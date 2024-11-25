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Партнери занепокоєні скасуванням норми про конфіскацію майна корупціонерів, які пішли на угоду зі слідством, - Стефанішина

Стефанішина про норму закону про конфіскацію майна корупціонерів

Європейські партнери України занепокоєні скасування норми закону щодо угод зі слідством для обвинувачених у корупції, яка передбачала конфіскацію їхнього майна. Влада працює над тим, щоб повернути цю законодавчу норму.

Про це заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерка юстиції Ольга Стефанішина, пише "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

Як пояснила урядовиця, скасування норми є "технічним рикошетом, а не політичним виключенням статті", адже закон, який передбачає конфіскацію майна корупціонерів, і закон, який викреслює цю статтю, ухвалювали "досить оперативно один за одним".

Стефанішина запевняє, що наразі йде робота над тим, щоб повернути цю норму.

"Ми і в уряді занепокоєні, і європейські партнери. Йшлося про два пріоритетні закони, які ухвалювали досить оперативно один за одним. Ми працюємо над тим, щоб повернути цю норму",- сказала віцепрем'єрка.

Читайте також: Зеленський підписав закон про позбавлення державних нагород за підтримку РФ

29 жовтня Верховна Рада удосконалила питання укладення угод зі слідством про визнання винуватості в кримінальних провадженнях щодо корупційних кримінальних правопорушень та кримінальних правопорушень, пов'язаних із корупцією. Зокрема, відповідно до закону, у разі угоди зі слідством може бути призначено покарання у вигляді конфіскації майна.

20 листопада парламент ухвалив в цілому законопроєкт №11410 про позбавлення державних нагород зрадників України. Цей документ, серед іншого, скасував норму, яка регламентувала, що в разі звільнення від відбування покарання з випробуванням унаслідок засудження на підставі угоди про визнання винуватості за корупційне кримінальне правопорушення може бути також призначено додаткове покарання у вигляді конфіскації.

Читайте також: Рада знищила конфіскацію майна корупціонерів, які пішли на угоду зі слідством. Українська влада тупо кинула ЄС, - Шабунін

Автор: 

закон (2830) конфіскація (850) корупція (4683) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (354)


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Топ коментарі
+6
Звідки ви знаєте, що мовчала?
Трансляції засідань Верховної Ради Зермаки заборонили.
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25.11.2024 20:23
+5
"у своїх не конфіскуємо" - сказала влада.
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25.11.2024 20:20
+4
То Шабунін(на котрого в тг щодня сиплються замовні статті), виявляється, не брехав? Боже, який іспанський стид. Як після цього можна взагалі в очі партнерам дивитись?
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25.11.2024 20:24
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"у своїх не конфіскуємо" - сказала влада.
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25.11.2024 20:20 Відповісти
Зрозуміло, чому зельоні прийняли це лайно. Незрозуміло, чому так звана опозиція мовчала?
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25.11.2024 20:21 Відповісти
Звідки ви знаєте, що мовчала?
Трансляції засідань Верховної Ради Зермаки заборонили.
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25.11.2024 20:23 Відповісти
звідки знаю? бо не чув, що вони проти. і не читав. якщо ви десь бачили, що опозиція проти цього закону - скиньте посилання.
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25.11.2024 20:24 Відповісти
Сьогодні на Цензорів була про це новина. Передивіться новини за сьогодні.
Ви це можете зробити самостійно, без моєї допомоги.
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25.11.2024 20:27 Відповісти
Шабунін про це почав писати, а вже потім "проснулась" опозиція, вони навіть не читають ті закони, які приймаються, за що їм з\п платять?
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25.11.2024 20:29 Відповісти
А преЗедент разом зі своєї лєді за які чесноти на повному утриманні платників податків? Щоб відмазувати своїх злодіїв, мародерів?

"ЄС" зареєструвала законопроєкт, який виправить помилку закону про нагороди та дозволить конфіскувати майно корупціонерів, - Геращенко.

