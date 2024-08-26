"Велике будівництво" повертається: Влада відновила фінансування ремонту траси на Кривий Ріг за сотні мільйонів гривень

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області (входить до структури Держагентства з відновлення) відновила фінансування ремонту автотраси до Кривого Рогу, зупинене після початку повномасштабного вторгнення.

Про це пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Йдеться про трасу Н-23 Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя на ділянці км 140+056 – км 155+050. Її ремонт розпочали у 2020 році в межах програми "Велике будівництво".

До початку повномасштабного вторгнення місцева служба "Укравтодору" (згодом перейменованого в Держагентство з відновлення) замовила її ремонт ТОВ "Онур Конструкціон Інтернешнл" за 636 мільйонів гривень. Але у 2021 році профінансували роботи лише на 120 млн грн, і згодом фінансування заморозили.

Однак 19 серпня 2024 року замовник і підрядник домовилися про відновлення фінансування ремонту ціжї ділянки. Зокрема, до кінця року на це виділять 134 млн грн із спецфонду держбюджету, а на наступний рік – ще 382 млн грн.

Разом із цим місцева служба Держвідновлення уклала з "Онуром" ще одну угоду, яка передбачає виділення додаткових сотень мільйонів гривень на цю ж ділянку.

Йдеться про 223 млн грн на додаткові роботи, що виникли під час виконання попередніх робіт і коштують менше 50% від основного договору.

Виявилось, що коли "Онур" почав ремонт у 2021 році, то проєктом передбачалося використання неактивних шлакових матеріалів у складі щебенево-піщаної суміші С5 для влаштування нижнього шару основи дороги. Однак неактивний шлак нібито був відсутній у регіоні.

Відтак "Онур" виконав роботу з іншим шлаком – активним доменним та влаштував температурні шви з гранітного щебеню через кожні 100 метрів. Також "у зв’язку зі стислими термінами виконання робіт було прийнято рішення виконати дефрагментацію дорожнього покриття за віброрезонансною технологією", йдеться в обгрунтуванні закупівлі, затвердженої начальником Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області Олександром Коломійцевим.

Всі документи щодо додаткової угоди були підписані влітку цього року, після відставки Олександра Кубракова з посади очільника Мінінфраструктури та Мустафи Найєма з посади голови Держвідновлення. Остаточно угоду з "Онуром" затвердив в.о. керівника Держагентства відновлення Роман Комендант.

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Як повідомлялося, ремонт цієї траси Н-23 фігурував у скандалі в 2021 році саме через доменні шлаки, які планували використовувати для ремонту дороги. Тоді Володимир Кияшко, батько дружини президента Олени Зеленської опікувався темою переробки промислових відходів для дорожного покриття.

Натомість тодішній голова "Укравтодору" Олександр Кубраков обережно ставився до використання активних доменних шлаків в ремонті доріг через технологічні та екологічні ризики.