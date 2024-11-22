УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10957 відвідувачів онлайн
Новини
44 181 46

"Слуги" призначили Коваль, яка зривала конкурс на керівника САП, членкинею КДКП, - Шабунін

Правоохоронний комітет ВР призначив Катерину Коваль, яка була головою конкурсної комісії на керівника САП, членкинею Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

Про це повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Правоохоронний комітет Ради допоміг Татарову лишити прокуратуру лай#ом, яке плодить безкінечну чергу псевдоінвалідів та корупціонерів. І заодно "Слуги" віддали старий боржок Татарова перед головою конкурсної комісії на керівника САП (антикорупційна прокуратура). Боржок "Слуги" віддали жирною посадою.

Памʼятаєте Катерину Коваль, яка за вказівкою ОП перетворили той конкурс в клятий цирк – майже рік блокуючи призначення переможця (Клименка)? Ганьба дійшла межі, що Єврокомісія визначила закінчення цього конкурсу як одну з вимог для вступ України в ЄС. Так от днями правоохоронний комітет Ради призначив Коваль членкинею Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП)", - розповів він.

Катерину Коваль, яка зривала конкурс на голову САП, призначили членкинею КДКП

За словами Шабуніна, КДКП - орган, без якого "неможливо звільняти зашкварених прокурорів, наприклад, за оформлення фейкової інвалідності або після підозри в хабарі".

"З ким на гроші посперечатися, що ані хмельницьких, ані інших прокурорів–псевдоінвалідів не звільнять? Дякувати за це треба буде депутатам Зеленського, що віддали борг Татарову, який руками Коваль зривав конкурс на керівника САП", - підсумував голова ЦПК.

Читайте: Законопроєкт №12089 легалізує вкрадену землю, його не можна ухвалювати, - Шабунін

Катерину Коваль, яка зривала конкурс на голову САП, призначили членкинею КДКП

Автор: 

прокурор (621) Шабунін Віталій (534) Татаров Олег (425)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+24
І чого це звичайний микола не горить бажанням воювати за таку державу?
показати весь коментар
22.11.2024 08:51
+15
********* повністю втратили почуття самозбереження. Надіються спетляти через аеропорт Бориспіль? Клован ну дуже вже хоче його відкрити для авіарейсів.
показати весь коментар
22.11.2024 08:57
+7
Зусилля Майдану зелена чума звела на нівець, ми зпраз в такому ж положенні, навіть ще гіршому ніж при янику, свавілля влади, свавілля судей, свавілля поліції
показати весь коментар
22.11.2024 09:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І чого це звичайний микола не горить бажанням воювати за таку державу?
показати весь коментар
22.11.2024 08:51 Відповісти
просто микола не хоче остєрвєнєло захищати своє рабство.
показати весь коментар
22.11.2024 09:08 Відповісти
бере мабуть приклад з минулого "чотирикратного" ухилянта???
показати весь коментар
22.11.2024 10:38 Відповісти
А як ти туди проліз? - в тебе шо там блат? - якии блат? - сестла!
показати весь коментар
22.11.2024 08:54 Відповісти
Беріть вище - членкиня....
показати весь коментар
22.11.2024 09:29 Відповісти
Чому....?
У нас все через велику Ж-У, навіть ***** не допомагає зеленому стаду зрозуміти, що без держави вони БИДЛО
показати весь коментар
22.11.2024 08:54 Відповісти
********* повністю втратили почуття самозбереження. Надіються спетляти через аеропорт Бориспіль? Клован ну дуже вже хоче його відкрити для авіарейсів.
показати весь коментар
22.11.2024 08:57 Відповісти
Разом з придворними псами шабуніними і желжзняками з агрохломідіями.

Невже ви не бачите, що це одне братнє кодло?
показати весь коментар
22.11.2024 09:44 Відповісти
Ви праві якщо вірити людям саме Бориспіль ,там вже 2 роки як все готово до втечі тогощоневтік
показати весь коментар
22.11.2024 11:54 Відповісти
Ну шо пєдалік? Коли топив за зе! усе було нормуль, а зараз що не день - то зашквар, он воно як...

