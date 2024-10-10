РУС
Новости
9 303 33

Подрядчик по фортификации Покровского направления заявил, что остановил работы из-за действий полиции

Автомагістраль-Південь скаржиться на тиск правоохоронців

"Автомагістраль-Південь", занимающаяся фортификационными работами вдоль линии фронта, в частности - на Покровском направлении, заявила об остановке работ из-за обысков Нацполиции.

Об этом сообщила пресс-служба компании, информирует Цензор.НЕТ.

Там отметили, что силовики провели обыски в офисе и квартирах сотрудников, изъяв важную документацию, которая касается объектов критической инфраструктуры.

В Нацполиции заверили, что предприятие продолжает работать в штатном режиме, но "Автомагістраль-Південь" опровергает эту информацию.

Читайте также: В Покровске строят фортификации в некоторых кварталах. Часть начали строить еще в 2022 году, - ГВА

"Изъяты сверхважные документы, а именно - проектная и исполнительная документация по объектам критической инфраструктуры. Нарушена работа компьютерной сети компании, которая обеспечивает электронный документооборот и контролирует почти все производственные процессы. Изъятие средств связи исключает возможность осуществлять управление и координацию действий производственных подразделений. Остановлены работы на объектах критической инфраструктуры, а прежде всего по объектам фортификации вдоль линии фронта, в частности, на Покровском направлении! Возникает риск обрыва логистических и военных маршрутов, вследствие невозможности осуществления содержания прифронтовых дорог!" - говорится в сообщении.

Читайте также: Производитель фортификаций BetonEnergo обратился к президенту из-за давления БЭБ

Подрядчик заявил, что спорные вопросы относительно ценообразования и тендерных процедур должны решаться в судебном порядке. Хотя следствие заявило о возможных убытках, оно одновременно признало, что экспертиза по этому вопросу еще не проведена.

"Именно поэтому силовое давление переходит в информационную плоскость! Интернет-сайтам и телеграм-каналам уже предлагают деньги за размещение против нас сфабрикованного компромата. В ближайшие дни ожидаем волну проплаченных публикаций. Некоторые "сливные бачки" уже начали отрабатывать заказы!" - добавили там.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы отдаем Донетчину, а за ней нет никаких фортификаций, - заместитель главы комитета по обороне "слуга народа" Безуглая

Автомагістраль-Південь скаржиться на тиск правоохоронців

Автор: 

