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Новости
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Украина отлично выполняет свою работу, но нужно сделать больше, - глава МВФ Георгиева

Директор-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва

Несмотря на продолжение войны и усиление российских обстрелов украинской энергетики, Киев демонстрирует хорошие показатели по управлению экономикой. Однако существует потребность сделать больше, в частности, относительно мобилизации внутренних доходов.

Об этом заявила в четверг в Вашингтоне директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Народ Украины продемонстрировал невероятную храбрость, а украинская власть сделала замечательную работу по эффективному управлению экономикой страны в течение войны. Результаты, достигнутые Украиной, являются замечательными", - отметила глава Фонда.

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Она отметила, что в рамках программы EFF украинская сторона достигла уже пятого пересмотра. По ее словам, власть выполнила все обусловленные структурные маяки, которые предусматривают "очень важные действия по укреплению управления, борьбы с коррупцией".

Георгиева подчеркнула, что война всегда была благодатной почвой для коррупции. "Поэтому в этой сфере нужно сделать больше, и Украина это делает", - подчеркнула она.

Глава МВФ напомнила, что Украина выполняет программу EFF в чрезвычайно сложных условиях. В частности, по ее словам, в течение последних месяцев Россия усилила обстрелы Украины и конкретно объектов электроэнергетики.

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"Только представьте, что это означает для семей и бизнеса - их ждет зима с ограничениями в доступе к электроснабжению. И все же, страна демонстрирует решимость", - продолжила Георгиева.

В то же время она подчеркнула, что несмотря на дополнительные сложности украинская власть осознает необходимость мобилизовать внутренние доходы.

"Почему это важно? Потому что мы имеем программу, которая мощно поддерживается международным сообществом, ведь речь идет об около $150 миллиардах в течение четырех лет нашей программы, и украинская власть осознает, что это должно быть подкреплено стремлением Украины также увеличить доходы", - отметила глава Фонда.

Она подтвердила, что МВФ обсуждает с украинским руководством, как реализовать стратегию мобилизации внутренних доходов. И это, по ее словам, также включает рассмотрение того, как работает налоговая система, собираются налоги.

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"Мы поддерживаем то, что делает Украина, а именно использование технологий, чтобы сделать налоги прозрачными, чтобы вы могли видеть, кто сколько платит. И тогда можно увидеть, на что идут деньги, чтобы отчитываться перед налогоплательщиками", - пояснила Георгиева.

В этой связи она также отметила, что это происходит на фоне, когда финансовая поддержка друзей Украины растет, на фоне усиления потребностей страны в условиях войны. И украинская сторона, со своей стороны, подтверждает обязательства осуществить свою часть работы в рамках программы EFF, предусматривающей, в том числе, реформы и мобилизацию внутренних доходов.

Автор: 

МВФ (3335) реформы (3953) Кристалина Георгиева (49)


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Топ комментарии
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24.10.2024 18:14 Ответить
+2
Власну шкіру на плафони здати?
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24.10.2024 18:12 Ответить
+2
Красти менше в Україні треба
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24.10.2024 18:44 Ответить
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Власну шкіру на плафони здати?
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24.10.2024 18:12 Ответить
https://imgbb.com/
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24.10.2024 18:14 Ответить
Потужно це чути від болгарки з російським прізвищем і російською відзнакою 2007 "за большой вклад в укрепление сотрудничества между рф и МБРР"
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24.10.2024 18:30 Ответить
Красти менше в Україні треба
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24.10.2024 18:44 Ответить
Що Найвеличніший казав чиновникам з МВФ у фільмі про Голобородька? "Ідітє в жопу" - ніби так?
А тепер залюбки прінімаєт в любом калічествє від них. Бо кіно - ета другоє, а він тепер знає 1000 і 1 спосіб привласнити ті позичені державою грошики.
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24.10.2024 18:48 Ответить
Її там що, хрінпіду покусав? Бо з америки так лизати зелений зад немає жодних пояснень.
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24.10.2024 18:53 Ответить
"Українці молодці. Ще б не так голосно помирали і було б супер."
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24.10.2024 18:53 Ответить
та пішла ти нах курка 🐔 до свого геть Манцева
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24.10.2024 19:56 Ответить
На політичній мові це означає: ви ні..уя не робите, за....бали ви вже...
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24.10.2024 23:38 Ответить
 
 