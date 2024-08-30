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Новини
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Розікрали 60 мільйонів на ремонті "червоної" гілки київського метро: генпідряднику повідомлено про підозру

генпрокурора,офіс

Правоохоронці повідомили про підозру директору приватного товариства, що мало договір на проведення капітального ремонту тунелів Святошинсько-Броварської лінії столичного метро. Його підозрюють у заволодінні 60 млн грн бюджетних коштів.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, у 2022-2023 роках приватне будівельне товариство, зареєстроване в Одесі, уклало договір з КП "Київський метрополітен" на капітальний ремонт тунелів "червоної" лінії метро.

Зазначається, що на цей договір було накладено гриф "для службового користування", що виключало вимоги застосування до нього публічної процедури відбору генпідрядника, як того вимагає законодавство.

Одним із елементів капітального ремонту, який зробили не публічним, була заміна кабелю на загальну суму понад 100 млн грн.

"Генпідрядник, розуміючи, що інформація про умови договору не стане публічною, вніс в акти виконаних робіт завідомо завищені ціни на поставлену кабельно-провідникову продукцію", – пояснили правоохоронці.

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Наразі вже проведено товарознавчу та економічну експертизи, якими встановлено завищення вартості поставлених метрополітену кабелів на понад 60 млн грн.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Як повідомлялося, "Київський метрополітен" уклав договір на будівництво метро на Виноградар за 13,8 мільярда гривень.

Автор: 

Метрополітен (611) розкрадання (93) Офіс Генпрокурора (458)


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як неочикувано....
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30.08.2024 15:09 Відповісти
Десь є в нас шоб не крали?
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30.08.2024 15:10 Відповісти
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30.08.2024 15:24 Відповісти
А кричали нужно проезд повышать))). Мразины с липкими клешнями
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30.08.2024 15:53 Відповісти
ворог активно працює як зовні, так і з середини.... при цьому майже однаково швидко..., розкрадання державних коштів йде ще швидше, ніж руснявий наступ...
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30.08.2024 16:03 Відповісти
Тільки і чути про запобіжні заходи. Коли вже почуємо про серйозні вироки і конфіскації ???
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30.08.2024 16:15 Відповісти
Єдине,що можуть зараз правоохоронці повідомити когось про підозру.На цьому вид діяльності їх закінчується.А може хтось спроможеться назвати прізвище кого ze посадив за корупцію?
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30.08.2024 16:33 Відповісти
Той, що обіцяв боротися з корупцією, на петицію що до відміни поправок лозового, просто поклав х*р!
Вангую, що в ОПі зараз жнива з тих хто може вийти під поправки
https://petition.president.gov.ua/petition/212828
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30.08.2024 19:55 Відповісти

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