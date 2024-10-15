Кабмін пропонує ухвалити закон, який позбавляє права на землю для будівництва фортифікацій

Кабмін схвалив законопроєкт, яким передбачається тимчасове примусове позбавлення права на користування земельною ділянкою для будівництва та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд

Про це повідомив постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.

Так, проєктом закону пропонується внести зміни до Земельного кодексу України, ЗУ "Про правовий режим воєнного стану", "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану".

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Зміни, зокрема, запроваджують можливість примусового тимчасового позбавлення права користування земельною ділянкою - обтяження у вигляді позбавлення власника та землекористувача права користування земельною ділянкою або її частиною, що перебуває у приватній власності, в умовах правового режиму воєнного стану для будівництва та утримання військових інженерно-технічних i фортифікаційних споруд за умови наступного його припинення або проведення викупу чи примусового відчуження земельної ділянки або її частини.

Також передбачається визначення особливостей примусового тимчасового позбавлення права користування земельною ділянкою (aбо її частиною), складання акта про примусове тимчасове позбавлення права користування земельною ділянкою (або її частиною); порядок прийняття рішення про припинення примусового тимчасового позбавлення права користування земельною ділянкою (або її частиною) aбо про її викуп.

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