"Дивним чином до другого читання там зʼявилася норма про те, що корупціонери, які пішли на угоду зі слідством, залишаться зі своїм майном. Подібної норми не було в депутатському законопроєкті, але цей проєкт в порядок денний не ставили."
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25.11.2024 20:35 Відповісти
Зрозумів, ви з тих людей, які бачать окремі слова - триггери, але не розуміють всього речення.

я ж написав, що "Зрозуміло, чому зельоні прийняли це лайно." ви точно впевнені, що змогли прочитати цюе речення, а головне - зрозуміти написане?
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25.11.2024 20:39 Відповісти
Ну тепер же головні винуватці прийняття цього антидержавного закону, Зеленський та його депутати, швиденько виправляться і проголосують за законопроект ЄС, який дозволить реально карати корупціонерів?
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25.11.2024 20:42 Відповісти
з якого дива?
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25.11.2024 20:43 Відповісти
Так Лідор же обіцяв рубати руки корупціонерам. Мільйони йому вірили, ікони з нього малювали, татухи з його портретом на собі набивали.
А він знову ******* свій лохторат і заодно західних партнерів, від яких постійно вимагає грошей?
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25.11.2024 20:49 Відповісти
він вас обманув, не голосуйте за нього більше.
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25.11.2024 20:50 Відповісти
Мене він якраз не обманув.😀
Я стосовно нього не помилялась від самого початку. 🙂
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25.11.2024 20:54 Відповісти
Не треба дурника вмикати.Опозиція змовчала,бо це також в її інтересах.
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25.11.2024 20:52 Відповісти
Тоді вона не мала б зараз подавати законопроект, який впровадить конфіскацію майна корупціонерів.
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25.11.2024 20:56 Відповісти
А може логічніше було би вчасно висратись-ніж тепер демонстративно намагатись відіпрати штани?
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25.11.2024 21:13 Відповісти
Зеленському і Ко і в обісраних ходити нормально. 🤨
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25.11.2024 21:17 Відповісти
Розмова зараз про "сліпу" опозицію-не треба перемикати тумблєрок
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25.11.2024 21:25 Відповісти
Це ДЕКОМУ дуже хочеться перевести стрілки від головної теми і головних винуватців на опозицію, яка згідно волі мудрого народу має мінімальний вплив на рішення парламенту імені Зеленського.
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25.11.2024 21:31 Відповісти
Опозиція для того й існує,щоби не дозволяти ґандонам збиткуватись над суспільством. Якщо опозиція "не помічає",що приймається у ВР-значить це або такі ж ґандони,або нікчєми. Вибирай,що тобі до вподоби-бо третього варіанту не існує.
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25.11.2024 21:38 Відповісти
Навіщо ви так про грубо Йулю Володимирівну? 🤨
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25.11.2024 21:42 Відповісти
Чому тільки про йулю? Це лише вона опозицією до зелені вважається? Решта-в долях?
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25.11.2024 21:47 Відповісти
Ви ж всю опозицію гандонами називаєте. Йюля Володимирівна також опозиція чи спільник Зермаків?
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25.11.2024 21:50 Відповісти
То ти вже вибрала з двох варіантів назву опозиції? Цілком згоден. Вони завжди були ними і нічим не відрізнялись
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25.11.2024 21:55 Відповісти
Вся фракція Батьківщини г@нд@ни.
Хто б міг подумати? 😯
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25.11.2024 21:58 Відповісти
ця фракція ніякої ролі не відіграє в опозиції. Там є більш впливовіша фракція. Назвеш її сама? Чи боїшся доширак на вечерю не отримати?
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25.11.2024 22:04 Відповісти
Я вже давно повечеряла.
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25.11.2024 22:21 Відповісти
Ну тоді ніщ вже не загрожує. То яка там найвпливовіша фракція в опозиції?.. Імя,сєсґа,ІМЯ!
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25.11.2024 22:33 Відповісти
Та, яка на відміну від Йулії Володимирівна, подала законопроект, що передбачає конфіскацію майна корупціонерів.
Я відповідаю на твої питання, ти ж вперто не відповідаєш на мої питання і прохання "Оціни діяльність преЗЕдентської монобільшості."
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25.11.2024 22:39 Відповісти
Я бачу лише якийсь набір літер,але не бачу назви... Імя,сєстґа! Назви ІМЯ !
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25.11.2024 22:52 Відповісти
Я вже писала назву цієї фракції в своїх коментарях. Менше тицяй пальцями в смайликами, уважніше читай коментарі, під які приплентався.
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25.11.2024 22:53 Відповісти
* в смайлики
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25.11.2024 22:55 Відповісти
Я не читаю чужих листів. Особисто мені ти нічогоне сказала-лише пручаєшся,як хробак. ІМ'Я!
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25.11.2024 23:01 Відповісти
Приплентався під мій коментар і почав писати мені, але не читав мій коментар?
То твої проблеми.
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25.11.2024 23:05 Відповісти
Що,щелепу зводиь при вимові "єс" Якіж ви жалюгідні раби...
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25.11.2024 23:12 Відповісти
Саме це "ЄС" і було написане в моєму коментарі, під який ти припленталось.
Але тобі заліпило ....
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25.11.2024 23:48 Відповісти
Так я це знав. Мені цікаво було твої конвульсії спостерігати. Навіть у сектантів одібного не спостерігав. Чим вони вас годують?
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26.11.2024 00:36 Відповісти
В конвульсіях тут б'єшся ти. 🙂
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26.11.2024 10:20 Відповісти
І знову проєкція:"самдурак" Але ж всі,хто при пам'яті,на твоєму прикладі чітко бачать,що ви,дегани, нічим не відрізняєтесь від тоталітарної секти
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26.11.2024 13:01 Відповісти
Це ти при пам'яті ? 🙂
Не лести собі.
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26.11.2024 14:04 Відповісти
"Натомість Зеленський подав свою версію закону про позбавлення нагород і саме туди "слуги" (бо в профільному комітеті саме вони складають більшість) протягли таку вигідну для корупціонерів норму.

