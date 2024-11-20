Законопроєкт №12089 легалізує вкрадену землю, його не можна ухвалювати, - Шабунін

Законопроєкт №12089 "про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо посилення захисту прав добросовісного набувача" не можна ухвалювати.

Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, легалізація кожного вкраденого шмату землі "відбуватиметься в публічній привʼязці до депутатів, які за нього проголосують".

Далі Шабунін перелічив аргументи, чому законопроєкт не можна ухвалювати.

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"1) Часто в незаконний спосіб у приватну власність через схеми переходили активи, які взагалі за законом не можуть бути приватними: прибережна смуга, що перекриває доступ людям до водойм, територія лісу, є випадки і спроби привласнення акваторії. Фактично цей закон каже, що якщо пройшло 10 років, то це все законно.

Навіщо тоді все законодавство земельне, лісовий та водний кодекси, якщо ми просто узаконюємо схему виведення цих речей в приватну власність? ! Більше того, набувач таких активів (навіть якщо він третій перекупщик) точно розуміє, що ну не могла прибережна смуга стати приватною власністю законно. Наскільки цей набувач добросовісний - відповідь очевидна.

2) Схеми виведення землі найчастіше саме так організовуються, щоб земля пройшла кілька власників і опинилася в кінцевого набувача, який вже типу добросовісний. Ті ж схеми з оформленням землі на АТОшників з подальшим продажем - яскраве тому свідчення. Останній приклад - справа Сольського.

3) Якщо прокурори зловживають повноваженнями і вимагають хабарі за щось від добросовісних набувачів, то хіба виходом є узаконення схеми? Це як лікування не тої проблеми. Врешті якщо прокурори хоче хабар, то чому добросовісний набувач не викриває такого прокурора?

4) справа Мазепи кримінальна - це окрема історія. ДБР і прокуратура не показали досі доказів причетності Мазепи саме до схем заводіння землею. Може вони і будуть в суді. Якщо таких доказів немає - то єдиний вихід це виправдання", - пояснив він.

Шабунін наголосив, що за будь-які порушення правоохоронці мають нести покарання, для цього і потрібна справедлива система притягнення до відповідальності прокурорів.

"Натомість сьогодні правоохоронний комітет та Уповноважений з прав людини запихають в КДКП прокурорське зашкварену Коваль, яка спозорила нашу країну перед усіма міжнародними партнерами", - підсумував голова ЦПК.

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