МВФ ухвалить рішення щодо наступного траншу для України у розмірі $1,1 млрд найближчими тижнями
Виконавча рада Міжнародного валютного фонду збереться для розгляду результатів шостого перегляду програми EFF для України та ухвалення рішення щодо виділення чергового траншу впродовж ближчих тижнів.
Про це сказала в четвер під час брифінгу у Вашингтоні директорка Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Щодо часу, коли Виконавча рада проведе засідання, ми очікуємо, що воно відбудеться ближчими тижнями", - зауважила представниця Фонду.
Вона уточнила, що керівництво Фонду прийматиме рішення щодо виділення Україні чергового траншу до $1,1 мільярда. У разі згоди це збільшить загальну суму, яку Україна отримає в межах програми розширеного фінансування (EFF), до $9,8 мільярда.
Крім того, Козак зазначила, що в 2025 році Україна може отримати за цією угодою ще $2,7 мільярда у кількох траншах.
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