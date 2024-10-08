В Днепровском горсовете разоблачена схема хищения 34 млн грн на закупки SMM-услуг, - СБУ и Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности и Национальная полиция разоблачили схему хищения средств на предоставлении фиктивных рекламных и маркетинговых услуг для Днепровского горсовета, которая нанесла государству ущерб в не менее 34 млн грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу СБУ и Нацполиции.

Как отмечается, соответствующую сумму присвоили трое владельцев местных рекламных агентств, которые действовали в сотрудничестве с должностными лицами горсовета.

Схема сделки

Как отмечается, сделка заключалась в том, что тендеры на SMM, рекламу и освещение деятельности Днепровского горсовета выигрывали "свои предприниматели".





Организатор - 38-летний предприниматель, фирма которого ранее предоставляла рекламные услуги коммунальным предприятиям города.

"При содействии должностных лиц Днепровского горсовета он пролоббировал победу в тендере на закупку рекламных и маркетинговых услуг одиннадцати подконтрольных физических лиц-предпринимателей, которые в реальной жизни работают мастерами маникюра, разнорабочими на стройке, водителями такси, бухгалтерами, продавцами электроприборов и другими специалистами, чья работа не имеет отношения к предоставлению профессиональных SMM-услуг (услуг по распространению контента в социальных сетях)", - рассказали в Нацполиции.







Именно с ними профильное коммунальное предприятие Днепровского городского совета в течение трех лет заключало договоры по предоставлению рекламных и маркетинговых услуг об освещении деятельности Днепровского городского совета, его исполнительных органов, должностных лиц и депутатов через медиа, социальные сети и мессенджеры.

Таким образом они присвоили почти треть из общей суммы в 123 млн грн, которые горсовет заложил на собственную популяризацию в течение 2021-2023 годов.

По материалам производства, тендеры выигрывали ФОПы с завышенными ценами, причем они не имели никакого отношения к маркетинговой деятельности.

Недостоверная информация в документации

Для воплощения сделки должностные лица горсовета вносили недостоверные сведения в финансово-хозяйственную и отчетную документацию.

После перечисления суммы на баланс предпринимателей участники схемы обналичивали их и делили между собой, а реальные услуги рекламодателей покупали по минимальной стоимости.





Во время обысков по местам жительства и работы фигурантов изъяты мобильные телефоны, оборудование, банковские карты и черновая документация с доказательствами незаконной деятельности.

Подозрения фигурантам производства

Сейчас десяти участникам сделки сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

чч. 1, 2 ст. 255 - создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней;

ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, совершенное преступной организацией.

Фигурантам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.

