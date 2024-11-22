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"Слуги" назначили Коваль, срывавшую конкурс на руководителя САП, членом КДКП, - Шабунин

Правоохранительный комитет ВР назначил Екатерину Коваль, которая была председателем конкурсной комиссии на руководителя САП, членом Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

Об этом сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Правоохранительный комитет Рады помог Татарову оставить прокуратуру с дерьмом, которое плодит бесконечную очередь псевдоинвалидов и коррупционеров. И заодно "Слуги" отдали старый долг Татарова перед главой конкурсной комиссии на руководителя САП (антикоррупционная прокуратура). Должок "Слуги" отдали жирной должностью.

Помните Екатерину Коваль, которая по указанию ОП превратила тот конкурс в проклятый цирк, почти год блокируя назначение победителя (Клименко)? Позор дошел до такого предела, что Еврокомиссия определила окончание этого конкурса как одно из требований для вступления Украины в ЕС. Так вот, на днях правоохранительный комитет Рады назначил Коваль членом Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП)", - рассказал он.

Катерину Коваль, яка зривала конкурс на голову САП, призначили членкинею КДКП

По словам Шабунина, КДКП - орган, без которого "невозможно увольнять зашкваренных прокуроров, например, за оформление фейковой инвалидности или после подозрения во взятке".

"С кем на деньги поспорить, что ни хмельницких, ни других прокуроров-псевдоинвалидов не уволят? Благодарить за это надо будет депутатов Зеленского, отдавших долг Татарову, который руками Коваль срывал конкурс на руководителя САП", - подытожил глава ЦПК

Читайте: Законопроект №12089 легализует украденную землю, его нельзя принимать, - Шабунин

Катерину Коваль, яка зривала конкурс на голову САП, призначили членкинею КДКП

Автор: 

прокурор (1130) Шабунин Виталий (535) Татаров Олег (366)


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Топ комментарии
+24
І чого це звичайний микола не горить бажанням воювати за таку державу?
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22.11.2024 08:51
+15
********* повністю втратили почуття самозбереження. Надіються спетляти через аеропорт Бориспіль? Клован ну дуже вже хоче його відкрити для авіарейсів.
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22.11.2024 08:57
+7
Зусилля Майдану зелена чума звела на нівець, ми зпраз в такому ж положенні, навіть ще гіршому ніж при янику, свавілля влади, свавілля судей, свавілля поліції
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22.11.2024 09:25
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І чого це звичайний микола не горить бажанням воювати за таку державу?
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22.11.2024 08:51 Ответить
просто микола не хоче остєрвєнєло захищати своє рабство.
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22.11.2024 09:08 Ответить
бере мабуть приклад з минулого "чотирикратного" ухилянта???
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22.11.2024 10:38 Ответить
А як ти туди проліз? - в тебе шо там блат? - якии блат? - сестла!
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22.11.2024 08:54 Ответить
Беріть вище - членкиня....
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22.11.2024 09:29 Ответить
Чому....?
У нас все через велику Ж-У, навіть ***** не допомагає зеленому стаду зрозуміти, що без держави вони БИДЛО
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22.11.2024 08:54 Ответить
********* повністю втратили почуття самозбереження. Надіються спетляти через аеропорт Бориспіль? Клован ну дуже вже хоче його відкрити для авіарейсів.
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22.11.2024 08:57 Ответить
Разом з придворними псами шабуніними і желжзняками з агрохломідіями.

Невже ви не бачите, що це одне братнє кодло?
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22.11.2024 09:44 Ответить
Ви праві якщо вірити людям саме Бориспіль ,там вже 2 роки як все готово до втечі тогощоневтік
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22.11.2024 11:54 Ответить
Ну шо пєдалік? Коли топив за зе! усе було нормуль, а зараз що не день - то зашквар, он воно як...

Скажи-ка, дядя, вєдь нє даром, країну під час війни віддано на відкуп хотьпаржомам? Твоя заслуга у цьому є? Ну от і транслюй зашквари влади мовчки, пам'ятаючи, що ти брав активну участь у приведенні їх до корита, і твоя хоч і маленька частина провини у цьому також є!
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22.11.2024 09:02 Ответить
Ось не дочекаюсь, коли наш потужний Лідор створить міністерство повернення українців, щоб повернутись в цю країну мрій
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22.11.2024 09:05 Ответить
Корабельна сосна?...
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22.11.2024 09:09 Ответить
Тут слово "сосна" не означає дерево. Тут другоє...
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22.11.2024 09:46 Ответить
Посада платна ? Ну і, як плюс, будуть орошати клюв. А то маялася без хлібного місця.
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22.11.2024 09:13 Ответить
Що шабунін, що оця дама, що колонія слуг і оп, це одне кодло яке нищить Україну, поглиблючі протистояння і знищуючі основи держави і права.

Підкажіть, чому шабунін не на фронті? Родимки в нього? А в інших немає.легень але вони здорові, і лише шабунін хворий аж капець. То хто він не ухилянт, не псевдоінвалід, не псевдоборець з корупцією?

Люди, що з вами? сап набу назк(в якому воює солдат шабунін) ВАКС - це все його руками і радіної створено не для боротьби з корупцією, а для ЇЇ ОЧОЛЮВАННЯ І БЕЗКАРНОСТІ, ДЛЯ КОНТРОЛЮВАННЯ ЦЬОГО ПРОЦЕСУ І влади олігархів, які саме.корупційною «вольницей» весь держапарат тримають на гачку.
Дивний в нас народ, невже і правда пам'ять як у рибки вупі?
Скажіть чому вчора, і позавчора, і майже кожен день ви дивуєтесь, справедливо обурюєтесь тому як ВАКС відпускає корупціонерів, приймаючі рішення про дозвіл їм жити вільно, а сьогодні так палко підтримуєте шабуніна- хр. батька цього суду і САП, які саме для безкарності топкорупціонерів і створені?
Що з вами всіма таке?

