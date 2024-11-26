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"Слуги" Зеленского пытаются кинуть МВФ ради сохранения "правок Лозового" и возможности отмазывать коррупционеров от тюрьмы, - Шабунин

Віталій Шабунін

Поданные нардепами "Слуги народа" поправки фактически не отменяют "правки Лозового".

Об этом пишет в фейсбуке глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Слуги" Зеленского пробуют кинуть МВФ (и украинцев) ради сохранения "правок Лозового" (которыми удобно спасать коррупционеров от тюрьмы).

Меморандум с МВФ предусматривает отмену "правок Лозового" до конца 2024 года. Однако соответствующий законопроект власть за все это время так и не внесла.

Читайте также: Рада отменила конфискацию имущества коррупционеров, которые пошли на соглашение со следствием. Украинские власти тупо кинули ЕС, - Шабунин

Власть специально петляла вплоть до конца 2024 года - осталось всего две сессионные недели Рады. Это создало цейтнот, в котором очень удобно намахать и МВФ, и украинцев.

Собственно это "слуги" и попытались сделать.

Вместо того, чтобы заблаговременно внести нормальный текст, "Слуги" подают пакет поправок к "левому" проекту: "... относительно усовершенствования порядка осуществления уголовного производства в условиях военного положения" №11265.

Как вы уже догадались, все это делалось НЕ для того, чтобы нормально выполнить договоренность с МВФ.

Внесенные "Слугами" предложения НЕ отменяют "правки Лозового" полностью, чем оставляют возможность отмазывать коррупционеров от тюрьмы.

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Теперь юридические детали:

Правки формально поданы заместителем председателя фракции "Слуг" Мотовиловцем к законопроекту №11265.

  1. В ключевой правке (правка № 31) об исключении п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК (отмена обязательного закрытия КП в случае истечения сроков) сделана ошибка - вместо "10" стоит "1".

    А это совсем другое основание, и такую правку точно отклонят.

  2. Мотовиловец не подал правку с изменениями в ст. 294 УПК относительно изменений механизма продления срока досудебного расследования (с переходом этих полномочий к прокурору вместо следственного судьи).

    Без изменений в 294 УПК механизм закрытия по срокам будет оставаться проблемным.

  3. Вместе с правками об отмене автоматического закрытия производства по срокам на выполнение еще одного требования МВФ внесены правки с изменениями в ст. 575 УПК (относительно направления запросов по экстрадиции).

Однако поданы изменения в ч.4 статьи 575 УПК. НО не внесена поправка, которая бы предлагала изменения в ч. 5 ст. 575 УПК, которая собственно регулирует, кто непосредственно направляет запрос об экстрадиции - ОГП или САП.

Без этих изменений эти полномочия остаются только у ОГП и для предоставления этих полномочий САП необходимым остается издание уполномоченного приказа Генерального прокурора (так как и сегодня).

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Теперь примеры кейсов, которые ярко иллюстрируют проблемность пункта 2, описанного выше:

  1. Кейс Татарова, где Шевченковский суд дважды не продлевал срок расследования.
    Сначала следственная судья Елена Мелешак отказалась продлить сроки расследования по делу.
    Интересно, что все трое подозреваемых, в том числе и Татаров, не возражали против продления сроков следствия, объясняя это якобы желанием доказать свою невиновность. Спектакль чистой воды.
    Позже продлевать срок расследования отказалась и судья Марина Антонюк, потому что второй раз просить одного и того же нельзя.

  2. Судья Наталья Мовчан не продлила срок следствия в эпизоде дела Сенниченко на 390 млн грн. Несмотря на то, что закон в принципе не позволяет разделять сроки в разных эпизодах ОДНОГО дела, здесь "правки Лозового" были использованы, чтобы банально подорвать все расследование.
    Особого внимания среди подозреваемых заслуживает советник Сенниченко Андрей Гмырин, которого по данным собеседников Forbes Ukraine в Офисе президента и депутатском корпусе, в ОП привел Татаров.

  3. Судья Олег Ткаченко отказался продлить сроки расследования по делу Микитася и складов Минобороны на 312 млн грн убытков.

  4. Судья Андрей Бицюк отказался продлить срок расследования дела ОАСК из-за "недостаточного обоснования необходимости продления этих сроков", - рассказал Шабунин.

