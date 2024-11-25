Партнери занепокоєні скасуванням норми про конфіскацію майна корупціонерів, які пішли на угоду зі слідством, - Стефанішина
Європейські партнери України занепокоєні скасування норми закону щодо угод зі слідством для обвинувачених у корупції, яка передбачала конфіскацію їхнього майна. Влада працює над тим, щоб повернути цю законодавчу норму.
Про це заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерка юстиції Ольга Стефанішина, пише "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.
Як пояснила урядовиця, скасування норми є "технічним рикошетом, а не політичним виключенням статті", адже закон, який передбачає конфіскацію майна корупціонерів, і закон, який викреслює цю статтю, ухвалювали "досить оперативно один за одним".
Стефанішина запевняє, що наразі йде робота над тим, щоб повернути цю норму.
"Ми і в уряді занепокоєні, і європейські партнери. Йшлося про два пріоритетні закони, які ухвалювали досить оперативно один за одним. Ми працюємо над тим, щоб повернути цю норму",- сказала віцепрем'єрка.
29 жовтня Верховна Рада удосконалила питання укладення угод зі слідством про визнання винуватості в кримінальних провадженнях щодо корупційних кримінальних правопорушень та кримінальних правопорушень, пов'язаних із корупцією. Зокрема, відповідно до закону, у разі угоди зі слідством може бути призначено покарання у вигляді конфіскації майна.
20 листопада парламент ухвалив в цілому законопроєкт №11410 про позбавлення державних нагород зрадників України. Цей документ, серед іншого, скасував норму, яка регламентувала, що в разі звільнення від відбування покарання з випробуванням унаслідок засудження на підставі угоди про визнання винуватості за корупційне кримінальне правопорушення може бути також призначено додаткове покарання у вигляді конфіскації.
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"ЄС" зареєструвала законопроєкт, який виправить помилку закону про нагороди та дозволить конфіскувати майно корупціонерів, - Геращенко.
"Дивним чином до другого читання там зʼявилася норма про те, що корупціонери, які пішли на угоду зі слідством, залишаться зі своїм майном. Подібної норми не було в депутатському законопроєкті, але цей проєкт в порядок денний не ставили."
я ж написав, що "Зрозуміло, чому зельоні прийняли це лайно." ви точно впевнені, що змогли прочитати цюе речення, а головне - зрозуміти написане?
А він знову ******* свій лохторат і заодно західних партнерів, від яких постійно вимагає грошей?
Я стосовно нього не помилялась від самого початку. 🙂
Хто б міг подумати? 😯
Я відповідаю на твої питання, ти ж вперто не відповідаєш на мої питання і прохання "Оціни діяльність преЗЕдентської монобільшості."
То твої проблеми.
Але тобі заліпило ....
Не лести собі.
Тепер й угоду зі слідством можна укласти і уникнути тюрми, при цьому й корупційне майно зберегти", - зазначила парламентарка."
Як вона та її депутати протестували проти лафи для корупціонерів?
Як заважала прийняттю ганебного закону?
Оціни діяльність преЗЕдентської монобільшості.
Ти зливаєшся просто ганебно. 😀
чого зараз свої дірки позатикали, піввареника в пащі застрягло чи що
Маьутт вже такі знесилені, що вже нема сил серити.
А може так жалко Бубочку. Він такий маленткий, всі його ображають. А він просто хотів їздити на лісапеті на роботу...