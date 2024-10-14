МВФ вирішив зменшити свої комісії. Це зекономить Україні до $700 мільйонів за п’ять років

Міжнародний валютний фонд вирішив із листопада зменшити свої комісії (charges, surcharges та commitment fees), котрі впливають на вартість ресурсів для країн, що розвиваються, і які мають програми фінансування від МВФ.

Про це йдеться в повідомленні МВФ.

"Наші члени досягли консенсусу щодо комплексного пакету, який суттєво знижує вартість запозичень, водночас зберігаючи фінансову спроможність МВФ підтримувати країни, які цього потребують", – заявила директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва.

За її словами, схвалені заходи знизять витрати членів МВФ на запозичення на 36%, або приблизно на $1,2 млрд щорічно. Очікувана кількість країн, які підлягають додатковим зборам у 2026 фінансовому році, скоротиться з 20 до 13.

Затверджений пакет змін набирає чинності з 1 листопада 2024 року.

Своєю чергою виконавчий директор від України в МВФ Владислав Рашкован пояснив, що рішення МВФ дозволить Україні зекономити сотні мільйонів доларів.

"Це рішення також має позитивний вплив для України: наші загальні річні витрати за користування ресурсами МВФ зменшаться десь на $130 млн. Беручи до уваги майбутні транші МВФ по існуючій програмі, ефект на наступні 5 років – $650-700 млн. Непогано, в тому числі тому, що затрати для України зменшуються на рівні 38-39%, тобто більше, ніж для інших країн", – зауважив він.

Рашкован додав, що далі ключові економіки світу впоралися з інфляцією, і тому центробанки почали цикл зниження ключових ставок, відтак і базова ставка кредитування дуже скоро почне швидко знижуватися з максимувів, на яких вона була останній рік.

"Це ще додатково знизить вартість ресурсів МВФ для України", – зазначив він.

Раніше повідомлялося, що Рада директорів Міжнародного валютного фонду завершить п'ятий перегляд програми розширеного фінансування (EFF) для України, внаслідок якого очікують на виділення траншу в $1,1 млрд, до початку щорічних засідань Фонду 21-26 жовтня.