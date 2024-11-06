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Новини
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Поліція оголосила про підозру групі зловмисників, яка розікрала 650 тисяч грн на відбудові зруйнованого житла в Гостомелі

У Гостомеі виявили розкрадання на відбудові житла

В Гостомелі поліція оголосила підозри п’ятьом учасникам фінансової оборудки, які розікрали кошти на відбудові зруйнованого ворогом житла.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної поліції.

Правоохоронці зазначають, що серед підозрюваних — ексзаступник голови Гостомельської селищної військово-цивільної адміністрації, колишній начальник відділу та троє її працівників. Вони уклали низку договір з підрядником, проте власники приватних осель закінчували відновлювальні роботи за власний кошт. Лише за кількома договорами сума коштів, якою заволоділи підозрювані сягає 600 000 гривень.

За оперативною інформацією, організатором фінансової афери виявилась на той час керівниця відділу. Для втілення злочинного плану вона заручилась підтримкою безпосереднього керівника та ще кількох працівників.

Кожен учасник злочинного угруповання чітко виконував покладену на нього функцію: координація дій членів групи, пошук зруйнованих обʼєктів нерухомості, підготовка необхідної документації, організація домовленостей з підрядниками, а також технічний нагляд за відбудовою домівок.

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"Для відновлення житлових будинків, пошкоджених внаслідок бойових дій військових рф навесні 2022 року, адміністрація уклала ряд прямих договорів із фіктивним підприємством, що нібито спеціалізується на ремонті й житловому будівництві. Кошторис цих угод становив від 100 000 до 500 000 гривень. Загалом підприємство отримало на свої рахунки з бюджету понад 6 000 000 гривень", - розповідають в пресслужбі.

Відповідно до підписаних договорів підрядник мав реставрувати десятки пошкоджених російською армією будинків за лічені місяці – заміна даху, вікон, фасаду тощо. Проте фігуранти планували "відновлювати" будинки за власним планом. Використовуючи службові повноваження, посадовці вносили до актів виконаних робіт відомості щодо їх об’ємів та вартості, які не відповідали дійсності, після чого особисто підписували документи. Як наслідок, потерпілі власники приватних осель закінчували відновлювальні роботи за власний кошт.

До прикладу, роботи з відновлення приватного будинку кошторисом у понад 200 тис. грн., учасники ОЗГ провели "на папері". В дійсності, ці роботи взагалі не проводилися, а всі кошти, виділені з бюджету, вивели в готівку та розподілили між собою. По іншому аналогічному договору, але вже з кошторисом на 540 тис. грн, сума збитків становить 102 тис. грн.

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Станом на сьогодні лише за шістьма угодами, укладених з лютого до травня 2023 року, сума підтверджених експертизою збитків становить 650 тис. грн..

Наразі поліцейські перевіряють причетність фігурантів до понад 40 епізодів протиправної діяльності. За попередніми оцінками, сума завданих збитків може сягати десятків мільйонів гривень.

Під час проведених обшуків в офісних приміщеннях та за місцями проживання фігурантів на території міста Києва та Київської області поліцейські вилучили 150 000 доларів, службову документацію фінансово-господарської діяльності, печатки, компʼютерну техніку, автомобілі, мобільні телефони та "чорнові" записи.

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Автор: 

Гостомель (141) розкрадання (238)


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Топ коментарі
+6
Хм, а різников скільки на яйках по 17 розікрав??? Де оголошені йому підозри???!
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06.11.2024 20:43 Відповісти
+4
Всім вищу,з конфіскатом до сьомого коліна !!))
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06.11.2024 20:37 Відповісти
+3
$15 тис.. Явно не зелені - лиш крихти підмели
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06.11.2024 20:39 Відповісти
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Всім вищу,з конфіскатом до сьомого коліна !!))
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06.11.2024 20:37 Відповісти
$15 тис.. Явно не зелені - лиш крихти підмели
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06.11.2024 20:39 Відповісти
Це салатові,але вірним шляхом рухаються !! Так це не потужні,але в Україні їх тисячи !!))
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06.11.2024 20:58 Відповісти
салатові підзебіли
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06.11.2024 22:11 Відповісти
Хм, а різников скільки на яйках по 17 розікрав??? Де оголошені йому підозри???!
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06.11.2024 20:43 Відповісти
Він лише цап-відбувайло. Там крала уся верхівка, яка до речі краде і зараз
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06.11.2024 20:50 Відповісти
Поліція оголосила про підозру групі зловмисників, яка розікрала 650 тисяч грн

