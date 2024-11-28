Афера на $10 млн при закупке формы для ВСУ: Подозревают бывших советника из Минобороны и нардепа. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Разоблачена схема хищения более 10 миллионов долларов на закупке военной формы для Вооруженных Сил Украины. В сделке подозревают экс-советника из Министерства обороны, бывшего народного депутата и его сына.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в 2022 году мошенническую схему организовали бывший советник экс-заместителя министра обороны, народный депутат Украины II-IV созывов и его сын. К сделке привлекли иностранца, который ранее привлекался к уголовной ответственности во Франции, Испании и других странах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция объявила о подозрении группе злоумышленников, которая разворовала 650 тысяч грн на восстановлении разрушенного жилья в Гостомеле

Так, иностранец от имени своей подконтрольной компании договорился с турецким текстильным холдингом о производстве более 1 миллиона комплектов военной формы за 25,6 миллиона долларов, пользуясь связями с украинскими чиновниками и политиками.



В Офисе Генпрокурора сообщили, что в 2022 году эта компания заключила соглашения с Министерством обороны Украины по завышенной цене на сумму более 35 миллионов долларов. Разницу в 10 миллионов долларов США участники планировали распределить между собой.

Также смотрите: В Днепровском горсовете разоблачена схема хищения 34 млн грн на закупке SMM-услуг, - СБУ и Нацполиция. ФОТОрепортаж





Сообщается, что после получения аванса в сумме 10 миллионов долларов турецкая сторона выполнила заказ и доставила форму в Украину. Однако иностранец перестал выходить на связь и не оплатил остаток. Средства участники мошеннической схемы тратили на собственные нужды.





По данным Национальной полиции Украины, полученные средства по преступным схемам участники использовали для приобретения элитных автомобилей, недвижимости, в том числе и за рубежом.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Закупил Starlink по завышенной цене: чиновника в Днепре подозревают в растрате 1,8 млн грн бюджетных средств. ФОТО

По местам жительства и работы причастных к преступной схеме граждан Украины проведено 38 санкционированных обысков, по результатам которых были изъяты документы, автомобили, мобильные телефоны и компьютерная техника, содержащие доказательства совершенных преступлений.

Смотрите: Разворовали 36 млн грн на оборудовании для СУ-27: Сообщено о новом подозрении экс-руководителю оборонного предприятия и его сообщникам. ФОТОрепортаж





Отмечается, что сейчас собрано достаточно доказательств, чтобы объявить экс-советнику экс-заместителя министра обороны, бывшему нардепу и его сыну о подозрении за мошенничество в особо крупных размерах, совершенное группой лиц (ст. 28, ч. 4 ст. 190 Уголовного Кодекса Украины).

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на имущество фигурантов. Им грозит до 12-ти лет лишения свободы.



















Стоит отметить, что Офис генпрокурора и Нацполиция имен фигурантов не называют, однако, по данным источника УП, речь идет о бизнесмене Романе Балыкине, нардепе трех созывов Игоре Франчуке и его сыне Ярославе Франчуке.