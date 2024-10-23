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Новости
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Украина получила от МВФ транш в размере $1,1 млрд, - Шмыгаль

МВФ

Около $1,1 млрд от МВФ уже поступили Украине.

Об этом сообщил в телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

На что пойдут средства?

По его словам, средства будут направлены на покрытие важных бюджетных расходов невоенного характера.

"Этот транш мы получили благодаря успешному пятому пересмотру программы EFF объемом $15,6 млрд. Благодарны Фонду за последовательную поддержку Украины. Уже начинаем совместную работу над следующим пересмотром программы", - отметил Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВФ выделил Украине в поддержку бюджета транш на $1,1 млрд

Автор: 

МВФ (3335) Шмыгаль Денис (2726)


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Топ комментарии
+3
ПРОКУРОРИ-ІНВАЛІДИ ПОЛЕГШЕНО ЗІТХНУЛИ...
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23.10.2024 11:56 Ответить
+1
На пенсії топ пенсіонерам вистаче? Чи тільки таким как Я по 3141 гривні.
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23.10.2024 11:54 Ответить
+1
Украина и украинцы или все же кучка мародеров от захвативших власть самозванцев???
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23.10.2024 11:59 Ответить
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23.10.2024 11:52 Ответить
На пенсії топ пенсіонерам вистаче? Чи тільки таким как Я по 3141 гривні.
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23.10.2024 11:54 Ответить
Ну в їхньому розумінні такі як ти можуть і лапу пососати -не жив хорошо нічого і починати ..а от еліту треба добре годувати
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23.10.2024 11:59 Ответить
главное чтоб хватило после дележа на принятое поднятие зарплат самым нуждающимся от помощников-помощников помощников депутатов и до безземельных судей судов находящихся на стадии расформирования десятилетиями,ну и прочим инвалидам
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23.10.2024 12:02 Ответить
ПРОКУРОРИ-ІНВАЛІДИ ПОЛЕГШЕНО ЗІТХНУЛИ...
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23.10.2024 11:56 Ответить
Украина и украинцы или все же кучка мародеров от захвативших власть самозванцев???
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23.10.2024 11:59 Ответить
А коли транш від прокурорів,- інвалідів буде?
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23.10.2024 12:14 Ответить
Вас цікавить: скільки вони задонатили на ЗСУ? Жодних сумнівів -- 0 (НУЛЬ).
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23.10.2024 12:41 Ответить
То для пенсионеров и инвалидов
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23.10.2024 12:39 Ответить
Головне, аби цього прокурорам-інвалідам вистачило.
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23.10.2024 12:40 Ответить
Вот это у Писюнграев праздник!!!
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23.10.2024 12:53 Ответить
 
 