Місія МВФ погодила виділення Україні нового траншу на $1,1 мільярда (оновлено)

Україна та Міжнародний валютний фонд домовилися на експертному рівні про шостий перегляд Програми в межах Механізму розширеного фінансування EFF.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Це дозволить нам залучити до державного бюджету ще $1,1 млрд. Очікуємо, що Виконавча рада МВФ ухвалить відповідне рішення найближчим часом", – зазначив голова уряду.

За словами прем’єра, у Фонді відзначили прогрес України у виконанні структурних маяків та зобов’язань. А також підкреслили, що українська економіка продовжує демонструвати стійкість.

Своєю чергою у МВФ уточнили, що після схвалення нового траншу загальні виплати за програмою досягнуть $9,8 мільярда.

"Співробітники МВФ і українська влада досягли домовленості на рівні персоналу щодо Шостого перегляду EFF. Угода підлягає схваленню виконавчою радою МВФ, розгляд якої очікується в найближчі тижні", – підтвердив очільник місії МВФ Гевін Грей.

Він зауважив, що економіка України продовжує демонструвати стійкість, незважаючи на руйнівні виклики, пов’язані з війною Росії в Україні, проте ризики залишаються надзвичайно високими з огляду на невизначеність щодо інтенсивності та тривалості війни, в тому числі через атаки на енергетичну інфраструктуру.

Голова місії МВФ додав, що ухвалений Верховною Радою сьогодні держбюджет України на 2025 рік відповідає параметрам програми EEF. Він також включає пакет податкових змін, які дозволять збільшити надходження держбюджету в еквіваленті близько 1,6% ВВП у 2025 році.

Водночас він відзначив важливість зовнішньої підтримки, зокрема в межах ініціативи країн "Великої сімки" ERA, яка передбачає виділення Україні кредитів на $50 млрд, які будуть погашатися за рахунок доходів від заморожених активів РФ.

Крім того, з огляду на високі ризики ризики для бюджету органи влади повинні бути готовими вжити компенсуючих заходів, у ому числі шляхом підвищення ставки ПДВ, додав представник МВФ.

Як повідомлялося, 11 листопада стартувала робота місії МВФ для шостого перегляду програми Механізму розширеного фінансування EFF з Україною.

Що відомо про програму співпраці України з МВФ?

18 жовтня Виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) затвердила пʼятий перегляд програми розширеного фінансування EFF для України. Це дозволило Україні отримати новий транш від МВФ обсягом близько $1,1 млрд.

За 19 місяців функціонування програми EFF Україна успішно завершила вже п’ять переглядів – вперше за історію співпраці з МВФ. Це дозволило залучити близько $8,7 млрд з передбачених програмою $15,6 млрд.

МВФ також переглянув графік затвердження наступних траншів для України на 2025 рік. Зокрема, Виконавча рада погодилася провести наступного року чотири перегляди за програмою замість запланованих двох, їх успішне проходження дозволить Україні збільшити обсяг залучених коштів за програмою у 2025 році із $1,8 млрд до $2,7 млрд.

Нагадаємо, наприкінці червня 2024 року Виконавча рада МВФ завершила четвертий перегляд програми в рамках Механізму розширеного фінансування для України.

За його результатами Україна на початку липня отримала транш фінансування обсягом близько $2,2 млрд.

31 березня 2023 року Виконавча рада МВФ затвердила чотирирічну програму Механізму розширеного фінансування (EFF) для України з фінансуванням в розмірі близько $15,6 млрд. Ця програма є частиною загального пакета міжнародної підтримки України, який наразі становить близько $122 млрд.