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Рада знищила конфіскацію майна корупціонерів, які пішли на угоду зі слідством. Українська влада тупо кинула ЄС, - Шабунін

Віталій Шабунін

Конфіскацію майна корупціонерів, які пішли на угоду зі слідством, знищили законом про позбавлення колаборантів державних нагород. 

Про це пише у фейсбуку голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

Таким чином, як зазначає він, ця важлива частина реформи зі слідством проіснувала аж 20 днів. Шабунін також нагадує, що це було частиною вимог для отримання €4 млрд від ЄС.

"Проте, гроші отримано, і вже після цього українська влада тупо кинула європейців. Нагадаю, законопроєкт про позбавлення колаборантів держнагород вніс президент. Щоправда, я не думаю, що саме він автор кидка європейців.

Але Зеленський несе політичну відповідальність за людей, які точно бачили цю проблему, проте спеціально лишили її в тексті. І не важливо чи це голова профільного комітету Ради Іонушас, чи заступник Єрмака - Татаров", - наголошує Шабунін.

Також читайте: Верховна Рада ухвалила вдосконалений законопроєкт про угоди зі слідством: топкорупціонери не зможуть відкупитися, - Шабунін

"А можливо, я помиляюся і саме таке було заплановано від початку: заховати корупційний кидок в суспільно важливий законопроєкт (про позбавлення колаборантів держнагород). Якщо це кидок корумпантами в тому числі президента, то помилку депутати виправлять вже найближчим часом. А самих схемарів - покарають. Якщо ж все залишать як є - то це планувалося від початку і це був свідомий кидок Євросоюзу (без грошей якого ми програємо)", - акцентує увагу керівник ЦПК.

Він також наводить юридичні деталі:

29.10.2024 Рада приймає закон № 4033-IX, яким ст. 77 ККУ доповнюється частиною 2, згідно якої при угоді зі слідством (в корупційних злочинах), може бути призначено в тому числі покарання у вигляді конфіскації майна (стає чинним - 01.11.2024).

20.11.2024 Рада приймає закон № 4074-IX, який набуває чинності 21.11.2024, яким та сама ст. 77 викладена в новій редакції - БЕЗ частини 2 про можливість конфіскації майна корупціонерів (стає чинним - 20.11.2024).

В підсумку, ч. 2 ст. 77, яка передбачала можливіть конфіскації майна при угоді зі слідством (в корупційних злочинах) пробула чинною 20 днів – з 01.11.2024 по 20.11.2024.

Автор: 

конфіскація (850) корупція (4683) Шабунін Віталій (534) колабораціонізм (1158)


