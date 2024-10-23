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Новини
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Україна отримала від МВФ транш у розмірі $1,1 млрд, - Шмигаль

МВФ

Близько $1,1 млрд від МВФ вже надійшли Україні.

Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

На що підуть кошти?

За його словами, кошти будуть спрямовані на покриття важливих бюджетних видатків невійськового характеру.

"Цей транш ми отримали завдяки успішному п'ятому перегляду програми EFF обсягом $15,6 млрд. Вдячні Фонду за послідовну підтримку України. Вже розпочинаємо спільну роботу над наступним переглядом програми", - зауважив Шмигаль

Читайте: МВФ погіршив прогноз для економіки України, але покращив – для РФ

Автор: 

МВФ (3077) Шмигаль Денис (4648)


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Топ коментарі
+3
ПРОКУРОРИ-ІНВАЛІДИ ПОЛЕГШЕНО ЗІТХНУЛИ...
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23.10.2024 11:56 Відповісти
+1
На пенсії топ пенсіонерам вистаче? Чи тільки таким как Я по 3141 гривні.
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23.10.2024 11:54 Відповісти
+1
Украина и украинцы или все же кучка мародеров от захвативших власть самозванцев???
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23.10.2024 11:59 Відповісти
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23.10.2024 11:52 Відповісти
На пенсії топ пенсіонерам вистаче? Чи тільки таким как Я по 3141 гривні.
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23.10.2024 11:54 Відповісти
Ну в їхньому розумінні такі як ти можуть і лапу пососати -не жив хорошо нічого і починати ..а от еліту треба добре годувати
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23.10.2024 11:59 Відповісти
главное чтоб хватило после дележа на принятое поднятие зарплат самым нуждающимся от помощников-помощников помощников депутатов и до безземельных судей судов находящихся на стадии расформирования десятилетиями,ну и прочим инвалидам
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23.10.2024 12:02 Відповісти
ПРОКУРОРИ-ІНВАЛІДИ ПОЛЕГШЕНО ЗІТХНУЛИ...
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23.10.2024 11:56 Відповісти
Украина и украинцы или все же кучка мародеров от захвативших власть самозванцев???
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23.10.2024 11:59 Відповісти
А коли транш від прокурорів,- інвалідів буде?
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23.10.2024 12:14 Відповісти
Вас цікавить: скільки вони задонатили на ЗСУ? Жодних сумнівів -- 0 (НУЛЬ).
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23.10.2024 12:41 Відповісти
То для пенсионеров и инвалидов
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23.10.2024 12:39 Відповісти
Головне, аби цього прокурорам-інвалідам вистачило.
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23.10.2024 12:40 Відповісти
Вот это у Писюнграев праздник!!!
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23.10.2024 12:53 Відповісти
 
 