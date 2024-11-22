"Слуги" призначили Коваль, яка зривала конкурс на керівника САП, членкинею КДКП, - Шабунін
Правоохоронний комітет ВР призначив Катерину Коваль, яка була головою конкурсної комісії на керівника САП, членкинею Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.
Про це повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Правоохоронний комітет Ради допоміг Татарову лишити прокуратуру лай#ом, яке плодить безкінечну чергу псевдоінвалідів та корупціонерів. І заодно "Слуги" віддали старий боржок Татарова перед головою конкурсної комісії на керівника САП (антикорупційна прокуратура). Боржок "Слуги" віддали жирною посадою.
Памʼятаєте Катерину Коваль, яка за вказівкою ОП перетворили той конкурс в клятий цирк – майже рік блокуючи призначення переможця (Клименка)? Ганьба дійшла межі, що Єврокомісія визначила закінчення цього конкурсу як одну з вимог для вступ України в ЄС. Так от днями правоохоронний комітет Ради призначив Коваль членкинею Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП)", - розповів він.
За словами Шабуніна, КДКП - орган, без якого "неможливо звільняти зашкварених прокурорів, наприклад, за оформлення фейкової інвалідності або після підозри в хабарі".
"З ким на гроші посперечатися, що ані хмельницьких, ані інших прокурорів–псевдоінвалідів не звільнять? Дякувати за це треба буде депутатам Зеленського, що віддали борг Татарову, який руками Коваль зривав конкурс на керівника САП", - підсумував голова ЦПК.
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У нас все через велику Ж-У, навіть ***** не допомагає зеленому стаду зрозуміти, що без держави вони БИДЛО
Невже ви не бачите, що це одне братнє кодло?
Скажи-ка, дядя, вєдь нє даром, країну під час війни віддано на відкуп хотьпаржомам? Твоя заслуга у цьому є? Ну от і транслюй зашквари влади мовчки, пам'ятаючи, що ти брав активну участь у приведенні їх до корита, і твоя хоч і маленька частина провини у цьому також є!
Підкажіть, чому шабунін не на фронті? Родимки в нього? А в інших немає.легень але вони здорові, і лише шабунін хворий аж капець. То хто він не ухилянт, не псевдоінвалід, не псевдоборець з корупцією?
Люди, що з вами? сап набу назк(в якому воює солдат шабунін) ВАКС - це все його руками і радіної створено не для боротьби з корупцією, а для ЇЇ ОЧОЛЮВАННЯ І БЕЗКАРНОСТІ, ДЛЯ КОНТРОЛЮВАННЯ ЦЬОГО ПРОЦЕСУ І влади олігархів, які саме.корупційною «вольницей» весь держапарат тримають на гачку.
Дивний в нас народ, невже і правда пам'ять як у рибки вупі?
Скажіть чому вчора, і позавчора, і майже кожен день ви дивуєтесь, справедливо обурюєтесь тому як ВАКС відпускає корупціонерів, приймаючі рішення про дозвіл їм жити вільно, а сьогодні так палко підтримуєте шабуніна- хр. батька цього суду і САП, які саме для безкарності топкорупціонерів і створені?
Що з вами всіма таке?
Щодо цієї дами, то кримінально-олігархічній владі, як і грантожерський шабуниних і радіних прокуратура не потрібна взагалі, аби безкарність була всеосяжною. Сам президент визначив прокурорів ворогами України, так само як шабунін, як кримінальний сходняк. То ви вважаєте це співпадінням?
Кошмар, як ми засліплені.
То ми вже в ЄС?😯
Як я могла це свято пропустити?
В одному я згодна, прокуратура таки ла#но, якщо досі шабуніни желязнякі радіни і інші агрохламідії, як єдинл кубло хробаків з хрустом жеруть Україну та ще пельку відкривають аби народ аплодував цим мраз#м.
Ми в ЄС?
Ви знаєте в що перетворили зелені і рябі шабуністи Україну? В зону беззаконня!
Я питаю вас чому псевдосолдат псевдоінвалід псевдоборець псевдоопонет влади досі не лаві підсудних?
Я вам відповім. Тому що він пес влади кримінально-олігархічних кланів, яким будь який, впринципі, силовий орган, тим більше правоохоронний, тим більше прокуратура і суд як клізма триведерне в ср#ці. А ше тому, що він є зв'язковим між владою і лобістами західних «інвесторів», а по суті тими хто скуповує Україну за безцінь, часто ці «західники» виявляються рашистами.
В її дерібані бюджету.
Загнать ко мне в гости на Донбас, помогать, тоже не реально.
Предлагаю нашим иностранным денежным мешкам с каждым кредитом присылать людей контролирующих его трату и не давать следуюший если есть хоть один факт воровства и кумовства...
Есть вероятность, что эта чинушечья грязь смоется за границу.
Хоть паржом...
Усі злочини клоунів - то чесні злочини...
Доголосувались ''ржуни'' в 2019...
І нехай її вірним слугам прибуде багато москальського газу і возрадуються вони.
Та тикиня іще покаже, нашій Україні мало
не буде.... Усі вони сьогодні однакові ---
крадії та хабарники !!!