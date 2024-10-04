МВФ ухвалить остаточне рішення щодо нового траншу для України до 21 жовтня
Рада директорів Міжнародного валютного фонду завершить п'ятий перегляд програми розширеного фінансування (EFF) для України, внаслідок якого очікують на виділення траншу в $1,1 млрд, до початку щорічних засідань Фонду 21-26 жовтня.
Про це під час брифінгу повідомила директорка МВФ із комунікацій Джулі Козак, передає Інтерфакс-Україна.
"Очікується, що рада ухвалить рішення щодо п'ятого перегляду EFF до початку щорічних засідань EFF", – сказала вона.
Нагадаємо, 11 вересня Україна та МВФ на рівні експертів домовилися про пʼятий перегляд програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF). Після затвердження цієї угоди Виконавчою радою МВФ Україна отримає черговий транш у $1,1 млрд.
Керівник місії МВФ в Україні Гевін Грей за підумками роботи Місії наголосив, що українська влада має вживати заходів для закриття існуючих можливостей для ухилення від сплати податків і боротьби з тіньовою економікою відповідно до Національної стратегії доходів (НСР).
Серед короткострокових пріоритетів він назвав реформу Митниці, створення нового Вищого адміністративного суду, реформування Рахункової палати, проведення першого зовнішнього аудиту Національного антикорупційного бюро, а також відновлення діяльності незалежної наглядової ради "Укренерго".
Що відомо про програму співпраці України з МВФ?
Нагадаємо, наприкінці червня 2024 року Виконавча рада МВФ завершила четвертий перегляд програми в рамках Механізму розширеного фінансування для України.
За його результатами Україна на початку липня отримала транш фінансування обсягом близько $2,2 млрд. Таким чином, загальний обсяг залучених коштів у межах програми EFF сягнув близько $7,6 млрд.
31 березня 2023 року Виконавча рада МВФ затвердила чотирирічну програму Механізму розширеного фінансування (EFF) для України з фінансуванням в розмірі близько $15,6 млрд. Ця програма є частиною загального пакета міжнародної підтримки України, який наразі становить близько $122 млрд.