Віталій Шабунін про відміну поправок Лозового
Віталій Шабунін про відміну поправок Лозового
Віталій Шабунін про відміну поправок Лозового
Віталій Шабунін про відміну поправок Лозового

Автор: 

ВР (29234) коррупция (8558) МВФ (3334) поправки (103) Шабунин Виталий (535) Мотовиловец Андрей (41)


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Топ комментарии
+13
Вибрав народ невігласів з простих, яким на думці лише гроші. Чи будуть вони з кишень народу, чи з кремля за певні послуги - не важливо.
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26.11.2024 12:48
+13
хтось, напише про цього ******** із родзинкою щось добре, бо воно привело зебілів, а тепер загавкує їх на ніц?
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26.11.2024 12:49
+13
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26.11.2024 12:54
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Вибрав народ невігласів з простих, яким на думці лише гроші. Чи будуть вони з кишень народу, чи з кремля за певні послуги - не важливо.
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26.11.2024 12:48 Ответить
Гірше лютішого ворога чим агресор, можуть бути тільки корупціонери і ті хто їх покриває, ті, які наживаються під час війни на крові і гибелі українців, ні честі, ні совісті, ні страху від безкарності, одна нажива в голові!
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26.11.2024 13:28 Ответить
Ото ж якраз з такими гаслами, як ваше повідомлення, шабуня та компанія весело поливали Пороха перед виборами... А воно он як склалось.
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26.11.2024 15:19 Ответить
1) Шабунін помилився. І помилилось 73% тупого населення, тепер вигрібає. Але Шабунін хоча б порбує виправитись.
2) Порошенко теж не зробив основного: судова реформа. Занадто гроші пахнуть.
2) Чого ви зараз топите за явних корупціонерів?
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26.11.2024 17:26 Ответить
невдячні дегенерати73% , свідомо обрали по образу і подобію ,недорозвинутого совкодрочера , кумира ***** , супержадібну
нікчему , який вам казав :» я вам НІЧЕГО недолжен» , «нада только перестать стрелять», « ми адін народ» , « СІНЬОР Голодомор « , « РФ просто двігает граници вперед», « какая разніца « … КАМІКАДЗЄ 73% , мали БЕЗВІЗ від Порошенко , зараз -БЕЗВИІЗД і ПРИНИЖЕННЯ , СОРОМ, від МАРОДЕРСТВА ВАШИХ ЗЕЛОНОГНІЙНИХ ВИРОДКІВ ХИТРОЗРОБЛЕННИХ КРОТІВ , ГНИД і КЛОУНІВ Вони ГРАБУЮТЬ І ВБИВАЮТЬ Героїв Воїнів , як і руськіе партнери НЕПОСТАЧАННЯ ОЗБРОЕННЯ , не ПОБУДОВА ФОРТИФІКАЦІЙ , МІНИ неякісні , причому свідомо , під патронажем СИНА ЗРАДНИКА БАКАНОВА, якого ЗЕ&БАКАН призначив - СМОТРЯЩІМ ! КРАСТИ ПІД ЧАС ВІЙНИ - посІБНІЧЕСТВО ТЕРРОРИСТАМ ВБИВСТВА СОТЕН ТИСЯЧ ГРОМАДЯН України !! Нікому не потрібна АФЕРА з Курськом - втрачені життя і найкраще ОЗБРОЕННЯ! Здача ДОНБАСУ І ХАРКОВА ………

