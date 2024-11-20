Законопроект №12089 легализует украденную землю, его нельзя принимать, - Шабунин
Законопроект №12089 "о внесении изменений в Гражданский кодекс Украины относительно усиления защиты прав добросовестного приобретателя" нельзя принимать.
Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, легализация каждого украденного куска земли "будет происходить в публичной привязке к депутатам, которые за него проголосуют".
Далее Шабунин перечислил аргументы, почему законопроект нельзя принимать.
"1) Часто незаконным способом в частную собственность через схемы переходили активы, которые вообще по закону не могут быть частными: прибрежная полоса, перекрывающая доступ людям к водоемам, территория леса, есть случаи и попытки присвоения акватории. Фактически этот закон говорит, что если прошло 10 лет, то это все законно.
Зачем тогда все законодательство земельное, лесной и водный кодексы, если мы просто узакониваем схему вывода этих вещей в частную собственность? ! Более того, приобретатель таких активов (даже если он третий перекупщик) точно понимает, что ну не могла прибрежная полоса стать частной собственностью законно. Насколько этот приобретатель добросовестный - ответ очевиден.
2) Схемы вывода земли чаще всего именно так организовываются, чтобы земля прошла несколько собственников и оказалась у конечного приобретателя, который уже типа добросовестный. Те же схемы с оформлением земли на АТОшников с последующей продажей - яркое тому свидетельство. Последний пример - дело Сольского.
3) Если прокуроры злоупотребляют полномочиями и требуют взятки за что-то от добросовестных приобретателей, то разве выходом является узаконивание схемы? Это как лечение не той проблемы. В конце концов если прокурор хочет взятку, то почему добросовестный приобретатель не разоблачает такого прокурора?
4) Дело Мазепы уголовное - это отдельная история. ГБР и прокуратура не показали до сих пор доказательств причастности Мазепы именно к схемам завладения землей. Может они и будут в суде. Если таких доказательств нет, то единственный выход - это оправдание", - написал он.
Шабунин отметил, что за любые нарушения правоохранители должны нести наказание, для этого и нужна справедливая система привлечения к ответственности прокуроров.
"Зато сегодня правоохранительный комитет и Уполномоченный по правам человека запихивают в КДКП прокурорское зашкваренную Коваль, которая опозорила нашу страну перед всеми международными партнерами", - подытожил глава ЦПК.
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Як жалюгідень блазень на троні короля,
Який дурний народ, який його підтримав!
Править країною блазень трохи шаля,
Народ сміється, страждаючи від болю.
Блазень забув про те, що обіцяв
-Він обіцяв народу мир і щастя,
Але насамперед землю він продав,
Всім тим, хто близок був до влади.
Як жалюгідень блазень на троні короля,
Який дурний народ, який його підтримав!
-Обертається, як і раніш, Земля
Ну а народ - народ звільнив наш блазень ..."
"Як жалюгідень блазень, на троні короля,
Який дурний народ, який його підтримав!...
Роберт Бенс, шотландський поет XVIII ст.
А нічого, бо ти все саме для цього вже зробив.