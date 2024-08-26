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Новини
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"Велике будівництво" повертається: Влада відновила фінансування ремонту траси на Кривий Ріг за сотні мільйонів гривень

стройка,большая

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області (входить до структури Держагентства з відновлення) відновила фінансування ремонту автотраси до Кривого Рогу, зупинене після початку повномасштабного вторгнення.

Про це пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Йдеться про трасу Н-23 Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя на ділянці км 140+056 – км 155+050. Її ремонт розпочали у 2020 році в межах програми "Велике будівництво".

До початку повномасштабного вторгнення місцева служба "Укравтодору" (згодом перейменованого в Держагентство з відновлення) замовила її ремонт ТОВ "Онур Конструкціон Інтернешнл" за 636 мільйонів гривень. Але у 2021 році профінансували роботи лише на 120 млн грн, і згодом фінансування заморозили.

Однак 19 серпня 2024 року замовник і підрядник домовилися про відновлення фінансування ремонту ціжї ділянки. Зокрема, до кінця року на це виділять 134 млн грн із спецфонду держбюджету, а на наступний рік – ще 382 млн грн.

Разом із цим місцева служба Держвідновлення уклала з "Онуром" ще одну угоду, яка передбачає виділення додаткових сотень мільйонів гривень на цю ж ділянку.

Йдеться про 223 млн грн на додаткові роботи, що виникли під час виконання попередніх робіт і коштують менше 50% від основного договору.

Виявилось, що коли "Онур" почав ремонт у 2021 році, то проєктом передбачалося використання неактивних шлакових матеріалів у складі щебенево-піщаної суміші С5 для влаштування нижнього шару основи дороги. Однак неактивний шлак нібито був відсутній у регіоні.

Відтак "Онур" виконав роботу з іншим шлаком – активним доменним та влаштував температурні шви з гранітного щебеню через кожні 100 метрів. Також "у зв’язку зі стислими термінами виконання робіт було прийнято рішення виконати дефрагментацію дорожнього покриття за віброрезонансною технологією", йдеться в обгрунтуванні закупівлі, затвердженої начальником Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області Олександром Коломійцевим.

Всі документи щодо додаткової угоди були підписані влітку цього року, після відставки Олександра Кубракова з посади очільника Мінінфраструктури та Мустафи Найєма з посади голови Держвідновлення. Остаточно угоду з "Онуром" затвердив в.о. керівника Держагентства відновлення Роман Комендант.

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Як повідомлялося, ремонт цієї траси Н-23 фігурував у скандалі в 2021 році саме через доменні шлаки, які планували використовувати для ремонту дороги. Тоді Володимир Кияшко, батько дружини президента Олени Зеленської опікувався темою переробки промислових відходів для дорожного покриття.

Натомість тодішній голова "Укравтодору" Олександр Кубраков обережно ставився до використання активних доменних шлаків в ремонті доріг через технологічні та екологічні ризики.

Автор: 

дороги (1569) Кривий Ріг (266) ремонт (1471) тендер (2157) Укравтодор (724) Агентство відновлення та інфраструктурних проєктів (67)


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Топ коментарі
+27
а чого їм боятися? такого всевладдя при повній відсутності контролю та покарання не було навіть у "регіонів"...
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26.08.2024 15:19
+24
зелена банда вже нічого не боїться.
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26.08.2024 15:14
+18
рашиські танкісти були в афує !
якщо хтось забув, на сьогодні Луганська область окупована, повністю !!!
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26.08.2024 15:24
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зелена банда вже нічого не боїться.
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26.08.2024 15:14 Відповісти
а чого їм боятися? такого всевладдя при повній відсутності контролю та покарання не було навіть у "регіонів"...
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26.08.2024 15:19 Відповісти
рашиські танкісти були в афує !
якщо хтось забув, на сьогодні Луганська область окупована, повністю !!!
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26.08.2024 15:24 Відповісти
зрозуміло дурню, що ту трасу буде зруйновано. подзвонять своїм на росію, щоб розбомбили, ще й страхування отримають.
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26.08.2024 15:16 Відповісти
Доменні шлаки це отруйні відходи,але хай би вже було.Але чи справді там така погана дорога?????
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26.08.2024 15:17 Відповісти
Кропивницький Кривий Ріг - гарна дорога , я їздив там тиждень тому . Відносно гарна . Так саме у Кривому Рогу міняють дуже багато дорожніх бордюр . Все це може почекати до Перемоги . Захисникам бракує снарядів , авто , ребів та іншого.
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26.08.2024 15:37 Відповісти
Велике Крадівництво: дороги і мости могили і хрести