обыск (1932) Нацполиция (16714) фортификации (146)
+16
Зайки продовжили Веселе крадівництво вже на фортифікаціях. Ще й шантажують, уйо.пки...
10.10.2024 09:45 Ответить
+11
Ґвалт на випередження чи всеж таки щось є….
10.10.2024 09:40 Ответить
+9
10.10.2024 09:46 Ответить
Ґвалт на випередження чи всеж таки щось є….
10.10.2024 09:40 Ответить
Заброньовані саботажники?
10.10.2024 09:42 Ответить
10.10.2024 09:42 Ответить
Зайки продовжили Веселе крадівництво вже на фортифікаціях. Ще й шантажують, уйо.пки...
10.10.2024 09:45 Ответить
Кого шантажують? ЗЕлуплену мусорню?
Ага, спробуй їх пошантажувати - швидко на кічі будеш паритись. За ними закон (держава) і зброя.
10.10.2024 09:49 Ответить
Якщо зупинили будівництво фортифікацій то кого?
10.10.2024 09:55 Ответить
да не чеши - сидел бы ты на параше а не в нете при НКВД
10.10.2024 10:24 Ответить
сперва вкури что это за контора и кому принадлежит , а потом про мусоров что-то ляпай
10.10.2024 10:39 Ответить
10.10.2024 09:46 Ответить
Формула "Кращий захист -це напад" в дії. Чергових мародерів спіймали з руку. Чергові розбірки від яких знову постраждає лише обороноздатність країни.
10.10.2024 09:47 Ответить
А чи не навмисне зупинили роботу фірми..?
Якщо реально припинено будівництво фортифікаційних споруд...?!
Чи відволікають увагу від подій у Хмельницьку...де мільйони лежали по тумбочках...і ніхто не покараний...
10.10.2024 09:49 Ответить
Перерозподіл бабла в природі
10.10.2024 09:50 Ответить
Поліцаі нехаи риють! - а ви будуите а не шантажуите
10.10.2024 09:51 Ответить
влада зрадників
що ви чекали
зрада йде від першої особи
10.10.2024 09:59 Ответить
Начальство посадить, а всіх робітників на фронт.
Будівництво доріг і фортифікацій можна заказать у турків.
10.10.2024 10:04 Ответить
ви в це вірите? турки вже "побудували" метро в Дніпрі...
10.10.2024 10:22 Ответить
Мєнти - саботажніки!!!
цікаво - за чією командою???
Хто в зєлі керує мєнтами - татаров, який чеченців руками душив та прокинувся, бо яйця боліли???
10.10.2024 10:22 Ответить
https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81 #БлогерКлубСенс
PilotSamolyotОFF: Виявляється, Порошенко пропонував ОВА Покровська допомогу з фортифікаціями
- Банкова пригрозила чиновникам, і наказала не приймати ніякої допомоги від Пороха.
Те саме з Охматдитом.
Те саме з музеєм Шухевича...
10.10.2024 10:24 Ответить
хтось все ж таки заважає здавати Донецьку область..., батальйони без ротацій стирають в 0, фортифікації не будуються...,будь які намагання їх будувати зустрічають шалений спротив від заброньованої армії в тилу..., очевидно, що мир - це Україна по Дніпро...
10.10.2024 10:25 Ответить
Голобородько навів лад у державі. Тепер читаєш і не знаєш, кому вірити. Усі брешуть, або щоб себе вигородити й шантажувати державу зупинкою важливих робіт, а може й справді так і є, що поліція заважає працювати. Довіри немає ні до кого. Це дуже "надихає" бійців на фронті й тих, кого хочуть мобілізувати, захищати гнилу державу.
10.10.2024 10:31 Ответить
Я х.з. Але, краще щоби втихую крали, без розголосу, як це було усі роки існування держави Україна?
Це ж не при Голобородькові почалося.
10.10.2024 10:58 Ответить
При твоєму Голобородькі воно нечувано розквітло, бо некомпетентність+жадібність+брехливість = ********** зєлєнскій
10.10.2024 12:46 Ответить
Нічого нового, не треба перебільшувати. Наприклад - Тетяна Крупа працює керівницею областного МСЕК з 2008 року. Чи такий пан Насіров, за часів попередника. І чого ти вирішив, що Голобородько мій?
11.10.2024 20:39 Ответить
На відео де рашисти заходять в Вугледар видно гори звалених в купу " зубів дракона " , тобто ці підрядники просто саботували будівництво фортифікацій , розстрілять паскуд !
10.10.2024 10:57 Ответить
а мусора все под татаровым, а теперь Отупевшие зелеДрочеры напомните мне чей это зам и кого он там резал в начале войны.....
10.10.2024 11:06 Ответить
Крадуни жаліються на крадунів... Шапіто...
10.10.2024 11:23 Ответить
ой, щось мені підказує, що там - тупий і ще тупіший

рік ніхто не чухався з фортифікаціями, будували собі дороги, квіточки висаджували

а як тільки почали брати (ще навіть не взяли!) за сраку через відсутність фортифікацій, то різко "нам недають їх будувати!!! ай-ай-ай!!! ой-ой-ой!!!"

мусорів не ідеалізую, але, здається, це той випадок, коли два паука в одній банці

шкода лише військових, що не дочекаються норм фортифікацій там
10.10.2024 11:39 Ответить
шо ти за мусорів так хвилюєшся .
10.10.2024 12:16 Ответить
Зелена наволоч не може навіть траншею вирити без відкату і скандалу
10.10.2024 12:43 Ответить
 
 