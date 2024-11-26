"Слуги" Зеленського пробують кинути МВФ заради збереження "правок Лозового" і можливості відмазувати корупціонерів від тюрми, - Шабунін
Подані нардепами "Слуги народу" поправки фактично не відміняють "правки Лозового".
Про це пише у фейсбуку голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Слуги" Зеленського пробують кинути МВФ (і українців) заради збереження "правок Лозового" (якими зручно рятувати корупціонерів від тюрми).
Меморандум з МВФ передбачає скасування "правок Лозового" до кінця 2024 р. Проте відповідний законопроєкт влада за весь цей час так і не внесла.
Влада спеціально петляла аж до кінця 2024 р. – залишилося лише два сесійні тижні Ради. Це створило цейтнот, в якому дуже зручно намахати і МВФ, і українців.
Власне це "слуги" і спробували зробити.
Замість того, щоб завчасно внести нормальний текст, "Слуги" подають пакет поправок до "лівого" проєкту: "... щодо удосконалення порядку здійснення крим. провадження в умовах воєнного стану" №11265.
Як ви вже здогадалися, все це робилося НЕ для того, щоб нормально виконати домовленість з МВФ.
Внесені "Слугами" пропозиції НЕ скасовують "правки Лозового" повністю, чим залишають можливість відмазувати корупціонерів від тюрми.
Тепер юридичні деталі:
Правки формально подані заступником голови фракції "Слуг" Мотовиловцем до законопроекту №11265.
- в ключовій правці (правка № 31) щодо виключення п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК (скасування обов'язкового закриття КП у разі спливу строків) зроблено помилку - замість "10" стоїть "1".
А це зовсім інша підстава, і таку правку точно відхилять.
- Мотовиловець не подав правку зі змінами до ст. 294 КПК щодо змін механізму продовження строку досудового розслідування (з переходом цих повноважень до прокурора замість слідчого судді).
Без змін до 294 КПК механізм закриття за строками залишатиметься проблемним.
- Разом з правками щодо скасування автоматичного закриття провадження за строками на виконання ще однієї вимоги МВФ внесено правки зі змінами до ст. 575 КПК (щодо направлення запитів по екстрадиції).
Однак подано зміни до ч.4 статті 575 КПК. АЛЕ не внесено поправку, яка б пропонувала зміни до ч. 5 ст. 575 КПК, яка власне врегульовує, хто безпосередньо направляє запит про екстрадицію - ОГП чи САП.
Без цих змін ці повноваження залишаються лише у ОГП і для надання цих повноважень САП необхідним залишається видання уповноваженого наказу Генерального прокурора (так як і на сьогодні).
Тепер приклади кейсів, які яскраво ілюструють проблемність пункту 2, описаного вище:
- Кейс Татарова, де Шевченківський суд двічі не продовжував строк розслідування.
Спершу слідча суддя Олена Мєлєшак відмовилася продовжити строки розслідування у справі.
Цікаво, що усі троє підозрюваних, зокрема й Татаров, не заперечували проти продовження строків слідства, пояснюючи це нібито бажанням довести свою невинуватість. Спектакль чистої води.
Пізніше продовжувати строк розслідування відмовилася й суддя Марина Антонюк, бо вдруге просити одного й того ж не можна.
- Суддя Наталія Мовчан не продовжила строк слідства в епізоді справи Сенниченка на 390 млн грн. Попри те, що закон в принципі не дозволяє розділяти строки в різних епізодах ОДНІЄЇ справи, тут "правки Лозового" були використані, щоб банально підірвати все розслідування.
Особливої уваги серед підозрюваних заслуговує радник Сенниченка Андрій Гмирін, якого за даними співрозмовників Forbes Ukraine в Офісі президента та депутатському корпусі, в ОП привів Татаров.
- Суддя Олег Ткаченко відмовився продовжити строки розслідування у справі Микитася і складів Міноборони на 312 млн грн збитків.
- Суддя Андрій Біцюк відмовився продовжити строк розслідування справи ОАСК через "недостатнє обґрунтування необхідності продовження цих строків", - розповів Шабунін.
Будь ласка, зачекайте...
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2) Порошенко теж не зробив основного: судова реформа. Занадто гроші пахнуть.
2) Чого ви зараз топите за явних корупціонерів?
нікчему , який вам казав :» я вам НІЧЕГО недолжен» , «нада только перестать стрелять», « ми адін народ» , « СІНЬОР Голодомор « , « РФ просто двігает граници вперед», « какая разніца « … КАМІКАДЗЄ 73% , мали БЕЗВІЗ від Порошенко , зараз -БЕЗВИІЗД і ПРИНИЖЕННЯ , СОРОМ, від МАРОДЕРСТВА ВАШИХ ЗЕЛОНОГНІЙНИХ ВИРОДКІВ ХИТРОЗРОБЛЕННИХ КРОТІВ , ГНИД і КЛОУНІВ Вони ГРАБУЮТЬ І ВБИВАЮТЬ Героїв Воїнів , як і руськіе партнери НЕПОСТАЧАННЯ ОЗБРОЕННЯ , не ПОБУДОВА ФОРТИФІКАЦІЙ , МІНИ неякісні , причому свідомо , під патронажем СИНА ЗРАДНИКА БАКАНОВА, якого ЗЕ&БАКАН призначив - СМОТРЯЩІМ ! КРАСТИ ПІД ЧАС ВІЙНИ - посІБНІЧЕСТВО ТЕРРОРИСТАМ ВБИВСТВА СОТЕН ТИСЯЧ ГРОМАДЯН України !! Нікому не потрібна АФЕРА з Курськом - втрачені життя і найкраще ОЗБРОЕННЯ! Здача ДОНБАСУ І ХАРКОВА ………
Я не відбілюю усіх та конкретно Шабуніна, я кажу лиш кажу, що люди здатні мінятись. Не всі, але ж.
Шабунін помилився, тепер виправляється, наскільки може.
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Виправити це можна тільки так: наступні кандидати в програмах подають
1) до якого терміну вони запровадять щось.
2) як вони це зроблять
3) однозначно імпічмент, якщо не виконають хоч 70% обіцяного.
, 15 грудня 2015, Він чітко написав, хто привів зелених гнид до влади.
- Хто такий "хороший хлопчик"?
- Той, хто не будить батьків ночами...
- А хто такий "хороший дорослий"?
- Той, хто вміє красти - і при цьому залишається непійманим...
Кажись людина непомилялась...
Проблема в тому, що в нас ще від совка 70% народу корумповані. МСЕК та ТЦК це прекрасно показало.
Я пропоную нардепа МОТОВИЛОВЦЯ віддати свинособакам, або повністю підтримаю самосуд, навіть фінансово, пост про це набере найбільше лайків.
Мало того, я готовий оплатити частину музичного фестивалю на його похороні.
Крім того, дивіться уважно, як активувались боти з ОП.
Шабунін помилився з єдиним: підтримав таких же корупціонерів.
Після війни любий новия кандидат в президенти має подавати програму по пунктах.
Термін, до якого часу він виконає кожен пункт. І головне: ЯК планує це зробити.
https://t.me/RostyslavS/4653