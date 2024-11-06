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Новости
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Полиция объявила о подозрении группе злоумышленников, которая разворовала 650 тысяч грн на восстановлении разрушенного жилья в Гостомеле

У Гостомеі виявили розкрадання на відбудові житла

В Гостомеле полиция объявила подозрения пяти участникам финансовой сделки, которые разворовали средства на восстановление разрушенного врагом жилья.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Правоохранители отмечают, что среди подозреваемых - экс-заместитель председателя Гостомельской поселковой военно-гражданской администрации, бывший начальник отдела и трое ее работников. Они заключили ряд договоров с подрядчиком, однако владельцы частных домов заканчивали восстановительные работы за свой счет. Только по нескольким договорам сумма средств, которой завладели подозреваемые достигает 600 000 гривен.

По оперативной информации, организатором финансовой аферы оказалась в то время руководительница отдела. Для воплощения преступного плана она заручилась поддержкой непосредственного руководителя и еще нескольких работников.

Каждый участник преступной группировки четко выполнял возложенную на него функцию: координация действий членов группы, поиск разрушенных объектов недвижимости, подготовка необходимой документации, организация договоренностей с подрядчиками, а также технический надзор за восстановлением домов.

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"Для восстановления жилых домов, поврежденных в результате боевых действий военных весной 2022 года, администрация заключила ряд прямых договоров с фиктивным предприятием, якобы специализирующимся на ремонте и жилищном строительстве. Смета этих сделок составляла от 100 000 до 500 000 гривен. В целом предприятие получило на свои счета из бюджета более 6 000 000 гривен", - рассказывают в пресс-службе.

Согласно подписанным договорам подрядчик должен был реставрировать десятки поврежденных российской армией домов за считанные месяцы - замена крыши, окон, фасада и тому подобное. Однако фигуранты планировали "восстанавливать" дома по собственному плану. Используя служебные полномочия, должностные лица вносили в акты выполненных работ сведения об их объемах и стоимости, которые не соответствовали действительности, после чего лично подписывали документы. Как следствие, пострадавшие владельцы частных домов заканчивали восстановительные работы за свой счет.

К примеру, работы по восстановлению частного дома сметой в более 200 тыс. грн., участники ОПГ провели "на бумаге". В действительности, эти работы вообще не проводились, а все средства, выделенные из бюджета, вывели в наличные и распределили между собой. По другому аналогичному договору, но уже со сметой на 540 тыс. грн, сумма убытков составляет 102 тыс. грн.

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На сегодня только по шести соглашениям, заключенным с февраля по май 2023 года, сумма подтвержденных экспертизой убытков составляет 650 тыс. грн.

Сейчас полицейские проверяют причастность фигурантов к более 40 эпизодам противоправной деятельности. По предварительным оценкам, сумма нанесенного ущерба может достигать десятков миллионов гривен.

Во время проведенных обысков в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов на территории города Киева и Киевской области полицейские изъяли 150 000 долларов, служебную документацию финансово-хозяйственной деятельности, печати, компьютерную технику, автомобили, мобильные телефоны и "черновые" записи.

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Автор: 

Гостомель (107) хищения (115)


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Топ комментарии
+6
Хм, а різников скільки на яйках по 17 розікрав??? Де оголошені йому підозри???!
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06.11.2024 20:43 Ответить
+4
Всім вищу,з конфіскатом до сьомого коліна !!))
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06.11.2024 20:37 Ответить
+3
$15 тис.. Явно не зелені - лиш крихти підмели
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06.11.2024 20:39 Ответить
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Всім вищу,з конфіскатом до сьомого коліна !!))
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06.11.2024 20:37 Ответить
$15 тис.. Явно не зелені - лиш крихти підмели
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06.11.2024 20:39 Ответить
Це салатові,але вірним шляхом рухаються !! Так це не потужні,але в Україні їх тисячи !!))
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06.11.2024 20:58 Ответить
салатові підзебіли
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06.11.2024 22:11 Ответить
Хм, а різников скільки на яйках по 17 розікрав??? Де оголошені йому підозри???!
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06.11.2024 20:43 Ответить
Він лише цап-відбувайло. Там крала уся верхівка, яка до речі краде і зараз
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06.11.2024 20:50 Ответить
Поліція оголосила про підозру групі зловмисників, яка розікрала 650 тисяч грн