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26.11.2024 21:51 Ответить
А він Шабунін, коли про Пороха розповідав, про його барижні справи, щось збрехав? Тобто і воно, що ні, і щас не бреше, а ці 27% вже і забули, чому перемогло Зелене лайно, а тому що порох сам його і привів до влади своїми правками Лозового, законами Савченко і усякою діяльності щоб відмазати хапуг і корупціонерів з єпохи овоча.
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26.11.2024 17:59 Ответить
Не бреши , НАХАБНО , тому що в Порошенко не було МОНОБІЛЬШОСТІ ! Порошенко ДО ПРАВОК ЛОЗОВОГО не має ніякого відношення ! А ЦЕЙ НЕГІДНИК Шабунін ПОРШЕНКО ОББРІХУВАВ ЗА ГРУБІ ГРОШІ ВІД КАЛАМОЯ, Пінчука ! А зараз він постійно відмазуЄ зеістоту Всі винні , а сЦАРЬ ніх …… не знає , не розіміє , не баче ! А от при Порошенко , Самє він був винен в усьому ! В зеістота вжє мільон своїх « свінарчуків» , але шабунька каже , що лйго бідложного підставили погані « слуги « зеленого поносу
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26.11.2024 21:59 Ответить
Тобто при Пороху всі чиновники жили як сир в маслі і ні в чому собі не відмовляли? то чому ж "спустили на гальмах" вибори, та не задіяли на повну адмінресурс? Взагалі ***** не робили, а переважна більшість ще і до зелених переметнулась. Якась їбанута логіка, як на мене.
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27.11.2024 08:29 Ответить
про правки лозового------- Національне антикорупційне бюро звернулося до Петра Порошенка з проханням накласти вето на закон, проте цього не сталося. Поправки набрали чинності 15 березня 2018 року.
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27.11.2024 08:01 Ответить
Поправки Лозового мали стимулювати швидкість провадження слідства, а не заохочувати його затягування... Час показав, що до равликів із ментури претензій і не має?
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27.11.2024 11:54 Ответить
гопота і кідали. в команді узілєнскава інших просто немає
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26.11.2024 12:48 Ответить
хтось, напише про цього ******** із родзинкою щось добре, бо воно привело зебілів, а тепер загавкує їх на ніц?
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26.11.2024 12:49 Ответить
краще йому мовчати?
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26.11.2024 12:55 Ответить
краще б - не бути куркою без голови, що носиться по подвір'ю... Та ніколи не демонструвати свій ідіотичний сміх.
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26.11.2024 12:58 Ответить
Як би там не було, алеж ви праві,)
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26.11.2024 12:58 Ответить
Ви, мабуть, чистоплюй!
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26.11.2024 13:06 Ответить
Ні, я з тих, хто вибачається за свої помилки та мислить критично, перед тим як підпадати на масовий психоз чи булінг. А ви?
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26.11.2024 13:13 Ответить
Етика... Об'єктивно, Шабунін робить потрібну роботу прямо зараз.
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26.11.2024 14:59 Ответить
добре, якщо так, але ж не покаявся?
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26.11.2024 23:01 Ответить
Бо "Шабуня" "сильно образився" на "зелених" - йому біля "кормушки" місця не виділили! Адміралу Колчаку приписують вислів: "Артистов, извозчиков и проституток не трогать! Они служат любой власти...". На "артиста" "Шабуня" не схожий... На "извозчика" теж... А от під поняття "политическая проститутка" - підходить якраз... "Девочка по вызову" - "Чего изволите?"
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26.11.2024 13:17 Ответить
згодний, підпалили хатинку батькам, бо він правдоруб десятого левелу...
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26.11.2024 13:21 Ответить
Підпалили саме тому, щоб попередить: "Заткнися і не гавкай..." І він "заткнувся" - майже на п"ять років... А тепер, видно, отримав новий "грант" від ЄС чи американців... І "осмілів"...
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26.11.2024 13:25 Ответить
А як інакше? У нас нікому невідомих активістів тупо вбивають. Грант від американців вже є якимось захистом.
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26.11.2024 14:46 Ответить
Я не зрозумів - ти схвалюєш його "політичну проституцію"?...
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26.11.2024 14:49 Ответить
Порошенко засновник партії регіонів, він виходить такий самий? Може люди якось вчаться на помилках? Може тільки в 22-24-х деякі люди побачили, що то за чмо вони обрали в 19-му?
Я не відбілюю усіх та конкретно Шабуніна, я кажу лиш кажу, що люди здатні мінятись. Не всі, але ж.
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26.11.2024 14:54 Ответить
Каких ошибках? Создание партии это не ошибка. Ошибка это конкретные поступки. Когда ты не можешь критиковать поступки, то ты переходишь на личности. Шабунина критикуют за поступки, Порошенка с переходом на личности.
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26.11.2024 14:56 Ответить
Ти сам собі дав відповідь... І вона сама суперечить твоїм ствердженням... Так, Порошенко стояв коло витоків ПР... Але, коли політика ПР почала ставать проросійською - він з неї вийшов... Бо мав ІНШІ ПРИНЦИПИ та погляди на діяльність партії... А в чому "змінився "Шабуня"? Він як сидів на штирі флюгера, так і сидить... Просто "грошові вітри" йому дмуть у різний час, з різних боків... От його й крутить у різні боки...
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26.11.2024 15:49 Ответить
Порошенко мог вполне устроиться в ПР и поддерживать Януковича. Вместо этого он поучаствовал в создании Нашей Украины и поддержал Ющенка. Потому что принципы, а не личная выгода. Те самые принципы которых у Шабуниных отсутствуют.
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26.11.2024 16:11 Ответить
Ви депутат МОТОВИЛОВЕЦЬ, якого вважаю, що треба ростріляти, або віддати свинособакам на показове згвалтування? Якщо ні - чого за нього топите?
Шабунін помилився, тепер виправляється, наскільки може.
---
Виправити це можна тільки так: наступні кандидати в програмах подають
1) до якого терміну вони запровадять щось.
2) як вони це зроблять
3) однозначно імпічмент, якщо не виконають хоч 70% обіцяного.
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26.11.2024 17:18 Ответить
Так болить за обгавканих зебілів?
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27.11.2024 00:53 Ответить
Почитайте Бобиренка. ''Чому наступним президентом стане Зеленський''

