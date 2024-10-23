Україна отримала від МВФ транш у розмірі $1,1 млрд, - Шмигаль

Близько $1,1 млрд від МВФ вже надійшли Україні.

Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

На що підуть кошти?

За його словами, кошти будуть спрямовані на покриття важливих бюджетних видатків невійськового характеру.

"Цей транш ми отримали завдяки успішному п'ятому перегляду програми EFF обсягом $15,6 млрд. Вдячні Фонду за послідовну підтримку України. Вже розпочинаємо спільну роботу над наступним переглядом програми", - зауважив Шмигаль.

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