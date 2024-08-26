Служба відновлення на Харківщині уклала ще одну угоду на утримання доріг за 2,7 мільярда

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області 16 серпня уклала договір з ТОВ "Автомагістраль-Південь" на послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення на Харківщині вартістю 2,73 мільярда гривень (з ПДВ).

Строк виконання договору – до кінця липня 2027 року, повідомляє БізнесЦензор із посиланням на дані у системі Prozorrо.

Очікувана вартість закупівлі становила 2,97 млрд грн, участь у тендері взяли дві компанії. Єдиний конкурент переможця – ТОВ "Група Компаній "Автострада" – запропонувала виконати роботи за 2,92 млрд грн і не знижувала ціну під час аукціону.

На тендері замовили послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них відповідно до Переліку №2 у Харківській області.

Зокрема, переможець має забезпечити утримання доріг державного значення на Харківщині загальною протяжністю 695,7 км та 76 мостів на них. Зокрема, підрядник має ремонтувати дорожнє покриття, очищувати дороги від снігу та посипати їх сіллю взимку, очищувати водовідвідні конструкції, прибирати сміття та скошувати траву на узбіччях тощо.

У тому числі угодою передбачено 340,99 млн грн на покриття додаткових інфляційних витрат та 276,06 млн грн – на покриття ризиків усіх учасників дорожніх робіт та послуг.

До кінця 2024 року за договором передбачене фінансування у розмірі 545,82 млн грн, у 2025 році – 859,35 млн грн, а у 2026-2027 роках – 1,32 млрд грн грн.

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Як повідомлялося, 9 серпня Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області уклала договір з ТОВ "Група Компаній "Автострада" на послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення на Харківщині вартістю 1,5 мільярда гривень. Тоді йшлося про дороги за переліком №3.



