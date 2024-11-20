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Новини
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Законопроєкт №12089 легалізує вкрадену землю, його не можна ухвалювати, - Шабунін

Шабунін закликав не ухвалювати законопроєкт №12089

Законопроєкт №12089 "про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо посилення захисту прав добросовісного набувача" не можна ухвалювати.

Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, легалізація кожного вкраденого шмату землі "відбуватиметься в публічній привʼязці до депутатів, які за нього проголосують".

Далі Шабунін перелічив аргументи, чому законопроєкт не можна ухвалювати.

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"1) Часто в незаконний спосіб у приватну власність через схеми переходили активи, які взагалі за законом не можуть бути приватними: прибережна смуга, що перекриває доступ людям до водойм, територія лісу, є випадки і спроби привласнення акваторії. Фактично цей закон каже, що якщо пройшло 10 років, то це все законно.

Навіщо тоді все законодавство земельне, лісовий та водний кодекси, якщо ми просто узаконюємо схему виведення цих речей в приватну власність? ! Більше того, набувач таких активів (навіть якщо він третій перекупщик) точно розуміє, що ну не могла прибережна смуга стати приватною власністю законно. Наскільки цей набувач добросовісний - відповідь очевидна.

2) Схеми виведення землі найчастіше саме так організовуються, щоб земля пройшла кілька власників і опинилася в кінцевого набувача, який вже типу добросовісний. Ті ж схеми з оформленням землі на АТОшників з подальшим продажем - яскраве тому свідчення. Останній приклад - справа Сольського.

3) Якщо прокурори зловживають повноваженнями і вимагають хабарі за щось від добросовісних набувачів, то хіба виходом є узаконення схеми? Це як лікування не тої проблеми. Врешті якщо прокурори хоче хабар, то чому добросовісний набувач не викриває такого прокурора?

4) справа Мазепи кримінальна - це окрема історія. ДБР і прокуратура не показали досі доказів причетності Мазепи саме до схем заводіння землею. Може вони і будуть в суді. Якщо таких доказів немає - то єдиний вихід це виправдання", - пояснив він.

Шабунін наголосив, що за будь-які порушення правоохоронці мають нести покарання, для цього і потрібна справедлива система притягнення до відповідальності прокурорів.

"Натомість сьогодні правоохоронний комітет та Уповноважений з прав людини запихають в КДКП прокурорське зашкварену Коваль, яка спозорила нашу країну перед усіма міжнародними партнерами", - підсумував голова ЦПК.

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Шабунін закликав не ухвалювати законопроєкт №12089

Автор: 

ВР (14943) земля (1674) Шабунін Віталій (534)


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Топ коментарі
+10
Вся річ у тому, шо приймати цей закон будуть ті хто ту землю і вкрав, слуги наріду, голосящи від сяви тощо.
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20.11.2024 13:53
+9
Нікчемні закони, які поприймали зелені виродки в антиконституційний спосіб, будуть анульовані новою владою.
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20.11.2024 13:52
+6
Це не влада, це ОЗУ, за наші кошти!
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20.11.2024 14:01
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УХВАЛЯТЬ. Народ на виборах ВСЕ ЦЕ ВИБРАВ. І так всі все знали. Знали що він юрист який не робив юристом ні дня, що він ржав на мовою і українцями як такими, знали про його звязки в Коломойський і те що він тісно співпрацює з РФ.
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20.11.2024 13:46 Відповісти
Коротше кажучи, на схемах крадуть всі крім Мазепи - проти того немає доказів.
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20.11.2024 13:48 Відповісти
Нікчемні закони, які поприймали зелені виродки в антиконституційний спосіб, будуть анульовані новою владою.
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20.11.2024 13:52 Відповісти
Вся річ у тому, шо приймати цей закон будуть ті хто ту землю і вкрав, слуги наріду, голосящи від сяви тощо.
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20.11.2024 13:53 Відповісти
якщо не можна - значить ухвалять
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20.11.2024 13:54 Відповісти
Це не влада, це ОЗУ, за наші кошти!
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20.11.2024 14:01 Відповісти
Всі кругом злодії, крім їхніх спосорів, там мають бути докази. А те, що він без вироку суду з порушенням презумції невинуватості всіх звинувачує то це свобода слова. Портнову за поширення недостовірної інформації, хай кошти виплатить.
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20.11.2024 14:09 Відповісти
Не зайвим буде нагадати вірш шотладськогго поета 18 ст.:

Як жалюгідень блазень на троні короля,
Який дурний народ, який його підтримав!
Править країною блазень трохи шаля,
Народ сміється, страждаючи від болю.

Блазень забув про те, що обіцяв
-Він обіцяв народу мир і щастя,
Але насамперед землю він продав,
Всім тим, хто близок був до влади.

Як жалюгідень блазень на троні короля,
Який дурний народ, який його підтримав!
-Обертається, як і раніш, Земля
Ну а народ - народ звільнив наш блазень ..."
"Як жалюгідень блазень, на троні короля,
Який дурний народ, який його підтримав!...

Роберт Бенс, шотландський поет XVIII ст.
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20.11.2024 14:09 Відповісти
І шо ти їм зараз зробиш, Шабуня?
А нічого, бо ти все саме для цього вже зробив.
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20.11.2024 15:07 Відповісти
У Зельоних своє "бачення". План конче необхідний. Без нього Перемоги ніяк!
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20.11.2024 15:10 Відповісти
 
 