, 15 грудня 2015, Він чітко написав, хто привів зелених гнид до влади.
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27.11.2024 08:06 Ответить
дякую.
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27.11.2024 11:44 Ответить
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26.11.2024 12:54 Ответить
А ти коли-небудь бачив, щоб злодій себе винним визнавав? У нього ВСІ "винні" - тільки не він сам!
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26.11.2024 13:20 Ответить
Слуги зеленського...
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26.11.2024 12:54 Ответить
це слуги ***** і патрушева, оманський край і т.п.
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26.11.2024 12:56 Ответить
win-win. В ЄС теж не дурні сидять. Думаю їх це влаштовує - можна не приймати в ЄС коли небудь, шашлика і його шефа ермака теж влаштовує - їм в ЄС і не треба.
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26.11.2024 12:56 Ответить
Можно рассказывать о страшной коррупции в Украине, а одновременно принимать у себя все награбленные состояния.
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26.11.2024 14:54 Ответить
Читав колись у Хайнлайна цікаву американську сентенцію:
- Хто такий "хороший хлопчик"?
- Той, хто не будить батьків ночами...
- А хто такий "хороший дорослий"?
- Той, хто вміє красти - і при цьому залишається непійманим...
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26.11.2024 16:10 Ответить
Дело идет к самосуду.
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26.11.2024 12:56 Ответить
Судячи з тєлєг військових - так.
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26.11.2024 13:02 Ответить
все як завжди, нічого нового
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26.11.2024 13:01 Ответить
а коли відмінять ..закон.. дяді наді савченко ???
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26.11.2024 13:01 Ответить
Цьому раю не буде краю. Вже пора їм усім,самотужки самоліквідуватися.)
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26.11.2024 13:07 Ответить
Непам'ятаю хто сказав "Самий справедливий суд, це суд Лінча"...
Кажись людина непомилялась...
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26.11.2024 13:15 Ответить
Ну що толку приймуть їх і так званий антикорупційний суд всерівно всіх відпускає, і МВФ це якось влаштовує така спортивна риболовля.
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26.11.2024 13:45 Ответить
Це все, що треба знати про ЗЕвладу корупціонерів
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26.11.2024 14:14 Ответить
Як він мене бісить..
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26.11.2024 14:18 Ответить
Не в первый раз такое. Запад заставляет их что-то принимать, а потом они через месяц отменяют. Нужно называть кидал кидалами.
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26.11.2024 14:53 Ответить
от же жабуня тупорилий, все у нього суддя відмовився, а воно хоч розуміється на тому, що воно пише? а слідчі і прокурори, що робили? а суд тільки дотримується вимог закону. чи воно хоче, щоб слідчі і далі нічого не робили, а справи розслідувались десятиліттями? і закривали по строках притягнення?
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26.11.2024 15:13 Ответить
Чому ви виправдовуєте корупціонерів?
Проблема в тому, що в нас ще від совка 70% народу корумповані. МСЕК та ТЦК це прекрасно показало.
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26.11.2024 17:31 Ответить
в чому виправдання? жабуня повний невіглас в цьому питанні. а зараз тренд, у всьому звинувачувати суд, у всіх бідах і проблемах, я не кажу, що там немає корупції, але не треба в озвучених ним ситуаціях перекладати з хворої голови на здорову. Там наплужили слідчі і прокурори, а суду нічого іншого не залишалось як прийняти такі рішення як вони прийняли. просто треба хоч трохи розбиратися в тому, а не етнічного кацапа жабуню грантожера слухати.