Тепер й угоду зі слідством можна укласти і уникнути тюрми, при цьому й корупційне майно зберегти", - зазначила парламентарка."
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25.11.2024 20:36 Відповісти
А опозиція "не побачила"
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25.11.2024 20:54 Відповісти
До Зермаків, які це все придумали і протягли, претензій немає?
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25.11.2024 20:59 Відповісти
З ними й так все зрозуміло і передбачувано. Але ж опозиція... Як могло сі статись?
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25.11.2024 21:16 Відповісти
З якого року стало все зрозуміло і передбачувано про нинішню владу?
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25.11.2024 21:33 Відповісти
Не треба відхилятися від теми. Зараз ми шукаємо,ЩО могло так "засліпити"опозицію.
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25.11.2024 21:44 Відповісти
Може Йюлії Володимирівні змінити окуліста?
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25.11.2024 21:46 Відповісти
Це лише вона є опозицією? А ті,кого ти цитувала- НЕ ОПОЗИЦІЯ? В долі,тобто? Намічається блок "СНЄС"?
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25.11.2024 21:52 Відповісти
Ну Вона ж не така, як ті шоколадні, вона ж справжня опозиція!
Як вона та її депутати протестували проти лафи для корупціонерів?
Як заважала прийняттю ганебного закону?
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25.11.2024 21:56 Відповісти
Не треба РОЗКОЛЮВАТИ опозицію. Опозиція у своїй "сліпоті" єдина і неподільна
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25.11.2024 22:07 Відповісти
Про опозицію ти вже на цілу сторінку понаписував.
Оціни діяльність преЗЕдентської монобільшості.
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25.11.2024 22:25 Відповісти
Не треба перемикати тумблєрок. Зараз тут йде обговорення дивовижної сліпоти САМЕ опозиції,яка мала запобігти сввіллю зелених гнид! То що ж її так "засліпило"? Камінці для акваріуму?
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25.11.2024 22:39 Відповісти
Тема статті зовсім інша.
Ти зливаєшся просто ганебно. 😀
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25.11.2024 22:51 Відповісти
Не треба проєкцією займатись-це так по-кацапськи... Ми тут конкретно.з тобою обоворюємо сліпоту опозиції. Не треба вислизувати,як змія. Це виглядає досить мерзенно. Так хто там у на найвпливовіша "засліплена" фракція опозиції? ІМ'Я !
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25.11.2024 22:58 Відповісти
Читай мій коментар, під який ти приплентався. Там є назва фракції.
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25.11.2024 23:07 Відповісти
Так назви тут-чи від жаху пальці заніміли?
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25.11.2024 23:14 Відповісти
Не суди інших по собі, єрмаківська шістка. 🙂
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25.11.2024 23:46 Відповісти
Не треба на особистості переходити, жучка. І проєктувати не требаДля мене немає різниці між владою і твоїми хазяями. Назву фракції-в студію! Чи тебе вже паралізувало?
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26.11.2024 00:31 Відповісти
Які рикошети? - шо ти гилиш? - таку маячню нести
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25.11.2024 20:22 Відповісти
"....скасування норми є "технічним рикошетом" - не знає чим рикошет відрізняється від удара в штангу...
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25.11.2024 20:23 Відповісти
Та болт ложив вова і його дефіктивні менеджери на партнерів, ну шо вони йому зроблять? саме більше то занепокояться
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25.11.2024 20:23 Відповісти
То Шабунін(на котрого в тг щодня сиплються замовні статті), виявляється, не брехав? Боже, який іспанський стид. Як після цього можна взагалі в очі партнерам дивитись?
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25.11.2024 20:24 Відповісти
а де довоєнні б ляді які орали корупція на крові...мародерство..
чого зараз свої дірки позатикали, піввареника в пащі застрягло чи що
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25.11.2024 20:24 Відповісти
Вони ж і прийняли це закон для себе. а чому опозиція мовчить - складне питання.
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25.11.2024 20:28 Відповісти
Бо вона ментально не відрізняєтья від влади.
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25.11.2024 20:56 Відповісти
Нещасні зубожили...
Маьутт вже такі знесилені, що вже нема сил серити.

