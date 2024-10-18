МВФ виділив Україні на підтримку бюджету транш на $1,1 млрд

Міжнародний валютний фонд прийняв рішення виділити Україні черговий транш у розмірі $1,1 мільярда в рамках Програми розширеного фінансування (EFF).

Про це йдеться в офіційному повідомленні МВФ щодо завершення п’ятого перегляду програми EFF для України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Виконавча Рада МВФ сьогодні завершила п’ятий перегляд угоди в рамках Програми розширеного фінансування (EFF) для України, дозволивши виділити Україні близько 1,1 мільярда доларів США, які будуть спрямовані на підтримку бюджету", - зазначається в документі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МВФ вирішив зменшити свої комісії. Це зекономить Україні до $700 мільйонів за п’ять років