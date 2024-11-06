Полиция объявила о подозрении группе злоумышленников, которая разворовала 650 тысяч грн на восстановлении разрушенного жилья в Гостомеле

В Гостомеле полиция объявила подозрения пяти участникам финансовой сделки, которые разворовали средства на восстановление разрушенного врагом жилья.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Правоохранители отмечают, что среди подозреваемых - экс-заместитель председателя Гостомельской поселковой военно-гражданской администрации, бывший начальник отдела и трое ее работников. Они заключили ряд договоров с подрядчиком, однако владельцы частных домов заканчивали восстановительные работы за свой счет. Только по нескольким договорам сумма средств, которой завладели подозреваемые достигает 600 000 гривен.

По оперативной информации, организатором финансовой аферы оказалась в то время руководительница отдела. Для воплощения преступного плана она заручилась поддержкой непосредственного руководителя и еще нескольких работников.

Каждый участник преступной группировки четко выполнял возложенную на него функцию: координация действий членов группы, поиск разрушенных объектов недвижимости, подготовка необходимой документации, организация договоренностей с подрядчиками, а также технический надзор за восстановлением домов.

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"Для восстановления жилых домов, поврежденных в результате боевых действий военных весной 2022 года, администрация заключила ряд прямых договоров с фиктивным предприятием, якобы специализирующимся на ремонте и жилищном строительстве. Смета этих сделок составляла от 100 000 до 500 000 гривен. В целом предприятие получило на свои счета из бюджета более 6 000 000 гривен", - рассказывают в пресс-службе.

Согласно подписанным договорам подрядчик должен был реставрировать десятки поврежденных российской армией домов за считанные месяцы - замена крыши, окон, фасада и тому подобное. Однако фигуранты планировали "восстанавливать" дома по собственному плану. Используя служебные полномочия, должностные лица вносили в акты выполненных работ сведения об их объемах и стоимости, которые не соответствовали действительности, после чего лично подписывали документы. Как следствие, пострадавшие владельцы частных домов заканчивали восстановительные работы за свой счет.

К примеру, работы по восстановлению частного дома сметой в более 200 тыс. грн., участники ОПГ провели "на бумаге". В действительности, эти работы вообще не проводились, а все средства, выделенные из бюджета, вывели в наличные и распределили между собой. По другому аналогичному договору, но уже со сметой на 540 тыс. грн, сумма убытков составляет 102 тыс. грн.

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На сегодня только по шести соглашениям, заключенным с февраля по май 2023 года, сумма подтвержденных экспертизой убытков составляет 650 тыс. грн.

Сейчас полицейские проверяют причастность фигурантов к более 40 эпизодам противоправной деятельности. По предварительным оценкам, сумма нанесенного ущерба может достигать десятков миллионов гривен.

Во время проведенных обысков в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов на территории города Киева и Киевской области полицейские изъяли 150 000 долларов, служебную документацию финансово-хозяйственной деятельности, печати, компьютерную технику, автомобили, мобильные телефоны и "черновые" записи.

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