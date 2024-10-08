РУС
Закупил Starlink по завышенной цене: чиновника в Днепре подозревают в растрате 1,8 млн грн бюджетных средств. ФОТО

Чиновника коммунального предприятия Днепровского городского совета подозревают в закупке Starlink для школ по завышенным ценам.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ и пресс-служба Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

Киберполицейские Днепропетровщины совместно с детективами БЭБ и СБУ разоблачили в растрате бюджетных средств заместителя директора одного из коммунальных предприятий Днепровского горсовета.

Посадовця у Дніпрі підозрюють у розтраті коштів

Следствие установило, что коммунальное предприятие во исполнение "Программы по содействию территориальной обороне города Днепра 2022-2026 годы" должно было закупить Starlink для обеспечения бесперебойной связи.

Фигурант, используя свое служебное положение, закупил оборудование по завышенным ценам.

Впоследствии Starlink были переданы на нужды школ области.

Посадовця у Дніпрі підозрюють у розтраті коштів

Правоохранители установили, что действия чиновника нанесли государственному бюджету ущерб в размере 1,8 млн грн.

Также смотрите: Разворовали 36 млн грн на оборудовании для СУ-27: Сообщено о новом подозрении экс-руководителю оборонного предприятия и его сообщникам. ФОТОрепортаж

Следователи провели более 20 обысков и изъяли документы, блокноты с черновыми записями, мобильные телефоны и компьютеры.

Мужчине детективы БЭБ сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) УК Украины.

Ему грозит до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества. В суд направлено ходатайство о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также смотрите: Хищение 12 млн грн на закупке динамической защиты для танков ВСУ: В Киеве разоблачена организованная группа. ФОТОРЕПОРТАЖ

Чекайте, в Дніпрі потрібен Старлінк? 20 000 за термінал і плюс 2700 в місяць через Європу? Напряму 4000.
Я на нулі через підсилювач маю мегабіт від мобільного зв'язку. За що ми воюємо? Старлінк в тилу в кожній школі?
08.10.2024 00:20 Ответить
такі собі жировладці… порішали та й збагатіли…. новий вид суспільства….. «а шо»….
08.10.2024 00:19 Ответить
І це при тому що Старлінк вільно використовують і кацапи?
08.10.2024 00:47 Ответить
І таких по країні десятки тисяч хапуг.
показать весь комментарий
08.10.2024 00:19 Ответить
Тем более что сейчас и в городах, и во всех более менее живых деревнях есть проводой интернет. И затянуть его в школу вообще проблем нет, причем подключит провайдер бесплатно и абонплата будет 10 баксов в месяц. Но что на этом попилишь то?
показать весь комментарий
08.10.2024 00:49 Ответить
Проводной тырнет не работает при веерных отключениях, так что не делайте из гор мышей.
показать весь комментарий
08.10.2024 07:44 Ответить
Да вы что?! Охренеть, а GPON уже отменили?
показать весь комментарий
08.10.2024 09:54 Ответить
в прошлом году линия GPON от Вега у меня не работала в блекаут.
показать весь комментарий
08.10.2024 11:26 Ответить
Ну тут надо спрашивать у провайдера. Обычно они заранее готовятся к тому что электричества не будет, стоят аккумуляторы и генераторы.
показать весь комментарий
08.10.2024 12:50 Ответить
для работы в городе миллионнике в условиях блекаута нужно 8 тыс штук автономных точек питания для работы оптоволокна , это миллионы долларов. Никто этим заниматься не будет.
показать весь комментарий
08.10.2024 13:37 Ответить
і яким боком це актуально для ШКОЛИ?
шоб школотрони сиділи в телефонах? допоки електроенергії нема...
показать весь комментарий
08.10.2024 15:30 Ответить
навпаки, щоб робили тести коли нема електрики.
показать весь комментарий
08.10.2024 15:57 Ответить
Звісно, в Дніпрі потрібен Старлінк, бо в час відключення електрики і мобільний інтернет не працює через перевантаження каналів. А у вас на нулі перевантаження нема, тому ларчік просто відкривався - ми воюємо в тому числі за доступний інтернет.
показать весь комментарий
08.10.2024 07:43 Ответить
У мене вдома інтернет є і при відключеннях світла. Акум на 200 а/г і джбж. А де саме Ви воюєте?
показать весь комментарий
08.10.2024 07:52 Ответить
Звісно, у вас може бути інтернет і при відключенні, бо ви напевно живете не місті-мильоннику, де перевантаження каналів це пересічна справа. Що стосується війни - я працюю в тилу, забезпечую енергетичну складову, і як бачите, попри знищених ТЭС електрика в країні є.
показать весь комментарий
08.10.2024 08:08 Ответить
Отака фігня від Ілонки Маски...
Прихильника Трампа.
показать весь комментарий
08.10.2024 00:55 Ответить
дякую за поширення, обов'язково закину
показать весь комментарий
08.10.2024 08:12 Ответить
 
 