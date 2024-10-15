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Новости Война
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Кабмин предлагает принять закон, лишающий права на землю для строительства фортификаций

Кабмін пропонує позбавляти права на землю для будівництва фортифікацій

Кабмин одобрил законопроект, которым предусматривается временное принудительное лишение права на пользование земельным участком для строительства и содержания инженерно-технических и фортификационных сооружений.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.

Так, проектом закона предлагается внести изменения в Земельный кодекс Украины, ЗУ "О правовом режиме военного положения", "О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения".

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Изменения, в частности, вводят возможность принудительного временного лишения права пользования земельным участком - обременения в виде лишения собственника и землепользователя права пользования земельным участком или его частью, находящейся в частной собственности, в условиях правового режима военного положения для строительства и содержания военных инженерно-технических и фортификационных сооружений при условии последующего его прекращения или проведения выкупа или принудительного отчуждения земельного участка или его части.

Также предусматривается определение особенностей принудительного временного лишения права пользования земельным участком (или его частью), составление акта о принудительном временном лишении права пользования земельным участком (или его частью); порядок принятия решения о прекращении принудительного временного лишения права пользования земельным участком (или его частью) или о его выкупе.

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Автор: 

земля (1950) Кабмин (14033) военное положение (512) фортификации (120)


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Топ комментарии
+12
Враховуючи що 3 роки владу це питання не турбувало, а тут раптом.... Скоріше не фортифікації будуватимуть, а десь ласі шматки захоплюватимуть. А найбільше фортифікацій напевно буде в Карпатах.
Хотілось би вірити в протилежне, але досвід вказує лише на можливість корупції.
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15.10.2024 15:07
+10
ООО, це зараз у кожного фермера з ласим шматком виявиться що його ділянка на стратегічній висоті знаходиться
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15.10.2024 15:02
+10
О зараз в Гідропарку, Ботсаду і на печерських пагорбах укріплень набудують!
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15.10.2024 15:06
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Правила форума Совет форумчан
ООО, це зараз у кожного фермера з ласим шматком виявиться що його ділянка на стратегічній висоті знаходиться
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15.10.2024 15:02 Ответить
Особенно если стратегические высоты у западных границ родины.
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15.10.2024 15:11 Ответить
О зараз в Гідропарку, Ботсаду і на печерських пагорбах укріплень набудують!
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15.10.2024 15:06 Ответить
Враховуючи що 3 роки владу це питання не турбувало, а тут раптом.... Скоріше не фортифікації будуватимуть, а десь ласі шматки захоплюватимуть. А найбільше фортифікацій напевно буде в Карпатах.
Хотілось би вірити в протилежне, але досвід вказує лише на можливість корупції.
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15.10.2024 15:07 Ответить
Примусове відчудження майна і так прописано в Законі "Про правовий режим воєнного стану" (ст. 8 п. 4). Хочуть протягнути якусь шахрайську схему.
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15.10.2024 15:28 Ответить
Читаєш статтю і розумієш, що написані цілком очевидні речі для воюючої країни.
Але як подумаєш хто це все буде реалізувати, одразу підозрюєш якусь падлянку.
Це ж які курви при владі, що народ по замовчуванню їм не вірить.
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15.10.2024 15:46 Ответить
Це ми, скептики, не віримо, а от народ вірить однозначно. Згадаймо вибори...
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15.10.2024 19:07 Ответить
почнуть землю в1джимати в Карпатах
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15.10.2024 16:49 Ответить
Три года все уши прожужжали что нужно это сделать чтобы бюрократию уменьшить а они только сейчас раздуплились. Походу опять отжимать участки будут как на закарпутье весной 2022
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15.10.2024 18:46 Ответить
Легализация захвата частной земли ,как демократично
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15.10.2024 19:42 Ответить
Це для фортифікацій уздовж Тиси
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16.10.2024 02:21 Ответить
 
 