Підрядник з фортифікації Покровського напрямку заявив, що зупинив роботи через дії поліції

"Автомагістраль-Південь", що займається фортифікаційними роботами вздовж лінії фронту, зокрема - Покровському напрямку, заявила про зупинку робіт через обшуки Нацполіції.

Про це повідомила пресслужба компанії, інформує Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що силовики провели обшуки в офісі та квартирах співробітників, вилучивши важливу документацію, яка стосується об'єктів критичної інфраструктури.

У Нацполіції запевнили, що підприємство продовжує працювати в штатному режимі, але "Автомагістраль-Південь" спростовує цю інформацію.

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"Вилучені надважливі документи, а саме проєктна та виконавча документація по об’єктах критичної інфраструктури. Порушено роботу комп’ютерної мережі компанії, яка забезпечує електронний документообіг та контролює майже усі виробничі процеси. Вилучення засобів зв’язку виключає можливість здійснювати управління та координацію дій виробничих підрозділів. Зупинені роботи на об’єктах критичної інфраструктури, а насамперед по об’єктах фортифікації вздовж лінії фронту, зокрема, на Покровському напрямку! Виникає ризик обриву логістичних та військових маршрутів, внаслідок неможливості здійснення утримання прифронтових доріг!" - йдеться в повідомленні.

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Підрядник заявив, що спірні питання щодо ціноутворення і тендерних процедур повинні вирішуватися у судовому порядку. Хоча слідство заявило про можливі збитки, воно водночас визнало, що експертизу щодо цього питання ще не проведено.

"Саме тому силовий тиск переходить у інформаційну площину! Інтернет-сайтам і телеграм каналам вже пропонують гроші за розміщення проти нас сфабрикованого компромату. У найближчі дні очікуємо хвилю проплачених публікацій. Деякі "зливні бачки" вже почали відпрацьовувати замовлення!" - додали там.

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