Розікрали 60 мільйонів на ремонті "червоної" гілки київського метро: генпідряднику повідомлено про підозру

Правоохоронці повідомили про підозру директору приватного товариства, що мало договір на проведення капітального ремонту тунелів Святошинсько-Броварської лінії столичного метро. Його підозрюють у заволодінні 60 млн грн бюджетних коштів.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, у 2022-2023 роках приватне будівельне товариство, зареєстроване в Одесі, уклало договір з КП "Київський метрополітен" на капітальний ремонт тунелів "червоної" лінії метро.

Зазначається, що на цей договір було накладено гриф "для службового користування", що виключало вимоги застосування до нього публічної процедури відбору генпідрядника, як того вимагає законодавство.

Одним із елементів капітального ремонту, який зробили не публічним, була заміна кабелю на загальну суму понад 100 млн грн.

"Генпідрядник, розуміючи, що інформація про умови договору не стане публічною, вніс в акти виконаних робіт завідомо завищені ціни на поставлену кабельно-провідникову продукцію", – пояснили правоохоронці.

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Наразі вже проведено товарознавчу та економічну експертизи, якими встановлено завищення вартості поставлених метрополітену кабелів на понад 60 млн грн.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Як повідомлялося, "Київський метрополітен" уклав договір на будівництво метро на Виноградар за 13,8 мільярда гривень.