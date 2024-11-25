Партнери занепокоєні скасуванням норми про конфіскацію майна корупціонерів, які пішли на угоду зі слідством, - Стефанішина

Європейські партнери України занепокоєні скасування норми закону щодо угод зі слідством для обвинувачених у корупції, яка передбачала конфіскацію їхнього майна. Влада працює над тим, щоб повернути цю законодавчу норму.

Про це заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерка юстиції Ольга Стефанішина, пише "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

Як пояснила урядовиця, скасування норми є "технічним рикошетом, а не політичним виключенням статті", адже закон, який передбачає конфіскацію майна корупціонерів, і закон, який викреслює цю статтю, ухвалювали "досить оперативно один за одним".

Стефанішина запевняє, що наразі йде робота над тим, щоб повернути цю норму.

"Ми і в уряді занепокоєні, і європейські партнери. Йшлося про два пріоритетні закони, які ухвалювали досить оперативно один за одним. Ми працюємо над тим, щоб повернути цю норму",- сказала віцепрем'єрка.

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29 жовтня Верховна Рада удосконалила питання укладення угод зі слідством про визнання винуватості в кримінальних провадженнях щодо корупційних кримінальних правопорушень та кримінальних правопорушень, пов'язаних із корупцією. Зокрема, відповідно до закону, у разі угоди зі слідством може бути призначено покарання у вигляді конфіскації майна.

20 листопада парламент ухвалив в цілому законопроєкт №11410 про позбавлення державних нагород зрадників України. Цей документ, серед іншого, скасував норму, яка регламентувала, що в разі звільнення від відбування покарання з випробуванням унаслідок засудження на підставі угоди про визнання винуватості за корупційне кримінальне правопорушення може бути також призначено додаткове покарання у вигляді конфіскації.

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