Дійсно, трохи підозріла поведінка!
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06.11.2024 20:47 Відповісти
А разом ,це кубло гельмінтів,дрібних та потужних ,знекровлюють Україну,висмоктуючи життєдайні соки !! Роблят Україну не здатною виконувати її державні обов'язки!!))
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06.11.2024 20:56 Відповісти
ВИЛУЧИЛИ В 10 РАЗІВ БІЛЬШЕ НІЖ ТІ ЗАВОЛОДІЛИ !?)
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06.11.2024 21:09 Відповісти
Ви що, думаєте, що вони до тих 150 тис дол доклали із своєї зарплати ?
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06.11.2024 21:14 Відповісти
Я ДУМАЮ ЩО ЦЕ НЕ ВСІ ЗЛОЧИНИ !!!
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06.11.2024 22:15 Відповісти
Банда Юри Прилипка ще у корита.
Шкода що кацапські солдафони вбили тільки його!
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06.11.2024 21:16 Відповісти
Коли всіх митників люструють? Там окрема країна. На зарплату ніхто не живе.
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06.11.2024 21:17 Відповісти
650 000, та не смішіть, це копійки. Вам кожен підкаже де крадуть міл*ярдами, составами і кораблями.
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06.11.2024 21:34 Відповісти
Пенсия прокурора за месяц ХА ХА ХА !!!!!!
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06.11.2024 21:52 Відповісти
мені в Бучі в будинок прилетіло, наробило вибухом лиха, так досі заявка в дії і висить - "чекає розгляду" 🤣😂🖕
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06.11.2024 21:59 Відповісти
Те саме в Глистомелі
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06.11.2024 23:53 Відповісти
до речі, я одразу заявку і оформив, як тільки в кінці березня звільнили район від кацапів! вже 3 роки заявка красніє "чекає розгляду" 🤣😂🤮 упирі кінчені
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07.11.2024 00:00 Відповісти
Вже й адвокатів наймав, все до сракі.
Чув, що прилипка доця Оля, яка там рулить, звісно не офіційно, сказала, - поки не заплатять за батькове майно знищене, ніхто нічого не отримає. Длречі, родичі прилипка в Мостищі всі вже отримали сертифікати. Совпадєні, - не думаю!?
А майна накраденого у прилипосів там хаатає. Спокійно можна Гостомель в Прилипківку перейминовувать
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07.11.2024 00:10 Відповісти
зрозуміло... тоді збережу собі на памʼять той запит на допомогу у відновлені як квінтесенцію піклування цієї прибацанної країни про своїх громадян, що щось там їй винні
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07.11.2024 00:13 Відповісти
...до речі, я був здивований як до прилипка добре ставилися деякі сусіди... загалом доволі велика кількість сусідів, всі так переймалися його загибеллю
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07.11.2024 00:17 Відповісти
Та да, він же асфальт поклав на "червонрармійській".
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07.11.2024 00:18 Відповісти
Просто вони не знають як він голий з бані біг зятька рятувать за торгівлю наркотою. Відомий бородянський наркоділок, навіть як Олю зняв то продовжував справу
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07.11.2024 00:22 Відповісти
Чи як перед виборами 2000 чоловік вуйок прописав в однокімнатну квартиру, які за 100₴ за нього пішли й проголосували
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07.11.2024 00:24 Відповісти
Вся система власти в подозрении..
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06.11.2024 22:43 Відповісти
Шото за ніщеброди такі?...Угрупування Гостомельських Бомжів?..Хто ж так краде..вчитесь в зекоманди..
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07.11.2024 00:06 Відповісти
 
 