А може так жалко Бубочку. Він такий маленткий, всі його ображають. А він просто хотів їздити на лісапеті на роботу...
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25.11.2024 20:29 Відповісти
"Ми і в уряді занепокоєні,-"зелені аферисти" почали включати "дурня"
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25.11.2024 20:25 Відповісти
А выяснить кто готовил текст ко второму чтению и вставил туда эту х-ню, шобы взять его зас*аку - это невозможно?
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25.11.2024 20:44 Відповісти
Зелені сподівалися що можуть надурити Европу без наслідків так як дурять укранців.
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25.11.2024 20:47 Відповісти
Було б добре щоб отой ''рикошет'' зніс зелену владу!
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25.11.2024 20:50 Відповісти
Партнери дали 4 млрд. а Боневтік їх кинув... виносити треба цю владу і чим скоріш тим краще. Менше захисників загине і з'явиться шанс країну вберегти.
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25.11.2024 22:10 Відповісти
Крупа з Хмельницького точно піде на угоду зі слідством ))))))9
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25.11.2024 22:41 Відповісти
Ця вистава лише для того щоб грошики давали. А потім, о па ча.
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26.11.2024 01:50 Відповісти
бо там одні підари з нашого боку, а не партнери для НАТО...
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26.11.2024 03:52 Відповісти
 
 