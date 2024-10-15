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Кабмін пропонує ухвалити закон, який позбавляє права на землю для будівництва фортифікацій

Кабмін пропонує позбавляти права на землю для будівництва фортифікацій

Кабмін схвалив законопроєкт, яким передбачається тимчасове примусове позбавлення права на користування земельною ділянкою для будівництва та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд

Про це повідомив постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.

Так, проєктом закону пропонується внести зміни до Земельного кодексу України, ЗУ "Про правовий режим воєнного стану", "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану".

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Зміни, зокрема, запроваджують можливість примусового тимчасового позбавлення права користування земельною ділянкою - обтяження у вигляді позбавлення власника та землекористувача права користування земельною ділянкою або її частиною, що перебуває у приватній власності, в умовах правового режиму воєнного стану для будівництва та утримання військових інженерно-технічних i фортифікаційних споруд за умови наступного його припинення або проведення викупу чи примусового відчуження земельної ділянки або її частини.

Також передбачається визначення особливостей примусового тимчасового позбавлення права користування земельною ділянкою (aбо її частиною), складання акта про примусове тимчасове позбавлення права користування земельною ділянкою (або її частиною); порядок прийняття рішення про припинення примусового тимчасового позбавлення права користування земельною ділянкою (або її частиною) aбо про її викуп.

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Автор: 

земля (1687) Кабмін (14141) воєнний стан (575) фортифікації (146)


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Топ коментарі
+12
Враховуючи що 3 роки владу це питання не турбувало, а тут раптом.... Скоріше не фортифікації будуватимуть, а десь ласі шматки захоплюватимуть. А найбільше фортифікацій напевно буде в Карпатах.
Хотілось би вірити в протилежне, але досвід вказує лише на можливість корупції.
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15.10.2024 15:07
+10
ООО, це зараз у кожного фермера з ласим шматком виявиться що його ділянка на стратегічній висоті знаходиться
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15.10.2024 15:02
+10
О зараз в Гідропарку, Ботсаду і на печерських пагорбах укріплень набудують!
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15.10.2024 15:06
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ООО, це зараз у кожного фермера з ласим шматком виявиться що його ділянка на стратегічній висоті знаходиться
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15.10.2024 15:02 Відповісти
Особенно если стратегические высоты у западных границ родины.
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15.10.2024 15:11 Відповісти
О зараз в Гідропарку, Ботсаду і на печерських пагорбах укріплень набудують!
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15.10.2024 15:06 Відповісти
Враховуючи що 3 роки владу це питання не турбувало, а тут раптом.... Скоріше не фортифікації будуватимуть, а десь ласі шматки захоплюватимуть. А найбільше фортифікацій напевно буде в Карпатах.
Хотілось би вірити в протилежне, але досвід вказує лише на можливість корупції.
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15.10.2024 15:07 Відповісти
Примусове відчудження майна і так прописано в Законі "Про правовий режим воєнного стану" (ст. 8 п. 4). Хочуть протягнути якусь шахрайську схему.
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15.10.2024 15:28 Відповісти
Читаєш статтю і розумієш, що написані цілком очевидні речі для воюючої країни.
Але як подумаєш хто це все буде реалізувати, одразу підозрюєш якусь падлянку.
Це ж які курви при владі, що народ по замовчуванню їм не вірить.
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15.10.2024 15:46 Відповісти
Це ми, скептики, не віримо, а от народ вірить однозначно. Згадаймо вибори...
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15.10.2024 19:07 Відповісти
почнуть землю в1джимати в Карпатах
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15.10.2024 16:49 Відповісти
Три года все уши прожужжали что нужно это сделать чтобы бюрократию уменьшить а они только сейчас раздуплились. Походу опять отжимать участки будут как на закарпутье весной 2022
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15.10.2024 18:46 Відповісти
Легализация захвата частной земли ,как демократично
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15.10.2024 19:42 Відповісти
Це для фортифікацій уздовж Тиси
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16.10.2024 02:21 Відповісти
 
 