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26.08.2024 15:17 Відповісти
Війна війною, але особисту зацікавленість у бублі ніхто не відміняв.
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26.08.2024 15:25 Відповісти
Просять умєрова усіх працюючих на будові дороги забрати на будівництво фортифікацій.Всіх незадоволених заспокоювати за допомогою ак 47.Кошти з великого крадівництва направити на оборонний комплекс.
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26.08.2024 15:30 Відповісти
День Бабака,блд...
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26.08.2024 15:35 Відповісти
І вони ще дивуються чому на заході скорочують допомогу...
Смєтуни, ви де?
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26.08.2024 15:37 Відповісти
Знімають бігборди з Порошенком.
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26.08.2024 17:47 Відповісти
Не забуваємо про вибори треба ж десь грошенят набрати на виборчу кампанію їм до звізди що нема спорядження авто що покровськ Нікополь кривий інші міста під арт обстрілами і потрібні фпв а на них не заробиш всіх депутатів від місцевих до в р на передову військові воюють а ці сучі діти копають окопи та носить бк забралися
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26.08.2024 15:37 Відповісти
Та й в Києві немало безглуздих і непотрібних ремонтів і благоустрою проводиться!!!!Інколи просто нервів не вистачає....
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26.08.2024 15:42 Відповісти
почитав https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-08-19-010952-a обгрунтування , шкода уповноважену особу - зробила те, що наказали.
223 мільйони - мрак.
1. Заміна передбачених проєктом матеріалів на інші, не є додатковими роботами. Крім того, аргумент, що такі матеріали відсутні в регіоні, не є аргументом (та й чим це підтверджено). Звідки підрядник привезе передбачені проєктом матеріали й скільки це йому коштуватиме, це виключно проблеми підрядника. В торгах переміг, матеріали та обсяги робіт бачив, договір підписав - проблеми індіанців.
2. Зміна способу фрезерування (яка судячи з усього теж неслабо коштує), також не є додатковими роботами, крім того, про які "стислі строки" мова, якщо договір укладений в 2021-му, а додатковою угодою № 6 від 19.08.2024, строк виконання робіт продовжено до 31.12.2025 року.
Яких ще вам строків не вистачає?
Прикольно. Було б, але війна, але 223 мільйони.
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26.08.2024 16:09 Відповісти
Козляри криворагульські! В нас війна вже закінчилася???
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26.08.2024 16:39 Відповісти
поки не почнемо давити гнид вони не вгомоняться.....
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26.08.2024 16:48 Відповісти
не можуть посадовц1 жити на одну зарплату
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26.08.2024 17:24 Відповісти
Які такі " посадовці"? Гроші йдуть на чорні конверти Слугам і В.Р і на поповнення тіньовогу виборчого фонду Гофмаршала із якого будуть фінансувати підкупи, рекламу Володімєра невеликого, утримання армій ботів..
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27.08.2024 09:34 Відповісти
Щоб розуміли розповідаю свою історію. У 2019 році купую авто ,іду до Умані і в сервісному центрі зі старим хазаяїном спокійно переоформлюємо через договір купівлі продажу , отримую київські номери , бо з Києва. Усе зайняло близько години з копійками . Місяць тому купую авто через договір купівлі продажу і не можу переоформити , бо треба чергу займати з 5 ранку.!!!????? Знаходжу людину , що може допомогти і він це робить десь за пів-години і певну суму. Питання , а хто це так зробив? І куди ідуть гроші? Це тільки один приклад , і куди ми рухаємось ? У Европу? Це все що треба знати про владу!!
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26.08.2024 20:50 Відповісти
Як ці ***** збираються перемагати в цій війні??? У них же всі думки тільки про як побільше вкрасти.
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26.08.2024 21:54 Відповісти

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