Скажи-ка, дядя, вєдь нє даром, країну під час війни віддано на відкуп хотьпаржомам? Твоя заслуга у цьому є? Ну от і транслюй зашквари влади мовчки, пам'ятаючи, що ти брав активну участь у приведенні їх до корита, і твоя хоч і маленька частина провини у цьому також є!
показати весь коментар
22.11.2024 09:02 Відповісти
Ось не дочекаюсь, коли наш потужний Лідор створить міністерство повернення українців, щоб повернутись в цю країну мрій
показати весь коментар
22.11.2024 09:05 Відповісти
Корабельна сосна?...
показати весь коментар
22.11.2024 09:09 Відповісти
Тут слово "сосна" не означає дерево. Тут другоє...
показати весь коментар
22.11.2024 09:46 Відповісти
Посада платна ? Ну і, як плюс, будуть орошати клюв. А то маялася без хлібного місця.
показати весь коментар
22.11.2024 09:13 Відповісти
Що шабунін, що оця дама, що колонія слуг і оп, це одне кодло яке нищить Україну, поглиблючі протистояння і знищуючі основи держави і права.

Підкажіть, чому шабунін не на фронті? Родимки в нього? А в інших немає.легень але вони здорові, і лише шабунін хворий аж капець. То хто він не ухилянт, не псевдоінвалід, не псевдоборець з корупцією?

Люди, що з вами? сап набу назк(в якому воює солдат шабунін) ВАКС - це все його руками і радіної створено не для боротьби з корупцією, а для ЇЇ ОЧОЛЮВАННЯ І БЕЗКАРНОСТІ, ДЛЯ КОНТРОЛЮВАННЯ ЦЬОГО ПРОЦЕСУ І влади олігархів, які саме.корупційною «вольницей» весь держапарат тримають на гачку.
Дивний в нас народ, невже і правда пам'ять як у рибки вупі?
Скажіть чому вчора, і позавчора, і майже кожен день ви дивуєтесь, справедливо обурюєтесь тому як ВАКС відпускає корупціонерів, приймаючі рішення про дозвіл їм жити вільно, а сьогодні так палко підтримуєте шабуніна- хр. батька цього суду і САП, які саме для безкарності топкорупціонерів і створені?
Що з вами всіма таке?

Щодо цієї дами, то кримінально-олігархічній владі, як і грантожерський шабуниних і радіних прокуратура не потрібна взагалі, аби безкарність була всеосяжною. Сам президент визначив прокурорів ворогами України, так само як шабунін, як кримінальний сходняк. То ви вважаєте це співпадінням?

Кошмар, як ми засліплені.
показати весь коментар
22.11.2024 09:24 Відповісти
Зелёные мрази.
показати весь коментар
22.11.2024 09:24 Відповісти
Зусилля Майдану зелена чума звела на нівець, ми зпраз в такому ж положенні, навіть ще гіршому ніж при янику, свавілля влади, свавілля судей, свавілля поліції
показати весь коментар
22.11.2024 09:25 Відповісти
Зусилля Майдану не нанівець, а в криваву прірву звели не зелені, а та мерзота, що їх вибрала. 73%, якщо хтось забув...
показати весь коментар
22.11.2024 09:38 Відповісти
Так, до речі, Шабунін в тому ж числі...
показати весь коментар
22.11.2024 09:40 Відповісти
Здається, про шахрая шабуніна вже усім відомо, але Цензор досі його піарить.
показати весь коментар
22.11.2024 09:25 Відповісти
Шабінін, ти чого? Не подобається? Головне ж, що не бариха!
показати весь коментар
22.11.2024 09:36 Відповісти
В українській мові нема такого слова "членкиня" навіть якщо до цієї лярви воно підходить .
показати весь коментар
22.11.2024 09:41 Відповісти
Так. Шабунінського протеже призначили на САП. Вимога виконана.
То ми вже в ЄС?😯
Як я могла це свято пропустити?

