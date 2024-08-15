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Новини
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"Київський метрополітен" уклав договір на будівництво метро на Виноградар за 13,8 мільярда гривень

метро,виноградар

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" уклало договір з ТОВ "Група компаній "Автострада" на будівництво метро на Виноградар за 13,79 мільярда гривень.

Компанія була єдиним учасником тендеру, угоду з нею підписали 15 серпня, свідчать дані у системі Prozorro.

За її умовами, підрядник зобов’язується завершити будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі до кінця 2026 року.

У 2024 році угодою передбачене фінансування у сумі 149,55 млн грн (з ПДВ), подальший графік оплати робіт визначатимуть додатково.

Група "Автострада" до останнього часу не мала досвіду будівництва метро, але була найбільшим будвельним підрядником в Україні, станом на липень минулого року, протягом 2022-2023 років вона отримала державних замовлень на 46,78 млрд грн. Раніше вона займалася переважно ремонтом доріг та мостів, але минулого року отримала підряд на 5,3 млрд грн на будівництво водогону Запоріжжя – Томаківка – Марганець.

Однак у травні цього року "Київський метрополітен" уклав договір із ТОВ "СП "Автострада" на капремонт перегінного тунелю Оболонсько-Теремківської лінії метрополітену (між станціями "Деміївська" та "Либідська") за 445,49 млн грн.

Компанія отримала підряд фактично без конкуренції, оскільки ще у грудні 2023 року "Київський метрополітен" уклав угоду з ТОВ "Група компаній "Автострада" на проєктування та підготовчі роботи по ремонту тунелю між станціями "Деміївська" і "Либідська" вартістю 21,16 млн грн. Угоду уклали без проведення відкритих торгів всього через чотири дні після підтоплення тунелів між станціями.

Власник "Автостради" Максим Шкіль обіцяв завершити роботи до кінця серпня і зазначив, що компанія братиме участь в усіх тендерах на будівництво метро, не тільки в столиці.

"Розуміли, що ніша вільна. Тому почали залучати проєктантів, зокрема вихідців з "Метробуду", – зібрали близько 800 профільних спеціалістів. Також у нас свій проєктний інститут, де 120 працівників", – розповідав бізнесмен.

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Історія будівництва метро на Виноградар

Раніше повідомлялося, що КП "Київський метрополітен" оголосило тендер на продовження робіт із будівництва Сирецько-Печерської лінії в бік житлового масиву Виноградар.

За результатами державної експертизи та на підставі експертного звіту, очікувана вартість закупівлі становить 13,95 млрд грн грн. Зазначається, що прийом пропозицій триватиме до 28 травня 2024 року.

Як додали у "Київському метрополітені", наразі на об’єкті будівництва метро на Виноградар побудовано правий перегінний тунель завдовжки майже 1 250 метрів від станції "Мостицька" до станції "Сирець". Крім того, завершене будівництво основних конструкцій перегінного вентиляційного вузла.

Як повідомлялося, у грудні 2023 року КП "Київський метрополітен" розірвав договір із "Київметробудом" на продовження Сирецько-Печерської лінії у бік житлового масиву Виноградар через зрив термінів будівництва.

Передбачалося, що роботи продовжаться до 2021 року, а їхній бюджет становитиме 5,99 млрд грн. Строки завершення робіт неодноразово відкладали, але їх так і не виконали.

У січні 2020 року Офіс генпрокурора повідомляв про арешт рахунків "Київметробуду" через підозру у спробах заволодіти державними грошима на будівництво метро на Виноградар. Згідно з матеріалами слідства, кошти виводилися через фірми, пов’язані з нардепом від фракції "ОПЗЖ" Вадимом Столаром.

Пізніше Національна поліція України почала розслідувати факт незаконного присвоєння підрядниками коштів, виділених на будівництво гілки метрополітену в Києві.

Нові станції метро "Мостицька" та "Проспект Правди" почали будувати у Києві у 2019 році. Планувалося, що їх відкриють ще у грудні 2021 року.

