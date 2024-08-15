"Київський метрополітен" уклав договір на будівництво метро на Виноградар за 13,8 мільярда гривень
Комунальне підприємство "Київський метрополітен" уклало договір з ТОВ "Група компаній "Автострада" на будівництво метро на Виноградар за 13,79 мільярда гривень.
Компанія була єдиним учасником тендеру, угоду з нею підписали 15 серпня, свідчать дані у системі Prozorro.
За її умовами, підрядник зобов’язується завершити будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі до кінця 2026 року.
У 2024 році угодою передбачене фінансування у сумі 149,55 млн грн (з ПДВ), подальший графік оплати робіт визначатимуть додатково.
Група "Автострада" до останнього часу не мала досвіду будівництва метро, але була найбільшим будвельним підрядником в Україні, станом на липень минулого року, протягом 2022-2023 років вона отримала державних замовлень на 46,78 млрд грн. Раніше вона займалася переважно ремонтом доріг та мостів, але минулого року отримала підряд на 5,3 млрд грн на будівництво водогону Запоріжжя – Томаківка – Марганець.
Однак у травні цього року "Київський метрополітен" уклав договір із ТОВ "СП "Автострада" на капремонт перегінного тунелю Оболонсько-Теремківської лінії метрополітену (між станціями "Деміївська" та "Либідська") за 445,49 млн грн.
Компанія отримала підряд фактично без конкуренції, оскільки ще у грудні 2023 року "Київський метрополітен" уклав угоду з ТОВ "Група компаній "Автострада" на проєктування та підготовчі роботи по ремонту тунелю між станціями "Деміївська" і "Либідська" вартістю 21,16 млн грн. Угоду уклали без проведення відкритих торгів всього через чотири дні після підтоплення тунелів між станціями.
Власник "Автостради" Максим Шкіль обіцяв завершити роботи до кінця серпня і зазначив, що компанія братиме участь в усіх тендерах на будівництво метро, не тільки в столиці.
"Розуміли, що ніша вільна. Тому почали залучати проєктантів, зокрема вихідців з "Метробуду", – зібрали близько 800 профільних спеціалістів. Також у нас свій проєктний інститут, де 120 працівників", – розповідав бізнесмен.
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Історія будівництва метро на Виноградар
Раніше повідомлялося, що КП "Київський метрополітен" оголосило тендер на продовження робіт із будівництва Сирецько-Печерської лінії в бік житлового масиву Виноградар.
За результатами державної експертизи та на підставі експертного звіту, очікувана вартість закупівлі становить 13,95 млрд грн грн. Зазначається, що прийом пропозицій триватиме до 28 травня 2024 року.
Як додали у "Київському метрополітені", наразі на об’єкті будівництва метро на Виноградар побудовано правий перегінний тунель завдовжки майже 1 250 метрів від станції "Мостицька" до станції "Сирець". Крім того, завершене будівництво основних конструкцій перегінного вентиляційного вузла.
Як повідомлялося, у грудні 2023 року КП "Київський метрополітен" розірвав договір із "Київметробудом" на продовження Сирецько-Печерської лінії у бік житлового масиву Виноградар через зрив термінів будівництва.
Передбачалося, що роботи продовжаться до 2021 року, а їхній бюджет становитиме 5,99 млрд грн. Строки завершення робіт неодноразово відкладали, але їх так і не виконали.
У січні 2020 року Офіс генпрокурора повідомляв про арешт рахунків "Київметробуду" через підозру у спробах заволодіти державними грошима на будівництво метро на Виноградар. Згідно з матеріалами слідства, кошти виводилися через фірми, пов’язані з нардепом від фракції "ОПЗЖ" Вадимом Столаром.
Пізніше Національна поліція України почала розслідувати факт незаконного присвоєння підрядниками коштів, виділених на будівництво гілки метрополітену в Києві.
Нові станції метро "Мостицька" та "Проспект Правди" почали будувати у Києві у 2019 році. Планувалося, що їх відкриють ще у грудні 2021 року.
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метро реально потрібне
жильці дуже довольні! кажуть:
"На часі !"
через рік-півтора, коли кацапи до Києва підійдуть
.
батальйон голландія..
а це *****,
300 000 жителів вєніка запізнюються на роботу, пробки..
чи ти думаєш, пробки в місті це круто?
мені на роботу 1,5- 2 години,
якщо збудують - 50 хв. + 5 пішки до станції
обіцяли ввести у 2019...майже все побудували
Електрику для цієї гілки метро буде виробляти особисто Галущенко.
Тут зібралося занадто багато звичайних критиканів, які дальше сьогоднішнього дня не бачите.
Багато хто тут закомплексовані "пролєтаріі", що як ті моськи, кидаються на що завгодно, тільки би голос подати.
В умовах, коли навіть відбудова Охматдиту стала корупційною схемою, відновлення енергосистеми є джерелом розкрадання бюджету, гривня у сраці, а на армію скидаються громадяни, твій барвистий текст виглядає як марення або піар чергоаої копупційної схеми.
Питання розкрадання, волонтерства українців, крос-курсу національної валюти до цього немає ніякого відношення і говорить тільки про те, що в тебе в голові все змішане "і праведне і грішне" і немає розуміння об'єктивних і суб'єктивних факторів, котрі формують соціально-політичне, економічне і військове становище нашої країни.
Стосовно коштів, яких недостатньо на оборону - їх достатньо ніколи не буде, питання не в цьому моменті, а в тому, що вони використовуються неефективно, а величезні суми просто розкрадаються. Однак до цього муніципального проекту це не має ніякого відношення, та й, чесно кажучи, суми не ті. І останнє, в Києві не кацапи живуть а ми, українці-кияни і будуть продовжувати жити.
Барвистий - цвєтастий.
Я тобі тільки скажу, що крім самих грошей ще є момент їх вкладення/інвестування/реалізації, тобто існує момент простору і часу. однак важко таке осягнути, коли говориш кліше і толком сам не розумієш, який смисл за цими фразами прихований.
Тому я знаю, що війна, то війна, але життя людей. які в тилу не зупиняється.
чесно кажучи, мені вже набридло пояснювати очевидні і зрозумілі розумним. далекоглядним і незашореним людям істини. На останнє рекомендую ознайомитися з тими фактами світової історії, коли у війну розвивали інфраструктурні, наукові, соціальні і т.п. напрямки, бо це також потрібно для перемоги. Однак я вважаю, що то для таких, як ви дуже складно і занадто високі сентенції.
Цей вираз пасує буквально... дуже би не хотілося, але зелені махрові ворюги зупинитися не можуть.
Зветься це - нелінійні процеси, коли малесенька причинка, "остання крапля", викликає велетенський вибух. Все відбудеться скоріше і страшніше, ніж багато хто думає.
Потрібно ще збудувати міст.
Поки не знаю - поперек, чи здовж Виноградара.
Але треба, незаперечно
Якщо в наближчі 15 літ у Києві і буде щось збудовано як станція метро, то це - Львівська брама . Більше - ніц.
надеюсь вода хорошенько промоет метро в Киеве
Бюджет Києва за 2021 рік - аж 2В дол. Поділіть цю астрономічну суму на 3 млн. люду і на 365 днів у році ... Вийде менше 2 дол. на душу в день. Смішно! До речі, остання станція метро в місті вводилась у дію в 2013 році. А щодо халявного проїзду комунальним транспортом - є таке. Біля 64% поїздок у ньому - халявні. Переважно - працюючі пенси.