Дійсно, трохи підозріла поведінка!
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06.11.2024 20:47 Ответить
А разом ,це кубло гельмінтів,дрібних та потужних ,знекровлюють Україну,висмоктуючи життєдайні соки !! Роблят Україну не здатною виконувати її державні обов'язки!!))
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06.11.2024 20:56 Ответить
ВИЛУЧИЛИ В 10 РАЗІВ БІЛЬШЕ НІЖ ТІ ЗАВОЛОДІЛИ !?)
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06.11.2024 21:09 Ответить
Ви що, думаєте, що вони до тих 150 тис дол доклали із своєї зарплати ?
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06.11.2024 21:14 Ответить
Я ДУМАЮ ЩО ЦЕ НЕ ВСІ ЗЛОЧИНИ !!!
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06.11.2024 22:15 Ответить
Банда Юри Прилипка ще у корита.
Шкода що кацапські солдафони вбили тільки його!
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06.11.2024 21:16 Ответить
Коли всіх митників люструють? Там окрема країна. На зарплату ніхто не живе.
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06.11.2024 21:17 Ответить
650 000, та не смішіть, це копійки. Вам кожен підкаже де крадуть міл*ярдами, составами і кораблями.
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06.11.2024 21:34 Ответить
Пенсия прокурора за месяц ХА ХА ХА !!!!!!
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06.11.2024 21:52 Ответить
мені в Бучі в будинок прилетіло, наробило вибухом лиха, так досі заявка в дії і висить - "чекає розгляду" 🤣😂🖕
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06.11.2024 21:59 Ответить
Те саме в Глистомелі
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06.11.2024 23:53 Ответить
до речі, я одразу заявку і оформив, як тільки в кінці березня звільнили район від кацапів! вже 3 роки заявка красніє "чекає розгляду" 🤣😂🤮 упирі кінчені
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07.11.2024 00:00 Ответить
Вже й адвокатів наймав, все до сракі.
Чув, що прилипка доця Оля, яка там рулить, звісно не офіційно, сказала, - поки не заплатять за батькове майно знищене, ніхто нічого не отримає. Длречі, родичі прилипка в Мостищі всі вже отримали сертифікати. Совпадєні, - не думаю!?
А майна накраденого у прилипосів там хаатає. Спокійно можна Гостомель в Прилипківку перейминовувать
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07.11.2024 00:10 Ответить
зрозуміло... тоді збережу собі на памʼять той запит на допомогу у відновлені як квінтесенцію піклування цієї прибацанної країни про своїх громадян, що щось там їй винні
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07.11.2024 00:13 Ответить
...до речі, я був здивований як до прилипка добре ставилися деякі сусіди... загалом доволі велика кількість сусідів, всі так переймалися його загибеллю
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07.11.2024 00:17 Ответить
Та да, він же асфальт поклав на "червонрармійській".
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07.11.2024 00:18 Ответить
Просто вони не знають як він голий з бані біг зятька рятувать за торгівлю наркотою. Відомий бородянський наркоділок, навіть як Олю зняв то продовжував справу
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07.11.2024 00:22 Ответить
Чи як перед виборами 2000 чоловік вуйок прописав в однокімнатну квартиру, які за 100₴ за нього пішли й проголосували
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07.11.2024 00:24 Ответить
Вся система власти в подозрении..
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06.11.2024 22:43 Ответить
Шото за ніщеброди такі?...Угрупування Гостомельських Бомжів?..Хто ж так краде..вчитесь в зекоманди..
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07.11.2024 00:06 Ответить
 
 