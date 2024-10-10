Подрядчик по фортификации Покровского направления заявил, что остановил работы из-за действий полиции

"Автомагістраль-Південь", занимающаяся фортификационными работами вдоль линии фронта, в частности - на Покровском направлении, заявила об остановке работ из-за обысков Нацполиции.

Об этом сообщила пресс-служба компании, информирует Цензор.НЕТ.

Там отметили, что силовики провели обыски в офисе и квартирах сотрудников, изъяв важную документацию, которая касается объектов критической инфраструктуры.

В Нацполиции заверили, что предприятие продолжает работать в штатном режиме, но "Автомагістраль-Південь" опровергает эту информацию.

"Изъяты сверхважные документы, а именно - проектная и исполнительная документация по объектам критической инфраструктуры. Нарушена работа компьютерной сети компании, которая обеспечивает электронный документооборот и контролирует почти все производственные процессы. Изъятие средств связи исключает возможность осуществлять управление и координацию действий производственных подразделений. Остановлены работы на объектах критической инфраструктуры, а прежде всего по объектам фортификации вдоль линии фронта, в частности, на Покровском направлении! Возникает риск обрыва логистических и военных маршрутов, вследствие невозможности осуществления содержания прифронтовых дорог!" - говорится в сообщении.

Подрядчик заявил, что спорные вопросы относительно ценообразования и тендерных процедур должны решаться в судебном порядке. Хотя следствие заявило о возможных убытках, оно одновременно признало, что экспертиза по этому вопросу еще не проведена.

"Именно поэтому силовое давление переходит в информационную плоскость! Интернет-сайтам и телеграм-каналам уже предлагают деньги за размещение против нас сфабрикованного компромата. В ближайшие дни ожидаем волну проплаченных публикаций. Некоторые "сливные бачки" уже начали отрабатывать заказы!" - добавили там.

