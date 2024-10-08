В Днепровском горсовете разоблачена схема хищения 34 млн грн на закупки SMM-услуг, - СБУ и Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ
Служба безопасности и Национальная полиция разоблачили схему хищения средств на предоставлении фиктивных рекламных и маркетинговых услуг для Днепровского горсовета, которая нанесла государству ущерб в не менее 34 млн грн.
Об этом информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу СБУ и Нацполиции.
Как отмечается, соответствующую сумму присвоили трое владельцев местных рекламных агентств, которые действовали в сотрудничестве с должностными лицами горсовета.
Схема сделки
Как отмечается, сделка заключалась в том, что тендеры на SMM, рекламу и освещение деятельности Днепровского горсовета выигрывали "свои предприниматели".
Организатор - 38-летний предприниматель, фирма которого ранее предоставляла рекламные услуги коммунальным предприятиям города.
"При содействии должностных лиц Днепровского горсовета он пролоббировал победу в тендере на закупку рекламных и маркетинговых услуг одиннадцати подконтрольных физических лиц-предпринимателей, которые в реальной жизни работают мастерами маникюра, разнорабочими на стройке, водителями такси, бухгалтерами, продавцами электроприборов и другими специалистами, чья работа не имеет отношения к предоставлению профессиональных SMM-услуг (услуг по распространению контента в социальных сетях)", - рассказали в Нацполиции.
Именно с ними профильное коммунальное предприятие Днепровского городского совета в течение трех лет заключало договоры по предоставлению рекламных и маркетинговых услуг об освещении деятельности Днепровского городского совета, его исполнительных органов, должностных лиц и депутатов через медиа, социальные сети и мессенджеры.
Таким образом они присвоили почти треть из общей суммы в 123 млн грн, которые горсовет заложил на собственную популяризацию в течение 2021-2023 годов.
По материалам производства, тендеры выигрывали ФОПы с завышенными ценами, причем они не имели никакого отношения к маркетинговой деятельности.
Недостоверная информация в документации
Для воплощения сделки должностные лица горсовета вносили недостоверные сведения в финансово-хозяйственную и отчетную документацию.
После перечисления суммы на баланс предпринимателей участники схемы обналичивали их и делили между собой, а реальные услуги рекламодателей покупали по минимальной стоимости.
Во время обысков по местам жительства и работы фигурантов изъяты мобильные телефоны, оборудование, банковские карты и черновая документация с доказательствами незаконной деятельности.
Подозрения фигурантам производства
Сейчас десяти участникам сделки сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- чч. 1, 2 ст. 255 - создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней;
- ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, совершенное преступной организацией.
Фигурантам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.
Да еще во время войны и на военных.
Может Раде надо заняться не переименованием сел, а принятием законопроекта об ужесточении наказания за воровство и коррупцию на период войны?
А Слуги народа как зеленая саранча съедает страну.
Це справді потрібно під час війни? А чи не краще на ці гроші придбати дрони?
До того ж, мова про Дніпровську міськраду, а Філатов міський голова, а це не одне і теж.