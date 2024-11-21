УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11020 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
311 2

МВФ ухвалить рішення щодо наступного траншу для України у розмірі $1,1 млрд найближчими тижнями

Директорка Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду збереться для розгляду результатів шостого перегляду програми EFF для України та ухвалення рішення щодо виділення чергового траншу впродовж ближчих тижнів.

Про це сказала в четвер під час брифінгу у Вашингтоні директорка Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Щодо часу, коли Виконавча рада проведе засідання, ми очікуємо, що воно відбудеться ближчими тижнями", - зауважила представниця Фонду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МВФ покращив прогноз зростання ВВП України

Вона уточнила, що керівництво Фонду прийматиме рішення щодо виділення Україні чергового траншу до $1,1 мільярда. У разі згоди це збільшить загальну суму, яку Україна отримає в межах програми розширеного фінансування (EFF), до $9,8 мільярда.

Крім того, Козак зазначила, що в 2025 році Україна може отримати за цією угодою ще $2,7 мільярда у кількох траншах.

Автор: 

МВФ (3068) допомога (8304) транш (467)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це вони даремно роблять . Бо з цього не їм не народу України нічого не дістанется.
показати весь коментар
21.11.2024 21:49 Відповісти
Присилайте кошти, депутати якраз підвищили собі зарплати на 200 мільйонів
показати весь коментар
22.11.2024 00:51 Відповісти
 
 