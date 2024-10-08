Закупив Starlink за завищеною ціною: посадовця у Дніпрі підозрюють у розтраті 1,8 млн грн бюджетних коштів. ФОТО

Посадовця комунального підприємства Дніпровської міської ради підозрюють у закупівлі Starlink для шкіл за завищеними цінами.

Кіберполіцейські Дніпропетровщини спільно з детективами БЕБ та СБУ викрили у розтраті бюджетних коштів заступника директора одного з комунальних підприємств Дніпровської міськради.

Слідство встановило, що комунальне підприємство на виконання "Програми щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра 2022-2026 роки" мало закупити Starlink для забезпечення безперебійного зв’язку.

Фігурант, використовуючи своє службове становище, закупив обладнання за завищеними цінами.

Згодом Starlink були передані на потреби шкіл області.

Правоохоронці встановили, що дії посадовця завдали державному бюджету збитків у розмірі 1,8 млн грн.

Слідчі провели понад 20 обшуків та вилучили документи, блокноти з чорновими записами, мобільні телефони та комп’ютери.

Чоловікові детективи БЕБ повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) КК України.

Йому загрожує до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років та з конфіскацією майна. До суду направлене клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

