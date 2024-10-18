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Новини Допомога Україні
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МВФ виділив Україні на підтримку бюджету транш на $1,1 млрд

Долар

Міжнародний валютний фонд прийняв рішення виділити Україні черговий транш у розмірі $1,1 мільярда в рамках Програми розширеного фінансування (EFF).

Про це йдеться в офіційному повідомленні МВФ щодо завершення п’ятого перегляду програми EFF для України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Виконавча Рада МВФ сьогодні завершила п’ятий перегляд угоди в рамках Програми розширеного фінансування (EFF) для України, дозволивши виділити Україні близько 1,1 мільярда доларів США, які будуть спрямовані на підтримку бюджету", - зазначається в документі.

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Автор: 

кредит (3856) МВФ (3077)


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*******..ть слуги.
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18.10.2024 23:03 Відповісти
Знову напевно вимагатимуть неприпустимих речей від України в обмін на це - боротьби з корупцією, демонополізація енергосектора.... Втім уряд дасть їм гідну відповідь - підніме тарифи, податки.... Не дамо МВФ знищити нашу гордість - безмежну корупцію!
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18.10.2024 23:24 Відповісти
Підтримка інвалідів.
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19.10.2024 01:18 Відповісти
плокулолів
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19.10.2024 07:14 Відповісти
 
 