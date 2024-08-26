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Новини
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Служба відновлення на Харківщині уклала ще одну угоду на утримання доріг за 2,7 мільярда

дороги,ремонт

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області 16 серпня уклала договір з ТОВ "Автомагістраль-Південь" на послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення на Харківщині вартістю 2,73 мільярда гривень (з ПДВ).

Строк виконання договору – до кінця липня 2027 року, повідомляє БізнесЦензор із посиланням на дані у системі Prozorrо.

Очікувана вартість закупівлі становила 2,97 млрд грн, участь у тендері взяли дві компанії. Єдиний конкурент переможця – ТОВ "Група Компаній "Автострада" – запропонувала виконати роботи за 2,92 млрд грн і не знижувала ціну під час аукціону.

На тендері замовили послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них відповідно до Переліку №2 у Харківській області.

Зокрема, переможець має забезпечити утримання доріг державного значення на Харківщині загальною протяжністю 695,7 км та 76 мостів на них. Зокрема, підрядник має ремонтувати дорожнє покриття, очищувати дороги від снігу та посипати їх сіллю взимку, очищувати водовідвідні конструкції, прибирати сміття та скошувати траву на узбіччях тощо.

У тому числі угодою передбачено 340,99 млн грн на покриття додаткових інфляційних витрат та 276,06 млн грн – на покриття ризиків усіх учасників дорожніх робіт та послуг.

До кінця 2024 року за договором передбачене фінансування у розмірі 545,82 млн грн, у 2025 році – 859,35 млн грн, а у 2026-2027 роках – 1,32 млрд грн грн.

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Як повідомлялося, 9 серпня Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області уклала договір з ТОВ "Група Компаній "Автострада" на послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення на Харківщині вартістю 1,5 мільярда гривень. Тоді йшлося про дороги за переліком №3.

Автор: 

дороги (1569) ремонт (1471) Харків (729) Харківщина (262) Агентство відновлення та інфраструктурних проєктів (67)


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Топ коментарі
+8
Це скотство якесь. На Донеччині нема мін та снарядів - нічим орків стримувати.
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26.08.2024 15:50
+6
Розпіл бюджету іде повним ходом!
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26.08.2024 15:59
+5
рашиські танкісти були в афує !
якщо хтось забув, на сьогодні Луганська область окупована, повністю !!!
https://i.ytimg.com/vi/RlQixu8z6N0/maxresdefault.jpg
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26.08.2024 16:11
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Мені вже два роки пенсійний по рішення суду. Не виплачує. Скоти.
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26.08.2024 15:47 Відповісти
дауни , окопи копайте псц !!!
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26.08.2024 15:50 Відповісти
рашиські танкісти були в афує !
якщо хтось забув, на сьогодні Луганська область окупована, повністю !!!
https://i.ytimg.com/vi/RlQixu8z6N0/maxresdefault.jpg
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26.08.2024 16:11 Відповісти
утримання автомобільних доріг за 2,7 мільярда загального користування державного значення та штучних споруд на них у Вовчанську у Харківській області де йдуть бойові дії . Йдеться про усунення вибоїн, заміну пошкоджених дорожніх знаків, очищують узбіччя, наносять розмітку, ремонтують бар'єрне огородження.
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26.08.2024 19:33 Відповісти
Це скотство якесь. На Донеччині нема мін та снарядів - нічим орків стримувати.
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26.08.2024 15:50 Відповісти
а ШО тут такого ??? цим бардаком керує САМ зелений оманський ішак і його кореш дерьмак,треба гроші на життя за кордоном !
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26.08.2024 18:36 Відповісти
Осенью перед войной провели капитальный ремонт шоссе Мариуполь Бердянск, спрашивается для кого?
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26.08.2024 15:54 Відповісти
То відповідно до оманської угоди.
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26.08.2024 17:51 Відповісти
Розпіл бюджету іде повним ходом!
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26.08.2024 15:59 Відповісти
Розпиляють не менше 2-х млрд. На ті бабки вони не тільки вілли куплять, а цілі острови.
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26.08.2024 17:53 Відповісти
Тільки відстріл без суда і слідства..., інакше ніяк, і починати з...
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26.08.2024 16:50 Відповісти
Їм залишилося недовго і вони про це знають,кордони для них поки що відкриті,це для них джекпот.
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26.08.2024 19:10 Відповісти
Для джокера з 95 кварталу це або тюрма або життя.
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26.08.2024 19:11 Відповісти
На першому місці забезпечення Армії? Ні, не чули.
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26.08.2024 19:34 Відповісти

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