В одному я згодна, прокуратура таки ла#но, якщо досі шабуніни желязнякі радіни і інші агрохламідії, як єдинл кубло хробаків з хрустом жеруть Україну та ще пельку відкривають аби народ аплодував цим мраз#м.
показати весь коментар
22.11.2024 09:42 Відповісти
Члени і членкині тут будуть при владі до усрачки, як таргани в студентському гуртожитку
показати весь коментар
22.11.2024 09:42 Відповісти
...шабунін про це дбає день і ніч за гранти і ласку та вольницю від влади, гавакати інколи аби створювати іллюзію шаленого протистояння та боротьби за все добре проти всього поганого😉
показати весь коментар
22.11.2024 09:48 Відповісти
Тобто, за самими фактами, що він написав, заперечень немає?
показати весь коментар
22.11.2024 09:51 Відповісти
Як немає? Є.
Ми в ЄС?

Ви знаєте в що перетворили зелені і рябі шабуністи Україну? В зону беззаконня!

Я питаю вас чому псевдосолдат псевдоінвалід псевдоборець псевдоопонет влади досі не лаві підсудних?

Я вам відповім. Тому що він пес влади кримінально-олігархічних кланів, яким будь який, впринципі, силовий орган, тим більше правоохоронний, тим більше прокуратура і суд як клізма триведерне в ср#ці. А ше тому, що він є зв'язковим між владою і лобістами західних «інвесторів», а по суті тими хто скуповує Україну за безцінь, часто ці «західники» виявляються рашистами.
показати весь коментар
22.11.2024 10:00 Відповісти
Членкіня
показати весь коментар
22.11.2024 10:03 Відповісти
Гадьониша геть, вибори
показати весь коментар
22.11.2024 10:09 Відповісти
Ніщо не може порівнятися зі стійкістю української влади!
В її дерібані бюджету.
показати весь коментар
22.11.2024 10:16 Відповісти
Мабуть, теж вбивала чеченців...
показати весь коментар
22.11.2024 10:17 Відповісти
Шабуня, піди подай чергову апеляцію по справі ротердам+ та заспокойся.
показати весь коментар
22.11.2024 10:22 Відповісти
Так никаких каштанав на Хрещатике не хватит. 🤣🤣🤣
показати весь коментар
22.11.2024 10:36 Відповісти
А її образ життя та статки родини не перевіряли?Мабуть живе на Троєвшині у двокімнатній "хрущобі" та має Жигулі з прицепом...як Татаров з Єрмаком....
показати весь коментар
22.11.2024 10:52 Відповісти
Троєщина будувалась в 80-90 роках ,так що трущоб тут немає ,трущоби на сусідній Воскресенці. ,а в іншому я повністю згоден.
показати весь коментар
22.11.2024 11:51 Відповісти
Наші шабунінські і не тільки грантоїди-соросята і зелень варті одні одного .
показати весь коментар
22.11.2024 11:48 Відповісти
Критиковать низкоморальное шобло в погонах или без в Украине бесполезно - круговая порука.
Загнать ко мне в гости на Донбас, помогать, тоже не реально.
Предлагаю нашим иностранным денежным мешкам с каждым кредитом присылать людей контролирующих его трату и не давать следуюший если есть хоть один факт воровства и кумовства...
Есть вероятность, что эта чинушечья грязь смоется за границу.
показати весь коментар
22.11.2024 12:35 Відповісти
Всю владу 95 кварталу...
Хоть паржом...
Усі злочини клоунів - то чесні злочини...
Доголосувались ''ржуни'' в 2019...
показати весь коментар
22.11.2024 13:07 Відповісти
Не набридло дулі тицяти? Чи платять тільки за це? Щось більш конструктивне є?
показати весь коментар
22.11.2024 13:46 Відповісти
Мої щирі співчуття адептам секти святої і не порочної діви Юлії - великої і непогрішної газової принцеси, сонцесяйної зірки під ореолом чудодійної коси.
І нехай її вірним слугам прибуде багато москальського газу і возрадуються вони.
показати весь коментар
22.11.2024 14:35 Відповісти
Можу лишень сказати --- ОЙ, ОЙ, ОЙ !!!
Та тикиня іще покаже, нашій Україні мало
не буде.... Усі вони сьогодні однакові ---
крадії та хабарники !!!
показати весь коментар
22.11.2024 13:35 Відповісти
.... рішала алєг має для неї завдання
показати весь коментар
22.11.2024 18:37 Відповісти
 
 