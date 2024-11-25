Рада знищила конфіскацію майна корупціонерів, які пішли на угоду зі слідством. Українська влада тупо кинула ЄС, - Шабунін

Конфіскацію майна корупціонерів, які пішли на угоду зі слідством, знищили законом про позбавлення колаборантів державних нагород.

Про це пише у фейсбуку голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

Таким чином, як зазначає він, ця важлива частина реформи зі слідством проіснувала аж 20 днів. Шабунін також нагадує, що це було частиною вимог для отримання €4 млрд від ЄС.

"Проте, гроші отримано, і вже після цього українська влада тупо кинула європейців. Нагадаю, законопроєкт про позбавлення колаборантів держнагород вніс президент. Щоправда, я не думаю, що саме він автор кидка європейців.

Але Зеленський несе політичну відповідальність за людей, які точно бачили цю проблему, проте спеціально лишили її в тексті. І не важливо чи це голова профільного комітету Ради Іонушас, чи заступник Єрмака - Татаров", - наголошує Шабунін.

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"А можливо, я помиляюся і саме таке було заплановано від початку: заховати корупційний кидок в суспільно важливий законопроєкт (про позбавлення колаборантів держнагород). Якщо це кидок корумпантами в тому числі президента, то помилку депутати виправлять вже найближчим часом. А самих схемарів - покарають. Якщо ж все залишать як є - то це планувалося від початку і це був свідомий кидок Євросоюзу (без грошей якого ми програємо)", - акцентує увагу керівник ЦПК.

Він також наводить юридичні деталі:

29.10.2024 Рада приймає закон № 4033-IX, яким ст. 77 ККУ доповнюється частиною 2, згідно якої при угоді зі слідством (в корупційних злочинах), може бути призначено в тому числі покарання у вигляді конфіскації майна (стає чинним - 01.11.2024).

20.11.2024 Рада приймає закон № 4074-IX, який набуває чинності 21.11.2024, яким та сама ст. 77 викладена в новій редакції - БЕЗ частини 2 про можливість конфіскації майна корупціонерів (стає чинним - 20.11.2024).

В підсумку, ч. 2 ст. 77, яка передбачала можливіть конфіскації майна при угоді зі слідством (в корупційних злочинах) пробула чинною 20 днів – з 01.11.2024 по 20.11.2024.