Автор: 

Київ (4678) Метрополітен (611) тендер (2157) Prozorro (1743) закупівлі (2605) Максим Шкіль (3)


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Топ коментарі
+15
Супер! Чого Україні не вистачало для перемоги? Метра на Виноградар
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15.08.2024 17:07
+10
Саме час.
Електрику для цієї гілки метро буде виробляти особисто Галущенко.
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15.08.2024 17:07
+5
Це для тих хто бачить альтернативу зеленій владі у Кличку
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15.08.2024 17:14
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Супер! Чого Україні не вистачало для перемоги? Метра на Виноградар
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15.08.2024 17:07 Відповісти
там масив великий побудували біля ретровіля
метро реально потрібне
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15.08.2024 17:28 Відповісти
а у мене у під'їзді плитку міняють

жильці дуже довольні! кажуть:

"На часі !"
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15.08.2024 17:35 Відповісти
а метро згодиться ! як бомбосховище!
через рік-півтора, коли кацапи до Києва підійдуть

.
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15.08.2024 17:40 Відповісти
То канєшно фігня, що тоді більшість стомлених відсутністю метра на Виноградар в силу різноманітних причин не зможуть скористатись їм як бомбосховищем. Але ж красіво буде.
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15.08.2024 17:53 Відповісти
" Автострада " саме ті " немародери" ,які "немародерили" на дорогах з 2019 р. в.т.ч . через Чорнобильську зону , де ніхто не живе , зато кацапам було зручніше з білорусі до Києва добиратись. Компанія ,яка готовила нарід до шашликів не більше , але й не менше.
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16.08.2024 11:58 Відповісти
А пофарбувати стіни, склопакети поміняти, вхідні двері, бруківку хоча б перед входом?Лавочки хоча б пофарбували і клумби висадили весною?
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15.08.2024 17:49 Відповісти
це все питання пріорітетів...
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15.08.2024 17:37 Відповісти
На даний час домінують суіцидальні пріорітети.
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15.08.2024 17:55 Відповісти
Хто б сперечався.
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15.08.2024 17:42 Відповісти
Ті хто живе в тому масиві (Варшавський) на метро не їздять ,це вам не виноградарські панельки.
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15.08.2024 18:22 Відповісти
ти тут не живеш...
батальйон голландія..
а це *****,
300 000 жителів вєніка запізнюються на роботу, пробки..
чи ти думаєш, пробки в місті це круто?
мені на роботу 1,5- 2 години,
якщо збудують - 50 хв. + 5 пішки до станції
обіцяли ввести у 2019...майже все побудували
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15.08.2024 20:44 Відповісти
Саме тому я там і не живу. Бо одні кладуть життя і здоровʼя, другі їм по копійчині скидуються, а треті запізнюються на роботу і срали вони на перших двух.
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15.08.2024 23:44 Відповісти
ясно. мені насрати на всіх...от на тебе так точно насрати. втік? то не заважай своїм кваканням
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16.08.2024 08:34 Відповісти
Без тебе вирішу шо мені робити. Завалі хлібало і киздуй на свою роботу.
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16.08.2024 22:20 Відповісти
Без тебе вирішу шо мені робити. Завалі хлібало і киздуй в свій батальйон галандія
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18.08.2024 21:02 Відповісти
Хєр ти шл сам вирішуєш . Ти штани без підказки перед посрати зняти забуваєш
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18.08.2024 21:39 Відповісти
Хєр ти шл сам вирішуєш . Ти штани без підказки перед посрати зняти забуваєш
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18.08.2024 22:15 Відповісти
Є хороший спосіб не мордувати себе в тих пробках на роботу і з роботи. Перший , ну ви в курсі який, і другий переїхати ближче до улюбленої роботи.
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17.08.2024 10:56 Відповісти
в 2019 р вже майже здали...а потім то гроші не туди, то плавуни у них...
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18.08.2024 21:03 Відповісти
Саме час.
Електрику для цієї гілки метро буде виробляти особисто Галущенко.
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15.08.2024 17:07 Відповісти
я взагалі в цій новині не бачу зради. Нова кампаній хоче вийти на перспективний з її точки зору сегмент будівельного ринку, інвестували кошти в спеців і т.п. Стосовно часу будівництва - це не тільки соціальний проект - він важливий для киян, але й безпековий. А ціна, як для такого інфраструктурного проекту - більше 306,5 млн євро, то адекватна.

Тут зібралося занадто багато звичайних критиканів, які дальше сьогоднішнього дня не бачите.
Багато хто тут закомплексовані "пролєтаріі", що як ті моськи, кидаються на що завгодно, тільки би голос подати.
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15.08.2024 18:26 Відповісти
Ну, якщо б мова йшла про Британію, Німеччину чи навіть Україну до 2019 року, то це мало б сенс.

