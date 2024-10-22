МВФ погіршив прогноз для економіки України, але покращив – для РФ

Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогноз відновлення економіки України, але покращив оцінку зростання ВВП Росії на 2024 рік.

Про це йдеться в оновленому Огляді світової економіки (WEO) МВФ, оприлюдненому у вівторок.

Зокрема, тепер МВФ прогнозує, що відновлення економіки України уповільниться з 5,3% у 2023 році до 3% у 2024 та 2,5% – у 2025 році.

Водночас ВВП Росії після росту на 3,6% у минулому році, за підсумками 2024 року збільшиться також на 3,6%, а у 2025 році – ще на 1,3%.

У квітні 2024 року МВФ прогнозував зростання ВВП України у 2024-2025 роках на 3,2% та 6,5% відповідно. Прогноз для Росії передбачав збільшення економіки на 3,2% та 1,8%.

Згідно із оновленим прогнозом МВФ, інфляція в Україні пришвидшиться у 2024 році до 9% (на кінець року) після уповільнення до 5,1% у минулому році. За підсумками 2025 року, згідно із прогнозом, вона становитиме 7,5%.

У квітні МВФ прогнозував інфляцію в Україні на кінець 2024 року на рівні 8,5% з подальшим уповільненням до 7% за підсумками 2025 року.

При цьому загалом Міжнародний валютний фонд у своєму оновленому прогнозі підтвердив зростання глобального ВВП цього року на рівні 3,2%.

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Як повідомлялося, за оцінками Мінекономіки, у серпні 2024 року ВВП України зріс на 3,5% (±1%) у порівнянні із серпнем минулого року. За вісім місяців зростання ВВП оцінювалося у 3,9%.

Уряд прогнозує зростання ВВП за підсумками 2024 року на 3,5% та його уповільнення у наступному році до 2,7%.

Водночас Світовий банк зберіг свій прогноз стосовно зростання економіки України за підсумками 2024 року на рівні 3,2%, однак суттєво погіршив прогноз зростання ВВП на 2025 рік через продовження війни – до 2% із 6,5%.

За попередніми даними Держстату, ВВП України у другому кварталі 2024 року збільшився порівняно з попереднім кварталом на 0,2% (з урахуванням сезонного фактору), а порівняно з другим кварталом 2023 року – на 3,7%.

У першому кварталі ВВП України порівняно з попереднім кварталом зріс на 1,2%, а а порівняно з першим кварталом 2023 року – на 6,5%, повідомляв Держстат.