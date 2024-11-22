"Слуги" назначили Коваль, срывавшую конкурс на руководителя САП, членом КДКП, - Шабунин

Правоохранительный комитет ВР назначил Екатерину Коваль, которая была председателем конкурсной комиссии на руководителя САП, членом Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

Об этом сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Правоохранительный комитет Рады помог Татарову оставить прокуратуру с дерьмом, которое плодит бесконечную очередь псевдоинвалидов и коррупционеров. И заодно "Слуги" отдали старый долг Татарова перед главой конкурсной комиссии на руководителя САП (антикоррупционная прокуратура). Должок "Слуги" отдали жирной должностью.

Помните Екатерину Коваль, которая по указанию ОП превратила тот конкурс в проклятый цирк, почти год блокируя назначение победителя (Клименко)? Позор дошел до такого предела, что Еврокомиссия определила окончание этого конкурса как одно из требований для вступления Украины в ЕС. Так вот, на днях правоохранительный комитет Рады назначил Коваль членом Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП)", - рассказал он.

По словам Шабунина, КДКП - орган, без которого "невозможно увольнять зашкваренных прокуроров, например, за оформление фейковой инвалидности или после подозрения во взятке".

"С кем на деньги поспорить, что ни хмельницких, ни других прокуроров-псевдоинвалидов не уволят? Благодарить за это надо будет депутатов Зеленского, отдавших долг Татарову, который руками Коваль срывал конкурс на руководителя САП", - подытожил глава ЦПК

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