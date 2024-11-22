"Слуги" назначили Коваль, срывавшую конкурс на руководителя САП, членом КДКП, - Шабунин
Правоохранительный комитет ВР назначил Екатерину Коваль, которая была председателем конкурсной комиссии на руководителя САП, членом Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.
Об этом сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.
"Правоохранительный комитет Рады помог Татарову оставить прокуратуру с дерьмом, которое плодит бесконечную очередь псевдоинвалидов и коррупционеров. И заодно "Слуги" отдали старый долг Татарова перед главой конкурсной комиссии на руководителя САП (антикоррупционная прокуратура). Должок "Слуги" отдали жирной должностью.
Помните Екатерину Коваль, которая по указанию ОП превратила тот конкурс в проклятый цирк, почти год блокируя назначение победителя (Клименко)? Позор дошел до такого предела, что Еврокомиссия определила окончание этого конкурса как одно из требований для вступления Украины в ЕС. Так вот, на днях правоохранительный комитет Рады назначил Коваль членом Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП)", - рассказал он.
По словам Шабунина, КДКП - орган, без которого "невозможно увольнять зашкваренных прокуроров, например, за оформление фейковой инвалидности или после подозрения во взятке".
"С кем на деньги поспорить, что ни хмельницких, ни других прокуроров-псевдоинвалидов не уволят? Благодарить за это надо будет депутатов Зеленского, отдавших долг Татарову, который руками Коваль срывал конкурс на руководителя САП", - подытожил глава ЦПК
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У нас все через велику Ж-У, навіть ***** не допомагає зеленому стаду зрозуміти, що без держави вони БИДЛО
Невже ви не бачите, що це одне братнє кодло?
Скажи-ка, дядя, вєдь нє даром, країну під час війни віддано на відкуп хотьпаржомам? Твоя заслуга у цьому є? Ну от і транслюй зашквари влади мовчки, пам'ятаючи, що ти брав активну участь у приведенні їх до корита, і твоя хоч і маленька частина провини у цьому також є!
Підкажіть, чому шабунін не на фронті? Родимки в нього? А в інших немає.легень але вони здорові, і лише шабунін хворий аж капець. То хто він не ухилянт, не псевдоінвалід, не псевдоборець з корупцією?
Люди, що з вами? сап набу назк(в якому воює солдат шабунін) ВАКС - це все його руками і радіної створено не для боротьби з корупцією, а для ЇЇ ОЧОЛЮВАННЯ І БЕЗКАРНОСТІ, ДЛЯ КОНТРОЛЮВАННЯ ЦЬОГО ПРОЦЕСУ І влади олігархів, які саме.корупційною «вольницей» весь держапарат тримають на гачку.
Дивний в нас народ, невже і правда пам'ять як у рибки вупі?
Скажіть чому вчора, і позавчора, і майже кожен день ви дивуєтесь, справедливо обурюєтесь тому як ВАКС відпускає корупціонерів, приймаючі рішення про дозвіл їм жити вільно, а сьогодні так палко підтримуєте шабуніна- хр. батька цього суду і САП, які саме для безкарності топкорупціонерів і створені?
Що з вами всіма таке?
Щодо цієї дами, то кримінально-олігархічній владі, як і грантожерський шабуниних і радіних прокуратура не потрібна взагалі, аби безкарність була всеосяжною. Сам президент визначив прокурорів ворогами України, так само як шабунін, як кримінальний сходняк. То ви вважаєте це співпадінням?
Кошмар, як ми засліплені.
То ми вже в ЄС?😯
Як я могла це свято пропустити?
В одному я згодна, прокуратура таки ла#но, якщо досі шабуніни желязнякі радіни і інші агрохламідії, як єдинл кубло хробаків з хрустом жеруть Україну та ще пельку відкривають аби народ аплодував цим мраз#м.
Ми в ЄС?
Ви знаєте в що перетворили зелені і рябі шабуністи Україну? В зону беззаконня!
Я питаю вас чому псевдосолдат псевдоінвалід псевдоборець псевдоопонет влади досі не лаві підсудних?
Я вам відповім. Тому що він пес влади кримінально-олігархічних кланів, яким будь який, впринципі, силовий орган, тим більше правоохоронний, тим більше прокуратура і суд як клізма триведерне в ср#ці. А ше тому, що він є зв'язковим між владою і лобістами західних «інвесторів», а по суті тими хто скуповує Україну за безцінь, часто ці «західники» виявляються рашистами.
В її дерібані бюджету.
Загнать ко мне в гости на Донбас, помогать, тоже не реально.
Предлагаю нашим иностранным денежным мешкам с каждым кредитом присылать людей контролирующих его трату и не давать следуюший если есть хоть один факт воровства и кумовства...
Есть вероятность, что эта чинушечья грязь смоется за границу.
Хоть паржом...
Усі злочини клоунів - то чесні злочини...
Доголосувались ''ржуни'' в 2019...
І нехай її вірним слугам прибуде багато москальського газу і возрадуються вони.
Та тикиня іще покаже, нашій Україні мало
не буде.... Усі вони сьогодні однакові ---
крадії та хабарники !!!