Масштабне розкрадання на відбудові Харкова: НАБУ завершило розслідування у справі на 128 мільйонів

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) завершило розслідування у справі про розкрадання державних коштів та коштів міжнародних партнерів, виділених на відновлення критичної інфраструктури Харкова під час повномасштабної війни.

Слідство встановило, що внаслідок реалізації злочинної схеми державі заподіяно збитків на 128,2 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд, повідомляє пресслужба НАБУ.

При цьому частина цих коштів у сумі 22 млн грн була надана Світовим Банком (Міжнародний банк реконструкції та відродження) та призначалися для розвитку міської інфраструктури, зазначається у повідомленні Бюро.

За даними слідства, організатор групи - впливовий бізнесмен змовився із першим заступником гендиректора КП "Харківські теплові мережі", щоб комунальне підприємство уклало з підконтрольними йому компаніями прямі договори на постачання труб, вікон та технічної солі. Щоб не проводити відкриті торги, замовник використав норми законодавства, запроваджені через воєнний стан.

"Надалі "переможець" через низку фірм-прокладок закупив продукцію у виробника та перепродав КП за понад удвічі завищеною ціною. Водночас КП мало з цим виробником прямі господарські відносини", – пояснили схему у НАБУ.

Читайте також: Служба відновлення на Харківщині уклала ще одну угоду на утримання доріг за 2,7 мільярда

Як повідомлялося, у квітні 2024 року про підозру у цій справі за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України повідомили 7 особам:

лідеру організованої групи;

першому заступнику генерального директора та одному з директорів КП "Харківські теплові мережі";

чотирьом особам, підконтрольним лідеру організованої групи.

За даними видання "Слово і діло", організатором схеми слідство вважає підприємця Сергія Кривого.

Також підозру отримали власник ТОВ "Альянс" Геннадій Жмуренко, бенефіціар ТОВ "Виробничо-інжинірингова компанія "Локо трейн" Юрій Пічугін, перший заступник гендиректора КП "Харківські теплові мережі" Сергій Волик, виконавчий директор КП "Харківські теплові мережі" Валерій Морозов, директор та співзасновник виробничого кооперативу "Сантехмонтаж" Євген Цирульников і директор департаменту непаливних продажів ПАТ "Укрнафта" Максим Пятаков.