В умовах, коли навіть відбудова Охматдиту стала корупційною схемою, відновлення енергосистеми є джерелом розкрадання бюджету, гривня у сраці, а на армію скидаються громадяни, твій барвистий текст виглядає як марення або піар чергоаої копупційної схеми.
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15.08.2024 18:39 Відповісти
мій "барвистий" (я бачу, що ти бажав сказати інше, але неправильно використав епітет) текст, говорить про те, що цим також потрібно займатися, бо це питання безпеки, І ще це говорить, що ви занадто просто дивитеся на питання захисту України.

Питання розкрадання, волонтерства українців, крос-курсу національної валюти до цього немає ніякого відношення і говорить тільки про те, що в тебе в голові все змішане "і праведне і грішне" і немає розуміння об'єктивних і суб'єктивних факторів, котрі формують соціально-політичне, економічне і військове становище нашої країни.

Стосовно коштів, яких недостатньо на оборону - їх достатньо ніколи не буде, питання не в цьому моменті, а в тому, що вони використовуються неефективно, а величезні суми просто розкрадаються. Однак до цього муніципального проекту це не має ніякого відношення, та й, чесно кажучи, суми не ті. І останнє, в Києві не кацапи живуть а ми, українці-кияни і будуть продовжувати жити.
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15.08.2024 20:05 Відповісти
А я хочу сказати, що майже стовідсотково це буде розкрадання грошей, яких і так зараз не вистачає.
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15.08.2024 20:28 Відповісти
З епітетами все норм.
Барвистий - цвєтастий.
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15.08.2024 20:30 Відповісти
я знаю що таке барвистий. я зауважив, що цей епітет не підходить до характеристики мого тексту по семантичному наповненню. барвистий - це позитивний епітет, ти ж хотів сказати протилежне
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15.08.2024 20:50 Відповісти
Пане філолог і експерт у різних галузях , у Вас є якесь пояснення як обездолені, виснажені, всіма покинуті і забуті жителі Виноградарів дожили без персональної гілки метро до 2024 року? Як це взагалі було можливо? Ці пекельні тортури тривали десятки років по наростаючій? Хто ці титани духу, ці витязі, що в змозі були жити на Виноградарях роками і десятиріччями без метро? Який взагалі сенс життя, якщо хоча б 15-ти хвилинній пішій досяжності від твого помешкання не має станції метро? Без метро поряд життя втрачає будь яку привабливість і зміст? Спочатку метро, багато і різного, а потім нових стадіонів, бруківок, мостів, шляхопроводів, зупинок громадського транспорту, барвистих клумб, нових асфальтових доріг, і тому подібних благ. З якою радістю, розчулення і гордістю за нашу місцеву і центральну владу спостерігали жителі Покровська і глядачі ютуба, як в прифронтовому місті комунальники висаджували квіти на клумби. Таких і подібних прикладів сотні.
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17.08.2024 11:43 Відповісти
ну і до чого цей текст? "Сім літ мак не родив, і голоду не було." то нехай і дальше так буде? сам то ти як? добре добираєшся куди тобі треба?
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17.08.2024 19:08 Відповісти
Зараз війна. Гинуть люди, втрачаються території. Справді саме зараз варто розміняти приблизно життя декількох тисяч цивільних і військовослужбовців, сотень одиниць бойової техніки і відповідно якоїсь кількості (десятків, сотень, важко підрахувати) квадратних кілометрів української території на метро до Виноградара?
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17.08.2024 19:22 Відповісти
мені завжди складно розмовляти з некомпетентними людьми, я так і хочу їх назвати так, як їх називає у себе на каналах Борислав Береза.

Я тобі тільки скажу, що крім самих грошей ще є момент їх вкладення/інвестування/реалізації, тобто існує момент простору і часу. однак важко таке осягнути, коли говориш кліше і толком сам не розумієш, який смисл за цими фразами прихований.
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18.08.2024 00:34 Відповісти
Аналогічно. Чому ви старанно уникаєте теми війни, яку Україна не витягує. Не програє, бо для протистояння умовно 22-ї армії з умовно 2 -ю армією світу, то у нас все дуже і дуже непогано. Але ж люди гинуть тисячами і території втрачаються , руйнується інфраструктура, будинки, підприємства. Гроші, які планують витратити на метро могли б потратити на зброю. І це б врятувало багато життів, техніки підприємств. І це суіцидальні витрачання бюджетних коштів на що завгодно, але не на армію відбувається масово і скрізь. І вже відкрито заявляють, що якщо ми не будемо мобілізовувати 30000 людей в місяць, а краще 50000, то фронт не буде кому тримати.
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18.08.2024 10:15 Відповісти
я не не уникаю, я на ній вже був, і немає там нічого доброго. маю поранення і контузію, а як ви щодо "відвідати" передову, шановний? чи тільки тут боєць?

