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Афера на $10 млн при закупке формы для ВСУ: Подозревают бывших советника из Минобороны и нардепа. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Разоблачена схема хищения более 10 миллионов долларов на закупке военной формы для Вооруженных Сил Украины. В сделке подозревают экс-советника из Министерства обороны, бывшего народного депутата и его сына.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в 2022 году мошенническую схему организовали бывший советник экс-заместителя министра обороны, народный депутат Украины II-IV созывов и его сын. К сделке привлекли иностранца, который ранее привлекался к уголовной ответственности во Франции, Испании и других странах.

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Розкраданні на закупівлі одягу для ЗСУ

Так, иностранец от имени своей подконтрольной компании договорился с турецким текстильным холдингом о производстве более 1 миллиона комплектов военной формы за 25,6 миллиона долларов, пользуясь связями с украинскими чиновниками и политиками.

В Офисе Генпрокурора сообщили, что в 2022 году эта компания заключила соглашения с Министерством обороны Украины по завышенной цене на сумму более 35 миллионов долларов. Разницу в 10 миллионов долларов США участники планировали распределить между собой.

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Розкраданні на закупівлі одягу для ЗСУ
Розкраданні на закупівлі одягу для ЗСУ

Сообщается, что после получения аванса в сумме 10 миллионов долларов турецкая сторона выполнила заказ и доставила форму в Украину. Однако иностранец перестал выходить на связь и не оплатил остаток. Средства участники мошеннической схемы тратили на собственные нужды.

Розкраданні на закупівлі одягу для ЗСУ
Розкраданні на закупівлі одягу для ЗСУ

По данным Национальной полиции Украины, полученные средства по преступным схемам участники использовали для приобретения элитных автомобилей, недвижимости, в том числе и за рубежом.

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Розкрадання на закупівлі одягу для ЗСУ

По местам жительства и работы причастных к преступной схеме граждан Украины проведено 38 санкционированных обысков, по результатам которых были изъяты документы, автомобили, мобильные телефоны и компьютерная техника, содержащие доказательства совершенных преступлений.

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Розкрадання на закупівлі одягу для ЗСУ
Розкрадання на закупівлі одягу для ЗСУ

Отмечается, что сейчас собрано достаточно доказательств, чтобы объявить экс-советнику экс-заместителя министра обороны, бывшему нардепу и его сыну о подозрении за мошенничество в особо крупных размерах, совершенное группой лиц (ст. 28, ч. 4 ст. 190 Уголовного Кодекса Украины).

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на имущество фигурантов. Им грозит до 12-ти лет лишения свободы.

Розкрадання на закупівлі одягу для ЗСУ
Розкрадання на закупівлі одягу для ЗСУ
Розкрадання на закупівлі одягу для ЗСУ
Розкрадання на закупівлі одягу для ЗСУ
Розкрадання на закупівлі одягу для ЗСУ
Розкрадання на закупівлі одягу для ЗСУ
Розкрадання на закупівлі одягу для ЗСУ
Розкрадання на закупівлі одягу для ЗСУ
Розкрадання на закупівлі одягу для ЗСУ

Стоит отметить, что Офис генпрокурора и Нацполиция имен фигурантов не называют, однако, по данным источника УП, речь идет о бизнесмене Романе Балыкине, нардепе трех созывов Игоре Франчуке и его сыне Ярославе Франчуке.

Автор: 

депутат (3309) Минобороны (9285) одежда (161) закупки (747) хищения (96)


