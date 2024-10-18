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МВФ виділив Україні на підтримку бюджету транш на $1,1 млрд
Міжнародний валютний фонд прийняв рішення виділити Україні черговий транш у розмірі $1,1 мільярда в рамках Програми розширеного фінансування (EFF).
Про це йдеться в офіційному повідомленні МВФ щодо завершення п’ятого перегляду програми EFF для України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Виконавча Рада МВФ сьогодні завершила п’ятий перегляд угоди в рамках Програми розширеного фінансування (EFF) для України, дозволивши виділити Україні близько 1,1 мільярда доларів США, які будуть спрямовані на підтримку бюджету", - зазначається в документі.
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vitaliymkua
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Скептичний Песиміст
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Oleh Dovbenko #500594
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Гоша Фантомас #478094
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