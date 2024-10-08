Закупил Starlink по завышенной цене: чиновника в Днепре подозревают в растрате 1,8 млн грн бюджетных средств. ФОТО
Чиновника коммунального предприятия Днепровского городского совета подозревают в закупке Starlink для школ по завышенным ценам.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ и пресс-служба Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.
Киберполицейские Днепропетровщины совместно с детективами БЭБ и СБУ разоблачили в растрате бюджетных средств заместителя директора одного из коммунальных предприятий Днепровского горсовета.
Следствие установило, что коммунальное предприятие во исполнение "Программы по содействию территориальной обороне города Днепра 2022-2026 годы" должно было закупить Starlink для обеспечения бесперебойной связи.
Фигурант, используя свое служебное положение, закупил оборудование по завышенным ценам.
Впоследствии Starlink были переданы на нужды школ области.
Правоохранители установили, что действия чиновника нанесли государственному бюджету ущерб в размере 1,8 млн грн.
Следователи провели более 20 обысков и изъяли документы, блокноты с черновыми записями, мобильные телефоны и компьютеры.
Мужчине детективы БЭБ сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) УК Украины.
Ему грозит до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества. В суд направлено ходатайство о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Я на нулі через підсилювач маю мегабіт від мобільного зв'язку. За що ми воюємо? Старлінк в тилу в кожній школі?
шоб школотрони сиділи в телефонах? допоки електроенергії нема...
Прихильника Трампа.
На фото (за ссиллю) причіп для перевезення контейнера. Непоказний, не пафосний, не епічний, але абсолютно необхідний для наших проєктів - для прально-душових комплексів, для командно-штабних комплексів, для шиномонтажних комплексів. Кожен контейнер, який на наших майданчиках проходить переобладнання - вимагає такий причіп. Але цей причіп у нас залишився в єдиному екземплярі...
Понад 50 000 000 гривень зібраних Вами пішло лише на викуп у Європі таких причепів - купити, привезти в Україну, провести поточний ремонт, поставити готовий контейнер на причіп і віддати військовим. Дві сотні прально-душових комплексів - дві сотні причепів. Десяток командно-штабних комплексів - десяток причепів. Десяток шиномонтажних комплексів - десяток причепів. Два десятки пересувних реммайстерень - також причепи. Кожен коштує 210-230 тисяч гривень. Далі от помножити нескладно.
А причіп у нас залишився в єдиному екземплярі 🙁 На одному майданчику стоять готові вироби, але немає причепів. На другому майданчику стоять готові вироби, але немає причепів. А у Європі на майданчику стоять причепи, але немає грошей.
Ми видихнулися, зовсім. Швидкість видачі готових комплексів починає падати - немає можливості купити причепи. А зима вже на носі і душ із бочки чи відра вже не варіант. Вже дуже скоро температура перетне позначку в 0 градусів. У міських умовах навіть у режимі найжорстокіших блекаутів завжди якось можна знайти хоч якийсь варіант. Та й ти все одно перебуваєш у відносно теплій квартирі чи будинку. А в полі, у лісі, у бліндажі...
Я прошу допомогти нам, прошу допомогти нам допомогти військовим. Інших варіантів у нас у цій ситуації немає. І якщо ви дочитали до цього моменту, але випадково пропустили другий абзац допису - я знову прошу допомогти нам донести цю інформацію за допомогою репостів.
💳 ПРИВАТ24 - 5169 3305 3948 0845
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375 4115 0177 8331
Кількість причіпів підбирається під 300 на загал. Без них контейнер, це велике одоробло, яке треба якось перемістити. А із колісним возиком - це вже мобільна корисна точка.
Ми вже витратили на причіпи більше 50 МІЛЬЙОНІВ гривень. І кожного тижня ми маємо купувати ще. Це одна із наших постійних трат. І, щоб не говорили в новинах, ми знаємо - нам потрібно буде ще дуже багато причепів. Тому із дискомфортом в душі, але ми знову просимо ВАШІ гроші - якщо 100 тисяч читачів закине вартість чашки кави, ми отримаємо чималу суму і зробимо чергову покупку....
Репост - також допомога. А донат і репост, це однозначно схвальна посмішка усіх богів, що існували, існують і будуть існувати.
Приват24: 5169 3305 3948 0845
Інші банки: 5375 4115 0177 8331