный текст, "Слуги" подают пакет поправок к "левому" проекту: "... относительно усовершенствования порядка осуществления уголовного производства в условиях военного положения" №11265.
Как вы уже догадались, все это делалось НЕ для того, чтобы нормально выполнить договоренность с МВФ.
Внесенные "Слугами" предложения НЕ отменяют "правки Лозового" полностью, чем оставляют возможность отмазывать коррупционеров от тюрьмы.
Теперь юридические детали:
Правки формально поданы заместителем председателя фракции "Слуг" Мотовиловцем к законопроекту №11265.
- В ключевой правке (правка № 31) об исключении п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК (отмена обязательного закрытия КП в случае истечения сроков) сделана ошибка - вместо "10" стоит "1".
А это совсем другое основание, и такую правку точно отклонят.
- Мотовиловец не подал правку с изменениями в ст. 294 УПК относительно изменений механизма продления срока досудебного расследования (с переходом этих полномочий к прокурору вместо следственного судьи).
Без изменений в 294 УПК механизм закрытия по срокам будет оставаться проблемным.
- Вместе с правками об отмене автоматического закрытия производства по срокам на выполнение еще одного требования МВФ внесены правки с изменениями в ст. 575 УПК (относительно направления запросов по экстрадиции).
Однако поданы изменения в ч.4 статьи 575 УПК. НО не внесена поправка, которая бы предлагала изменения в ч. 5 ст. 575 УПК, которая собственно регулирует, кто непосредственно направляет запрос об экстрадиции - ОГП или САП.
Без этих изменений эти полномочия остаются только у ОГП и для предоставления этих полномочий САП необходимым остается издание уполномоченного приказа Генерального прокурора (так как и сегодня).
Теперь примеры кейсов, которые ярко иллюстрируют проблемность пункта 2, описанного выше:
- Кейс Татарова, где Шевченковский суд дважды не продлевал срок расследования.
Сначала следственная судья Елена Мелешак отказалась продлить сроки расследования по делу.
Интересно, что все трое подозреваемых, в том числе и Татаров, не возражали против продления сроков следствия, объясняя это якобы желанием доказать свою невиновность. Спектакль чистой воды.
Позже продлевать срок расследования отказалась и судья Марина Антонюк, потому что второй раз просить одного и того же нельзя.
- Судья Наталья Мовчан не продлила срок следствия в эпизоде дела Сенниченко на 390 млн грн. Несмотря на то, что закон в принципе не позволяет разделять сроки в разных эпизодах ОДНОГО дела, здесь "правки Лозового" были использованы, чтобы банально подорвать все расследование.
Особого внимания среди подозреваемых заслуживает советник Сенниченко Андрей Гмырин, которого по данным собеседников Forbes Ukraine в Офисе президента и депутатском корпусе, в ОП привел Татаров.
- Судья Олег Ткаченко отказался продлить сроки расследования по делу Микитася и складов Минобороны на 312 млн грн убытков.
- Судья Андрей Бицюк отказался продлить срок расследования дела ОАСК из-за "недостаточного обоснования необходимости продления этих сроков", - рассказал Шабунин.
Пожалуйста, подождите...
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2) Порошенко теж не зробив основного: судова реформа. Занадто гроші пахнуть.
2) Чого ви зараз топите за явних корупціонерів?
нікчему , який вам казав :» я вам НІЧЕГО недолжен» , «нада только перестать стрелять», « ми адін народ» , « СІНЬОР Голодомор « , « РФ просто двігает граници вперед», « какая разніца « … КАМІКАДЗЄ 73% , мали БЕЗВІЗ від Порошенко , зараз -БЕЗВИІЗД і ПРИНИЖЕННЯ , СОРОМ, від МАРОДЕРСТВА ВАШИХ ЗЕЛОНОГНІЙНИХ ВИРОДКІВ ХИТРОЗРОБЛЕННИХ КРОТІВ , ГНИД і КЛОУНІВ Вони ГРАБУЮТЬ І ВБИВАЮТЬ Героїв Воїнів , як і руськіе партнери НЕПОСТАЧАННЯ ОЗБРОЕННЯ , не ПОБУДОВА ФОРТИФІКАЦІЙ , МІНИ неякісні , причому свідомо , під патронажем СИНА ЗРАДНИКА БАКАНОВА, якого ЗЕ&БАКАН призначив - СМОТРЯЩІМ ! КРАСТИ ПІД ЧАС ВІЙНИ - посІБНІЧЕСТВО ТЕРРОРИСТАМ ВБИВСТВА СОТЕН ТИСЯЧ ГРОМАДЯН України !! Нікому не потрібна АФЕРА з Курськом - втрачені життя і найкраще ОЗБРОЕННЯ! Здача ДОНБАСУ І ХАРКОВА ………
Я не відбілюю усіх та конкретно Шабуніна, я кажу лиш кажу, що люди здатні мінятись. Не всі, але ж.
Шабунін помилився, тепер виправляється, наскільки може.
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Виправити це можна тільки так: наступні кандидати в програмах подають
1) до якого терміну вони запровадять щось.
2) як вони це зроблять
3) однозначно імпічмент, якщо не виконають хоч 70% обіцяного.
, 15 грудня 2015, Він чітко написав, хто привів зелених гнид до влади.
- Хто такий "хороший хлопчик"?
- Той, хто не будить батьків ночами...
- А хто такий "хороший дорослий"?
- Той, хто вміє красти - і при цьому залишається непійманим...
Кажись людина непомилялась...
Проблема в тому, що в нас ще від совка 70% народу корумповані. МСЕК та ТЦК це прекрасно показало.
Я пропоную нардепа МОТОВИЛОВЦЯ віддати свинособакам, або повністю підтримаю самосуд, навіть фінансово, пост про це набере найбільше лайків.
Мало того, я готовий оплатити частину музичного фестивалю на його похороні.
Крім того, дивіться уважно, як активувались боти з ОП.
Шабунін помилився з єдиним: підтримав таких же корупціонерів.
Після війни любий новия кандидат в президенти має подавати програму по пунктах.
Термін, до якого часу він виконає кожен пункт. І головне: ЯК планує це зробити.
https://t.me/RostyslavS/4653