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Топ коментарі
+15
Татаров, дєрмак,- типові рИги. Лозунг " развєлі, как котят" і "слєдітє за чістатой ігри"- це їх путівник. Хотілося б, щоб закінчили так, як чечетов. Про совість у цих підарасів не йдеться.
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25.11.2024 11:04
+14
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25.11.2024 11:03
+9
чи будуть жаби приймати активну участь в проекті осушення власного болота.... дуже сумніваюсь...
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25.11.2024 11:07
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Головне що ти шабуня, ніколи, Нікого не кидав, так?)
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25.11.2024 11:01 Відповісти
Головне потім не скиглити про "поганий Захід"
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25.11.2024 11:12 Відповісти
Так у Ішака османського і стоїть завдання розшматувати корупцією Україну та побільше знищити українців!
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25.11.2024 12:34 Відповісти
ну якщо для тебе це головне: чумадан, вокзал, росія!
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25.11.2024 11:12 Відповісти
Не вам казати, Що для мене головне. зрозуміло?.
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25.11.2024 11:17 Відповісти
ти ж сам(!) це сказав ? Чи що? Біполярочка?
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25.11.2024 18:31 Відповісти
А по темі немає чого сказати?
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25.11.2024 11:14 Відповісти
"З політичного погляду, Порошенко - ворог страшніший за Януковича" -- В. Шабунін.
В. Шабунін заявив про особисту відповідальність президента П. Порошенка за процес відбору нових суддів Верховного Суду.
Продовжувати? Цьому хлопцеві, за великим рахунком, по барабану на кого срати, , головне бути десь у центрі уваги і створювати вигляд запеклої боротьби.. ось все що по темі.
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25.11.2024 11:28 Відповісти
Не подобається Шабунін? Яке це має відношення до оприлюдненого факту? Чи можете це спростувати?
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25.11.2024 11:34 Відповісти
Справа не втому, подобається він мені чи ні, адже він не дівчина,), Суть у тому, що я не вірю тому, що їм озвучено, Так зрозуміло?
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25.11.2024 11:42 Відповісти
Вірю, не вірю - дитяче белькотіння. У статті посилання на закони. Але закони подивитися лінь, простіше обісрати автора.
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25.11.2024 11:47 Відповісти
" Порошенко замкнув на себе майже все управління країною: генпрокурор - його, СБУ - його, спікер - його, парламентська більшість лояльна. Тим вищою є відповідальність президента за провалену антикорупційну кампанію. І за те, що жоден - наголошую, жоден - продажний високопосадовець, силовик, хабарник не постав перед судом. говорить багато правильних слів щодо боротьби з корупцією, але все частіше західні політики і представники міжнародних фінансових організацій йому не вірять, прямо вказують на повний провал боротьби з хабарництвом та злочинну недбалість." - В. Шабунін.
Як вважаєте, тут він нахабно брехав?, або ж говорив правду?. Правду!! якою я, повинен був вірити???( , Ще питання є??
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25.11.2024 12:01 Відповісти
Навіщо тут ікру метати? Я ж ясно написав - "У статті посилання на закони. Але закони подивитися лінь..." Ще питання є??
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25.11.2024 12:35 Відповісти
За отакі цитати тут видаляють миттєво, а вас залишили. Не знаєте чому?
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25.11.2024 14:48 Відповісти
За які такі "цитати"?,
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25.11.2024 15:11 Відповісти
Може це ви ,"бот", або "собачка"??, або це ви, через відсутність здатності думати, на особистості переходите?),
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25.11.2024 12:47 Відповісти
Шабунів хіба щось збрехав? Всім тепер видно які ці судді Верховного суду, обрані порошенком. Князєв, Львов та ін. хєрої у твоє ліцо.
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25.11.2024 23:42 Відповісти
Як же ви блазні один на одного схожі
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25.11.2024 11:18 Відповісти
Хотіли ржати ? РИГОЧІТЬ кровавими сльозами , клоун вас смішить 😂😂😂Шабунька, сЦарек хароший , він , ні ухом ні рилом не баче,не чує, не розуміє? А на , який хрен , він тоді потрібен???? ГОЛОВНЕ, щоб не Порошенко
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25.11.2024 12:57 Відповісти
тебя Шабунин кинул? когда, на сколько?
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25.11.2024 15:25 Відповісти
Тобто, про Петра Олексійовича, то є правда??, чи ні??,
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25.11.2024 16:49 Відповісти
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25.11.2024 11:03 Відповісти
В ЄС теж не сліпі и глухі - може видадуть люлєи ОПі
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25.11.2024 11:04 Відповісти
...а дістанеться нам.
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25.11.2024 11:12 Відповісти
Татаров, дєрмак,- типові рИги. Лозунг " развєлі, как котят" і "слєдітє за чістатой ігри"- це їх путівник. Хотілося б, щоб закінчили так, як чечетов. Про совість у цих підарасів не йдеться.
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25.11.2024 11:04 Відповісти
сваіх нє брасают...
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25.11.2024 11:07 Відповісти
влада це корупція і ворог нашої держави
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25.11.2024 11:07 Відповісти
Тільки треба уточнювати . що зелена влада
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25.11.2024 11:13 Відповісти
Я так дивлюся, що люба влада обіцяє, но потім кидає.
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25.11.2024 11:17 Відповісти
Ну не знаю мене влаштовував 2015-2019
1) 2/3 Донбасу звільнено
2) ЗСУ і ВПК побудовано з нуля
3) Мирне небо
4) найнижчий відсоток тіньової економіки

Так не все вдалося виконати , та гадаю нікому не вдається все на 100%
Але тоді був потенціал , тому не було такої шаленої міграції у Європу попри те , що кордони були відриті