Тому я знаю, що війна, то війна, але життя людей. які в тилу не зупиняється.
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18.08.2024 12:56 Відповісти
Дивно. Людина, яка приймала участь в бойових діях, отримала поранення+ контузію пише: та похєр на озброєння, оборонні споруди, евакуаційний транспорт, тепловізори, БК, дрони, рації,засоби РЕБ, турнікети,аптечки, катастрофічну нехватку людей і т. п. Я ще таких унікальних громадян не зустрічав. Інстинкт самозбереження відсутній.
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18.08.2024 13:13 Відповісти
це таким як ти дивно, а я абсолютно мирна людина, я вчу людей, тобто я займаюся майбутнім і розумію, що війна закінчиться і ресурсів на неї наш народ витрачає достатньо зараз - і перемога у нас буде беззаперечно, бо крім нашого вміння і звитяжності ще геополітичні умови так склалися, що ця боротьба з цими нелюдами закінчиться тільки нашою перемогою, навіть американці будуть змушенні спочатку це прийняти, а пізніше і допомогти реалізувати. А потім що? все відбудовувати потрібно буде. Я ж вважаю, що процесом розбудови таких об'єктів потрібно займатися завжди, бо як я вже писав - вони несуть не тільки соціальну місію а й виконують безпекову функцію. Невже це так складно зрозуміти, чи ви дивитесь на світ так однобоко. Хоча про що я пишу? хтось же за кучку, януковоща, пісюаніста голосували і продовжують зараз підтримувати і той чи іншій спосіб. Я вже мовчу про більш витончені способи підтримки їх, як то не ходити на голосування чи голосувати за яскраво-зрозуміло непрохідного кандидата.