Щодо цієї дами, то кримінально-олігархічній владі, як і грантожерський шабуниних і радіних прокуратура не потрібна взагалі, аби безкарність була всеосяжною. Сам президент визначив прокурорів ворогами України, так само як шабунін, як кримінальний сходняк. То ви вважаєте це співпадінням?

Кошмар, як ми засліплені.
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22.11.2024 09:24 Ответить
Зелёные мрази.
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22.11.2024 09:24 Ответить
Зусилля Майдану зелена чума звела на нівець, ми зпраз в такому ж положенні, навіть ще гіршому ніж при янику, свавілля влади, свавілля судей, свавілля поліції
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22.11.2024 09:25 Ответить
Зусилля Майдану не нанівець, а в криваву прірву звели не зелені, а та мерзота, що їх вибрала. 73%, якщо хтось забув...
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22.11.2024 09:38 Ответить
Так, до речі, Шабунін в тому ж числі...
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22.11.2024 09:40 Ответить
Здається, про шахрая шабуніна вже усім відомо, але Цензор досі його піарить.
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22.11.2024 09:25 Ответить
Шабінін, ти чого? Не подобається? Головне ж, що не бариха!
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22.11.2024 09:36 Ответить
В українській мові нема такого слова "членкиня" навіть якщо до цієї лярви воно підходить .
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22.11.2024 09:41 Ответить
Так. Шабунінського протеже призначили на САП. Вимога виконана.
То ми вже в ЄС?😯
Як я могла це свято пропустити?

В одному я згодна, прокуратура таки ла#но, якщо досі шабуніни желязнякі радіни і інші агрохламідії, як єдинл кубло хробаків з хрустом жеруть Україну та ще пельку відкривають аби народ аплодував цим мраз#м.
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22.11.2024 09:42 Ответить
Члени і членкині тут будуть при владі до усрачки, як таргани в студентському гуртожитку
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22.11.2024 09:42 Ответить
...шабунін про це дбає день і ніч за гранти і ласку та вольницю від влади, гавакати інколи аби створювати іллюзію шаленого протистояння та боротьби за все добре проти всього поганого😉
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22.11.2024 09:48 Ответить
Тобто, за самими фактами, що він написав, заперечень немає?
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22.11.2024 09:51 Ответить
Як немає? Є.
Ми в ЄС?

Ви знаєте в що перетворили зелені і рябі шабуністи Україну? В зону беззаконня!

Я питаю вас чому псевдосолдат псевдоінвалід псевдоборець псевдоопонет влади досі не лаві підсудних?

Я вам відповім. Тому що він пес влади кримінально-олігархічних кланів, яким будь який, впринципі, силовий орган, тим більше правоохоронний, тим більше прокуратура і суд як клізма триведерне в ср#ці. А ше тому, що він є зв'язковим між владою і лобістами західних «інвесторів», а по суті тими хто скуповує Україну за безцінь, часто ці «західники» виявляються рашистами.
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22.11.2024 10:00 Ответить
Членкіня
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22.11.2024 10:03 Ответить
Гадьониша геть, вибори
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22.11.2024 10:09 Ответить
Ніщо не може порівнятися зі стійкістю української влади!
В її дерібані бюджету.
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22.11.2024 10:16 Ответить
Мабуть, теж вбивала чеченців...
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22.11.2024 10:17 Ответить
Шабуня, піди подай чергову апеляцію по справі ротердам+ та заспокойся.
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22.11.2024 10:22 Ответить
Так никаких каштанав на Хрещатике не хватит. 🤣🤣🤣
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22.11.2024 10:36 Ответить
А її образ життя та статки родини не перевіряли?Мабуть живе на Троєвшині у двокімнатній "хрущобі" та має Жигулі з прицепом...як Татаров з Єрмаком....
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22.11.2024 10:52 Ответить
Троєщина будувалась в 80-90 роках ,так що трущоб тут немає ,трущоби на сусідній Воскресенці. ,а в іншому я повністю згоден.
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22.11.2024 11:51 Ответить
Наші шабунінські і не тільки грантоїди-соросята і зелень варті одні одного .
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22.11.2024 11:48 Ответить
Критиковать низкоморальное шобло в погонах или без в Украине бесполезно - круговая порука.
Загнать ко мне в гости на Донбас, помогать, тоже не реально.
Предлагаю нашим иностранным денежным мешкам с каждым кредитом присылать людей контролирующих его трату и не давать следуюший если есть хоть один факт воровства и кумовства...
Есть вероятность, что эта чинушечья грязь смоется за границу.
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22.11.2024 12:35 Ответить
Всю владу 95 кварталу...
Хоть паржом...
Усі злочини клоунів - то чесні злочини...
Доголосувались ''ржуни'' в 2019...
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22.11.2024 13:07 Ответить
Не набридло дулі тицяти? Чи платять тільки за це? Щось більш конструктивне є?
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22.11.2024 13:46 Ответить
Мої щирі співчуття адептам секти святої і не порочної діви Юлії - великої і непогрішної газової принцеси, сонцесяйної зірки під ореолом чудодійної коси.
І нехай її вірним слугам прибуде багато москальського газу і возрадуються вони.
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22.11.2024 14:35 Ответить
Можу лишень сказати --- ОЙ, ОЙ, ОЙ !!!
Та тикиня іще покаже, нашій Україні мало
не буде.... Усі вони сьогодні однакові ---
крадії та хабарники !!!
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22.11.2024 13:35 Ответить
.... рішала алєг має для неї завдання
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22.11.2024 18:37 Ответить
 
 