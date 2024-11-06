Поліція оголосила про підозру групі зловмисників, яка розікрала 650 тисяч грн на відбудові зруйнованого житла в Гостомелі

В Гостомелі поліція оголосила підозри п’ятьом учасникам фінансової оборудки, які розікрали кошти на відбудові зруйнованого ворогом житла.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної поліції.

Правоохоронці зазначають, що серед підозрюваних — ексзаступник голови Гостомельської селищної військово-цивільної адміністрації, колишній начальник відділу та троє її працівників. Вони уклали низку договір з підрядником, проте власники приватних осель закінчували відновлювальні роботи за власний кошт. Лише за кількома договорами сума коштів, якою заволоділи підозрювані сягає 600 000 гривень.

За оперативною інформацією, організатором фінансової афери виявилась на той час керівниця відділу. Для втілення злочинного плану вона заручилась підтримкою безпосереднього керівника та ще кількох працівників.

Кожен учасник злочинного угруповання чітко виконував покладену на нього функцію: координація дій членів групи, пошук зруйнованих обʼєктів нерухомості, підготовка необхідної документації, організація домовленостей з підрядниками, а також технічний нагляд за відбудовою домівок.

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"Для відновлення житлових будинків, пошкоджених внаслідок бойових дій військових рф навесні 2022 року, адміністрація уклала ряд прямих договорів із фіктивним підприємством, що нібито спеціалізується на ремонті й житловому будівництві. Кошторис цих угод становив від 100 000 до 500 000 гривень. Загалом підприємство отримало на свої рахунки з бюджету понад 6 000 000 гривень", - розповідають в пресслужбі.

Відповідно до підписаних договорів підрядник мав реставрувати десятки пошкоджених російською армією будинків за лічені місяці – заміна даху, вікон, фасаду тощо. Проте фігуранти планували "відновлювати" будинки за власним планом. Використовуючи службові повноваження, посадовці вносили до актів виконаних робіт відомості щодо їх об’ємів та вартості, які не відповідали дійсності, після чого особисто підписували документи. Як наслідок, потерпілі власники приватних осель закінчували відновлювальні роботи за власний кошт.

До прикладу, роботи з відновлення приватного будинку кошторисом у понад 200 тис. грн., учасники ОЗГ провели "на папері". В дійсності, ці роботи взагалі не проводилися, а всі кошти, виділені з бюджету, вивели в готівку та розподілили між собою. По іншому аналогічному договору, але вже з кошторисом на 540 тис. грн, сума збитків становить 102 тис. грн.

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Станом на сьогодні лише за шістьма угодами, укладених з лютого до травня 2023 року, сума підтверджених експертизою збитків становить 650 тис. грн..

Наразі поліцейські перевіряють причетність фігурантів до понад 40 епізодів протиправної діяльності. За попередніми оцінками, сума завданих збитків може сягати десятків мільйонів гривень.

Під час проведених обшуків в офісних приміщеннях та за місцями проживання фігурантів на території міста Києва та Київської області поліцейські вилучили 150 000 доларів, службову документацію фінансово-господарської діяльності, печатки, компʼютерну техніку, автомобілі, мобільні телефони та "чорнові" записи.

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