Законопроект №12089 легализует украденную землю, его нельзя принимать, - Шабунин

Законопроект №12089 "о внесении изменений в Гражданский кодекс Украины относительно усиления защиты прав добросовестного приобретателя" нельзя принимать.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, легализация каждого украденного куска земли "будет происходить в публичной привязке к депутатам, которые за него проголосуют".

Далее Шабунин перечислил аргументы, почему законопроект нельзя принимать.

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"1) Часто незаконным способом в частную собственность через схемы переходили активы, которые вообще по закону не могут быть частными: прибрежная полоса, перекрывающая доступ людям к водоемам, территория леса, есть случаи и попытки присвоения акватории. Фактически этот закон говорит, что если прошло 10 лет, то это все законно.

Зачем тогда все законодательство земельное, лесной и водный кодексы, если мы просто узакониваем схему вывода этих вещей в частную собственность? ! Более того, приобретатель таких активов (даже если он третий перекупщик) точно понимает, что ну не могла прибрежная полоса стать частной собственностью законно. Насколько этот приобретатель добросовестный - ответ очевиден.

2) Схемы вывода земли чаще всего именно так организовываются, чтобы земля прошла несколько собственников и оказалась у конечного приобретателя, который уже типа добросовестный. Те же схемы с оформлением земли на АТОшников с последующей продажей - яркое тому свидетельство. Последний пример - дело Сольского.

3) Если прокуроры злоупотребляют полномочиями и требуют взятки за что-то от добросовестных приобретателей, то разве выходом является узаконивание схемы? Это как лечение не той проблемы. В конце концов если прокурор хочет взятку, то почему добросовестный приобретатель не разоблачает такого прокурора?

4) Дело Мазепы уголовное - это отдельная история. ГБР и прокуратура не показали до сих пор доказательств причастности Мазепы именно к схемам завладения землей. Может они и будут в суде. Если таких доказательств нет, то единственный выход - это оправдание", - написал он.

Шабунин отметил, что за любые нарушения правоохранители должны нести наказание, для этого и нужна справедливая система привлечения к ответственности прокуроров.

"Зато сегодня правоохранительный комитет и Уполномоченный по правам человека запихивают в КДКП прокурорское зашкваренную Коваль, которая опозорила нашу страну перед всеми международными партнерами", - подытожил глава ЦПК.

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