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МВФ выделил Украине в поддержку бюджета транш на $1,1 млрд
Международный валютный фонд принял решение выделить Украине очередной транш в размере $1,1 миллиарда в рамках Программы расширенного финансирования (EFF).
Об этом говорится в официальном сообщении МВФ относительно завершения пятого пересмотра программы EFF для Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Исполнительный Совет МВФ сегодня завершил пятый пересмотр соглашения в рамках Программы расширенного финансирования (EFF) для Украины, позволив выделить Украине около 1,1 миллиарда долларов США, которые будут направлены на поддержку бюджета", - отмечается в документе.
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vitaliymkua
показать весь комментарий18.10.2024 23:03 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Скептичний Песиміст
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Oleh Dovbenko #500594
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Гоша Фантомас #478094
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