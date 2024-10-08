УКР
Закупив Starlink за завищеною ціною: посадовця у Дніпрі підозрюють у розтраті 1,8 млн грн бюджетних коштів. ФОТО

Посадовця комунального підприємства Дніпровської міської ради підозрюють у закупівлі Starlink для шкіл за завищеними цінами.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ та пресслужба Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Кіберполіцейські Дніпропетровщини спільно з детективами БЕБ та СБУ викрили у розтраті бюджетних коштів заступника директора одного з комунальних підприємств Дніпровської міськради.

Посадовця у Дніпрі підозрюють у розтраті коштів

Слідство встановило, що комунальне підприємство на виконання "Програми щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра 2022-2026 роки" мало закупити Starlink для забезпечення безперебійного зв’язку.

Фігурант, використовуючи своє службове становище, закупив обладнання за завищеними цінами.

Згодом Starlink були передані на потреби шкіл області.

Посадовця у Дніпрі підозрюють у розтраті коштів

Правоохоронці встановили, що дії посадовця завдали державному бюджету збитків у розмірі 1,8 млн грн.

Слідчі провели понад 20 обшуків та вилучили документи, блокноти з чорновими записами, мобільні телефони та комп’ютери.

Чоловікові детективи БЕБ повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) КК України.

Йому загрожує до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років та з конфіскацією майна. До суду направлене клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

+8
Чекайте, в Дніпрі потрібен Старлінк? 20 000 за термінал і плюс 2700 в місяць через Європу? Напряму 4000.
Я на нулі через підсилювач маю мегабіт від мобільного зв'язку. За що ми воюємо? Старлінк в тилу в кожній школі?
08.10.2024 00:20 Відповісти
+4
такі собі жировладці… порішали та й збагатіли…. новий вид суспільства….. «а шо»….
08.10.2024 00:19 Відповісти
+3
І це при тому що Старлінк вільно використовують і кацапи?
08.10.2024 00:47 Відповісти
такі собі жировладці… порішали та й збагатіли…. новий вид суспільства….. «а шо»….
08.10.2024 00:19 Відповісти
І таких по країні десятки тисяч хапуг.
08.10.2024 00:19 Відповісти
Чекайте, в Дніпрі потрібен Старлінк? 20 000 за термінал і плюс 2700 в місяць через Європу? Напряму 4000.
Я на нулі через підсилювач маю мегабіт від мобільного зв'язку. За що ми воюємо? Старлінк в тилу в кожній школі?
08.10.2024 00:20 Відповісти
І це при тому що Старлінк вільно використовують і кацапи?
08.10.2024 00:47 Відповісти
Тем более что сейчас и в городах, и во всех более менее живых деревнях есть проводой интернет. И затянуть его в школу вообще проблем нет, причем подключит провайдер бесплатно и абонплата будет 10 баксов в месяц. Но что на этом попилишь то?
08.10.2024 00:49 Відповісти
Проводной тырнет не работает при веерных отключениях, так что не делайте из гор мышей.
08.10.2024 07:44 Відповісти
Да вы что?! Охренеть, а GPON уже отменили?
08.10.2024 09:54 Відповісти
в прошлом году линия GPON от Вега у меня не работала в блекаут.
08.10.2024 11:26 Відповісти
Ну тут надо спрашивать у провайдера. Обычно они заранее готовятся к тому что электричества не будет, стоят аккумуляторы и генераторы.
08.10.2024 12:50 Відповісти
для работы в городе миллионнике в условиях блекаута нужно 8 тыс штук автономных точек питания для работы оптоволокна , это миллионы долларов. Никто этим заниматься не будет.
08.10.2024 13:37 Відповісти
і яким боком це актуально для ШКОЛИ?
шоб школотрони сиділи в телефонах? допоки електроенергії нема...
08.10.2024 15:30 Відповісти
навпаки, щоб робили тести коли нема електрики.
08.10.2024 15:57 Відповісти
Звісно, в Дніпрі потрібен Старлінк, бо в час відключення електрики і мобільний інтернет не працює через перевантаження каналів. А у вас на нулі перевантаження нема, тому ларчік просто відкривався - ми воюємо в тому числі за доступний інтернет.
08.10.2024 07:43 Відповісти
У мене вдома інтернет є і при відключеннях світла. Акум на 200 а/г і джбж. А де саме Ви воюєте?
08.10.2024 07:52 Відповісти
Звісно, у вас може бути інтернет і при відключенні, бо ви напевно живете не місті-мильоннику, де перевантаження каналів це пересічна справа. Що стосується війни - я працюю в тилу, забезпечую енергетичну складову, і як бачите, попри знищених ТЭС електрика в країні є.
08.10.2024 08:08 Відповісти
Отака фігня від Ілонки Маски...
Прихильника Трампа.
08.10.2024 00:55 Відповісти
дякую за поширення, обов'язково закину
08.10.2024 08:12 Відповісти
 
 