Подрядчик по фортификации Покровского направления заявил, что остановил работы из-за действий полиции
"Автомагістраль-Південь", занимающаяся фортификационными работами вдоль линии фронта, в частности - на Покровском направлении, заявила об остановке работ из-за обысков Нацполиции.
Об этом сообщила пресс-служба компании, информирует Цензор.НЕТ.
Там отметили, что силовики провели обыски в офисе и квартирах сотрудников, изъяв важную документацию, которая касается объектов критической инфраструктуры.
В Нацполиции заверили, что предприятие продолжает работать в штатном режиме, но "Автомагістраль-Південь" опровергает эту информацию.
"Изъяты сверхважные документы, а именно - проектная и исполнительная документация по объектам критической инфраструктуры. Нарушена работа компьютерной сети компании, которая обеспечивает электронный документооборот и контролирует почти все производственные процессы. Изъятие средств связи исключает возможность осуществлять управление и координацию действий производственных подразделений. Остановлены работы на объектах критической инфраструктуры, а прежде всего по объектам фортификации вдоль линии фронта, в частности, на Покровском направлении! Возникает риск обрыва логистических и военных маршрутов, вследствие невозможности осуществления содержания прифронтовых дорог!" - говорится в сообщении.
Подрядчик заявил, что спорные вопросы относительно ценообразования и тендерных процедур должны решаться в судебном порядке. Хотя следствие заявило о возможных убытках, оно одновременно признало, что экспертиза по этому вопросу еще не проведена.
"Именно поэтому силовое давление переходит в информационную плоскость! Интернет-сайтам и телеграм-каналам уже предлагают деньги за размещение против нас сфабрикованного компромата. В ближайшие дни ожидаем волну проплаченных публикаций. Некоторые "сливные бачки" уже начали отрабатывать заказы!" - добавили там.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ага, спробуй їх пошантажувати - швидко на кічі будеш паритись. За ними закон (держава) і зброя.
Якщо реально припинено будівництво фортифікаційних споруд...?!
Чи відволікають увагу від подій у Хмельницьку...де мільйони лежали по тумбочках...і ніхто не покараний...
що ви чекали
зрада йде від першої особи
Будівництво доріг і фортифікацій можна заказать у турків.
цікаво - за чією командою???
Хто в зєлі керує мєнтами - татаров, який чеченців руками душив та прокинувся, бо яйця боліли???
PilotSamolyotОFF: Виявляється, Порошенко пропонував ОВА Покровська допомогу з фортифікаціями
- Банкова пригрозила чиновникам, і наказала не приймати ніякої допомоги від Пороха.
Те саме з Охматдитом.
Те саме з музеєм Шухевича...
Це ж не при Голобородькові почалося.
рік ніхто не чухався з фортифікаціями, будували собі дороги, квіточки висаджували
а як тільки почали брати (ще навіть не взяли!) за сраку через відсутність фортифікацій, то різко "нам недають їх будувати!!! ай-ай-ай!!! ой-ой-ой!!!"
мусорів не ідеалізую, але, здається, це той випадок, коли два паука в одній банці
шкода лише військових, що не дочекаються норм фортифікацій там