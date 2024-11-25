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Рада уничтожила конфискацию имущества коррупционеров, которые пошли на соглашение со следствием. Украинские власти тупо бросили ЕС, - Шабунин

Віталій Шабунін

Конфискацию имущества коррупционеров, которые пошли на сделку со следствием, уничтожили законом о лишении коллаборационистов государственных наград.

Об этом пишет в фейсбуке глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

Таким образом, как отмечает он, эта важная часть реформы со следствием просуществовала аж 20 дней. Шабунин также напоминает, что это было частью требований для получения €4 млрд от ЕС.

"Тем не менее, деньги получены, и уже после этого украинская власть тупо кинула европейцев. Напомню, законопроект о лишении коллаборационистов госнаград внес президент. Правда, я не думаю, что именно он автор кидка европейцев.

Но Зеленский несет политическую ответственность за людей, которые точно видели эту проблему, однако специально оставили ее в тексте. И не важно, это председатель профильного комитета Рады Ионушас, или заместитель Ермака - Татаров", - отмечает Шабунин.

Также читайте: Верховная Рада приняла усовершенствованный законопроект о сделках со следствием: топ-коррупционеры не смогут откупиться, - Шабунин

"А возможно, я ошибаюсь и именно такое было запланировано изначально: спрятать коррупционный бросок в общественно важный законопроект (о лишении коллаборантов госнаград). Если это кидок корумпантами в том числе президента, то ошибку депутаты исправят уже в ближайшее время. А самих схемщиков - накажут. Если же все оставят как есть - то это планировалось изначально и это был сознательный кидок Евросоюза (без денег которого мы проиграем)", - акцентирует внимание руководитель ЦПК.

Он также приводит юридические детали:

29.10.2024 Рада принимает закон № 4033-IX, которым ст. 77 УКУ дополняется частью 2, согласно которой при сделке со следствием (в коррупционных преступлениях), может быть назначено в том числе наказание в виде конфискации имущества (вступает в силу - 01.11.2024).

20.11.2024 Рада принимает закон № 4074-IX, который вступает в силу 21.11.2024, которым та же ст. 77 изложена в новой редакции - БЕЗ части 2 о возможности конфискации имущества коррупционеров (вступает в силу - 20.11.2024).

В итоге, ч. 2 ст. 77, которая предусматривала возможность конфискации имущества при сделке со следствием (в коррупционных преступлениях) пробыла действующей 20 дней - с 01.11.2024 по 20.11.2024.

Автор: 

конфискация (599) коррупция (8558) Шабунин Виталий (535) коллаборационизм (870)


