Закупил Starlink по завышенной цене: чиновника в Днепре подозревают в растрате 1,8 млн грн бюджетных средств. ФОТО

Чиновника коммунального предприятия Днепровского городского совета подозревают в закупке Starlink для школ по завышенным ценам.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ и пресс-служба Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

Киберполицейские Днепропетровщины совместно с детективами БЭБ и СБУ разоблачили в растрате бюджетных средств заместителя директора одного из коммунальных предприятий Днепровского горсовета.

Следствие установило, что коммунальное предприятие во исполнение "Программы по содействию территориальной обороне города Днепра 2022-2026 годы" должно было закупить Starlink для обеспечения бесперебойной связи.

Фигурант, используя свое служебное положение, закупил оборудование по завышенным ценам.

Впоследствии Starlink были переданы на нужды школ области.

Правоохранители установили, что действия чиновника нанесли государственному бюджету ущерб в размере 1,8 млн грн.

Следователи провели более 20 обысков и изъяли документы, блокноты с черновыми записями, мобильные телефоны и компьютеры.

Мужчине детективы БЭБ сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) УК Украины.

Ему грозит до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества. В суд направлено ходатайство о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