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27.11.2024 14:51 Ответить
В час війни це розлючує неймовірно.
Я пропоную нардепа МОТОВИЛОВЦЯ віддати свинособакам, або повністю підтримаю самосуд, навіть фінансово, пост про це набере найбільше лайків.
Мало того, я готовий оплатити частину музичного фестивалю на його похороні.
Крім того, дивіться уважно, як активувались боти з ОП.
Шабунін помилився з єдиним: підтримав таких же корупціонерів.
Після війни любий новия кандидат в президенти має подавати програму по пунктах.
Термін, до якого часу він виконає кожен пункт. І головне: ЯК планує це зробити.
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26.11.2024 17:14 Ответить
Зеленский со своим коррупционным окружением делать ничего не будет, его все устраивает, вспомните как всем ОП спасали рядового Татарова, который шил дела на активистов майдана при Януковиче, рядового Резникова, Резниченко-Хланту, Трухина, Баканова, главная налоговичка Киева Датий, сейчас на подходе спасение рядового Князева, и оставили правки Лозового в действии яркий тому пример, а также освобождение и мобилизация мелких коррупционеров а эти дермаки и татаровы выстроили коррупционную вертикаль, которую президента устраивает, ни кто не видит как Дерьмак с Татаровым уберегли от санкций некоторые активы Медведчука и Кушнира (Киевгорстрой), а именно 2 частных самолета, а также некоторые активы Медведчука были переписаны на фунта Ермака - Колюбаева (https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/24/696280/) , так же как и ничего не будет с любителями русского мира ОПЗЖ, они же Видновлення Украины, для примера главный столичный региАнал депутат Столар проживающий по 10 месяцев в году в Монако спокойно продает свой 33 этажный бизнес-центр в Киеве за 100 миллионов долларов (https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/12/1/707251/) и свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-dom-kiev-darnitskiy-zavalnaya-ulitsa-23616252.html?utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=391711888 ), вот она пропасть и контраст. Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик, а мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), это тот Кравец у которого и его семьи забрали вид на жительство в Литве за связи и лояльность с русскими () а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), ну тут на спиленое бабло Кушниры купили усадьбу за 20 млн евро ( https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/3/7409693/ ) а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) и сейчас разворованный Кушниром Киевгорстрой просит у кабмина 2 миллиарда гривен, которые очень нужны для нужд армии, Имеем на схемах все тех же прихвостней Януковича и его главы администрации Левочкина под крышеванием Дерьмака с Татаровым. А вот свежее видео где вся 5 колона регианалов (опзж, видновлення Украины) собрались вместе с Бакановым на дне рождении у Суркиса https://www.youtube.com/watch?v=0kBrjyRvqio . Когда Баканов ответит за что под его руководством в центре Киева сотрудники СБУ убили сотрудника ГУР Киреева?
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26.11.2024 18:42 Ответить
Для знищення корупції достатньо прийняти закон, що дозволяє нашим міжнародним партнерам вибирати нам суддів та прокурорів, щоб не було кругової поруки як зараз, коли президент ставить на посади виключно особисто лояльних людей, щоб його друзі, які ворують, були в безпеці .
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26.11.2024 22:25 Ответить
в 2019 году в Украине была перепись умственно отстылых. По результатом этой переписи в стране 73% больных.
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27.11.2024 08:29 Ответить
Шабунін вчора приносили повістку зТЦК
https://t.me/RostyslavS/4653
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27.11.2024 08:53 Ответить
 
 