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Топ комментарии
+15
Татаров, дєрмак,- типові рИги. Лозунг " развєлі, как котят" і "слєдітє за чістатой ігри"- це їх путівник. Хотілося б, щоб закінчили так, як чечетов. Про совість у цих підарасів не йдеться.
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25.11.2024 11:04
+14
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25.11.2024 11:03
+9
чи будуть жаби приймати активну участь в проекті осушення власного болота.... дуже сумніваюсь...
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25.11.2024 11:07
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Головне що ти шабуня, ніколи, Нікого не кидав, так?)
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25.11.2024 11:01 Ответить
Головне потім не скиглити про "поганий Захід"
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25.11.2024 11:12 Ответить
Так у Ішака османського і стоїть завдання розшматувати корупцією Україну та побільше знищити українців!
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25.11.2024 12:34 Ответить
ну якщо для тебе це головне: чумадан, вокзал, росія!
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25.11.2024 11:12 Ответить
Не вам казати, Що для мене головне. зрозуміло?.
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25.11.2024 11:17 Ответить
ти ж сам(!) це сказав ? Чи що? Біполярочка?
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25.11.2024 18:31 Ответить
А по темі немає чого сказати?
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25.11.2024 11:14 Ответить
"З політичного погляду, Порошенко - ворог страшніший за Януковича" -- В. Шабунін.
В. Шабунін заявив про особисту відповідальність президента П. Порошенка за процес відбору нових суддів Верховного Суду.
Продовжувати? Цьому хлопцеві, за великим рахунком, по барабану на кого срати, , головне бути десь у центрі уваги і створювати вигляд запеклої боротьби.. ось все що по темі.
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25.11.2024 11:28 Ответить
Не подобається Шабунін? Яке це має відношення до оприлюдненого факту? Чи можете це спростувати?
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25.11.2024 11:34 Ответить
Справа не втому, подобається він мені чи ні, адже він не дівчина,), Суть у тому, що я не вірю тому, що їм озвучено, Так зрозуміло?
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25.11.2024 11:42 Ответить
Вірю, не вірю - дитяче белькотіння. У статті посилання на закони. Але закони подивитися лінь, простіше обісрати автора.
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25.11.2024 11:47 Ответить
" Порошенко замкнув на себе майже все управління країною: генпрокурор - його, СБУ - його, спікер - його, парламентська більшість лояльна. Тим вищою є відповідальність президента за провалену антикорупційну кампанію. І за те, що жоден - наголошую, жоден - продажний високопосадовець, силовик, хабарник не постав перед судом. говорить багато правильних слів щодо боротьби з корупцією, але все частіше західні політики і представники міжнародних фінансових організацій йому не вірять, прямо вказують на повний провал боротьби з хабарництвом та злочинну недбалість." - В. Шабунін.
Як вважаєте, тут він нахабно брехав?, або ж говорив правду?. Правду!! якою я, повинен був вірити???( , Ще питання є??
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25.11.2024 12:01 Ответить
Навіщо тут ікру метати? Я ж ясно написав - "У статті посилання на закони. Але закони подивитися лінь..." Ще питання є??
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25.11.2024 12:35 Ответить
За отакі цитати тут видаляють миттєво, а вас залишили. Не знаєте чому?
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25.11.2024 14:48 Ответить
За які такі "цитати"?,
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25.11.2024 15:11 Ответить
Може це ви ,"бот", або "собачка"??, або це ви, через відсутність здатності думати, на особистості переходите?),
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25.11.2024 12:47 Ответить
Шабунів хіба щось збрехав? Всім тепер видно які ці судді Верховного суду, обрані порошенком. Князєв, Львов та ін. хєрої у твоє ліцо.
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25.11.2024 23:42 Ответить
Як же ви блазні один на одного схожі
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25.11.2024 11:18 Ответить
Хотіли ржати ? РИГОЧІТЬ кровавими сльозами , клоун вас смішить 😂😂😂Шабунька, сЦарек хароший , він , ні ухом ні рилом не баче,не чує, не розуміє? А на , який хрен , він тоді потрібен???? ГОЛОВНЕ, щоб не Порошенко
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25.11.2024 12:57 Ответить
тебя Шабунин кинул? когда, на сколько?
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25.11.2024 15:25 Ответить
Тобто, про Петра Олексійовича, то є правда??, чи ні??,
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25.11.2024 16:49 Ответить
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25.11.2024 11:03 Ответить
В ЄС теж не сліпі и глухі - може видадуть люлєи ОПі
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25.11.2024 11:04 Ответить
...а дістанеться нам.
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25.11.2024 11:12 Ответить
Татаров, дєрмак,- типові рИги. Лозунг " развєлі, как котят" і "слєдітє за чістатой ігри"- це їх путівник. Хотілося б, щоб закінчили так, як чечетов. Про совість у цих підарасів не йдеться.
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25.11.2024 11:04 Ответить
сваіх нє брасают...
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25.11.2024 11:07 Ответить
влада це корупція і ворог нашої держави
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25.11.2024 11:07 Ответить
Тільки треба уточнювати . що зелена влада
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25.11.2024 11:13 Ответить
Я так дивлюся, що люба влада обіцяє, но потім кидає.
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25.11.2024 11:17 Ответить
Ну не знаю мене влаштовував 2015-2019
1) 2/3 Донбасу звільнено
2) ЗСУ і ВПК побудовано з нуля
3) Мирне небо
4) найнижчий відсоток тіньової економіки

Так не все вдалося виконати , та гадаю нікому не вдається все на 100%
Але тоді був потенціал , тому не було такої шаленої міграції у Європу попри те , що кордони були відриті

