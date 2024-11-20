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Законопроект №12089 легализует украденную землю, его нельзя принимать, - Шабунин

Шабунін закликав не ухвалювати законопроєкт №12089

Законопроект №12089 "о внесении изменений в Гражданский кодекс Украины относительно усиления защиты прав добросовестного приобретателя" нельзя принимать.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, легализация каждого украденного куска земли "будет происходить в публичной привязке к депутатам, которые за него проголосуют".

Далее Шабунин перечислил аргументы, почему законопроект нельзя принимать.

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"1) Часто незаконным способом в частную собственность через схемы переходили активы, которые вообще по закону не могут быть частными: прибрежная полоса, перекрывающая доступ людям к водоемам, территория леса, есть случаи и попытки присвоения акватории. Фактически этот закон говорит, что если прошло 10 лет, то это все законно.

Зачем тогда все законодательство земельное, лесной и водный кодексы, если мы просто узакониваем схему вывода этих вещей в частную собственность? ! Более того, приобретатель таких активов (даже если он третий перекупщик) точно понимает, что ну не могла прибрежная полоса стать частной собственностью законно. Насколько этот приобретатель добросовестный - ответ очевиден.

2) Схемы вывода земли чаще всего именно так организовываются, чтобы земля прошла несколько собственников и оказалась у конечного приобретателя, который уже типа добросовестный. Те же схемы с оформлением земли на АТОшников с последующей продажей - яркое тому свидетельство. Последний пример - дело Сольского.

3) Если прокуроры злоупотребляют полномочиями и требуют взятки за что-то от добросовестных приобретателей, то разве выходом является узаконивание схемы? Это как лечение не той проблемы. В конце концов если прокурор хочет взятку, то почему добросовестный приобретатель не разоблачает такого прокурора?

4) Дело Мазепы уголовное - это отдельная история. ГБР и прокуратура не показали до сих пор доказательств причастности Мазепы именно к схемам завладения землей. Может они и будут в суде. Если таких доказательств нет, то единственный выход - это оправдание", - написал он.

Шабунин отметил, что за любые нарушения правоохранители должны нести наказание, для этого и нужна справедливая система привлечения к ответственности прокуроров.

"Зато сегодня правоохранительный комитет и Уполномоченный по правам человека запихивают в КДКП прокурорское зашкваренную Коваль, которая опозорила нашу страну перед всеми международными партнерами", - подытожил глава ЦПК.

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Шабунін закликав не ухвалювати законопроєкт №12089

Автор: 

ВР (29244) земля (1947) Шабунин Виталий (535)


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Топ комментарии
+10
Вся річ у тому, шо приймати цей закон будуть ті хто ту землю і вкрав, слуги наріду, голосящи від сяви тощо.
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20.11.2024 13:53
+9
Нікчемні закони, які поприймали зелені виродки в антиконституційний спосіб, будуть анульовані новою владою.
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20.11.2024 13:52
+6
Це не влада, це ОЗУ, за наші кошти!
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20.11.2024 14:01
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УХВАЛЯТЬ. Народ на виборах ВСЕ ЦЕ ВИБРАВ. І так всі все знали. Знали що він юрист який не робив юристом ні дня, що він ржав на мовою і українцями як такими, знали про його звязки в Коломойський і те що він тісно співпрацює з РФ.
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20.11.2024 13:46 Ответить
Коротше кажучи, на схемах крадуть всі крім Мазепи - проти того немає доказів.
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20.11.2024 13:48 Ответить
Нікчемні закони, які поприймали зелені виродки в антиконституційний спосіб, будуть анульовані новою владою.
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20.11.2024 13:52 Ответить
Вся річ у тому, шо приймати цей закон будуть ті хто ту землю і вкрав, слуги наріду, голосящи від сяви тощо.
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20.11.2024 13:53 Ответить
якщо не можна - значить ухвалять
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20.11.2024 13:54 Ответить
Це не влада, це ОЗУ, за наші кошти!
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20.11.2024 14:01 Ответить
Всі кругом злодії, крім їхніх спосорів, там мають бути докази. А те, що він без вироку суду з порушенням презумції невинуватості всіх звинувачує то це свобода слова. Портнову за поширення недостовірної інформації, хай кошти виплатить.
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20.11.2024 14:09 Ответить
Не зайвим буде нагадати вірш шотладськогго поета 18 ст.:

Як жалюгідень блазень на троні короля,
Який дурний народ, який його підтримав!
Править країною блазень трохи шаля,
Народ сміється, страждаючи від болю.

Блазень забув про те, що обіцяв
-Він обіцяв народу мир і щастя,
Але насамперед землю він продав,
Всім тим, хто близок був до влади.

Як жалюгідень блазень на троні короля,
Який дурний народ, який його підтримав!
-Обертається, як і раніш, Земля
Ну а народ - народ звільнив наш блазень ..."
"Як жалюгідень блазень, на троні короля,
Який дурний народ, який його підтримав!...

Роберт Бенс, шотландський поет XVIII ст.
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20.11.2024 14:09 Ответить
І шо ти їм зараз зробиш, Шабуня?
А нічого, бо ти все саме для цього вже зробив.
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20.11.2024 15:07 Ответить
У Зельоних своє "бачення". План конче необхідний. Без нього Перемоги ніяк!
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20.11.2024 15:10 Ответить
 
 