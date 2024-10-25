Прогноз зростання економіки України знижений через наслідки ударів РФ по її енергетиці, - МВФ

Останній прогноз МВФ щодо економічного зростання України в 2024-2025 роках був відчутно знижений, насамперед, через руйнування РФ української енергетичної інфраструктури, а також невизначеність щодо подальшого розвитку війни.

Про це заявив голова Європейського департаменту МВФ Альфред Каммер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"На економічні показники цього року серйозно вплинуло бомбардування енергетичної інфраструктури в Україні, і це погіршує зростання, а також прогнози (на наступний рік. – Ред.)", - зазначив представник Фонду під час виступу на Щорічних зборах МВФ і Світового банку у Вашингтоні.

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Крім того, за його словами, поточна війна, розв’язана РФ, зберігає невизначеність, що впливає на сукупний попит у країні.

"Якщо подивитися на наші прогнози на 2025 рік, ми їх також знизили, і це свідчить про очікування, що війна Росії в Україні продовжуватиметься. Ми припускали, що вона припиниться раніше, але цього не сталося", - пояснив Каммер.

Він додав, що це, знову ж, створює додаткові витрати для української економіки.

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Представник МВФ високо оцінив роботу економічної команди в Україні з точки зору підтримки макростабільності, а також збереження зростання та роботи підприємств у нинішньому середовищі. Водночас він відзначив зусилля української влади щодо захисту вразливих верств населення та створення умов для відновлення країни, а також вступу в ЄС у подальшій перспективі.

Як повідомлялося, в останньому прогнозі "Перспективи світової економіки" (WEO) Міжнародний валютний фонд погіршив прогнози економічного зростання для України на 2024 рік з 3,2% (у квітневому прогнозі – ред.) до 3,0%. Крім того, Фонд знизив прогноз для ВВП України на 2025 рік – з 6,5% у квітневій доповіді до 2,5% у нинішньому випуску WEO.