Але не оцінили і зробили помилку 2019.
Треба вчитися на помилках і виправляти їх
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25.11.2024 12:20 Ответить
чи будуть жаби приймати активну участь в проекті осушення власного болота.... дуже сумніваюсь...
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25.11.2024 11:07 Ответить
Все за планом, не можуть бути бджоли проти меду!!!
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25.11.2024 11:12 Ответить
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25.11.2024 11:12 Ответить
Пишите правильно зрада як зазвичай кинула не тільки українців, а і ЄС.....
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25.11.2024 11:14 Ответить
люди дізнаються про іакапи влади здебільшого від антикорупціонерів-розслідувачів типу Шабуніна, Ніколова, Бігума, Ткача...того ж Бутусова, але чомусь ********** накидати лайно на них. Може слід визначитись дописувачам на чиєму вони боці?
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25.11.2024 11:14 Ответить
Де платять там і вони
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25.11.2024 11:18 Ответить
100%, тільки бидло не розуміє, що продає за мідяки майбутнє своїх дітей!
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25.11.2024 12:39 Ответить
Зашибись. А угода со следствием ето когда коррупционер поделится с прокурором и судьей награбленным? Теперь суды будут всех воров отпускать под предлогом что он пошел на сделку. Зато холопа за малейшую провинность разденут до нитки и посадят или отправят на фронт. Страна бандитов и воров
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25.11.2024 11:16 Ответить
Странах нормальна я, только много дерьма во власти
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25.11.2024 11:19 Ответить
А хто то гавно у владу обирає?
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25.11.2024 15:14 Ответить
Папєрєдня фсбшна команда ліквідаторів України, яка зареєструвала кремлівського агента кандидатом на найвищу посаду разом з його фейковою партією, які тепер знищують і здають Україну кремлівському ворогу, без виконання вимог закону щодо збору підписів громадян для створення політичної партії, яку він просто купив як яйця по 17 на ринку у своїх посіпак корупціонерів, що суперечить самій природі політичної партії, яка базується виключно на довірі і підтримці громадян, що не можуть продаватися на ринку. Визначення переможця на імпровізованих для населення і сусідів виборах лише справа техніки для професійних аферистів зі стажем.
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25.11.2024 23:33 Ответить
Дивно що є ті, хто переконаний у тому, що Зеленський тут не пов'язаний - то бояри погані, цар гарний...
Скільки ще має відбутись зради від Зе Команди, щоб люди оговтались, та зрозуміли що РФВорог і ЗеВорог для України майже однакові просто методи різні?...
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25.11.2024 11:19 Ответить
Та люди вже все давно зрозуміли. Але Єрмак сказав, що вибори неначасі. Начасі скиглити
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25.11.2024 11:31 Ответить
Треба це запам'ятати подивитись, що буде далі. Це цікаво.
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25.11.2024 11:20 Ответить
Оман
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25.11.2024 11:20 Ответить
Не ждите справедливости от коррупционеров для коррупционеров. Ворон ворону глаз не выклюет.Но, если источник власти это народ, то и источник судебной власти это тоже народ. Следовательно при отсутствии справедливых судов это бремя ложится на каждого пересичного громадянина. То есть, либо делайте хоть что то , когда видите или сталкиваетесь с ворами и взяточниками, либо не надо жаловаться.
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25.11.2024 11:21 Ответить
Нєє ну так можна жити, подумали зелені псевдорехформатори.Сьогодні приймаємо все що кажуть в ЄС і США отримуємо бабки місяць крутимось створюємо видимість потужних реформ.а через місяць приймаємо новий закончик під себе.Потім робимо шмони з мсеками на місяць садимо корупціонерів до СІЗО малюски,Через місяць випускаємо,знову псевдо ліквідація МСЕК назву змінили ліжка в борделі поміняли,ура перемога всі лишились при посадах в новому борделі...і так перед кожним траншем евро чи долара...Ніфіга робити не потрібно просто кожен місяць міняти закон.
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25.11.2024 11:22 Ответить
Тобто можна відкупитися. А най би вони подавили!
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25.11.2024 11:27 Ответить
Без довіри між партнерами діла не буде, буде відстороненість. Тому і підтримка заклякне. Краде зєля з шоблою, а постраждають усі українці.

Зєлю геть. Вибори
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25.11.2024 11:29 Ответить
Це не демократична Україна...це кримінальна Україна... Злочини простих українців це ніщо в зрівнянні з цими тузами..Тільки разниця в тому що судді і прокурори мають з тих пі..орасів гарні проценти...Ганьба...
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25.11.2024 11:38 Ответить
Ворон ворону ока не виклює.
Сатаною сатану не ізгоняют
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25.11.2024 12:13 Ответить
Головне, що піпл хаває, от який найстійкіший найнезламніший хоробро кидає партнерів, уряяя
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25.11.2024 12:21 Ответить
просто систематична робота Блазня по знищенню України.
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25.11.2024 13:20 Ответить
Коротше, підводжу підсумок декількома словами- вкрали, поділиться, крадь далі
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25.11.2024 13:46 Ответить
Така ж диверсія проти України в інтересах кацапських диверсантів-корупціонерів як і з несправними мінами до мінометів за 25млрд. бюджетних грн., викинутих на офшори тих диверсантів.
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25.11.2024 23:28 Ответить
 
 