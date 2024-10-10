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Новини
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Підрядник з фортифікації Покровського напрямку заявив, що зупинив роботи через дії поліції

Автомагістраль-Південь скаржиться на тиск правоохоронців

"Автомагістраль-Південь", що займається фортифікаційними роботами вздовж лінії фронту, зокрема - Покровському напрямку, заявила про зупинку робіт через обшуки Нацполіції.

Про це повідомила пресслужба компанії, інформує Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що силовики провели обшуки в офісі та квартирах співробітників, вилучивши важливу документацію, яка стосується об'єктів критичної інфраструктури.

У Нацполіції запевнили, що підприємство продовжує працювати в штатному режимі, але "Автомагістраль-Південь" спростовує цю інформацію.

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"Вилучені надважливі документи, а саме проєктна та виконавча документація по об’єктах критичної інфраструктури. Порушено роботу комп’ютерної мережі компанії, яка забезпечує електронний документообіг та контролює майже усі виробничі процеси. Вилучення засобів зв’язку виключає можливість здійснювати управління та координацію дій виробничих підрозділів. Зупинені роботи на об’єктах критичної інфраструктури, а насамперед по об’єктах фортифікації вздовж лінії фронту, зокрема, на Покровському напрямку! Виникає ризик обриву логістичних та військових маршрутів, внаслідок неможливості здійснення утримання прифронтових доріг!" - йдеться в повідомленні.

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Підрядник заявив, що спірні питання щодо ціноутворення і тендерних процедур повинні вирішуватися у судовому порядку. Хоча слідство заявило про можливі збитки, воно водночас визнало, що експертизу щодо цього питання ще не проведено.

"Саме тому силовий тиск переходить у інформаційну площину! Інтернет-сайтам і телеграм каналам вже пропонують гроші за розміщення проти нас сфабрикованого компромату. У найближчі дні очікуємо хвилю проплачених публікацій. Деякі "зливні бачки" вже почали відпрацьовувати замовлення!" - додали там.

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Автомагістраль-Південь скаржиться на тиск правоохоронців

Автор: 

обшук (1976) Нацполіція (15260) фортифікації (146)


