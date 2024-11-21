МВФ примет решение о следующем транше для Украины в размере $1,1 млрд в ближайшие недели
Исполнительный совет Международного валютного фонда соберется для рассмотрения результатов шестого пересмотра программы EFF для Украины и принятия решения о выделении очередного транша в течение ближайших недель.
Об этом сказала в четверг во время брифинга в Вашингтоне директор Департамента по вопросам коммуникаций МВФ Джулия Козак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Относительно времени, когда Исполнительный совет проведет заседание, мы ожидаем, что оно состоится в ближайшие недели", - отметила представитель Фонда.
Она уточнила, что руководство Фонда будет принимать решение о выделении Украине очередного транша до $1,1 миллиарда. В случае согласия это увеличит общую сумму, которую Украина получит в рамках программы расширенного финансирования (EFF), до $9,8 миллиарда.
Кроме того, Козак отметила, что в 2025 году Украина может получить по этому соглашению еще $2,7 миллиарда в нескольких траншах.
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