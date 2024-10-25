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Новости
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Прогноз роста экономики Украины снижен из-за последствий ударов РФ по ее энергетике, - МВФ

Голова Європейського департаменту МВФ Альфред Каммер

Последний прогноз МВФ относительно экономического роста Украины в 2024-2025 годах был ощутимо снижен, прежде всего, из-за разрушения РФ украинской энергетической инфраструктуры, а также неопределенности относительно дальнейшего развития войны.

Об этом заявил глава Европейского департамента МВФ Альфред Каммер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"На экономические показатели этого года серьезно повлияла бомбардировка энергетической инфраструктуры в Украине, и это ухудшает рост, а также прогнозы (на следующий год. - Ред.)", - отметил представитель Фонда во время выступления на Ежегодном собрании МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.

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Кроме того, по его словам, текущая война, развязанная РФ, сохраняет неопределенность, что влияет на совокупный спрос в стране.

"Если посмотреть на наши прогнозы на 2025 год, мы их также снизили, и это свидетельствует об ожиданиях, что война России в Украине будет продолжаться. Мы предполагали, что она прекратится раньше, но этого не произошло", - пояснил Каммер.

Он добавил, что это, опять же, создает дополнительные расходы для украинской экономики.

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Представитель МВФ высоко оценил работу экономической команды в Украине с точки зрения поддержания макростабильности, а также сохранения роста и работы предприятий в нынешней среде. В то же время он отметил усилия украинской власти по защите уязвимых слоев населения и создание условий для восстановления страны, а также вступления в ЕС в дальнейшей перспективе.

Как сообщалось, в последнем прогнозе "Перспективы мировой экономики" (WEO) Международный валютный фонд ухудшил прогнозы экономического роста для Украины на 2024 год с 3,2% (в апрельском прогнозе - ред.) до 3,0%. Кроме того, Фонд снизил прогноз для ВВП Украины на 2025 год - с 6,5% в апрельском докладе до 2,5% в нынешнем выпуске WEO.

Автор: 

ВВП (644) МВФ (3335) энергетика (2569)


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Топ комментарии
+3
Це наслідки 2019 року, коли вибрали кремлівську КОНСЕРВУ.
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25.10.2024 00:09 Ответить
+1
А ШО, потужні "плани" не допомагають хіба?
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25.10.2024 00:04 Ответить
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А ШО, потужні "плани" не допомагають хіба?
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25.10.2024 00:04 Ответить
Це наслідки 2019 року, коли вибрали кремлівську КОНСЕРВУ.
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25.10.2024 00:09 Ответить
може поляки енергією трохі допоможуть Україні взимку,
якщо буба в черговий раз не нахамить всьому світу...
в тих поляків терпіння, як в зеленних бабла під матрацами...
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25.10.2024 00:56 Ответить
Польські фермери вже допомогли потужно.
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25.10.2024 05:27 Ответить
ви хоч раз були в Польщі?
ви хочь раз спілкувалися з поляками?
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25.10.2024 05:33 Ответить
Скажи це своїй мамі, покидьок. Якщо тебе так виховала. І молись щоб сам не взяв за щоку у взводу.
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25.10.2024 13:48 Ответить
Прогноз зростання економіки України знижений через
діяльність Зебанди на чолі з єрмаком
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25.10.2024 01:10 Ответить
і якщо кацапский припіздень вважає,
шо коли він дєрнув за ручку,
снаряд полетів і вбив дітей, а він не причому?
він помиляється....
ця лють назавжди...
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25.10.2024 01:15 Ответить
 
 