МВФ покращив прогноз зростання ВВП України

Міжнародний валютний фонд несуттєво покращив прогноз зростання реального ВВП України – до 4% у 2024 році, а також до 2,5-3,5% – наступного.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Фонду за підсумками шостого перегляду програми EFF для України, передає Укрінформ.

"Економіка продовжує демонструвати стійкість попри руйнівні виклики, пов’язані з війною Росії в Україні, яка триває вже 1000 днів. Очікується, що зростання реального ВВП у 2024 році становитиме 4%, однак у 2025 році прогнозується уповільнення до 2,5-3,5%", – йдеться у повідомленні.

У Фонді пояснили, що зниження динаміки відображає потенційні наслідки пошкодження енергетичної інфраструктури, а також нестачу робочої сили в Україні.

Оновлені показники є оптимістичнішими для України, зокрема, за очікуваними підсумками нинішнього року. Так, в останній доповіді "Перспективи світової економіки" (WEO) МВФ прогнозував максимальне зростання для України в 2024 році на рівні 3%, а в 2025 році – не вище 2,5%.

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Утім, у новому аналізі зазначається, що рівень інфляції в жовтні цього року сягне 9,7% в річному обчисленні – насамперед, через підвищення вартості харчів та робочої сили. При цьому підкреслюється, що інфляційні очікування залишаються на стабільному рівні.

Станом на кінець жовтня 2024 року валові міжнародні резерви України збереглися на позначці $36,6 млрд завдяки продовженню масштабної зовнішньої підтримки. "Однак ризики залишаються надзвичайно високими з огляду на невизначеність щодо інтенсивності та тривалості війни, в тому числі через триваючі атаки на енергетичну інфраструктуру", – підкреслили у Фонді.

У МВФ також визнали, що додатковий бюджет на 2024 рік і бюджет на 2025 рік відповідають програмним параметрам. Очікується, що дефіцит бюджету в 2025 році сягне 19% ВВП, що відображає поточні потреби у видатках через війну.

Як повідомлялся, напередодні Україна та Міжнародний валютний фонд домовилися на експертному рівні про шостий перегляд Програми в межах Механізму розширеного фінансування EFF. Це дозволить Україні залучити до державного бюджету ще $1,1 млрд.

Своєю чергою у МВФ уточнили, що після схвалення нового траншу загальні виплати за програмою досягнуть $9,8 мільярда.