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Топ комментарии
+22
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28.11.2024 17:33
+14
...йдеться про бізнесмена Романа Баликіна, нардепа трьох скликань Ігоря Франчука та його сина Ярослава Франчука майже впевнена, що ці "прекрасні" люди вже давно за кордоном... боже ж мій, яке тільки лайно не спливло під час війни...
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28.11.2024 17:37
+9
Того, хто краде мільярдами не посадять..
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28.11.2024 17:42
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28.11.2024 17:33 Ответить
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28.11.2024 18:36 Ответить
І щоо, конфіскувати накрадене ''д'єрмаки'' заборонили!
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28.11.2024 17:36 Ответить
Екс радник екс заступника міністра, екс депутат, ну що з них узяти. Та й де вони? Хоча Резніков, теж екс і не ховається зі своїми яйцями, за інформацію про які грозився звернутися до СБУ проти журналіста, ніжками тупотів, ручки заламував і що...
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28.11.2024 18:52 Ответить
...йдеться про бізнесмена Романа Баликіна, нардепа трьох скликань Ігоря Франчука та його сина Ярослава Франчука майже впевнена, що ці "прекрасні" люди вже давно за кордоном... боже ж мій, яке тільки лайно не спливло під час війни...
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28.11.2024 17:37 Ответить
Того, хто краде мільярдами не посадять..
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28.11.2024 17:42 Ответить
а син то онук Кучми, чи як?
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28.11.2024 17:54 Ответить
Син не онук Кучми.
Син колишній зять Кучми.
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28.11.2024 18:21 Ответить
Таким тваринам відразу під шконку
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28.11.2024 17:48 Ответить
Ігор Франчук - з листопада 2020 року - радник Віце-прем'єр-міністра України - Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України (на громадських засадах).
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28.11.2024 17:49 Ответить
колишній зять Кучми і його атько - https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Анатолій Романович Франчук - колишній перший заступник міністра промисловості засобів зв'язку СРСР, https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC прем'єр-міністр Криму (1994-1996 та 1997-1998).
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28.11.2024 17:52 Ответить
хтось вірить, що його посадять з конфіскацією?
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28.11.2024 17:53 Ответить
Звучить потужно відпустять тихо.
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28.11.2024 17:51 Ответить
кінча і рахіт на поруки зможуть взяти ?
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28.11.2024 17:56 Ответить
Мало вкрали, тому їм і не дали втікти за кордон. Солідні крадії що накрали на мільярди вже всі за кордоном витрачають наші гроші.
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28.11.2024 18:07 Ответить
Провангую з одного разу- 10 років розслідування,а далі закриття справи через збіг строків давності. Або зеленбудівська ВР прийме закон щодо таких діянь,оголосить ці дії благородною справою з присвоєнням вищих державних нагород фігурантам.
Нехай сусідні країни лопнуть від заздрощів!
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28.11.2024 18:08 Ответить
Можна тільки уявити собі скільки цей депутат кількох созивів накрав з бюджету ДО цього випадку...Те,що ця сімейка,у своєї більшості, вже за кордоном у своїх віллах - ніякого сумніву немає....Цікаво,чого це жодної публікації про "золотояйцевого" бувшого міністра оборони та лейтенанта Баканова немає?? Посміялись би разом.
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28.11.2024 18:29 Ответить
Синок Баканова достроює родовоє імєніє-нема коли сміятись.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/11/1/7482558/
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28.11.2024 18:46 Ответить
Коли вже це знущання скінчиться
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28.11.2024 18:48 Ответить
В команді Боневтіка і біля нього мають обовязково бути ті, хто народився на росії і проживав, чи проживає на окупованих територіях. Але то таке, яке йшло-таке і здибало. Я дуже розчарований, думав, що це "свинарчук" "бариги", а виявилося сотий свинарчук Боневтіка Нетряпковича Потужного і як завжди нічого йому не буде.
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28.11.2024 19:04 Ответить
синуля з батьком хоча б вспіли форму зносити та убд отримати.
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28.11.2024 19:21 Ответить
Шо, не поділивс
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28.11.2024 20:11 Ответить
Дело Резникова живет и процветает .
Корешки продолжают расти .
Арестовывают чтобы склонить к сотрудничеству со следствием ----
Власть дает воровать .
Потом ловит .
Забирает бабло .
Воришек отпускают .

ИДЕАЛЬНАЯ СХЕМА
,, все при деле ,,
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28.11.2024 22:39 Ответить
Проперла "капуста"....
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29.11.2024 20:49 Ответить
Чого поліція ? Бо потерпілими є турки. По контракту турки заявили 25 лямів, помічник і друг Льохи Голденяйца оформив як 35 лямів. Передали предоплату 10 лямів, турки поставили форму. А 15 лямів не діждались. Тобто з 35 лямів поцупили 25. От турки і почали репетувати -де наші гроші. І Бубону не було куди діватись. Скоріш за все, льоха чкурнув саме за це, бо Дерьмак з Шараповим аж на Верховній раді показували що у них баланс пляше. А льоха так мовчки зник....
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30.11.2024 01:35 Ответить
Гнать Зельку и его ОП. Ермака на нары! Залужнего в президенты!
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01.12.2024 04:40 Ответить
тіпа мєнти із сбу "нє сплять" - *****!
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01.12.2024 15:27 Ответить
Жадність фраєрів згубила. Якби розрахувались з турками, то 10 лямів поклали б на карман, і справа в шляпі. І жодного криміналу, тільки бізнес...
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01.12.2024 19:38 Ответить
 
 