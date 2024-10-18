МВФ выделил Украине в поддержку бюджета транш на $1,1 млрд

Международный валютный фонд принял решение выделить Украине очередной транш в размере $1,1 миллиарда в рамках Программы расширенного финансирования (EFF).

Об этом говорится в официальном сообщении МВФ относительно завершения пятого пересмотра программы EFF для Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Исполнительный Совет МВФ сегодня завершил пятый пересмотр соглашения в рамках Программы расширенного финансирования (EFF) для Украины, позволив выделить Украине около 1,1 миллиарда долларов США, которые будут направлены на поддержку бюджета", - отмечается в документе.

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