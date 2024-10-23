Украина получила от МВФ транш в размере $1,1 млрд, - Шмыгаль

Около $1,1 млрд от МВФ уже поступили Украине.

Об этом сообщил в телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

На что пойдут средства?

По его словам, средства будут направлены на покрытие важных бюджетных расходов невоенного характера.

"Этот транш мы получили благодаря успешному пятому пересмотру программы EFF объемом $15,6 млрд. Благодарны Фонду за последовательную поддержку Украины. Уже начинаем совместную работу над следующим пересмотром программы", - отметил Шмыгаль.

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