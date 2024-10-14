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МВФ вирішив зменшити свої комісії. Це зекономить Україні до $700 мільйонів за п’ять років

МВФ вирішив зменшити свої комісії

Міжнародний валютний фонд вирішив із листопада зменшити свої комісії (charges, surcharges та commitment fees), котрі впливають на вартість ресурсів для країн, що розвиваються, і які мають програми фінансування від МВФ.

Про це йдеться в повідомленні МВФ.

"Наші члени досягли консенсусу щодо комплексного пакету, який суттєво знижує вартість запозичень, водночас зберігаючи фінансову спроможність МВФ підтримувати країни, які цього потребують", – заявила директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва.

За її словами, схвалені заходи знизять витрати членів МВФ на запозичення на 36%, або приблизно на $1,2 млрд щорічно. Очікувана кількість країн, які підлягають додатковим зборам у 2026 фінансовому році, скоротиться з 20 до 13.

Затверджений пакет змін набирає чинності з 1 листопада 2024 року.

МВФ вирішив зменшити свої комісії

Своєю чергою виконавчий директор від України в МВФ Владислав Рашкован пояснив, що рішення МВФ дозволить Україні зекономити сотні мільйонів доларів.

"Це рішення також має позитивний вплив для України: наші загальні річні витрати за користування ресурсами МВФ зменшаться десь на $130 млн. Беручи до уваги майбутні транші МВФ по існуючій програмі, ефект на наступні 5 років – $650-700 млн. Непогано, в тому числі тому, що затрати для України зменшуються на рівні 38-39%, тобто більше, ніж для інших країн", – зауважив він.

Рашкован додав, що далі ключові економіки світу впоралися з інфляцією, і тому центробанки почали цикл зниження ключових ставок, відтак і базова ставка кредитування дуже скоро почне швидко знижуватися з максимувів, на яких вона була останній рік.

"Це ще додатково знизить вартість ресурсів МВФ для України", – зазначив він.

Раніше повідомлялося, що Рада директорів Міжнародного валютного фонду завершить п'ятий перегляд програми розширеного фінансування (EFF) для України, внаслідок якого очікують на виділення траншу в $1,1 млрд, до початку щорічних засідань Фонду 21-26 жовтня.

Автор: 

МВФ (1752) фінансування (2048)


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