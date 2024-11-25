Рада уничтожила конфискацию имущества коррупционеров, которые пошли на соглашение со следствием. Украинские власти тупо бросили ЕС, - Шабунин
Конфискацию имущества коррупционеров, которые пошли на сделку со следствием, уничтожили законом о лишении коллаборационистов государственных наград.
Об этом пишет в фейсбуке глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.
Таким образом, как отмечает он, эта важная часть реформы со следствием просуществовала аж 20 дней. Шабунин также напоминает, что это было частью требований для получения €4 млрд от ЕС.
"Тем не менее, деньги получены, и уже после этого украинская власть тупо кинула европейцев. Напомню, законопроект о лишении коллаборационистов госнаград внес президент. Правда, я не думаю, что именно он автор кидка европейцев.
Но Зеленский несет политическую ответственность за людей, которые точно видели эту проблему, однако специально оставили ее в тексте. И не важно, это председатель профильного комитета Рады Ионушас, или заместитель Ермака - Татаров", - отмечает Шабунин.
"А возможно, я ошибаюсь и именно такое было запланировано изначально: спрятать коррупционный бросок в общественно важный законопроект (о лишении коллаборантов госнаград). Если это кидок корумпантами в том числе президента, то ошибку депутаты исправят уже в ближайшее время. А самих схемщиков - накажут. Если же все оставят как есть - то это планировалось изначально и это был сознательный кидок Евросоюза (без денег которого мы проиграем)", - акцентирует внимание руководитель ЦПК.
Он также приводит юридические детали:
29.10.2024 Рада принимает закон № 4033-IX, которым ст. 77 УКУ дополняется частью 2, согласно которой при сделке со следствием (в коррупционных преступлениях), может быть назначено в том числе наказание в виде конфискации имущества (вступает в силу - 01.11.2024).
20.11.2024 Рада принимает закон № 4074-IX, который вступает в силу 21.11.2024, которым та же ст. 77 изложена в новой редакции - БЕЗ части 2 о возможности конфискации имущества коррупционеров (вступает в силу - 20.11.2024).
В итоге, ч. 2 ст. 77, которая предусматривала возможность конфискации имущества при сделке со следствием (в коррупционных преступлениях) пробыла действующей 20 дней - с 01.11.2024 по 20.11.2024.
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В. Шабунін заявив про особисту відповідальність президента П. Порошенка за процес відбору нових суддів Верховного Суду.
Продовжувати? Цьому хлопцеві, за великим рахунком, по барабану на кого срати, , головне бути десь у центрі уваги і створювати вигляд запеклої боротьби.. ось все що по темі.
Як вважаєте, тут він нахабно брехав?, або ж говорив правду?. Правду!! якою я, повинен був вірити???( , Ще питання є??
1) 2/3 Донбасу звільнено
2) ЗСУ і ВПК побудовано з нуля
3) Мирне небо
4) найнижчий відсоток тіньової економіки
Так не все вдалося виконати , та гадаю нікому не вдається все на 100%
Але тоді був потенціал , тому не було такої шаленої міграції у Європу попри те , що кордони були відриті
Але не оцінили і зробили помилку 2019.
Треба вчитися на помилках і виправляти їх
Скільки ще має відбутись зради від Зе Команди, щоб люди оговтались, та зрозуміли що РФВорог і ЗеВорог для України майже однакові просто методи різні?...
Зєлю геть. Вибори
Сатаною сатану не ізгоняют