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Новости Помощь Украине
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МВФ выделил Украине в поддержку бюджета транш на $1,1 млрд

Долар

Международный валютный фонд принял решение выделить Украине очередной транш в размере $1,1 миллиарда в рамках Программы расширенного финансирования (EFF).

Об этом говорится в официальном сообщении МВФ относительно завершения пятого пересмотра программы EFF для Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Исполнительный Совет МВФ сегодня завершил пятый пересмотр соглашения в рамках Программы расширенного финансирования (EFF) для Украины, позволив выделить Украине около 1,1 миллиарда долларов США, которые будут направлены на поддержку бюджета", - отмечается в документе.

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Автор: 

кредит (2378) МВФ (3335)


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*******..ть слуги.
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18.10.2024 23:03 Ответить
Знову напевно вимагатимуть неприпустимих речей від України в обмін на це - боротьби з корупцією, демонополізація енергосектора.... Втім уряд дасть їм гідну відповідь - підніме тарифи, податки.... Не дамо МВФ знищити нашу гордість - безмежну корупцію!
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18.10.2024 23:24 Ответить
Підтримка інвалідів.
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19.10.2024 01:18 Ответить
плокулолів
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19.10.2024 07:14 Ответить
 
 