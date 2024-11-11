Місія МВФ повернулася до Києва. Україна очікує на новий транш на $1,1 мільярда за її підсумками (оновлено)

У понеділок, 11 листопада, стартує робота місії Міжнародного валютного фонду для шостого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) з Україною.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram вранці у понеділок.

За словами нардепа, попередньо Україна виконала більшість критеріїв ("маяків") програми, багато з них навіть достроково. Водночас він додав, що наразі залишається невирішеним питання податкового законодавства. Міжнародним партнерам обіцяли його ще у вересні, але законопроєкт вже 28 днів очікує на підпис президента.

Увечері понеділка у пресслужбі Мінфіну повідомили, що сьогодні вже відбулася перша зустріч з експертами МВФ щодо шостого перегляду програми EFF за участі керівників міністерства та Нацбанку.

"Мінфін спільно з командами Національного банку та МВФ продовжує активно працювати над впровадженням спільно визначених реформ. Ми вдало пройшли вже пʼять переглядів Програми та розраховуємо на успішний шостий перегляд вже у грудні і, як результат, отримання наступного траншу обсягом близько $1,1 млрд", – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

У Мінфіні додали, що до шостого перегляду Україна має виконати чотири структурні маяки:

здійснити огляд довоєнних політик та практик середньострокового бюджетного планування;

оцінити фінансові ризики для фінансової стабільності та підготувати план дій для різних сценаріїв;

оцінити фінансовий стан підприємств централізованого теплопостачання;

розробити політику управління державною власністю у державних підприємствах, політику дивідендів і стратегію приватизації.

Як повідомлялося, 18 жовтня Виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) затвердила пʼятий перегляд програми розширеного фінансування EFF для України. Це дозволило Україні отримати новий транш від МВФ обсягом близько $1,1 млрд.

МВФ також переглянув графік затвердження наступних траншів для України на 2025 рік. Зокрема, Виконавча рада погодилася провести наступного року чотири перегляди за програмою замість запланованих двох, їх успішне проходження дозволить Україні збільшити обсяг залучених коштів за програмою у 2025 році із $1,8 млрд до $2,7 млрд.

Що відомо про програму співпраці України з МВФ?

Нагадаємо, наприкінці червня 2024 року Виконавча рада МВФ завершила четвертий перегляд програми в рамках Механізму розширеного фінансування для України.

За його результатами Україна на початку липня отримала транш фінансування обсягом близько $2,2 млрд. Таким чином, загальний обсяг залучених коштів у межах програми EFF сягнув близько $7,6 млрд.

31 березня 2023 року Виконавча рада МВФ затвердила чотирирічну програму Механізму розширеного фінансування (EFF) для України з фінансуванням в розмірі близько $15,6 млрд. Ця програма є частиною загального пакета міжнародної підтримки України, який наразі становить близько $122 млрд.