чесно кажучи, мені вже набридло пояснювати очевидні і зрозумілі розумним. далекоглядним і незашореним людям істини. На останнє рекомендую ознайомитися з тими фактами світової історії, коли у війну розвивали інфраструктурні, наукові, соціальні і т.п. напрямки, бо це також потрібно для перемоги. Однак я вважаю, що то для таких, як ви дуже складно і занадто високі сентенції.
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18.08.2024 17:05 Відповісти
У нас країна в критичному дефіциті бюджету, грошей НЕДОСТАТНЬО НАВІТЬ НА ОБОРОНУ. Ну а чо, давайте метро в Києві будувати. Як не нам, то кацапам пригодиться
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15.08.2024 19:23 Відповісти
Стратегічно мислите. Будувати треба негайно і туди і сюди і по колу і метро і шляхопроводи і укриття і накриття, газони, клумби, басейни, стадіони та байдуже що. Як казав зєльоний лідор: "какая разніца?" І щось там близько 52% до цього часу підтримують і схвалюють.
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17.08.2024 11:51 Відповісти
Це для тих хто бачить альтернативу зеленій владі у Кличку
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15.08.2024 17:14 Відповісти
А хто підписант угоди?
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15.08.2024 17:21 Відповісти
А хто? Хто його призначив? В комунальне підприємство...Хто контролює роботу своїх підлеглих? Хто піарився на ремонті синьої гілки?
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15.08.2024 17:25 Відповісти
Ще раз. Хто підписант угоди.
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15.08.2024 18:25 Відповісти
До наших державних ворюг пасує вираз: "горбатого тільки могила виправить".
Цей вираз пасує буквально... дуже би не хотілося, але зелені махрові ворюги зупинитися не можуть.
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15.08.2024 17:18 Відповісти
Зелені господарі життя в могилу не планують. Поки що туди виключно поціновувачі нових гілок метро, мостів, шляхопроводів, нових асфальтових доріг попадають.
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15.08.2024 17:59 Відповісти
Микола "другий", Чаушеску, Каддафі, Хусейн... - це з історії, Фіцо - з останнього - теж не планували. Янукович, хоч і не в могилі, але теж, вочевидь, такого не планував. Як альпіністи не планують лавину - за хвилину світить сонечко, іскриться білий сніг - аж раптом страшна смертельна сила зметає все. Ненависть, негативна енергія, злість, невдоволення накопичується як енергія лавини.
Зветься це - нелінійні процеси, коли малесенька причинка, "остання крапля", викликає велетенський вибух. Все відбудеться скоріше і страшніше, ніж багато хто думає.
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15.08.2024 18:17 Відповісти
Це вже повний пи..ець... Та дали б підряд китайцям - вже і метро було б давно, і обійшлося б в рази дешевше, а цій сволоті аби бабло дерибанити...
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15.08.2024 17:20 Відповісти
Всьому свій час. Будуть і китайці і турки і індійці.
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15.08.2024 18:01 Відповісти
Випускайте Колю-мітбола-він же Подільсько-Воскресенський міст добудував?Що йому там якесь метро зварганить?
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15.08.2024 17:25 Відповісти
Міст з Подолу на дачі.
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15.08.2024 18:24 Відповісти
Та будь що, аби не для оборони.
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17.08.2024 11:53 Відповісти
Щось я не зрозумів. Хто в цій угоді пролетів, зелені чи Кличко?
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15.08.2024 17:26 Відповісти
А що сталося з попередннім договором, який був профінансоваий на 99%? "Забули та простили"?
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15.08.2024 17:27 Відповісти
якась дуже мутна історія. Метробуд же поклав кошти на рахунок, і суд сказав повернути відсотки, але я не знайшов, що сталося з основною сумою
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15.08.2024 17:58 Відповісти
Група "Автострада" до останнього часу не мала досвіду будівництва метро але кого це бентежить.... це такі дрібниці на фоні тих лярдів. які стоять на кону... це тільки в нашій країні так можна - немає досвіду в будівництві важливих інфраструктурних об'єктів, але дуже потрібні державні кошти, - бери. нам не жалко... й неважливо, що цей об'єкт в кращому разі може бути побудований не технологічно та небезпечно, а в гіршому - зовсім не побудований...
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15.08.2024 17:49 Відповісти
Шкіль, засновник "Автостради", дуже сильно останнім часом наїдав на зелених. Його підприємство вже усунули від багатьох тендерів. Не важко здогадатися, що Кличко вигодоодержувач із цієї угоди.
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15.08.2024 18:07 Відповісти
Ви живете в країні загального виборчого права. Шляхом демократичних виборів було оцих обрано і до цього часу більшість все влаштовує. І більшість вважає, що вибори неначасі. Зрозуміло, що треба систему виборів міняти, відмінивши загальне виборче право і критерії вибору депутатів. Інакше ходіння по колу корупції і занепаду гарантовано
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15.08.2024 18:08 Відповісти
згоден. тільки епістократія. загальне виборче - це велика маніпуляція від олігархічних сил в якій-завгодно країні. Тупими простіше маніпулювати.
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15.08.2024 18:15 Відповісти
Щось тут ще недопрацьовано.
Потрібно ще збудувати міст.
Поки не знаю - поперек, чи здовж Виноградара.
Але треба, незаперечно
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15.08.2024 18:13 Відповісти
Бачу людину державного масштабу мислення. Ех ще б третій корвет десь в Новій Зеландії збудувати.
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16.08.2024 06:50 Відповісти
Szanownie panstwo!
Якщо в наближчі 15 літ у Києві і буде щось збудовано як станція метро, то це - Львівська брама . Більше - ніц.
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15.08.2024 19:49 Відповісти
Головне гроші освоювати, регулярно і багато. Особливо епічно виглядало як держбюджет дофінансовув будівництва стадіону з басейном у вже окупованому Мелітополі. Акт виконаних робіт підписаний, отже по закону треба платити.
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16.08.2024 06:58 Відповісти
Киев это как москва на рассее, город паразит, высасывает ресурсы со всей Украины, мосты, дороги, метро - всё для обладателей карты киевлянина , а в среднем Кременчуге ямы по колено и аварийный мост на опорах которым 150 лет ...
надеюсь вода хорошенько промоет метро в Киеве
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16.08.2024 08:37 Відповісти
Якось непатріотично
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17.08.2024 11:56 Відповісти
senia
Бюджет Києва за 2021 рік - аж 2В дол. Поділіть цю астрономічну суму на 3 млн. люду і на 365 днів у році ... Вийде менше 2 дол. на душу в день. Смішно! До речі, остання станція метро в місті вводилась у дію в 2013 році. А щодо халявного проїзду комунальним транспортом - є таке. Біля 64% поїздок у ньому - халявні. Переважно - працюючі пенси.
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16.08.2024 12:04 Відповісти
Не халява, а соціально орієнтовані проекти для соціально незахищених верств населення. Уявляєте, будь який колишній суддя, прокурор, генерал з пенсією від 50 тисяч до 200 тисяч гривень може безкоштовно проїхатись громадським транспортом. І вся ця зрівнялівка оплачується державним бюджетом.
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17.08.2024 12:03 Відповісти

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