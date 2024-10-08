У Дніпровській міськраді викрито схему розкрадання 34 млн грн на закупівлі SMM-послуг, - СБУ та Нацполіція. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція викрили схему розкрадання коштів на наданні фіктивних рекламних та маркетингових послуг для Дніпровської міськради, яка завдала державі збитків у щонайменше 34 млн грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на пресслужбу СБУ та Нацполіції.

Як зазначається, відповідну суму привласнили троє власників місцевих рекламних агенцій, які діяли у співпраці з посадовцями міськради.

Схема оборудки

Як зазначається, оборудка полягала у тому, що тендери на SMM, рекламу та висвітлення діяльності Дніпровської міськради вигравали "свої підприємці".





Організатор – 38-річний підприємець, фірма якого раніше надавала рекламні послуги комунальним підприємствам міста.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Закупив Starlink за завищеною ціною: посадовця у Дніпрі підозрюють у розтраті 1,8 млн грн бюджетних коштів. ФОТО

"За сприяння посадовців Дніпровської міськради він пролобіював перемогу в тендері на закупівлю рекламних та маркетингових послуг одинадцятьох підконтрольних фізичних осіб-підприємців, які у реальному житті працюють майстрами манікюру, різноробочими на будівництві, водіями таксі, бухгалтерами, продавцями електроприладів та іншими фахівцями, чия робота не має відношення до надання професійних SMM-послуг (послуг з поширення контенту у соціальних мережах)", - розповіли в Нацполіції.







Саме з ними профільне комунальне підприємство Дніпровської міської ради впродовж трьох років укладало договори з надання рекламних та маркетингових послуг про висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів через медіа, соціальні мережі та месенджери.

Таким чином вони привласнили майже третину із загальної суми у 123 млн грн, які міськрада заклала на власну популяризацію протягом 2021-2023 років.

Читайте також: Розікрали 36 млн грн на обладнанні для СУ-27: Повідомлено про нову підозру екскерівнику оборонного підприємства та його спільникам. ФОТОрепортаж

За матеріалами провадження, тендери вигравали ФОПи із завищеними цінами, при чому вони не мали жодного відношення до маркетингової діяльності.

Недостовірна інформація у документації

Для втілення оборудки посадовці міськради вносили недостовірні відомості до фінансово-господарської та звітної документації.

Після перерахування суми на баланс підприємців учасники схеми обготівковували їх та ділили між собою, а реальні послуги рекламодавців купували по мінімальній вартості.





Під час обшуків за місцями проживання й роботи фігурантів вилучено мобільні телефони, обладнання, банківські картки та чорнову документацію із доказами незаконної діяльності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": БЕБ виявило масштабне розкрадання коштів на будівництві шкільних укриттів під час війни

Підозри фігурантам провадження

Наразі десяти учасникам оборудки повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за двома статтями Кримінального кодексу України:

чч. 1, 2 ст. 255 – створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній;

ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, вчинене злочинною організацією.

Фігурантам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

Також читайте: Розікрали 60 мільйонів на ремонті "червоної" гілки київського метро: генпідряднику повідомлено про підозру



