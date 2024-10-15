Кабмин предлагает принять закон, лишающий права на землю для строительства фортификаций
Кабмин одобрил законопроект, которым предусматривается временное принудительное лишение права на пользование земельным участком для строительства и содержания инженерно-технических и фортификационных сооружений.
Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.
Так, проектом закона предлагается внести изменения в Земельный кодекс Украины, ЗУ "О правовом режиме военного положения", "О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения".
Изменения, в частности, вводят возможность принудительного временного лишения права пользования земельным участком - обременения в виде лишения собственника и землепользователя права пользования земельным участком или его частью, находящейся в частной собственности, в условиях правового режима военного положения для строительства и содержания военных инженерно-технических и фортификационных сооружений при условии последующего его прекращения или проведения выкупа или принудительного отчуждения земельного участка или его части.
Также предусматривается определение особенностей принудительного временного лишения права пользования земельным участком (или его частью), составление акта о принудительном временном лишении права пользования земельным участком (или его частью); порядок принятия решения о прекращении принудительного временного лишения права пользования земельным участком (или его частью) или о его выкупе.
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Хотілось би вірити в протилежне, але досвід вказує лише на можливість корупції.
Але як подумаєш хто це все буде реалізувати, одразу підозрюєш якусь падлянку.
Це ж які курви при владі, що народ по замовчуванню їм не вірить.