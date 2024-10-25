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Новини
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Прогноз зростання економіки України знижений через наслідки ударів РФ по її енергетиці, - МВФ

Голова Європейського департаменту МВФ Альфред Каммер

Останній прогноз МВФ щодо економічного зростання України в 2024-2025 роках був відчутно знижений, насамперед, через руйнування РФ української енергетичної інфраструктури, а також невизначеність щодо подальшого розвитку війни.

Про це заявив голова Європейського департаменту МВФ Альфред Каммер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"На економічні показники цього року серйозно вплинуло бомбардування енергетичної інфраструктури в Україні, і це погіршує зростання, а також прогнози (на наступний рік. – Ред.)", - зазначив представник Фонду під час виступу на Щорічних зборах МВФ і Світового банку у Вашингтоні.

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Крім того, за його словами, поточна війна, розв’язана РФ, зберігає невизначеність, що впливає на сукупний попит у країні.

"Якщо подивитися на наші прогнози на 2025 рік, ми їх також знизили, і це свідчить про очікування, що війна Росії в Україні продовжуватиметься. Ми припускали, що вона припиниться раніше, але цього не сталося", - пояснив Каммер.

Він додав, що це, знову ж, створює додаткові витрати для української економіки.

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Представник МВФ високо оцінив роботу економічної команди в Україні з точки зору підтримки макростабільності, а також збереження зростання та роботи підприємств у нинішньому середовищі. Водночас він відзначив зусилля української влади щодо захисту вразливих верств населення та створення умов для відновлення країни, а також вступу в ЄС у подальшій перспективі.

Як повідомлялося, в останньому прогнозі "Перспективи світової економіки" (WEO) Міжнародний валютний фонд погіршив прогнози економічного зростання для України на 2024 рік з 3,2% (у квітневому прогнозі – ред.) до 3,0%. Крім того, Фонд знизив прогноз для ВВП України на 2025 рік – з 6,5% у квітневій доповіді до 2,5% у нинішньому випуску WEO.

Автор: 

ВВП (1380) МВФ (3078) енергетика (2617)


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Топ коментарі
+3
Це наслідки 2019 року, коли вибрали кремлівську КОНСЕРВУ.
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25.10.2024 00:09 Відповісти
+1
А ШО, потужні "плани" не допомагають хіба?
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25.10.2024 00:04 Відповісти
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А ШО, потужні "плани" не допомагають хіба?
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25.10.2024 00:04 Відповісти
Це наслідки 2019 року, коли вибрали кремлівську КОНСЕРВУ.
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25.10.2024 00:09 Відповісти
може поляки енергією трохі допоможуть Україні взимку,
якщо буба в черговий раз не нахамить всьому світу...
в тих поляків терпіння, як в зеленних бабла під матрацами...
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25.10.2024 00:56 Відповісти
Польські фермери вже допомогли потужно.
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25.10.2024 05:27 Відповісти
ви хоч раз були в Польщі?
ви хочь раз спілкувалися з поляками?
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25.10.2024 05:33 Відповісти
Скажи це своїй мамі, покидьок. Якщо тебе так виховала. І молись щоб сам не взяв за щоку у взводу.
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25.10.2024 13:48 Відповісти
Прогноз зростання економіки України знижений через
діяльність Зебанди на чолі з єрмаком
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25.10.2024 01:10 Відповісти
і якщо кацапский припіздень вважає,
шо коли він дєрнув за ручку,
снаряд полетів і вбив дітей, а він не причому?
він помиляється....
ця лють назавжди...
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25.10.2024 01:15 Відповісти
 
 