Але не оцінили і зробили помилку 2019.
Треба вчитися на помилках і виправляти їх
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25.11.2024 12:20 Відповісти
чи будуть жаби приймати активну участь в проекті осушення власного болота.... дуже сумніваюсь...
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25.11.2024 11:07 Відповісти
Все за планом, не можуть бути бджоли проти меду!!!
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25.11.2024 11:12 Відповісти
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25.11.2024 11:12 Відповісти
Пишите правильно зрада як зазвичай кинула не тільки українців, а і ЄС.....
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25.11.2024 11:14 Відповісти
люди дізнаються про іакапи влади здебільшого від антикорупціонерів-розслідувачів типу Шабуніна, Ніколова, Бігума, Ткача...того ж Бутусова, але чомусь ********** накидати лайно на них. Може слід визначитись дописувачам на чиєму вони боці?
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25.11.2024 11:14 Відповісти
Де платять там і вони
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25.11.2024 11:18 Відповісти
100%, тільки бидло не розуміє, що продає за мідяки майбутнє своїх дітей!
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25.11.2024 12:39 Відповісти
Зашибись. А угода со следствием ето когда коррупционер поделится с прокурором и судьей награбленным? Теперь суды будут всех воров отпускать под предлогом что он пошел на сделку. Зато холопа за малейшую провинность разденут до нитки и посадят или отправят на фронт. Страна бандитов и воров
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25.11.2024 11:16 Відповісти
Странах нормальна я, только много дерьма во власти
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25.11.2024 11:19 Відповісти
А хто то гавно у владу обирає?
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25.11.2024 15:14 Відповісти
Папєрєдня фсбшна команда ліквідаторів України, яка зареєструвала кремлівського агента кандидатом на найвищу посаду разом з його фейковою партією, які тепер знищують і здають Україну кремлівському ворогу, без виконання вимог закону щодо збору підписів громадян для створення політичної партії, яку він просто купив як яйця по 17 на ринку у своїх посіпак корупціонерів, що суперечить самій природі політичної партії, яка базується виключно на довірі і підтримці громадян, що не можуть продаватися на ринку. Визначення переможця на імпровізованих для населення і сусідів виборах лише справа техніки для професійних аферистів зі стажем.
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25.11.2024 23:33 Відповісти
Дивно що є ті, хто переконаний у тому, що Зеленський тут не пов'язаний - то бояри погані, цар гарний...
Скільки ще має відбутись зради від Зе Команди, щоб люди оговтались, та зрозуміли що РФВорог і ЗеВорог для України майже однакові просто методи різні?...
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25.11.2024 11:19 Відповісти
Та люди вже все давно зрозуміли. Але Єрмак сказав, що вибори неначасі. Начасі скиглити
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25.11.2024 11:31 Відповісти
Треба це запам'ятати подивитись, що буде далі. Це цікаво.
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25.11.2024 11:20 Відповісти
Оман
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25.11.2024 11:20 Відповісти
Не ждите справедливости от коррупционеров для коррупционеров. Ворон ворону глаз не выклюет.Но, если источник власти это народ, то и источник судебной власти это тоже народ. Следовательно при отсутствии справедливых судов это бремя ложится на каждого пересичного громадянина. То есть, либо делайте хоть что то , когда видите или сталкиваетесь с ворами и взяточниками, либо не надо жаловаться.
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25.11.2024 11:21 Відповісти
Нєє ну так можна жити, подумали зелені псевдорехформатори.Сьогодні приймаємо все що кажуть в ЄС і США отримуємо бабки місяць крутимось створюємо видимість потужних реформ.а через місяць приймаємо новий закончик під себе.Потім робимо шмони з мсеками на місяць садимо корупціонерів до СІЗО малюски,Через місяць випускаємо,знову псевдо ліквідація МСЕК назву змінили ліжка в борделі поміняли,ура перемога всі лишились при посадах в новому борделі...і так перед кожним траншем евро чи долара...Ніфіга робити не потрібно просто кожен місяць міняти закон.
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25.11.2024 11:22 Відповісти
Тобто можна відкупитися. А най би вони подавили!
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25.11.2024 11:27 Відповісти
Без довіри між партнерами діла не буде, буде відстороненість. Тому і підтримка заклякне. Краде зєля з шоблою, а постраждають усі українці.

Зєлю геть. Вибори
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25.11.2024 11:29 Відповісти
Це не демократична Україна...це кримінальна Україна... Злочини простих українців це ніщо в зрівнянні з цими тузами..Тільки разниця в тому що судді і прокурори мають з тих пі..орасів гарні проценти...Ганьба...
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25.11.2024 11:38 Відповісти
Ворон ворону ока не виклює.
Сатаною сатану не ізгоняют
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25.11.2024 12:13 Відповісти
Головне, що піпл хаває, от який найстійкіший найнезламніший хоробро кидає партнерів, уряяя
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25.11.2024 12:21 Відповісти
просто систематична робота Блазня по знищенню України.
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25.11.2024 13:20 Відповісти
Коротше, підводжу підсумок декількома словами- вкрали, поділиться, крадь далі
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25.11.2024 13:46 Відповісти
Така ж диверсія проти України в інтересах кацапських диверсантів-корупціонерів як і з несправними мінами до мінометів за 25млрд. бюджетних грн., викинутих на офшори тих диверсантів.
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25.11.2024 23:28 Відповісти
 
 