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Топ коментарі
+16
Зайки продовжили Веселе крадівництво вже на фортифікаціях. Ще й шантажують, уйо.пки...
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10.10.2024 09:45
+11
Ґвалт на випередження чи всеж таки щось є….
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10.10.2024 09:40
+9
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10.10.2024 09:46
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Ґвалт на випередження чи всеж таки щось є….
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10.10.2024 09:40 Відповісти
Заброньовані саботажники?
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10.10.2024 09:42 Відповісти
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10.10.2024 09:42 Відповісти
Зайки продовжили Веселе крадівництво вже на фортифікаціях. Ще й шантажують, уйо.пки...
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10.10.2024 09:45 Відповісти
Кого шантажують? ЗЕлуплену мусорню?
Ага, спробуй їх пошантажувати - швидко на кічі будеш паритись. За ними закон (держава) і зброя.
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10.10.2024 09:49 Відповісти
Якщо зупинили будівництво фортифікацій то кого?
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10.10.2024 09:55 Відповісти
да не чеши - сидел бы ты на параше а не в нете при НКВД
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10.10.2024 10:24 Відповісти
сперва вкури что это за контора и кому принадлежит , а потом про мусоров что-то ляпай
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10.10.2024 10:39 Відповісти
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10.10.2024 09:46 Відповісти
Формула "Кращий захист -це напад" в дії. Чергових мародерів спіймали з руку. Чергові розбірки від яких знову постраждає лише обороноздатність країни.
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10.10.2024 09:47 Відповісти
А чи не навмисне зупинили роботу фірми..?
Якщо реально припинено будівництво фортифікаційних споруд...?!
Чи відволікають увагу від подій у Хмельницьку...де мільйони лежали по тумбочках...і ніхто не покараний...
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10.10.2024 09:49 Відповісти
Перерозподіл бабла в природі
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10.10.2024 09:50 Відповісти
Поліцаі нехаи риють! - а ви будуите а не шантажуите
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10.10.2024 09:51 Відповісти
влада зрадників
що ви чекали
зрада йде від першої особи
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10.10.2024 09:59 Відповісти
Начальство посадить, а всіх робітників на фронт.
Будівництво доріг і фортифікацій можна заказать у турків.
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10.10.2024 10:04 Відповісти
ви в це вірите? турки вже "побудували" метро в Дніпрі...
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10.10.2024 10:22 Відповісти
Мєнти - саботажніки!!!
цікаво - за чією командою???
Хто в зєлі керує мєнтами - татаров, який чеченців руками душив та прокинувся, бо яйця боліли???
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10.10.2024 10:22 Відповісти
https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81 #БлогерКлубСенс
PilotSamolyotОFF: Виявляється, Порошенко пропонував ОВА Покровська допомогу з фортифікаціями
- Банкова пригрозила чиновникам, і наказала не приймати ніякої допомоги від Пороха.
Те саме з Охматдитом.
Те саме з музеєм Шухевича...
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10.10.2024 10:24 Відповісти
хтось все ж таки заважає здавати Донецьку область..., батальйони без ротацій стирають в 0, фортифікації не будуються...,будь які намагання їх будувати зустрічають шалений спротив від заброньованої армії в тилу..., очевидно, що мир - це Україна по Дніпро...
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10.10.2024 10:25 Відповісти
Голобородько навів лад у державі. Тепер читаєш і не знаєш, кому вірити. Усі брешуть, або щоб себе вигородити й шантажувати державу зупинкою важливих робіт, а може й справді так і є, що поліція заважає працювати. Довіри немає ні до кого. Це дуже "надихає" бійців на фронті й тих, кого хочуть мобілізувати, захищати гнилу державу.
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10.10.2024 10:31 Відповісти
Я х.з. Але, краще щоби втихую крали, без розголосу, як це було усі роки існування держави Україна?
Це ж не при Голобородькові почалося.
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10.10.2024 10:58 Відповісти
При твоєму Голобородькі воно нечувано розквітло, бо некомпетентність+жадібність+брехливість = ********** зєлєнскій
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10.10.2024 12:46 Відповісти
Нічого нового, не треба перебільшувати. Наприклад - Тетяна Крупа працює керівницею областного МСЕК з 2008 року. Чи такий пан Насіров, за часів попередника. І чого ти вирішив, що Голобородько мій?
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11.10.2024 20:39 Відповісти
На відео де рашисти заходять в Вугледар видно гори звалених в купу " зубів дракона " , тобто ці підрядники просто саботували будівництво фортифікацій , розстрілять паскуд !
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10.10.2024 10:57 Відповісти
а мусора все под татаровым, а теперь Отупевшие зелеДрочеры напомните мне чей это зам и кого он там резал в начале войны.....
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10.10.2024 11:06 Відповісти
Крадуни жаліються на крадунів... Шапіто...
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10.10.2024 11:23 Відповісти
ой, щось мені підказує, що там - тупий і ще тупіший

рік ніхто не чухався з фортифікаціями, будували собі дороги, квіточки висаджували

а як тільки почали брати (ще навіть не взяли!) за сраку через відсутність фортифікацій, то різко "нам недають їх будувати!!! ай-ай-ай!!! ой-ой-ой!!!"

мусорів не ідеалізую, але, здається, це той випадок, коли два паука в одній банці

шкода лише військових, що не дочекаються норм фортифікацій там
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10.10.2024 11:39 Відповісти
шо ти за мусорів так хвилюєшся .
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10.10.2024 12:16 Відповісти
Зелена наволоч не може навіть траншею вирити без відкату і скандалу
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10.10.2024 12:43 Відповісти
 
 