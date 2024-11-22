"Слуги" призначили Коваль, яка зривала конкурс на керівника САП, членкинею КДКП, - Шабунін

Правоохоронний комітет ВР призначив Катерину Коваль, яка була головою конкурсної комісії на керівника САП, членкинею Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

Про це повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Правоохоронний комітет Ради допоміг Татарову лишити прокуратуру лай#ом, яке плодить безкінечну чергу псевдоінвалідів та корупціонерів. І заодно "Слуги" віддали старий боржок Татарова перед головою конкурсної комісії на керівника САП (антикорупційна прокуратура). Боржок "Слуги" віддали жирною посадою.

Памʼятаєте Катерину Коваль, яка за вказівкою ОП перетворили той конкурс в клятий цирк – майже рік блокуючи призначення переможця (Клименка)? Ганьба дійшла межі, що Єврокомісія визначила закінчення цього конкурсу як одну з вимог для вступ України в ЄС. Так от днями правоохоронний комітет Ради призначив Коваль членкинею Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП)", - розповів він.

За словами Шабуніна, КДКП - орган, без якого "неможливо звільняти зашкварених прокурорів, наприклад, за оформлення фейкової інвалідності або після підозри в хабарі".

"З ким на гроші посперечатися, що ані хмельницьких, ані інших прокурорів–псевдоінвалідів не звільнять? Дякувати за це треба буде депутатам Зеленського, що віддали борг Татарову, який руками Коваль зривав конкурс на керівника САП", - підсумував голова ЦПК.

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